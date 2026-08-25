Im Gespräch: Walter Krämer | „Schwarzbuch Staatsfunk“

Prof. Walter Krämer hat zusammen mit Josef Kraus das „Schwarzbuch Staatsfunk | Desinformation statt Information – der Staatsfunk unter der Lupe“ herausgebracht.

Das Buch stellt schon im Titel klar, dass es sich beim Öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Wirklichkeit um einen Regierungsfunk handelt, der die Staatsdoktrin der herrschenden Parteien transportiert.

Im Buch sind zahlreiche Beispiele von Falschberichterstattung und sonstigen Übertretungen, wie beispielsweise das Gendern, aufgezählt. Im Gespräch mit Prof. Krämer wird auch der jüngste Skandal im MDR thematisiert, bei dem der Sender parteiisch in den Wahlkampf von Sachsen-Anhalt eingriff, in dem er seine drohende Abschaltung inszenierte und damit mehr oder minder deutlich eine Wahlempfehlung verknüpfte.

Das Interview führte Markus Fiedler.

Hier der Link zum Buch: https://c.kopp-verlag.de/kopp,verlag_4.html?1=1056&3=0&4=&5=&d=https%3A%2F%2Fwww.kopp-verlag.de%2Fa%2Fschwarzbuch-staatsfunk

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