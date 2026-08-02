Im Gespräch: Jacob Nordangård | Totalüberwachung – Leben im Panoptikum

Dr. Jacob Nordangård hat in den letzten Jahren drei sehr wichtige Bücher geschrieben, die uns einen tiefen Einblick in die schier unglaublichen Netzwerke des globalen Herrschaftssystems geben:

• „Rockefeller – Das Spiel kontrollieren, 2024“

• „Der globale Staatsstreich, die Agenda, die Akteure und die Methoden hinter der weltweiten Machtübernahme, 2025“

• „Die digitale Weltkontrolle, die UN-Agenda, der Zukunftspakt und die Abgabe der Freiheit, 2026“

Diese Bücher liegen alle auch in der deutscher Übersetzung vor. In dem aktuellen Gespräch geht es um Nordangårds neuestes Buch, „Die digitale Weltkontrolle“.

Im Zentrum des Buches stehen die 17 Sustainable Development Goals (SDGs) – die Nachhaltigkeitsziele – der Vereinten Nationen. Diese Ziele hören sich sämtlich wunderbar an und bei vordergründiger Betrachtung kommt niemand auf die Idee, diese Ziele anzuzweifeln.

Schaut man hinter die Kulissen, so entfaltet sich im Dunkel der Umsetzung dieser Ziele eine gigantisches Kartell zwischen den Vereinten Nationen, dem World Economic Forum, der digitalen Konzernwirtschaft, Regierungen, Militär und Geheimdiensten. Sie bestimmen die Agenden, pervertieren die 17 SDGs, um unter Ausschluss der Öffentlichkeit ein digitales Panoptikum der Total-Überwachung und -Kontrolle gegen die Völker zu realisieren.

Das Interview führte Ullrich Mies.

Hier die Links zu den Büchern von Dr. Jacob Nordangård:

„Der globale Staatsstreich“: https://c.kopp-verlag.de/kopp,verlag_4.html?1=1056&3=0&4=&5=&d=https%3A%2F%2Fwww.kopp-verlag.de%2Fa%2Fder-globale-staatsstreich

„Rockefeller – Das Spiel kontrollieren“: https://c.kopp-verlag.de/kopp,verlag_4.html?1=1056&3=0&4=&5=&d=https%3A%2F%2Fwww.kopp-verlag.de%2Fa%2Frockefeller-das-spiel-kontrollieren-6

„Die digitale Weltkontrolle“: https://c.kopp-verlag.de/kopp,verlag_4.html?1=1056&3=0&4=&5=&d=https%3A%2F%2Fwww.kopp-verlag.de%2FDie-digitale-Weltkontrolle.htm%3Fwebsale8%3Dkopp-verlag%26pi%3DBAEF21F5%26ci%3D%2524_AddOn_%2524

Quelle: apolut

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