„Hundertprozentig sicher“, dass die CIA an einem massiven ukrainischen Drohnenangriff auf russische Flugplätze beteiligt war

Der ehemalige CIA-Analyst Larry Johnson sagt, die Ukraine hätte das nicht allein schaffen können und der Vorfall trage die Spuren einer Operation der CIA und/oder des britischen MI6.

Von Leo Hohmann und Larry Johnson (globalresearch)

[Erstveröffentlichung am 4. Juni 2025]

Sie alle haben inzwischen etwas über den massiven Angriff der Ukraine mit Killerdrohnen gehört, die russische Flugplätze in Sibirien und an mehreren anderen Orten tief im Landesinneren angegriffen haben, auf denen die russische Atombomberflotte stationiert ist.

Die gängige Darstellung besagt, dass die Planung und Durchführung der Operation über 18 Monate gedauert habe und dass sie vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj „persönlich überwacht“ worden sei.

Tut mir leid, Leute, aber ich glaube das nicht. Auf diesen Angriff war ein Typ wie Selenskyj, der unter anderem als homoerotischer Tänzer und Schauspieler tätig war, nicht vorbereitet.

Mainstream-Berichten zufolge wurden bei dem Angriff 41 Flugzeuge oder rund 34 Prozent der russischen strategischen Bomberflotte zerstört.

Andere sachkundige Quellen, wie der ehemalige britische Diplomat Alastair Crook , schätzen die Zahl der verlorenen russischen Bomber jedoch auf knapp sieben, also etwa fünf Prozent der gesamten russischen Flotte. Die westlichen Medien nehmen Informationen aus Kiew stets für bare Münze, anstatt sie zu hinterfragen oder mit der Berichterstattung der russischen Medien zu vergleichen.

Egal, ob es nun 5 Prozent, 10 Prozent oder 34 Prozent waren, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass das, was am Sonntag in Russland passierte, ein großer Propagandasieg für die Ukraine und ein peinlicher Geheimdienstfehler für Russland war.

Wird es den Verlauf des Krieges zwischen Russland und der Ukraine ändern? Ganz und gar nicht. Und dieser Verlauf verläuft seit Monaten zu Russlands Gunsten.

Eine große unbeantwortete Frage ist jedoch, wie viel, wenn überhaupt, über diesen Angriff in den Eingeweiden des Washingtoner Deep State in Washington, DC bekannt war.

Wusste der Präsident selbst davon? Offiziell heißt es, er habe es nicht gewusst.

Das bedeutet jedoch nicht, dass die US-Regierung nicht beteiligt war.

Wie der ehemalige CIA-Analyst Larry Johnson am Montag in einem Interview mit Richter Andrew Napolitano erklärte , würde die US-Regierung wahrscheinlich versuchen, dem Präsidenten eine glaubhafte Abstreitbarkeit einer Operation wie dieser zu liefern, die etwa 4.300 Kilometer innerhalb Russlands und abseits der Frontlinien des andauernden Krieges stattfand.

In einem Stellvertreterkrieg der NATO gegen Russland, in dem die Ukraine als Stellvertreter fungiert, müsse jemand in Washington und/oder London an einer ebenso ausgeklügelten und strategischen Operation beteiligt gewesen sein, wie sie am Sonntag in Russland stattfand, sagte Johnson.

„Ich garantiere Ihnen“, sagte er. „Mindestens ein, wenn nicht mehrere Beamte der CIA wussten davon und waren möglicherweise sogar an der Planung und Durchführung beteiligt.“

Auf Napolitanos Nachfrage, wie sicher er sei, dass die CIA, der MI6 oder vielleicht der israelische Mossad an einer Operation dieser Größenordnung beteiligt gewesen wären, antwortete Johnson:

Hundertprozentig. Allein die Operationen, die Drohnen zu initiieren und zu starten. Stellen Sie sich den Ablauf vor. Sie sind unter diesem Dach versteckt, also muss das Dach geöffnet werden. Dafür ist ein externer Befehl erforderlich. Berichten zufolge nutzten sie das russische Telefonnetz. Vielleicht? Aber ich glaube, Starlink, Elon Musks Projekt, war auch daran beteiligt. Man kann Satellitenkommunikation als Quelle für Luftaufnahmen nicht ausschließen. Es wurde berichtet – und ich sehe keine Bestätigung dafür –, dass US-Verteidigungsminister Pete Hegseth den Angriff in Echtzeit beobachtet hat. Das bedeutet (falls das stimmt), dass er absolut wusste, dass er kommen würde.

Spulen Sie zur 5-Minuten-Marke vor, um die wichtigsten Teile des Interviews mit Larry Johnson im folgenden Video anzusehen.

Wenn Johnson, ein erfahrener ehemaliger CIA-Analyst, zu hundert Prozent davon überzeugt ist, dass jemand in der CIA von diesem Anschlag wusste und möglicherweise an seiner Durchführung beteiligt war, was sagt das über die US-Regierung und darüber, wer wirklich dafür verantwortlich ist? Es ist nicht der Präsident, Leute. Er ist nur ein Mittäter.

Und wenn der Präsident davon wusste, hat er jegliche Glaubwürdigkeit in seiner angeblichen Rolle als Friedensstifter zwischen Russland und der Ukraine verloren. Der Kreml wird die Handschuhe ausziehen, entweder als Folge dieser oder der nächsten Eskalation, aber er wird ausziehen, und wir steuern auf einen Dritten Weltkrieg mit Russland zu, was bedeutet, dass wir irgendwann auch gegen China, den Iran und Nordkorea kämpfen werden.

Betet für den Frieden. Bereitet euch auf den Krieg vor. Denn mit jedem Tag kommen wir ihm näher. Warum? Weil die globalistischen Luziferianer, die die Marionettenpolitiker kontrollieren, es wollen. Sie wollen es, weil sie das Gefühl haben, es zu brauchen, um den Großen Neustart zu vollenden und den Übergang zu einem volldigitalen, allwissenden, globalen Überwachungsstaat und einem endzeitlichen, von künstlicher Intelligenz angetriebenen Bestiensystem zu vollziehen.

Passend zum letzten Absatz folgendes Zitat:

„Wir stehen am Rande einer weltweiten Umbildung. Alles, was wir brauchen ist die richtige, allumfassende Krise und die Nationen werden in die Neue Weltordnung einwilligen.“ (David Rockefeller, US-amerikanischer Bankier & Politiker)

Ergo: Es läuft alles nach Plan.

