Hudson: Kriegsstrategie, da die US-Wirtschaft nicht mehr wettbewerbsfähig ist

Eine geniale Analyse von Prof. Hudson, die sich jeder unbedingt anhören sollte.
„In der Politik geschieht nichts zufällig! Wenn etwas geschieht, kann man sicher sein, dass es auf diese Weise geplant war!“ (F. D. Roosevelt)
Prof. Michael Hudson, ein weltweit renommierter klassischer Ökonom, spricht über die US-Strategie der Energiekonflikte, da die USA nicht mehr mit China konkurrieren können. Doch im Iran ist die US-Politik in eine Sackgasse geraten.
Es läuft alles nach Plan?
„Wir stehen am Rande einer weltweiten Umbildung. Alles, was wir brauchen ist die richtige, allumfassende Krise und die Nationen werden in die Neue Weltordnung einwilligen.“ (David Rockefeller, US-amerikanischer Bankier & Politiker)
Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt.
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Wie man seit 2018 weiß, ist Trump von der Obsession (= Besessenheit, Fixierung oder eine Zwangsvorstellung) erfaßt, den Iran zu zerstören, weil er aus irgendwelchen fixen Ideen meint, der Iran wollte die jüdische Welt zerstören, obwohl es im Iran eine beachtliche jüdische Minderheit gibt, die ihrem Ritus auch nachgehen darf.
Er leidet somit genauso wie Hitler an Fanatismus, welchen dieser ständig erwähnte und sagte, daß dieser ihm über alle Widerstände hinweghelfen würde.
Deswegen gibt es absolut keine Entkrampfung bzw. Entwarnung seitens Trump, d. h. er wird seiner Bessenheit immer nachgehen, auch wenn er zur Täuschung der Öl- und Aktienmärkte einen auf friedfertig macht. In seinem Innern kocht das Feuer zur Vernichtung des Iran immer weiter.
Hudon meint, ein zeitlicher Aufschub könnte den USA gelegen kommen, genauso wie das Minsker Abkommen der Nato, was Merkel und Holland auch zugaben.
Bunruhigend ist, daß weder die Kriege gegen Rußland noch gegen den Iran friedlich enden können.
Man stelle sich mal vor, der Krieg gegen Rußland und gegen den Iran würde siegreich für Rußland und den Iran ausfallen.
Dann wäre in Europa die Nato geschlagen, Merz, Macron, Starmer, von der Leyen auch, die EU würde sich auflösen und die EZB mit ihrem Euro hätten dann keinen Geltungsbereich mehr. Die Deutschen wären dann eine Minderheit im eigenen Land und langsam verschwinden, wie dies auch die Sicherheitsstrategie der USA voraussagt.
https://www.deutschlandfunk.de/usa-sicherheitsstrategie-europa-eu-nato-russland-100.html
„Niedergang Europas
Das Papier umfasst etwa 29 Seiten, allein ein kleiner Teil davon befasst sich mit Europa – nämlich drei Seiten. Darin wird Europa als ein Kontinent beschrieben, der sich im wirtschaftlichen Niedergang befinde. Zu den weiteren Problemen zählen angeblich die „Zensur der freien Meinungsäußerung und die Unterdrückung der politischen Opposition, abstürzende Geburtenraten sowie der Verlust nationaler Identitäten und des Selbstvertrauens“.
Europa und die Einwanderungspolitik
In dem Papier ist von einer „zivilisatorischen Auslöschung” Europas die Rede. Dies bezieht sich auf die europäische Migrationspolitik: „Es ist mehr als plausibel, dass spätestens innerhalb weniger Jahrzehnte bestimmte NATO-Mitglieder mehrheitlich nicht europäisch werden”, heißt es. Dazu betonen die USA in ihrer Strategie: „Die Ära der Masseneinwanderung muss enden.”“
Wenn der Iran in seinem Krieg gegen die USA siegen sollte, könnte dies bedeuten, daß Israel als Staat verschwindet mit umgekehrtem Völkermord, d. h. der Völkermord zu ihm zurückkommt, oder mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Atomkrieg, wenn sich Israel gegen den eigenen Niedergang wehrt.
Bei allem, was Hudson über die bösen „Nazis“ sagt, scheint er mir nur aus tendenziösen jüdischen Quellen zu schöpfen. Die Amerikaner waren kein bißchen besser als die Deutschen, weil sie mit den Sowjets paktierten, die mehrfach Finnland überfielen und ca. 12000 polnische Soldaten durch Genickschuß ermordeten. Wie Reinhard Gehlen in „Der Dienst“ sagte, erörterten sie sogar Mitte 1945 mit deutschen Geheimdienstlern die Fortsetzung des Kriegs gegen die Sowjetunion. Im übrigen git es meiner Kenntnis nach keinen deutschen Befehl oder schriftliche Vorgabe zur Auslöschung der Juden. Hitler hat sie nur aus Deutschland vertreiben wollen, weil sie überall, wo sie ansässig seien, die nationalen Elemente bekämpfen bzw. zurückdrängen wie jetzt in den USA und Ukraine (Selenskij!). Deswegen sprach Theodor Mommsen von den Juden als dem Element der Dekomposition (= Auflösung)!
https://www.zvab.com/servlet/SearchResults?an=Gehlen&cm_sp=SearchF-_-home-_-Results&ref_=search_f_hp&sts=t&tn=Der%20Dienst