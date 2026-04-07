Höchst fragwürdige Besetzungen für WHO-Chefposten Zufall oder Strategie?

Nach Annalena Baerbock könnte nun der nächste deutsche Politiker in eines der höchsten Ämter der Welt aufsteigen. Karl Lauterbach steht auf der Kandidatenliste zur Wahl des WHO-Generalsekretärs. Er würde den jetzigen WHO-Chef Tedros ablösen. Kla.TV hatte sich bereits mit beiden Kandidaten in der „Akte Lauterbach“ und der „Akte Tedros“ beschäftigt und beunruhigende Fakten ans Licht gebracht. [weiterlesen bei kla.tv]

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