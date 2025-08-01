Andrew Korybko (korybko.substack)

Trump scheint sein Glück mit Putin zu drängen, der offen für Kompromisse ist, nicht Zugeständnisse, geschweige denn für bedeutende Sicherheitsvorteile. Wenn sich dieser Ansatz nicht ändert, dann wird eine ernsthafte Eskalation erwartet.

Die westlichen Sicherheitsgarantien für die Ukraine sind eines der Hauptprobleme, die eine politische Lösung des Konflikts verzögern. Russland startete seine special Spezialoperation (SMO) in erster Linie als Reaktion auf NATO-ausgesprochene Drohungen aus der Ukraine. Es wäre daher ein bedeutendes Zugeständnis für Russland, einem gewissen Grad dieser Bedrohungen zuzustimmen, vielleicht sogar in einigen intensiveren Formen als vor der SMO, die nach dem Ende des Konflikts bleiben. Wie sich herausstellt, ist es genau das, was Trump nach seinen eigenen Aussagen und jüngsten Berichten vorstellt:

Die entsprechenden Erkenntnisse sind die folgenden: 1) Die Ukraine will, dass Trump seine neue Politik der indirekten Bewaffnung durch neue Waffenverkäufe an die NATO fortsetzt; 2) obwohl die Ukraine von den USA nicht mehr erlaubt ist, allgemein anerkanntes russisches Territorium anzugreifen, wurden 3.350 Extended Range Attack Munition luftgestützte Raketen nur gemäß der oben genannten Politik genehmigt; 3) solche Abkommen stellen einen neuen Ansatz dar.

Aus russischer offizieller Sicht, die spekulativ nicht sein tatsächliches hinter verschlossenen Türen widerspiegeln könnte: 1) der fortgesetzte Zustrom von NATO-Waffen in die Ukraine ist inakzeptabel; 2) es ist noch schlimmer, wenn es moderne offensive sind (die Javelins und Stingers von vor-SMO waren bereits schlecht genug); 3) Trumps Stolz, dass er es nicht tun wird.

Dementsprechend sind die Äpfel der Zwietracht den anhaltenden Fluss moderner Offensivwaffen an die Ukraine und den Flirt der USA mit der Unterstützung der EU-Truppen dort, von denen der früher zitierte Bericht behauptete, dass er eine gewisse Entfernung von der Front hinter NATO-ausgebildeten ukrainischen Truppen und Friedenstruppen neutralen Ländern einsetzen könnte. Die Unterstützung der USA könnte Berichten zufolge die Form von Geheimdienstinformationen, Überwachung und Aufklärung, Befehl und Kontrolle, mehr Luftverteidigung und Flugzeugen, Logistik und Radar annehmen, die eine von der EU erzwungene Flugverbotszone unterstützen.

Das oben genannte Szenario würde die NATO-ausreichenden Bedrohungen aus der Ukraine verstärken. Es wäre ein gewaltigerer Gegner als in der Zeit vor der GVO und dieses Mal die direkte Unterstützung einiger NATO-Länder-Truppen auf seinem Territorium haben, auch wenn die USA ihnen nicht offiziell Artikel 5 Schutz bieten. Das Risiko, dass ein heißer NATO-Russland-Krieg entweder durch das Design des Blocks ausbricht oder die Ukraine sie durch zukünftige Provokationen dazu manipuliert, wäre daher beispiellos hoch und bleibt eine dauerhafte Bedrohung.

Es ist daher unwahrscheinlich, dass Russland dem zustimmen wird, selbst wenn der Westen die Ukraine dazu zwingt, alle umstrittenen Regionen abzutreten, was auf keinen Fall unwahrscheinlich ist, da dies auf die Art der NATO-auslöschenden Drohungen in der Ukraine hinauslaufen würde, die viel schlimmer sind als vor der GVO. Russland könnte höchstens zustimmen, dass moderne offensive Waffen, die in die Ukraine und vielleicht westliche Truppen westlich des Dnjeprs fließen, aber nur, wenn alles östlich des Flusses entmilitarisiert wird und die USA ihre Streitkräfte in Europa deutlich verringern.

Der Entmilitarisierungsvorschlag wurde erstmals im Januar hier vorgelegt und würde auch bedeuten, dass diese Region „Trans-Dniskal“ (TDR) von nicht-westlichen Friedenstruppen mit nur einer symbolischen Ukraine-Präsenz wie lokalen Polizeikräften kontrolliert wird. Diese Vereinbarung stimmt mit dem Geist dessen überein, was jetzt nach dem zuvor zitierten Bericht in Bezug auf die Friedenstruppen neutraler Länder, die an der Front patrouillieren, den NATO-ausgebildeten ukrainischen Truppen hinter ihnen und dann die westlichen einen gewissen Abstand zurück.

Die Unterschiede sind jedoch, dass die TDR aufgrund der Anwesenheit von NATO-ausgebildeten ukrainischen Truppen dort nicht entmilitarisiert werden würde und die EU eine Flugverbotszone durchsetzen würde, ob in der ganzen Ukraine oder direkt westlich der TDR. Russland könnte NATO-ausgebildete ukrainische Truppen in der TDR akzeptieren, wenn Kiew alle umstrittenen Regionen abtritt, aber eine Flugverbotszone dort würde wahrscheinlich inakzeptabel bleiben. Ein deutlicher Rückgang der US-Streitkräfte in Europa könnte jedoch einen Westen des Dnjepr für Russland schmackhafter machen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Trumps Interesse daran, seine neue Politik der indirekten Bewaffnung der Ukraine über die NATO fortzusetzen und sogar einige der dortigen Kräfte des Blocks zu unterstützen, theoretisch von Russland als Teil einer politischen Lösung, aber nur unter ganz bestimmten Bedingungen genehmigt werden könnte. Es handelt sich um territoriale Konzessionen und eine entmilitarisierte TDR, die von nicht-westlichen Friedenstruppen kontrolliert wird, während eine von der EU erzwungene Flugverbotszone westlich des Flusses – in dem höchst unwahrscheinlichen Szenario, dem sie zugestimmt hat – einen signifikanten Rückgang der US-Streitkräfte in Europa erfordern könnte.

Das Problem ist jedoch, dass Trump seine Rhetorik gegen Russland nach dem jüngsten Gipfeltreffen des Weißen Hauses über Sicherheitsgarantien mit Zelensky und einer Handvoll europäischer Führer verstärkt hat. Dazu gehört, dass Biden dafür, dass er die ukrainischen Angriffe innerhalb des allgemein anerkannten Territoriums Russlands nicht genehmigt hat, und die Gefahr eines Wirtschaftskriegs mit Russland, wenn Putin keine Kompromisse ausspricht, zuschlug. Trump könnte also versuchen, Putins Worst-Case-Szenario zu einer vollendeten Tatsache zu machen, wie in dieser analytischen Serie erklärt:

Die EU, Zelensky und US-Kriegstreiber wie Lindsey Graham würden es vorziehen, wenn Trump entweder inakzeptable Forderungen an Putin stellen würde, der den Friedensprozess sabotiert, der dann dazu gebracht werden kann, die westliche Eskalation zu rechtfertigen, oder ihn gefährlich in diese vollendete Tatsache zwingen. Nach Trumps Worten bisher und jüngsten Berichten zu urteilen, schiebt er sein Glück mit Putin, der offen für Kompromisse ist, nicht für Zugeständnisse, geschweige denn bedeutende Sicherheits-Maßnahmen. Wenn sich dieser Ansatz nicht ändert, dann wird eine ernsthafte Eskalation erwartet.

