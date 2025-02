HETER ISKA – Lernen Sie und vergessen Sie nie wieder diese Worte

Von Hans-Jürgen Geese (anderwelt)

Sie kennen wahrscheinlich die Aussage, die Franklin D. Roosevelt zugeschrieben wird: „In der Politik geschieht nichts zufällig. Wenn etwas geschieht, dann können Sie davon ausgehen, dass es genau so geplant war.“ Frage: Wer plant da?

Vom 20. bis 24. Januar fand in Davos wieder die alljährliche Hauptveranstaltung des „World Economic Forums“ statt, auf der natürlich der Gründer, Klaus Schwab, vor den 3.000 erlauchten Gästen die einleitenden Worte sprach. Zitat:

„The future does not just unfold. The future is shaped by us. And particularly shaped by us here in this room“. Auf deutsch: „Die Zukunft geschieht nicht einfach so. Die Zukunft wird von uns gestaltet, insbesondere von uns hier in diesem Raum.“ Da Donald Trump nicht anwesend war, musste er über Satellit zugeschaltet werden, um seine Sicht der Dinge zu präsentieren.

Politiker wie Angela Merkel, der französische Präsident Emmanuel Macron oder der kanadische Premierminister Justin Trudeau, nebst vielen, vielen anderen, sind alle Zöglinge des World Economic Forums, einer Organisation, die laut eigener Einschätzung eine Elite der Welt vertritt. Von Demokratie keine Spur.

Mit diesem Anspruch steht das World Economic Forum nicht allein auf der Welt. Denn alle möglichen Völker und Vereinigungen auf Erden halten sich für auserwählt und offenbaren ein entsprechendes Verhalten. Frage: Unter all den Eliten, welche der Eliten kann für sich wahrlich beanspruchen, die Elite der Eliten zu sein? Ist das schwer auszumachen? Meiner Ansicht nach ist es offensichtlich.

Auch ein Außerirdischer in seinem Raumschiff, der sich vor der Landung eine Übersicht über diesen seltsamen Planeten mit seinen seltsamen Lebewesen verschaffen will, wird schnell auf eine Außergewöhnlichkeit stoßen, die selbst diese Supergenies aus der Ferne zum angestrengten Nachdenken veranlassen wird.

Es wird den Gästen schnell aufgehen, dass erstens momentan dieses Land mit Namen „Vereinigte Staaten von Amerika“ das mächtigste Land auf Erden ist. Und eine schnelle Analyse der Bevölkerung und der Machtstrukturen der U.S.A. ergibt zweitens die klare Aussage: Das Land wird von einer Gruppe von Menschen regiert, die sich unter der Bezeichnung Juden zusammengefunden haben.

Sie könnten jetzt die Intelligenz der Außerirdischen in Frage stellen. Aber eigentlich, bei genauer Betrachtung der Situation in den U.S.A., lässt eine ehrliche Analyse keine andere Schlussfolgerung zu. Fragen Sie Donald Trump, der ohne die Unterstützung der Juden unmöglich Präsident hätte werden können. Bitte plappern Sie jetzt nicht Worte, die irgendwie mit angeblichen Verschwörungstheorien zu tun haben. So billig machen wir es hier nicht. Ich werde Ihnen gleich die Fakten präsentieren. Bitte schalten Sie die Emotionen ab und Ihren Verstand ein.

Die Weisesten der Weisen

Diese kleine Gruppe von Menschen mit Namen Juden, etwa 16 Millionen insgesamt, 0,2 % der Weltbevölkerung, stellen ohne Frage die Elite der Eliten dar. Sie brauchen sich nur einmal anzuschauen, wie viele der Nobelpreisträger über die Jahre Juden waren. In den U.S.A., dem mächtigsten Land auf Erden, beherrschen sie die Sektoren Banken und Finanzen, die Juristerei, die Medien, die Denkfabriken, die Universitäten und sogar die Regierung. Laut Aussagen des bekannten Richters und ehemaligen Trumpvertrauten Andrew Napolitano sind 60 % der Trump Regierung in der Führungsetage Juden oder eng mit den Juden verbunden. 100 % sind Zionisten, Unterstützer Israels. Und das ist natürlich auch gut so. Denn nur die Besten der Besten sollten mit den Regierungsangelegenheiten betraut werden. Und die Besten der Besten sind nun mal weitestgehend Juden.

Jedwede Diskriminierung der Juden ist also völlig unangebracht. Sollen die anderen Völkchen sich mal ein wenig anstrengen, sollen sie sich mehr auf ihre Bildung konzentrieren, auf die Zucht des Geistes als auf den Genuss des Lebens.

Daher: Was über die letzten 150 Jahre geschah, musste, per Logik, zwangsläufig so geschehen. Zwangsläufig. Ja, denn sobald die Diskriminierung der Juden in Europa und Amerika, Ende des 19. Jahrhunderts, weitestgehend aufgehoben war, geschah was geschehen musste: Die intellektuelle Qualität der Juden übertraf nämlich damals, wie heute, in vielen Bereichen der Gesellschaft die der Nichtjuden. Eine neue Elite machte sich in Europa und den U.S.A breit. Anstatt der Nichtzulassung von Juden zu den Eliteuniversitäten wurden jetzt Quoten für Juden eingeführt, um auch den anderen, den Dümmeren, eine Chance zu geben.

Die Protokolle der Weisen von Zion

Anfang des 20. Jahrhunderts tauchte ein Dokument auf, das angeblich von 24 geheimen Vorträgen berichtete, die einen jüdischen Plan präsentierten, wie die Juden die Weltherrschaft erlangen wollten. Viele Millionen lasen das Büchlein, das allerdings schnell als lächerliche Fälschung entlarvt wurde. Die Juden und die Weltherrschaft – eine total absurde Phantasie.

Trotz der abstrusen Behauptungen können Sie das Buch dennoch in Deutschland beim Wallstein Verlag erwerben. Der Verlag sagt auf seiner Web Seite: „Zweck der Veröffentlichung ist es, die Kenntnis dieses Phänomens zu fördern, damit es in seinen unzähligen Variationen wiedererkannt werden kann, um die Wirkungen dieses schriftlichen Verbrechens gegen die Menschheit abzuwehren.“

Ich habe die englische Ausgabe vor kurzem noch einmal gelesen. Natürlich hat das alles nichts mit den Juden zu tun. Aber eines steht doch wohl außer Frage: Wer auch immer diesen Text geschrieben hat, der musste ein Genie sein. Denn wenn Sie das Buch lesen, dann erkennen Sie darin die heutige Zeit. Unglaublich.

Noch erstaunlicher ist, dass Henry Ford, der berühmte Henry Ford, im Jahre 1921 zu der gleichen Schlussfolgerung gelangte. In einem Interview, das am 17. Februar 1921 in der „New York World“ veröffentlicht wurde, sagte Ford:

„Die einzige Stellungnahme, die ich zu den Protokollen der Weisen von Zion abgeben möchte ist, dass sie mit dem übereinstimmen was momentan auf der Welt passiert. Die Protokolle sind 16 Jahre alt und stimmten bis heute mit der Weltsituation überein. Sie passen auch in die aktuelle Situation.“

Lesen Sie selbst. Wie kann das sein? Und Sie wollen doch bestimmt wissen: Wer immer auch die Welt beherrscht: Wie machen die das? Nun, es ist nicht so kompliziert wie Sie denken mögen. Es gilt: Geld beherrscht die Welt. Sie brauchen also nur noch herauszufinden, wer das Geld beherrscht.

Wer ist der Herrscher über das Geld?

Sie als Einzelner können nicht allein der reichste Mann oder die reichste Frau auf Erden werden. Das ist unmöglich. Sie können das nur im Verbund mit anderen Menschen erreichen. Sie müssen also Teil eines Netzwerkes werden. Die Stärke des Netzwerkes, dem Sie zugehören, entscheidet darüber wie reich Sie werden können. Glauben Sie bloß nicht, dass die Superreichen so reich wurden weil sie größere Risiken eingingen als die anderen. Weit gefehlt. Richtig reich werden hat nichts mit Kasinokapitalismus zu tun. Diese Männer (es sind fast nur Männer) spekulieren nicht, sie wetten nicht, sie gehen kein Risiko ein, sondern investieren nur, wenn sie sicher sind, dass sie erfolgreich sein werden. 100 %.

Die wichtigste Währung in diesen Netzwerken sind Informationen, die sich zu Geld machen lassen. Wie gesagt, ohne Risiko. Garantierter Erfolg. Daher: In diesen Netzwerken kann der Reiche zwangsläufig nur noch reicher werden. Und die erfolgreichsten Netzwerke, die Supernetzwerke, werden von Juden beherrscht. Auch zwangsläufig. Es kann nicht anders sein, wie ich Ihnen gleich erklären werde. Aber vorab muss ich noch auf ein weiteres Thema kurz eingehen.

Jude ist nicht gleich Jude

Die etwa 16 Millionen Juden weltweit bilden keine homogene Gemeinschaft. Wie Sie wissen mögen stammt ein Teil der Juden aus Palästina, ein weit größerer Teil jedoch stammt aus Osteuropa, deren Vorfahren nie auch nur einen Fuß in Palästina gesetzt hatten. Diese Gruppe wird Aschkenasim genannt. Etwa 80 % der in den U.S.A. lebenden Juden gehören zu den Aschkenasim.

Bis Ende des 19. Jahrhunderts beherrschten aus Deutschland stammende Juden das Judentum in den U.S.A. Dann erfolgte eine riesige Einwanderungswelle von Millionen von Juden aus Osteuropa, vor allem aus Russland.

Die Geschichte der Juden ist selbst unter Experten umstritten. Jüdische Gelehrte wie Daniel Levy, Avi Shlaim, Ilan Pappe, Shlomo Sand, David Hearst, Jeffrey Sachs und andere werden Ihnen ein unterschiedliches Bild von Israel und den Juden präsentieren, im Vergleich zu dem Bild, das Sie aus den Medien kennen.

Es ist eine Tatsache, dass die Gründung der amerikanischen Zentralbank, der Federal Reserve Bank, am 23. Dezember 1913, von den Juden, vor allem von dem deutschen Juden Paul Warburg, betrieben wurde. 1913 wurde auch eine Einkommenssteuer in den U.S.A. eingeführt. Wie Sie den Ausführungen von Donald Trump vor kurzem entnahmen, finanzierte sich der Staat bis dahin fast ausschließlich aus den Steuern, die auf Importe erhoben wurden. Aber wenn der Staat, mithilfe der neuen Staatsbank, der Federal Reserve Bank, (die eine private Bank ist!) Schulden machen darf, also Zugang zu Geld in unbegrenzten Mengen erhält, dann muss der Staat auch das Geld für die Zinsen aufbringen können. Daher die Einkommenssteuer.

1914 waren alle Grundbausteine in der erforderlichen Logik aufgestellt, um darauf ein Imperium bauen zu können. Der Erste Weltkrieg konnte beginnen. (Achtung: Das ist eine Behauptung von mir!) Dieser Krieg verwandelte Amerika zur stärksten Macht auf Erden und bescherte den Juden großen Reichtum. Und großen Einfluss. Es konnte gar nicht anders kommen. Warum?

Heter Iska

In der hebräischen Bibel zählt das Buch Hesekiel die Erhebung von Zinsen zu den schlimmsten Sünden. Die Tora verbietet daher die Forderung eines Juden von Zinsen von einem anderen Juden. Das heißt, dass alle Kredite, die Juden von Juden gewährt werden, nicht mit Zinsen belastet sind. Der jüdische Investor bekommt das Geld zinsfrei. Was meinen Sie, ist das ein wichtiger Konkurrenzvorteil im Vergleich mit den Nichtjuden?

Antwort: Der Vorteil ist gigantisch, vor allem langfristig, bei puren finanziellen Transaktionen, bei denen aus Geld noch mehr Geld gemacht werden soll. Es entsteht in toto eine Hebelwirkung nur für die Juden, die den Juden nicht nur mehr Geld in der Anfangsinvestition (ohne Zinsen) zur Verfügung stellt, sondern sie dieses sogar langfristig kostenlos in weiteren Stufen investieren und vermehren lässt. Eine Kettenreaktion, die nicht aufzuhalten ist.

Das ist eine etwas simplifizierte Darstellung, aber es geht um den Kern der Sache. Und der Kern der Sache ist, dass die Juden jeden Konkurrenten, der kein Jude ist, finanziell auskonkurrieren können. Der Nichtjude hat keine Chance. Die Juden sind der Konkurrenz haushoch überlegen.

Zudem bedeuten die Auswirkungen von Heter Iska, dass das Geld immer mehr und mehr in die Hände der Juden gelangt, gelangen muss, so sehr, dass es sich, über einen langen Zeitraum, mehr und mehr in den Händen der Juden konzentriert. Bis sie eines Tages, ob sie wollen oder nicht, die Herrschaft über das Geld (Geld im weitesten Sinn) besitzen. Das ist die simple Logik.

Jetzt, nach etwa 110 Jahren, seit der Gründung der Federal Reserve Bank, ist es soweit. Noch einmal: Fragen Sie Donald Trump. Hören Sie dem Mann genau zu, wenn er über Israel spricht. Er ist von den Juden finanziert und muss sich entsprechend verhalten. Wie alle Präsidenten der letzten 110 Jahre. Mit einer Ausnahme.

Sie können es drehen und wenden wie Sie wollen, Sie können alle verquere Logik aufbieten und die Sache schönreden. Die letzte Konsequenz, entsprechend den Regeln der wahren Logik ist: Heter Iska mündet langfristig in die Herrschaft der Juden. Sie kennen doch Janet Yellen, Ben Bernanke, Alan Greenspan, Larry Fink, George Soros, Llyod Blankfein und viele andere jüdische Spitzenbanker. Noch einmal: 0,2 % der Weltbevölkerung, 2,4 % der Amerikaner sind Juden. Und im Bankenwesen wimmelt es nur so von ihnen. Wie würden Sie das erklären?

Zudem: Die Diaspora der Juden, ihre Verteilung über die Welt, hat sich letztendlich als ein großer wirtschaftlicher Vorteil herausgestellt (siehe die Geschichte des Hauses Rothschild), hat unendlich die Netzwerke der Juden bereichert und ihnen einen ungeheueren Wettbewerbsvorteil beschert.

Ich fasse zusammen: Unbegrenzter Zugang zu zinsfreiem Geld plus unbegrenzter Zugang zu lukrativen Informationen plus unbegrenzter Zugang zu den mächtigsten Netzwerken auf Erden resultieren in unendlichem Reichtum. Wir sprechen nicht von Milliarden. Der Musk, angeblich der reichste Mann der Welt, ist nichts weiter als ein kleines Licht. Wir sprechen von Billionen. Hunderten von Billionen.

Die Holocaust-Industrie

Wir erlebten über die letzten Jahre die Benutzung des Rechtes als Waffe. Krieg führen mit dem Recht als Waffe (lawfare). Nicht nur das Recht wird als Waffe eingesetzt. Es wird inzwischen alles als Waffe eingesetzt. Sogar der Holocaust.

Im Jahre 2000 brachte der jüdische Professor Norman Finkelstein das Buch „Die Holocaust-Industrie“ heraus. „Wie das Leiden der Juden ausgebeutet wird.“ Ein Weltbestseller. Ein Augenöffner. Der Autor zeigt auf, wie im Zuge des israelischen Sieges, nach dem Siebentagekrieg im Jahre 1967, auf einmal der Holocaust in das Bewusstsein der westlichen Welt gehämmert wurde (22 Jahre nach Ende des Weltkrieges!) und wie eine ganze Armee von jüdischen Anwälten sich aufmachte, die Geschichte vom Holocaust in Milliarden von Dollar zu verwandeln.

Und wir dürfen diese Herrschaften nicht einmal kritisieren. Wenn die die Medien beherrschen, die Universitäten, die Politik, das ganze Umfeld der Gesellschaft, und das schlechte Gewissen der Menschheit, vor allem das schlechte Gewissen und den Schuldkomplex der Deutschen, was kann da für die Herrscher noch schief laufen? Eigentlich nichts. Geld regiert die Welt. Und wer regiert das Geld?

Natürlich wird niemand, der bei Sinnen ist, den Holocaust an sich in Zweifel ziehen und zu entschuldigen versuchen. Es sollte jedoch erlaubt sein, die Perspektive auf die damalige Zeit zu weiten und zu versuchen zu verstehen, was da geschah. Es ist interessant, sich einmal Artikel in ausländischen Zeitungen und Zeitschriften der damaligen Zeit anzuschauen. Da stand zum Beispiel in der New York Times vom 15. Oktober 1933: „Obwohl der Autor dem Antisemitismus von Hitler sehr kritisch gegenübersteht, verleiht er dem „außerordentlichen Mann“ (Hitler) gute Noten für die Vereinigung der Deutschen, die Vernichtung des Kommunismus, die Fitness der jungen Männer, die Schaffung eines Staates wie in Sparta unter Belebung des Patriotismus, die Einschränkung des Parlamentarismus, so ungeeignet für den deutschen Charakter und den Schutz des Rechtes auf Eigentum.“ Frage: Was für ein Deutschland war das damals?

Nach nunmehr 80 Jahren sollte es doch wohl endlich möglich sein, diese Dinge beim Namen zu nennen und ehrlich die Wahrheit ans Tageslicht zu befördern.

Wie Professor Finkelstein in seinem Buch ausführt: 40 % der amerikanischen Nobelpreisträger (science and economy) sind Juden. 20 % der Professoren an den wichtigsten Universitäten sind Juden. 40 % der Partner in den führenden Anwaltskanzleien in New York und Washington sind Juden. Warum wird das nicht offen ausgesprochen und in den Medien diskutiert? Warum sollten sich die Juden ihres Erfolges schämen? Sie sind doch sonst immer so stolz auf ihr auserwählt sein als das Volk Gottes. Irgendetwas scheint da nicht zu stimmen, oder?

80 Jahre nach dem Holocaust muss sich doch wohl dieses Totschlagargument endlich erledigt haben. Oder müssen wir noch einmal 100 Jahre warten bis wir Israel und die Juden kritisieren dürfen? Es gibt keine andere Spezies Mensch auf Erden die so geschützt wird wie die Juden. Es gilt die alte Weisheit: „Wenn du wissen willst, wer dich beherrscht, finde heraus, wen du nicht kritisieren darfst.“ Warum darf Israel Atomraketen haben, aber der Iran nicht? Warum ist die stärkste Lobbygruppe der Welt, AIPAC, nicht wie alle anderen Lobbyisten in den U.S.A. als Lobbygruppe registriert, so wie Kennedy es wollte? Erstaunlicherweise sind die Juden immer unschuldig. Immer. Selbst nachdem sie in Gaza tausende von Frauen und Kinder ermordeten. Wahrlich erstaunliche Menschen. Kein Wunder daher, dass die Juden auf uns, die Gojim, verachtend hinabschauen. Wir können da halt nicht mithalten. Alle Ehre dem auserwählten Volk Gottes.

Zum Schluss noch eine Frage: Warum um alles in der Welt hat Amerika hunderte von Milliarden Dollar an Israel verschenkt und sie in allen Kriegen mit Waffen und Munition in gigantischen Mengen unterstützt? Welchen Nutzen hat Amerika davon? Niemand der für „America First“ steht würde so etwas tun. Also, warum?

———-

Anmerkung der Redaktion:

Wir haben versucht, eine Erklärung für „Heter Iska" im Netz zu finden. Eine Erklärung in deutscher Sprache konnten zumindest wir nicht finden. Warum wohl ist das so? In englischer Sprache gibt es die und da werden Sie feststellen können, dass alles, was Herr Geese über „Heter Iska" berichtet, vollständig bestätigt wird:

https://www.kfikosher.org/kfi-heter-iska (KFI – KOSHER FINANCIAL INSTITUTE)

