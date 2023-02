Heiliger Strohsack: Jesus war ein Querdenker!

von Tessa (qpress)

Das „Manifest für den Frieden“ von Sahra Wagenknecht und Alice Schwarzer stiftet immer mehr Krieg. Die mögliche Teilnahme von AfD-Anhängern sorgt in der Parteiführung für allergische Reaktionen. Jetzt sagte die ehemalige EKD-Ratsvorsitzende Margot Käßmann ihre Teilnahme an der Demonstration im Zusammenhang mit dem „Manifest für den Frieden“ ab. „Wer sich für Frieden einsetzt, muss sich klar von nationalistischen und menschenfeindlichen Personen und Gruppen abgrenzen“, teilte die Theologin mit.

Man fragt sich, ob sie wieder betrunken war oder ob sie vom Glauben abgefallen ist. Kennt die Pastorin denn nicht die Einladung des Jesus Christus? »Kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid« (Matthäus-Evangelium 11, 28).

Welch unverschämte Einladung!

Was aber auch für eine absurde Einladung, alle Menschen, mit welcher Hautfarbe oder welchem Glauben auch immer, ob SPD, Grün, CDU, Links oder AFD, alle dürfen kommen, wirklich alle! Dieser Mann muss wahnsinnig gewesen sein! Und ständig schwurbelte er so etwas wie: „Der Friede sei mit Euch“, anstatt Streumunition und Phosphorbomben zu fordern, um weitere Hunderttausende Tote zu verhindern. Er hatte wohl noch nie etwas von „russisch Roulette“ gehört, heute überaus in Mode und Casino-Boni hatten selbst die Römer zu der Zeit noch nicht mit in ihr Brot & Spiele Programm aufgenommen.

Überhaupt fragt man sich nicht seit gestern, wer dieser Jesus überhaupt war. Könnte es sein, dass Jesus nur eine Erfindung, eine gute Story auf bunten Kirchenfenstern war? „Über die Details wird seit Jahrhunderten debattiert“, so Eric Meyers, Archäologe und Professor für Judaistik an der Duke University „Aber kein seriöser Akademiker bezweifelt, dass es die historische Person gegeben hat“.

Aha– aber wer war dann dieser merkwürdige Freak? „Die Wahrheit wird Euch freimachen“, predigte er. Das Wort „Wahrheit“ kann nur eine Verschwörungstheorie eines alten, weißen Mannes sein. Er käme von Gott, sagte er, sei sogar sein Sohn, er stellte sich mit allen Menschen auf eine Stufe, aß und trank gemeinsam mit ihnen, mit allen! Geimpft oder ungeimpft, Mann, Frau oder divers und das ohne 2 G Bändchen. Er heilte, tat Wunder, behandelte Taube, Blinde und sogar Leprakranke ohne Maske und Abstand. Ach Du Heiliger! Gott sei Dank war Front-Soldat Karl noch nicht auf der Welt und Söders Polizei nicht im Einsatz, sonst hätte man ihn während der Predigt vom Ölberg geholt.

Jesus bei Lanz

Es war auch kein Lanz in Sicht, der nervös auf dem Stuhl rumrutscht, seine Beine und Augenbrauen hochzieht, mit gekonnt kritischem Blick. „Wer sind Sie?“, schleimt. Mit einer Stimme, die immer ein wenig an einen Autoverkäufer erinnert. Allerdings hatte Jesus einen Lanz auch gar nicht nötig. Denn Jesus posaunte nun wirklich in den letzten Winkel dieser Erde: »Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben.«Er allein. Was für eine besorgniserregende Aussage! Ein Größenwahnsinniger! Nein. Ein mutiger Mensch, der die Verantwortung für das Gesagte ganz allein trug.

Gottes Bodenpersonal hat versagt

Einer, der es schaffte, ein Erbe für die ganze Welt zu hinterlassen, das mit der Kirche nichts zu tun hatte. Damals nicht, aber ganz sicher nicht mit der heutigen Kirche, die sich während der Corona-Zeit panisch einschloss, Sterbende allein ließ, das Singen verbot und mit lächerlichen rot-weißen Bändchen die Bänke abtrennte. Genau genommen ist Jesus das erste bekannte Missbrauchsopfer der Kirche.

Jesus aus Nazareth war der größte Querdenker in der Weltgeschichte. Im tiefen Glauben an die Liebe und die Wahrheit, zwei Worte, die schon damals auf tiefstes Misstrauen in der Elite stieß. Das Gefährlichste aber war, die Menschen folgten ihm!

Jesus, ein Kreuz- und Querdenker

Mit allen Menschen sprechen, das Brot teilen? Was für eine durch und durch hirnrissige Idee von diesem wirren Mann! Wie sollte man denn so die Kontrolle behalten, wenn jeder mit jedem redet? Irgendwie musste man diese Typen unbedingt loswerden. So schlug man ihn ans Kreuz, wusch sich hinterher aber feige die Hände in Unschuld, sicherheitshalber, falls dieser Kauz dann doch Gottes Sohn gewesen sein sollte. Er wusste, dass seine Anhänger nach seinem Tod schweren Zeiten entgegensehen würden. So sagte er: „Selig sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden“.

Wir sollten den Mann mit der allergrößten moralischen Haltung der Weltgeschichte nicht ganz vergessen.

