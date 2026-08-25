Heiko Schöning: Warum die AfD keine echte Alternative ist!

Ist die AfD wirklich eine Friedenspartei?

Die AfD präsentiert sich im Ukraine-Krieg als Kraft gegen weitere Waffenlieferungen und für Verhandlungen. Doch ist sie deshalb tatsächlich eine Friedenspartei – oder steckt hinter dem Kurs eine andere politische Agenda? Die AfD selbst bezeichnet sich als „Friedenspartei“ und fordert Verhandlungen sowie ein Ende weiterer Waffenlieferungen.

Im Interview spricht Heiko Schöning darüber, wie er die AfD als politische Alternative einschätzt, ob sie ihrem eigenen Anspruch gerecht wird und welche Rolle sie in der aktuellen Debatte um Krieg und Frieden spielen kann. Im Mittelpunkt steht dabei eine entscheidende Frage: Ist die AfD eine echte Alternative – oder nur eine weitere Variante des bestehenden politischen Systems?

Außerdem geht es um die zunehmende Eskalation im Ukraine-Krieg: Wie weit ist der Eskalationskurs bereits fortgeschritten? Droht eine weitere Ausweitung des Konflikts – und welche politischen Entscheidungen könnten den Weg zurück zu Verhandlungen und Frieden öffnen?

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