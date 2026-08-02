„Health Inc“ – Der weltweit größte Betrug im Konglomerat

Von Peter Koenig (globalresearch)

„Health Inc.“ – ist ein neuer Begriff, der für den kombinierten Gesundheitssektor des Konglomerats geprägt ist, der die aggregierte globale Gesundheitswirtschaft ist: öffentliche und private Krankenhäuser, Kliniken, Pharmazeutika, einschließlich neuer Medikamente, zum Beispiel sogenannte Smart Payloads (für Robotic Pills and Capsules), Geräte (insbesondere für neue Roboterchirurgie), Versicherungen, Langzeitpflege, öffentliche Gesundheitsverwaltung und Lieferketten. Sie alle arbeiten Hand in Hand und gut aufeinander abgestimmt, um einen einzigen Sektor mit einem enormen politischen Gewicht und Lobbying-Macht zu schaffen.

„Health Inc“ ist ein obligatorischer Wachstumsmotor, der bereit ist, schneller als jeder andere Sektor als Anteil am BIP im Westen zu wachsen, wobei die einzigen engen Rivalen Verteidigung und Finanzen sind, die beide mit strukturellen Grenzen konfrontiert sind, die die Gesundheit nicht hat.

„Health Inc“ ist der weltweit größte Einzelsektor, der nicht einmal durch Verteidigung (Krieg) und Finanzen (Banking) konkurriert.

Der aggregierte Gesundheitssektor oder die Gesundheitswirtschaft sind verantwortlich

Globaler BIP-Anteil : ~ 10% (~ $ 10-11 Billionen / Jahr) – [Daten WHO, Weltbank, andere]

: ~ (~ $ 10-11 Billionen / Jahr) – [Daten WHO, Weltbank, andere] Vereinigte Staaten : ~ 17,2% des BIP (2024), voraussichtlich bis 2033 ~20% erreichen – [ACDIS = Association of Clinical Documentation Integrity Specialists; andere].

: ~ des BIP (2024), voraussichtlich erreichen – [ACDIS = Association of Clinical Documentation Integrity Specialists; andere]. OECD-Durchschnitt : ~ 9,3% des BIP; wichtigste europäische Systeme bei 10–12%.

Health Inc ist der größte Einzelsektor in fortgeschrittenen Volkswirtschaften nach BIP-Anteil und übertrifft das verarbeitende Gewerbe, das Finanzwesen und die Verteidigung zusammen.

Dies allein gibt dem Sektor eine enorme Macht, insbesondere in den Vereinigten Staaten, wo Health Inc. etwa ein Fünftel der Wirtschaft kontrolliert.

Mit der Kraft kommt Unehrlichkeit, die zu einer „Betrugskultur“ führt die die Menschheit täglich erlebt – und immer mehr. Sie werden nur COVID genannt – und andere angstprovozierende „Bedrohungen“ von autoritären Institutionen, WHO, UNO, WEF und mehr, die alle von einer Mehrheit der internationalen Regierungen unterstützt werden.

Diese politisch-ökonomischen Kräfte werden durch eine Reihe von strukturellen Wachstumstreibern verstärkt. Eine davon ist demografisch, ein unausweichlicher Trend. Alternde Bevölkerungen im Westen und Ostasien bedeuten, dass die chronische Krankheitsprävalenz unaufhaltsam ansteigen wird. Menschen über 65 konsumieren 3 bis 5 mal mehr Gesundheitsressourcen pro Kopf als jüngere Erwachsene.

Health Inc verfügt über einen eingebauten, demografischen Wachstumsmotor, mit dem kein anderer Sektor mithalten kann. Allgemeine Gesundheitsausgaben und Gewinne steigen nicht parallel, sondern exponentiell, weil ein weiterer struktureller Wachstumstreiber von Health Inc der Angstfaktor ist: m Arketing als Wachstumshebel.

Wie funktioniert das?

Health Inc hat die politische Ökonomie der Angst beherrscht:

Angst vor Krankheiten (Krebs, Pandemien, Alzheimer) treibt die Nachfrage nach Screening, Medikamenten und Interventionen an.healthcaresuccess

(Krebs, Pandemien, Alzheimer) treibt die Nachfrage nach Screening, Medikamenten und Interventionen an.healthcaresuccess Angst vor dem Tod untermauert die Pflege am Lebensende, die für einen unverhältnismäßigen Anteil der medizinischen Ausgaben im letzten Lebensjahr verantwortlich ist.

dem untermauert die Pflege am Lebensende, die für einen im letzten Lebensjahr verantwortlich ist. Die Angst vor Haftung (für Ärzte, Krankenhäuser, Regierungen) treibt defensive Medizin, Übertests und Überbehandlung an.

(für Ärzte, Krankenhäuser, Regierungen) treibt defensive Medizin, Übertests und Überbehandlung an. Angst vor Knappheit (Bettengpässe, Drogenmangel, Wartelisten) wird verwendet, um Budgeterhöhungen und Privatisierungen zu rechtfertigenprivatization.

Das ist kein Zufall. Die Marketing-, Lobbying- und Medienökosysteme von Health Inc verstärken diese Befürchtungen:

Erweitern Sie „präventive“ Märkte (Screening, Nahrungsergänzungsmittel, Wearables), während echte Prävention durch natürliche Medikamente und Heilmethoden ignoriert, wenn sie nicht gemieden werden, da sie keine Profittreiber sind,

(Screening, Nahrungsergänzungsmittel, Wearables), während echte Prävention durch natürliche Medikamente und Heilmethoden ignoriert, wenn sie nicht gemieden werden, da sie keine Profittreiber sind, Rechtfertigen Sie Preiserhöhungen (neue Krebsmedikamente, Gentherapien bei $ 1 Million + pro Behandlung).

(neue Krebsmedikamente, Gentherapien bei $ 1 Million + pro Behandlung). Sperren Sie die öffentliche Finanzierung (Pandemievorsorge, Krebs-Mondaufnahmen, Alterungsforschung).

Ein „Cancer Moonshot“ ist eine von der US-Regierung geführte Initiative, die 2016 gestartet und 2022 wieder aufgelegt wurde. Es zielt darauf ab, die Krebsforschung zu beschleunigen, die Früherkennung zu verbessern, den Zugang der Patienten zu Screenings zu erweitern und die Sterblichkeitsrate durch Krebs innerhalb von 25 Jahren um mindestens 50% zu senken.

Warum nicht Krebs verhindern oder drastisch reduzieren, indem es einen gesunden Lebensstil fördert, Giftstoffe in Lebensmitteln reduziert und vor allem die gefährlichen 5G- und 6G-Strahlungen reduziert oder beseitigt.

Bis bewusstes Erwachen die Menschheit zu einem anderen als dem Geld- / gewinnorientierten Lebensweg bringt, ist die traditionelle Gesundheitsnachfrage psychologisch und politisch nicht verhandelbar.

Es gibt Grenzen, insbesondere langfristige Grenzen (im Westen denkt niemand langfristig), was Volkswirtschaften aufrechterhalten können, bevor sie unter ihrem eigenen Gewicht zusammenbrechen – zum Beispiel das Kostengewicht von Health Inc.

Möge dies ein Grund sein, warum die herrschende Elite, weit über die WHO, das WEF und die UNO hinaus, ein starkes Element der Eugenik in ihren Programmen einführt? Nicht, dass sie das „profit-taking“-Element von Health Inc. nicht mögen, aber sie könnten den Zusammenbruch des Globalen (Westlich?) fürchten Wirtschaftlichkeit, da sie das ständig wachsende Gewicht von Health Inc. nicht aufrechterhalten kann.

Die Haupttreiber der UN-Agenda 2030 sowie der Great Reset des WEF sind Eugenik, die Werkzeuge fördert, zum Beispiel Plandemien und vom Menschen verursachte „Klimawandel“, nicht durch die überschüssige Produktion von CO2, einem lebenswichtigen Gas wie Sauerstoff, das eng mit CO2 verbunden ist. Ohne CO2 und Sauerstoff gäbe es kein Leben auf der Erde. Aber menschengemacht, wie im Geoengineering.

Historisch gesehen förderte Kanada die Eugenik vor allem durch erzwungene und institutionalisierte Sterilisationsprogramme, Einwanderungsbeschränkungen und Institutionalisierung. Obwohl es sich nicht mehr um eine aktive Regierungspolitik handelte, umfasste die historische Anwendung von Eugenik im Laufe des zwanzigsten Jahrhunderts mehrere spezifische rechtliche und soziale Mechanismen. Heute wurde es durch sein weit verbreitetes Programm Medical Assistance in Dying (MAID) ersetzt.

Daher ist der „Klimawandel“ mit all seinen potenziellen gesundheitsschädlichen Fähigkeiten unter der Verantwortung der WHO nur ein weiterer „Betrug“ Angstfaktor. Aber es ist von Menschen gemacht, wie beim Geoengineering durch Chemtrails oder durch ihren wissenschaftlichen Begriff „stratosphärische Aerosolinjektionen“ durch spezialisierte Flugzeuge; durch modernisierte und verbesserte HAARP-Technologien [HAARP – High-Frequence Active Auroral Research Program], ausgehend vom Pentagon-Thinktank DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) und durch elektromagnetische Strahlung (EMR)

Und dann ist da noch der unelastische, obligatorische Nachfragefaktor von Health Inc.

Unelastische Nachfrage bedeutet:

Die Menschen zahlen fast jeden Preis , wenn die Alternative Tod, Behinderung oder schweres Leiden ist.

, wenn die Alternative Tod, Behinderung oder schweres Leiden ist. Verbraucher können sich in Notfällen nicht effektiv „umschauen“.

Informationsasymmetrie (offene Lügen und Übertreibungen) ist extrem: Patienten verlassen sich auf Experten (Ärzte, Krankenhäuser, Versicherer), die auch Preise und Optionen kontrollieren.

Anders als in anderen Sektoren:

Sie können sich nicht von der Alterung oder chronischen Krankheit abmelden . Siehe diese sciencedirect Youtube.

der Alterung oder chronischen Krankheit . Siehe diese sciencedirect Youtube. Regierungen können die Gesundheitsausgaben nicht kürzen , ohne soziale Unruhen oder Gesundheitskrisen auszulösen.

, ohne soziale Unruhen oder Gesundheitskrisen auszulösen. Technologie fügt Kosten hinzu, anstatt sie zu reduzieren (neue Medikamente, Geräte und Dienste überaltern).

Ein großes Verständnis ist, dass Health Inc in einem perfekten Umfeld für nachhaltiges Umsatzwachstum tätig ist, unabhängig von Effizienz oder Ergebnissen. Health Inc bietet auch die perfekte Umgebung für Betrug Dynamics, wie in der systemischen Mietextraktion.

Die unelastische Natur der Gesundheitsnachfrage macht Health Inc. einzigartig anfällig für groß angelegten wirtschaftlichen Betrug, auch wenn sie rechtlich konform ist.

Hier sind einige Beispiele für die Extraktionsmechanismen:

Überbehandlung und Defensivmedizin Unnötige Tests, Verfahren und Interventionen , die durch gebührenpflichtige Anreize und Haftungsängste verursacht werden.

, die durch gebührenpflichtige Anreize und Haftungsängste verursacht werden. Schätzungen: 20-30% der US-Gesundheitsausgaben können verschwenderisch oder unnötig sein. Die Zahlen für die OECD-Länder sind nicht leicht verfügbar, sondern gehen in die gleiche Richtung. Preisauszeichnung auf Essentialgütern Pharmazeutika : Lebensrettende Medikamente zum 10- bis 100-fachen Herstellungspreis.

: Lebensrettende Medikamente zum Herstellungspreis. Medizinprodukte : Herzschrittmacher, Stents, Gelenkersatz mit 500–1000% Markups.

: Herzschrittmacher, Stents, Gelenkersatz mit Markups. Krankenhausdienste : Notaufnahmebesuche, Intensivstationen zu astronomischen Preisen, insbesondere in den USA und einigen OECD-Kreisen. Versicherungen und Zwischenmieten US-Krankenversicherer sammeln Hunderte von Milliarden an Prämien, wobei erhebliche Anteile an administrative Gemeinkosten und Gewinnspannen gehen (z. B. UnitedHealths ~ $ 22-24 Milliarden / Jahr Nettoeinkommen ).

sammeln an Prämien, wobei erhebliche Anteile an und gehen (z. B. UnitedHealths ~ ). PBMs [Apotheken-Vorteilsmanager, sind Drittunternehmen, die als Zwischenhändler in der Lieferkette für verschreibungspflichtige Medikamente fungieren] Rabatte extrahieren und die Preisgestaltung verteilen, wodurch die Arzneimittelkosten aufgeblasen werden, ohne einen Mehrwert zu schaffen. Private Equity und Financialization Private-Equity-Unternehmen kaufen Kliniken, Pflegeheime und Notfallgruppen, beladen sie mit Schulden, senken Personal, erhöhen die Preise und extrahieren Gebühren, oft erniedrigende Pflege. Angstbasiertes Marketing Direct-to-Consumer-Werbung fördert neue Medikamente, Screening-Tests und Nahrungsergänzungsmittel mit zweifelhaftem marginalem Nutzen.

fördert neue Medikamente, Screening-Tests und Nahrungsergänzungsmittel mit zweifelhaftem marginalem Nutzen. Fear appealsAngstappeln treiben die Nachfrage nach Dienstleistungen mit geringem Wert an. Sehen Sie sich diesen healthcaresuccessyoutubeHealthcarescess-Youtube an.

Skala des „Betrugs“ oder Finanzbetrugs über die Menschheit

US-Gesundheitsausgaben: ~ $ 4,5 bis 5 Billionen / Jahr.

Abfall und unnötige Pflege: $ 1–1,5 Billionen / Jahr (20–30%).

Übermäßige Arzneimittelpreise: $ 200-400 Milliarden / Jahr allein in den USA.

Versicherung/PBM (Business Process Management) Gemeinkosten und Gewinne: $ 300-500 Milliarden /Jahr.

Konservativ könnten $ 1 bis 2 Billionen / Jahr in den USA als extraktiv oder verschwenderisch eingestuft werden – eine betrügerische Belastung der Wirtschaft. Wie bereits erwähnt, gibt es eine Grenze dessen, was eine Wirtschaft aufrechterhalten kann.

Die offensichtliche Frage stellt sich: Warum hält dieser Betrug nicht nur an, sondern wächst von Jahr zu Jahr?

Health Inc ist nicht nur wirtschaftlich mächtig, sondern politisch nicht berührbar:

Wählerpsychologie : Kein Politiker kann sich für die „Kürzung der Gesundheitsversorgung“ einsetzen, ohne bestraft zu werden.

: Kein Politiker kann sich für die „Kürzung der Gesundheitsversorgung“ einsetzen, ohne bestraft zu werden. Lobbyarbeit : Pharma, Versicherer und Krankenhausgruppen gehören zu den Top-Spendern für Lobbying in den USA und Europa.

: Pharma, Versicherer und Krankenhausgruppen gehören zu den Top-Spendern für Lobbying in den USA und Europa. Drehtür : Regulierungsbehörden, Politiker und Führungskräfte der Industrie bewegen sich frei zwischen öffentlichen und privaten Rollen.

: Regulierungsbehörden, Politiker und Führungskräfte der Industrie bewegen sich frei zwischen öffentlichen und privaten Rollen. Medienerfassung : Gesundheitsjournalisten verlassen sich auf Branchenquellen; kritische Berichterstattung ist begrenzt, d.h. zensiert.

: Gesundheitsjournalisten verlassen sich auf Branchenquellen; kritische Berichterstattung ist begrenzt, d.h. zensiert. Moral-Rahmen : Kritik an Health Inc. wird als Anti-Patienten- oder Anti-Wissenschafts- und Schließung der Debatte formuliert. Ein anschauliches Beispiel ist der COVID-Betrug.

Dadurch entsteht eine feedback loopFeedbackschleife:

Hohe Ausgaben → mehr Industrieeinnahmen. Mehr Einnahmen → mehr Lobbyarbeit und politischer Einfluss. Mehr Einfluss → weniger Regulierung und höhere Preise.

Die folgende Tabelle bietet die drei Blöcke der Welt mit jeweils unterschiedlichen Modellen und strategischen Zielen (s. Quelle).

Während die USA Health Inc für die Wirtschaftskraft nutzen, behandelt China Gesundheit als strategische Industrie und diplomatisches Instrument (Impfdiplomatie, Belt and Road Health Infrastructure).

Kein anderer legaler und / oder illegaler Sektor übertrifft den Anteil von Health Inc. bis zu einem Fünftel des BIP-Anteils in reichen Ländern. Nur wenige große Kategorien kommen auf globaler Ebene nahe, und sobald Sie illegale Ströme (Drogen, Menschenhandel) hinzufügen, ist die kombinierte „Schattengesundheitswirtschaft“ groß, aber immer noch deutlich unter dem Anteil des formellen Gesundheitssektors – Health Inc. – des BIP.

Wie ist der Legal Scam von im Vergleich zu illegalen Sektoren wie Menschenhandel und Drogenhandel?

Transnationale organisierte Kriminalität (Alle Formen)

UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) und verwandte Studien haben geschätzt:

Gesamte grenzüberschreitende organisierte Kriminalität (Menschenhandel, Drogen, Fälschungen, Waffen, Schmuggel usw.):

(Menschenhandel, Drogen, Fälschungen, Waffen, Schmuggel usw.): UNODC-Zahlen (2009-2012): rund $ 870 Milliarden / Jahr , etwa 1,5% des globalen BIP .

, etwa . Breitere Schätzungen des akademischen/Think-Tanks (einschließlich mehr Kategorien): $ 1,6–2,2 Billionen/Jahr, etwa 2–2,5 % des globalen BIP (Mitte der 2010er Jahre).

Das UNODC schätzt, dass der Anteil der transnationalen organisierten Kriminalität bis 2025 stabil geblieben ist.

Vergleich Mit Anderen „Scam“-Sektoren

Health Inc ist nicht nur eine Industrie – es ist eine strukturelle Säule des modernen Staates, ein fiskalischer Anker, ein Wachstumsmotor und eine legalisierte Extraktionsmaschine. Sein ~10-20% BIP-Fußabdruck bedeutet, dass wer Health Inc kontrolliert, einen Kernhebel der nationalen und weltweiten Macht kontrolliert.

Nur wir, das Volk, können dagegen vorgehen, wenn wir uns des Betrugs bewusst und bewusst sind, indem wir uns widersetzen, in die unverzeihliche Health Inc-Maschinerie hineingezogen zu werden. Denn sobald Sie ein Opfer in der gnadenlosen medizinischen Mühle sind, ist es fast unmöglich, ihr zu entkommen. Wir müssen tun, was wir können, um nicht in die Falle zu tappen.

Wir müssen nach Alternativen zu „modernen traditionellen“ medizinischen Behandlungen suchen, natürliche Heilmethoden anwenden und spirituelle Heilung. Wir alle haben die Fähigkeit zur Selbstheilung – wie viele indigene Völker immer noch praktizieren – in den Amazonasgebieten, Indonesien, Papua-Neuguinea, den Aborigines Australien und anderen Orten. Wir haben die gleichen Kapazitäten, haben sie aber durch miete-extraktionsgetriebene Komfort-Propaganda verloren. Aber es ist nie zu spät, sie mit einem bewussten und offenen Geist zurückzugewinnen, der Versklavung von Health Inc zu entkommen und auf dem Weg einen riesigen Müll unserer „Verschwendungswirtschaft“ zu reduzieren.

*

Peter Koenig ist ein geopolitischer Analyst, regelmäßiger Autor für Global Research und ehemaliger Ökonom bei der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wo er über 30 Jahre auf der ganzen Welt arbeitete. Er ist der Autor von Implosion – An Economic Thriller about War, Environmental Destruction and Corporate Greed; und Co-Autor von Cynthia McKinneys Buch „When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis“ (Clarity Press – November 1, 2020).

Peter ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Centre for Research on Globalization (CRG). Er ist auch ein nicht ansässiger Senior Fellow des Chongyang Institute der Renmin University, Peking.

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