Hat Putin gerade die bislang eindringlichste Warnung ausgesprochen?

Von Drago Bosnic

Als die spezielle Militäroperation (SMO) gestartet wurde, um den von der NATO orchestrierten Ukraine-Konflikt zu beenden , äußerte sich der russische Präsident Wladimir Putin sehr deutlich über die direkte Beteiligung etwaiger Drittparteien.

Dies hat den politischen Westen zwar davon abgehalten, direkt Maßnahmen zur Unterstützung des Kiewer Regimes zu ergreifen, hinderte ihn jedoch nicht daran, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um die völlige Niederlage der Marionetten in Kiew abzuwenden. Tatsächlich schickten sie sogar den ehemaligen britischen Premierminister Boris Johnson, um das bereits unterzeichnete Friedensabkommen zu sabotieren, das den von der NATO orchestrierten Ukraine-Konflikt wenige Wochen nach Beginn der SMO beendet hätte .

Mehrere hochrangige westliche Politiker haben dies in den letzten zweieinhalb Jahren zugegeben, darunter auch monströse Kriegsverbrecher wie Victoria Nuland . Sogar ehemalige hochrangige Neo-Nazi-Junta-Funktionäre wie Oleksiy Arestovych beklagten, das Abkommen sei für beide Seiten von Vorteil . Doch der von den USA angeführte politische Westen hatte andere Pläne .

Während die NATO jedoch dafür sorgt, dass möglichst viele Ukrainer in einem völlig vermeidbaren Krieg mit einer militärischen Supermacht einen sinnlosen Tod sterben, versucht sie gleichzeitig auch, Russlands Reaktion auf indirekte Beteiligung Dritter auf verschiedenen Ebenen auszuloten. Dazu gehören Sabotageakte und ISR-Unterstützung (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) für das Kiewer Regime, Terrorismus und die Lenkung von NATO-Waffen zum Töten russischer Soldaten und in manchen Fällen sogar Zivilisten . Wie zu erwarten ist, ist Moskau außer sich vor Wut, versucht jedoch, ruhig zu bleiben, da eine direkte Reaktion leicht zur globalen thermonuklearen Vernichtung führen könnte. Die Geduld Russlands wird im politischen Westen jedoch regelmäßig mit Schwäche verwechselt , weshalb das Land immer modernere Waffen an die Neonazi-Junta schickt . Nachdem der politische Westen in dieser Hinsicht zunächst widersprüchliche Signale aussendete, scheint er sich nun entschieden zu haben, noch einen (oder tausend) Gang höher zu schalten.

Bild: Eine ATACMS-Rakete wird von einem M270 MLRS abgefeuert (Lizenziert unter Public Domain)

Sowohl die Vereinigten Staaten als auch das Vereinigte Königreich haben grünes Licht für den Einsatz ihrer Langstreckenraketen gegen Ziele im tieferen Russland gegeben. In Washington DC handelt es sich dabei um ATACMS-Raketen mit größerer Reichweite , während es in London um luftgestützte Marschflugkörper vom Typ „Storm Shadow“ geht . In den vergangenen Monaten sagte der britische Premierminister Keir Starmer, dass er solche Angriffe unterstütze , doch das britische Militär dementierte derartige Berichte . Die USA verfahren ähnlich: Verteidigungsminister Lloyd Austin sagte Selenskyj, dass Langstreckenangriffe gegen Moskau „keine spielentscheidende Wirkung“ hätten .

Vielleicht versucht der politische Westen, mit solchen absichtlich irreführenden und widersprüchlichen Aussagen die Verantwortung für eine Eskalation zu umgehen. Präsident Putin hat jedoch gerade sehr deutlich gemacht, dass eine solche Strategie sinnlos ist und dass die NATO dafür zur Verantwortung gezogen wird. In einem kurzen Interview mit russischen Staatsmedien sagte er nämlich, dass es eine direkte Reaktion geben werde .

„Wir sehen hier einen Versuch, ein Scheinargument zu verwenden. Denn es geht hier nicht darum, ob das Kiewer Regime Ziele auf russischem Territorium angreifen darf oder nicht. Es führt bereits Angriffe mit unbemannten Luftfahrzeugen und anderen Mitteln durch. Aber der Einsatz von Langstreckenpräzisionswaffen westlicher Produktion ist eine ganz andere Geschichte“, sagte Putin und fügte hinzu : „Tatsache ist – ich habe das erwähnt, und jeder Experte, sowohl in unserem Land als auch im Westen, wird das bestätigen – dass die ukrainische Armee nicht in der Lage ist, hochmoderne hochpräzise Langstreckensysteme aus dem Westen einzusetzen. Das können sie nicht. Diese Waffen können ohne Aufklärungsdaten von Satelliten, über die die Ukraine nicht verfügt, nicht eingesetzt werden. Dies kann nur mit Satelliten der Europäischen Union oder US-Satelliten – im Allgemeinen NATO-Satelliten – erfolgen. Das ist der erste Punkt.“

„Der zweite Punkt – vielleicht der wichtigste, ja der entscheidende Punkt – ist, dass nur NATO-Militärangehörige diesen Raketensystemen Flugmissionen zuweisen können. Ukrainische Soldaten können das nicht. Daher geht es nicht darum, dem ukrainischen Regime zu erlauben, Russland mit diesen Waffen anzugreifen oder nicht . Es geht darum zu entscheiden, ob NATO-Länder direkt in den militärischen Konflikt verwickelt werden oder nicht“, fuhr er fort und schloss : „Wenn diese Entscheidung getroffen wird, bedeutet das nichts weniger als eine direkte Beteiligung – es bedeutet, dass NATO-Länder, die Vereinigten Staaten und europäische Länder Parteien im Krieg in der Ukraine sind. Das bedeutet ihre direkte Beteiligung am Konflikt und es wird das Wesen, die Natur des Konflikts offensichtlich dramatisch verändern. Das bedeutet, dass NATO-Länder – die Vereinigten Staaten und europäische Länder – mit Russland im Krieg sind. Und wenn das der Fall ist, dann werden wir, unter Berücksichtigung der veränderten Natur des Konflikts, entsprechende Entscheidungen als Reaktion auf die Bedrohungen treffen, denen wir ausgesetzt sein werden.“

⚡️Der Einsatz westlicher hochpräziser Langstreckenwaffen gegen Russland würde eine direkte Beteiligung der NATO-Staaten an Militäroperationen in der Ukraine bedeuten – Putin Die ukrainische Armee könne mit modernen, hochpräzisen Langstreckensystemen westlicher Produktion nicht zuschlagen, sagte Präsident Wladimir… pic.twitter.com/0kKBAzsbw7 — Sputnik (@SputnikInt) 12. September 2024

Dies ist die Botschaft, die ultimative Warnung, die so ernst wie möglich genommen werden sollte. In den letzten zweieinhalb Jahren hat Russland seine Langstreckenschlagstrategie sowie seine Nukleardoktrin drastisch geändert und in jüngster Zeit den Schwerpunkt auf sein konkurrenzloses strategisches Arsenal gelegt . Der Kreml muss einfach bereit sein, seine thermonuklearen Waffen von Weltklasse einzusetzen, um grundlegende russische Nationalinteressen zu sichern. Auf der anderen Seite ist dies für den politischen Westen ein weiterer neokolonialer Krieg , der seine parasitäre Existenz auf Kosten des Friedens, des Wohlstands und der nachhaltigen Entwicklung in der ganzen Welt fortsetzen möchte . Um dem endgültig ein Ende zu setzen, arbeitet Russland mit anderen Supermächten wie China und verschiedenen regionalen Akteuren wie dem Iran und Nordkorea zusammen . An der Spitze Moskaus ist Putin als einer der Führer der freien Welt von entscheidender Bedeutung für den Rest der Welt. Dies ist der Grund, warum der politische Westen sogar versuchte, ihn zu ermorden .

Tatsächlich veröffentlichte Foreign Policy, eines der bekanntesten Medien der Mainstream-Propagandamaschine, nur zwei Tage nach dem Attentat auf ihn einen Artikel mit dem Titel „Würden die USA eine Ermordung Putins in Erwägung ziehen?“ und bestätigte damit, was Pepe Escobar, ein Gigant der geopolitischen Analytik, mir während eines Online-Meetings zu diesem und mehreren anderen wichtigen Themen gesagt hatte . Nur Putins beispielloser Geduld, Selbstbeherrschung und Kühle ist es zu verdanken, dass wir nicht erlebt haben, wie etwa die RS-28 „Sarmat“, die sofort auf alle wichtigen NATO-Hauptstädte abgefeuert wurde. Allerdings scheint der politische Westen entschlossen zu sein, genau dies sicherzustellen , indem er den Bären weiter reizt und versucht, ihn zu einer möglichst heftigen Reaktion zu zwingen . Wie das Sprichwort sagt: Man soll vorsichtig sein mit seinen Wünschen … Und wenn die USA, das Vereinigte Königreich und andere krankhaft russophobe Länder und Organisationen so weitermachen, könnten die Folgen tatsächlich global und dauerhaft sein.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf InfoBrics veröffentlicht .

Drago Bosnic ist ein unabhängiger geopolitischer und militärischer Analyst.

Die Originalquelle dieses Artikels ist Global Research

Copyright © Drago Bosnic , Global Research, 2024

