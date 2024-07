Haft für die Corona-Politiker?

Die RKI-Files öffnen Sicht auf Lug, Betrug und Verbrechen

Autor: Uli Gellermann (rationalgalerie)

Was wussten die Menschen, die sich im März 2020 auf dem Berliner Rosa-Luxemburg-Platz zum Kampf gegen das Corona-System (https://www.rationalgalerie.de/bewegen/hygienedemo-fuer-die-verfassung) zusammenfanden? Es war eine satirische Idee von Anselm Lenz, die Aktion „Hygiene-Demo“ zu nennen, und es war Uli Gellermanns RATIONALGALERIE, die den ersten Bericht zur Aktion veröffentlichte. Was wussten die paar hundert Menschen, die auf dem Platz versuchten, die Demokratie gegen Kontaktverbote und die Mediengleichschaltung zu verteidigen? Wussten sie all das, was heute mit der Entschwärzung der RKI-Files bekannt ist, dass die amtlichen Repressionen nichts anderem dienten, als einer Impforgie und dem Profit der Pharma-Industrie?

Dem Staat nicht trauen

Die rund 300 Berliner auf dem Platz wussten immerhin, dass einem Staat, der das Gesundheitswesen privatisierte und auf Profit orientierte, nicht zu trauen war. Und sie wussten, wenn von Heute auf Morgen und in nahezu allen Medien die gleiche Litanei verbreitet wurde, nach der Corona böse und der Staat lieb sei, dass da was faul war. Diese frühe Ahnung, die sich Tag für Tag, Monat für Monat und Jahr für Jahr zu immer mehr Wissen verdichtete, diese Ahnung war der Zünder für die brennende Wahrheit, die heute durch die ungeschwärzten RKI-Files endgültig bestätigt wird: Es gab nie eine Pandemie und das Bündnis von Pharma-Industrie, Medien und Regierung diente nie der Gesundheit, sondern nur der Unterdrückung der Meinungsfreiheit, dem Profit und der gefährlichen Spritzerei.

Verbeugung vor der Wahrheit?

Haben Medien und Politik nach der Veröffentlichung der ungeschwärzten Akten umgehend eine Verbeugung vor der Wahrheit und ihrem betrogenen Publikum gemacht? Haben sie sich schuldig bekannt und sich für ihre widerliche Betrügerei entschuldigt? Nein. Die meistem schweigen, bagatellisieren oder versuchen, sich durchzumogeln. Wo ist der Staatsanwalt, der den Betrugs-Politikern Haft androht?

Auf der Strecke staatlicher Konformität geblieben

Sind die ersten mutigen Kämpfer vom Rosa-Luxemburg-Platz schon zu Ehrenmitgliedern der Nationalen Akademie der Wissenschaften (Leopoldina) ernannt worden? Lieber nicht. Denn die dort versammelten After-Wissenschaftler empfehlen bis heute auf ihrer Website „Coronavirus-Pandemie: Klare und konsequente Maßnahmen – sofort!“. Haben sich schon all die Künstler, die auf Plakaten für die Impfung geworben haben (die Toten Hosen, BAP, Roland Kaiser, Uschi Glas und viele mehr) für eine freiwillige Auftrittspause ausgesprochen? Keineswegs – sie tun so, als wären sie nicht dabei gewesen, als viele aus ihrem Publikum als Schwurbler und Verschwörungstheoretiker diffamiert und die Meinungsfreiheit mit Füßen getreten wurde. Wo blieb Marius-Müller Westernhagen mit seinem Song „Freiheit“? Auf der Strecke staatlicher Konformität.

Aufklärung in den Medien?

Wo ist die Welle der Aufklärung in den Medien? Sie konnten Tag für Tag, Stunde für Stunde „Inzidenz-Werte“ senden, die nichts über Erkrankungen aussagten, sondern nur Panik verbreiteten. Ein typisches Beispiel für die Erfüllungsgehilfen der Pharma-Industrie ist Pascal Siggelkow, der für die „Tagesschau“ in die Bresche springt und sich unter dem Titel „Die RKI-Files und der Skandal, der keiner ist“ vor allem mit dem Begriff der „Pandemie der Ungeimpften“ auseinandersetzt. Die Lüge wurde vom damaligen Gesundheitsminister Jens Spahn in die Welt gesetzt und von den Medien begierig aufgegriffen. Siggelkow setzt auf die alte Lüge eine neue drauf, wenn er behauptet, dass DIVI-Register würde die Lüge stützen. So funktioniert die Medien-Methode: Einzelheiten rauspicken, Behauptungen aufstellen, die niemand überprüfen kann und am Wesentlichen vorbeischwätzen: Zu keiner Zeit war Corona ein Killer-Virus, und die WHO konnte nur durch eine willkürliche Veränderung der Kriterien eine „Pandemie“ ausrufen. Dass es in 22 US-Bundesstaaten keinerlei Corona-Maßnahmen gab und diese Staaten nicht ausgestorben sind und deren Gesundheitswesen zu keiner Zeit überlastet war, wollen und dürfen die Anhänger des Corona-Regimes nicht wissen und nicht verbreiten. Ihre Welt würde zusammenstürzen wie das Lügengebäude, das Regierung und Medien rund vier Jahre lang produziert haben. Solche Erkenntnisse würden bei Menschen mit einem Gewissen zum Selbstmord führen.

Anständige Deutsche

Die anständigen Deutschen sollten die Belege für den großen Pandemie-Betrug unbedingt verbreiten. Das würde der schwer beschädigten Demokratie helfen und es den nächsten Lügen schwer machen, zur gesellschaftlichen Wahrheit durch massenhafte Verbreitung zu werden. Teilt diesen Link zu den RKI-Files:

https://t.me/RKI_Transparenzbericht/3

Hier ein widerliches Beispiel wie die Masse zur Corona-Impfung verBLÖDet wurde.

https://www.youtube.com/watch?v=c1GSoc9Ox7s&t=380s

