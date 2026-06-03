von Finian Cunningham (strategic-culture)

Der Mord an 21 russischen Studenten in einem Studentenwohnheim ist in Bezug auf die genaue Beteiligung der NATO-Staaten noch nicht vollständig verstanden.

Die Ermordung von 21 russischen Studenten in einem Studentenwohnheim am 22. Mai ist in Bezug auf die genaue Beteiligung der NATO-Staaten noch nicht vollständig verstanden.

Das Universitätsgebäude in Starobelsk, Lugansk, wurde in den frühen Morgenstunden mit 16 Drohnen in drei aufeinanderfolgenden Angriffswellen angegriffen. Die Ausrichtung auf den Schlafsaal war bewusst. In der Nähe befanden sich keine russischen Militäranlagen.

Die Beteiligung der NATO an diesem Terrorakt erfolgt auf mehreren Ebenen. Die Verwendung unbemannter Luftfahrzeuge durch provideddie Ukraine ist in den letzten Monaten im Einklang mit der massiven finanziellen Unterstützung durch die Europäische Union in Form eines Darlehens in Höhe von € 90 Milliarden, von dem sich die meisten der Stärkung des Drohnenarsenals der Ukraine widmen, mit europäischen Fertigungsunternehmen, die partnerschaftlich arbeiten, zugenommen.

Auf einer anderen Ebene haben die westlichen Unternehmensnachrichtenmedien die Gräueltat von Starobelsk und die Beteiligung der NATO weitgehend ignoriert. Die westlichen Medien haben das De-facto-Kriegsverbrechen verzerrt, indem sie unglaubwürdige Leugnungen des ukrainischen Regimes hervorhoben. Kurz gesagt, vertuschen.

Auf einer weiteren Ebene ist die neue und bemerkenswerte Effizienz der von der Ukraine gestarteten Drohnen, um der russischen Luftverteidigung zu entgehen. Seit der Konflikt in der Ukraine im Jahr 2022 eskaliert ist, liefern die NATO-Geheimdienste aus Satellitenüberwachungs- und Aufklärungsflugzeugen das Kiewer Regime mit Zieldaten, um russische Einheiten anzugreifen.

Aber in den letzten Monaten haben der Informationsfluss und die Datenanalyse der NATO einen Quantensprung in Bezug auf Zielbereich und Tödlichkeit gemacht. So wird die enge Partnerschaft zwischen der ukrainischen und der NATO-Drohnenfertigung durch die Beteiligung von Palantir-Technologien in den USA an Betriebssystemen verstärkt.

Palantir wurde 2003 vom deutsch-amerikanischen Milliardär Peter Thiel mitbegründet. Es hat sich zu den „Gehirnen“ entwickelt, die hinter dem Betrieb von Waffensystemen für das Pentagon sowie den Israelis in ihrem Völkermord in Gaza und im Libanon und der Aggression gegen den Iran stehen.

Der CEO von Palantir, Alex Karp, besuchte Kiew am 12. Mai, wo er sich mit der Regimeführung traf, um militärische Partnerschaften für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in Angriffsdrohnen zu festigen. Karp war begeistert von den globalen Geschäftsmöglichkeiten, die Palantir anfielen, indem er den Ukraine-Krieg als Labor für die Entwicklung von Technologie nutzte.

Er prahlte damit, dass die Software seines Unternehmens das „Betriebssystem“ für den militärischen Einsatz der Ukraine gegen Russland sei. Bezeichnenderweise bemerkte der Palantir-Chef, dass das Lernen und die Entwicklung der Systeme seines Unternehmens in Echtzeit Palantir einen großen kommerziellen Vorteil verschafften, der in Friedenslabors nicht erreicht werden konnte. Mit anderen Worten, die Tötungsfelder der Ukraine stecken in die Rentabilität und den globalen Status von Palantir als Unternehmen.

„Es sind unsere Software-Primitiven oder Infrastruktur und Ihre Leute, die Dinge bauen, die völlig anders sind als das, was wir jemals darauf aufgebaut hätten“, sagte Karp in einem Interview mit ukrainischen Medien.

„Du machst es auf dem Schlachtfeld mit einer sehr kleinen Anzahl von Menschen und zeigst dann der Welt, wie diese Dinge funktionieren.“

Diese strategische Zusammenarbeit zwischen dem Kiewer Regime und dem heißesten Unternehmen des Silicon Valley wurde diese Woche auch in einem exklusiven Bericht von CNN enthüllt. Der CNN-Bericht erwähnte Palantir nicht namentlich, aber Screenshots, die erneut gepostet wurden, zeigten deutlich, dass die ukrainischen Drohnenbetreiber die PRISMA-Software des Unternehmens verwendeten. Wie berichtet, ermöglicht die Software die Verarbeitung großer Mengen von Luftfahrt- und Radardaten in Sekunden, die dann verwendet werden, um Drohnen einzusetzen, die sich russischen Luftverteidigungssystemen entziehen und tief in Russland treffen.

Der Erfolg von ukrainischen und NATO-Drohnen, tief im russischen Vorkriegsgebiet zu schlagen, hat sich dramatisch verbessert. Die Luftangriffe haben Berichten zufolge 24 von insgesamt 33 der führenden russischen Ölraffinerien beschädigt. Allein im vergangenen Monat wurde berichtet, dass sechs Raffinerien sowie große Treibstoffdepots getroffen wurden. Die Installationen, wie in Saratow und Wolgograd, sind Hunderte von Kilometern innerhalb Russlands. Die Unterbrechung der Kraftstoffversorgung hat die Verhängung der Rationierung der öffentlichen Käufe durch den Kreml erforderlich gemacht.

Die Datenverarbeitung und KI von Palantir sind so, dass das Abfangen ukrainischer Drohnen durch russische Luftverteidigung in die Zielprogramme integriert wird, die es nachfolgenden Drohnenwellen ermöglichen, Flugabwehrsysteme zu umrunden. Diese Feedbackschleife bringt neue Herausforderungen für Verteidigungssysteme mit sich.

Die Erhöhung der EU- und NATO-Drohnenfinanzierung und -technologie würde den quantitativen Anstieg der Angriffe auf russisches Territorium ausmachen. Die Komplizenschaft der NATO-Staaten, vor allem der baltischen Staaten, bei der Verleihung ihrer Gebiete als Startplätze ist ebenfalls ein Faktor. Auch die NATO-Propagandamaschine spielt eine Rolle bei der Minimierung der zivilen Todesfälle und damit bei der Aufhebung der europäischen und amerikanischen öffentlichen Opposition gegen eine gefährliche Provokation und Eskalation des Krieges mit Russland.

Aber die Beteiligung von Palantir an der Erhöhung der Kill-Maschine ist eine weitere entscheidende qualitative Dimension in der Eskalation, wobei ukrainische und NATO-Drohnen der russischen Verteidigung ausweichen und ihre Fähigkeit erhöhen, ihre tiefe innere und lebenswichtige Infrastruktur zu treffen.

Das Massaker am Starobelsk College in Lugansk weist auf die systematische Beteiligung von Palantir an der Durchführung eines solchen tödlichen Angriffs hin.

Der ehemalige ukrainische Premierminister Nikolaj Azarow (2010-14) äußerte sich erstaunt darüber, wie 16 Drohnen in der Lage waren, in die russische Luftverteidigung einzudringen und das College in drei Wellen zu treffen. Azarow sagte der russischen Nachrichtenagentur Tass: „Ich denke, [NATO-Länder] sind beteiligt. Denn zuerst flogen die Drohnen, die geschickt wurden, direkt an allen russischen Luftverteidigungssystemen vorbei, was bedeutet, dass jemand sie durchführte. Und Sie können sie nur führen, wenn Sie Weltraumaufklärungsdaten haben – es war eine ganze Welle von 16 Drohnen, und sie wurden von Luftverteidigungssystemen überholt. Es bedeutet, dass sie durchgeleitet wurden, allein dank der Intervention westlicher Geheimdienste. Ich denke, dass sie [NATO-Staaten] streng genommen hinter dieser Provokation standen „, sagte er.

Azarov erwähnte Palantir nicht an sich. Aber die komplexe Navigationsfähigkeit der NATO-Drohnen, Schichten der russischen Verteidigung zu durchfädeln, ist die Art von qualitativem Vorteil, den das amerikanische Softwareunternehmen den ukrainischen Betreibern gibt.

Die andere schwerwiegende Implikation ist, dass die umfangreiche Kartierung russischer Ziele, von Ölraffinerieanlagen bis hin zu Treibstoffdepots, darauf hindeutet, dass die von den NATO-„Gehirnen“ gelieferten Informationen ein detailliertes Bild dessen haben, was ins Visier genommen wird. Es gibt keine Möglichkeit, dass die Luftangriffe auf ein College-Schlafsaal mit militärischen Einrichtungen verwechselt werden könnten, die in der Gegend nicht einmal vorhanden sind.

Das bedeutet, dass Palantir und seine Multi-Milliardärs-Chefs wie Alex Karp und Peter Thiel Blut an ihren Händen haben, egal wie sehr sie sich im neu eröffneten Büro ihres Unternehmens in Kiew die Hände schrubben.

In einer perversen Nebenbemerkung hat Thiel, der ein Freund des Pädophilen Jeffrey Epstein war, ein persönliches Interesse am Thema des Antichristen, der den Globus durchquert und exklusive Vorträge vor einem wohlhabenden Publikum über Armageddon und das Ende der Zeit hält. Es ist nicht klar, was seine genauen Ansichten über Manifestationen des Antichristen sind. Aber der Mord an Teenager-Studentenmädchen, die in ihren Betten schlafen, sollte sicherlich für seine Vorlesungen relevant sein.

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