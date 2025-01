Habeck wird das Erdgas Netz zerstören

So wie er mit Lügen und üblen Tricks die AKWs eliminiert hat.

Die treibende Kraft hinter allem ist Michael Liebreich aus London. Ein Zuarbeiter der Finanzwelt. Man denke an Uschi und ihr „Green Deal“ Wie einfältig muss man sein um zu glauben, dass auch nur eine Zeile von ihr stammt. Nach ihren Vorstellungen wird man an 2030 mit Millionen Tonnen Wasserstoff hantieren. Das ist einfach nur lächerlich.

Da er ein Selbstdarsteller ist, findet man viele Videos von Liebreich in Youtube. Sehr lohnend, ihm zu folgen. Ein wahrer „Snake oil“ Verkäufer.

von Wilfried Schuler

Habeck ist im Begriff den Handstreich mit den AKWs zu wiederholen. Dringender Handlungsbedarf. Eine Wiederholung überleben wir nicht!

meine Nachricht sagt ihnen nichts Neues. Den Beweis für meine Behauptung führe ich sofort.

Im Sommer 2024, gab es in Berlin unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten eine Umweltwoche.

Auf einer „Podiumsdiskussion Wasserstoff, Hype or Hope“ diskutierte Robert Habeck u.a. mit der Wirtschaftsweisen Veronika Grimm und anderen Personen über Wasserstoff. Die Unwissenden parlierten mit den Ahnungslosen. Eine peinliche Schwatzrunde.

In diesem Kreis gab Habeck zu, dass der maritime Transport von Wasserstoff vorerst unmöglich ist. (ca. 22´ Er erwähnte, dass man allerdings Wasserstoff zu Ammoniak umsetzen könnte, diesen transportieren und in Hamburg in Wasserstoff zurückspalten könnte. Er setzte dann, unaufgefordert, hinzu dass auch das nicht optimal sei. Die Ammoniakbildung verzehre viel Reaktionsenergie und die Rückgewinnung des Wasserstoffs ebenfalls. Aber, so fuhr er fort, man müsse sehen, ob es im großen Maßstab vielleicht besser läuft? Diese Äußerung macht fassungslos. Sie zeigt, wie unqualifiziert dieser Mann ist. Wenn sein Wissen aufhört, vertraut er auf glückliche Umstände. Daher bestimmt ständig der blinde Zufall das Ergebnis seiner Arbeit und das Wohl des Landes. Es ist nicht das erste Mal, dass er mit Vabanque Denken auffällt. Dann ist das Geld eben weg. Ist halt so.

In der Tat ist das Denkmodell Wasserstoff > Ammoniak> Wasserstoff eine Sackgasse. Man setzt diese These unwissenden Diskutanten vor. In der technischen Wirklichkeit gerät die Idee zum Desaster. Tatsächlich, ist das das Wissen für das Erstsemester. Als ich 1965 Lehrling bei der Hoechst AG in Frankfurt war, hätte mein Lehrmeister mir für solche Denkweisen Prügel angedroht.

Habeck ist dabei, ein Wasserstoffnetz aufzubauen. Er will auch das Erdgasnetz wasserstofftauglich machen und Wasserstoffkraftwerke bauen. Diese lunatischen Ideen werden dreistellige Milliarden-beträge verschlingen. Sollten sie jemals fertig gestellt werden, wird leider der Wasserstoff dafür fehlen.

Von höllischer Infamie ist der Vorschlag des „Umbaus“ der Erdgasleitungen. Die Idee ein Netz von Leitungen umzubauen und gleichzeitig benutzen zu wollen ist absurd.

Tatsächlich wird es dazu führen, dass das Netz unbrauchbar gemacht wird. So wie die AKWs durch „Überprüfungen“ unbrauchbar gemacht wurden. Wasserstoff, wird es wie gesagt, nicht geben. Und Erdgas auch nicht. Wenn dieser Charade nicht bald ein Ende gemacht wird, werden wir in eine Katastrophe geraten, deren Ausmaß 99% der Menschen sich gar nicht vorstellen können.

Ich bitte Sie inständig, nehmen Sie diese, meine Vorahnung, eines déjà vu ernst. Alle Untersuchungsausschüsse der Welt können diese Katastrophe, wenn sie erst eingetreten ist, nicht mehr ungeschehen machen. Wie auch Sie am Beispiel der AKWs gerade vorgeführt bekommen.

Wenn man diese Bande von Entgeisterten nicht bald stoppt, ist unser Land erledigt.

***

Die Wasserstoff Blase

Der Mann, der sehr viel davon angezettelt hat, heißt Michael Liebreich aus London und gehört zum Dunstkreis Agora Energiewende und Bloomberg. Ein enger Freund von Patrick Graichen.

Ein ausgezeichneter Fachmann. Blendend im Vortrag. So führt er die eitlen Hohlköpfe aus der Grünen Partei vor. Er ist aber kein Protagonist von Wasserstoff, sondern längst davon abgerückt. Das merken die Versager in Berlin aber nicht.

Bitte schauen Sie ihn an bei Youtube „Liebreich Graichen“ es gibt viele Videos mit ihm.

Man sieht, wie die intellektuelle Leiter geht. Liebreich, Graichen, Habeck. Abwärts in dieser Reihenfolge.

Das Spiel geht darum, möglichst viel Kapital aus Steuergeld und Privatvermögen in die Fänge der Finanz Haie zu bringen. Der Zusammenbruch der ganzen Sache deutet sich an. Die Ruinen bleiben zurück. Das Geld ist weg. Aber die Schulden bleiben. Hochverdächtig ist ein Projekt in Namibia.

Rechtzeitig vor dem Platzen werden Leute wie Soros, Gates usw. mit den dafür geschaffenen Papieren, Put Optionen usw. dagegen spekulieren und Milliarden verdienen. Eine perfekte Umverteilung von unten nach oben.

Vielleicht wird eines Tages herauskommen, dass auch Grüne über Strohmänner mitspekuliert haben? Wer weiß?

Was macht übrigens Graichen in Kiew. In einem rechtsfreien Raum in dem Justiz ein Fremdwort ist?

