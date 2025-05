HAARP: Die Maschine des Jüngsten Gerichts

Wenn wir diese Büchse der Pandora einmal geöffnet haben, werden wir sie nicht mehr schließen können

von Rhoda Wilson (dirtyworld1)

Im Jahr 1996, noch vor der vollständigen Inbetriebnahme, strahlte die amerikanische Fernsehserie Sightings einen Beitrag über das Hochfrequenz-Aktiv-Auroral-Forschungsprogramm („HAARP“) aus und warnte vor der Gefahr, die das Projekt für die Welt darstellt.

Einer der interviewten Forscher war der Journalist Mark Farmer, der warnte: „Wenn wir diese Büchse erst einmal geöffnet haben – und es ist eine echte Büchse der Pandora – werden wir sie nicht mehr schließen können.

HAARP, das ursprünglich von der US-Luftwaffe entwickelt wurde und ihr gehört, wird von der HAARP-Forschungsstation in Gakona, Alaska, aus betrieben. Am 14. Mai 2014 teilte die Luftwaffe dem US-Kongress mit, dass sie beabsichtige, HAARP abzuschalten.

Im August 2015 wurden die Forschungsinstrumente jedoch an die University of Alaska Fairbanks („UAF“) übertragen. Die UAF betreibt die Anlage nun im Rahmen einer Vereinbarung mit der Luftwaffe.

HAARP war an verschiedenen Forschungsaktivitäten beteiligt, u. a. an der Erzeugung von künstlichem Airglow und Störungen der Ionosphäre.

Im November 2023 wurde ein viertägiges Experiment angekündigt, bei dem HAARP ein künstliches Glühen erzeugen sollte, das in ganz Alaska zu sehen war.

Vom 8. bis 10. Mai 2024 führte HAARP Tests durch, bei denen hochfrequente Radiowellen in die obere Atmosphäre und Ionosphäre gesendet wurden.

Dies fiel mit einem spektakulären Schauspiel der Aurora Borealis zusammen, das zwischen dem 10. und 12. Mai 2024 weltweit zu sehen war.

HAARP leugnete jeden Zusammenhang. „Der Zeitpunkt war rein zufällig“, heißt es in einem FAQ-Abschnitt auf der HAARP-Website.

Laut Wikipedia wurde 1993 mit dem Bau von HAARP begonnen.

Obwohl die Experimente seit 1999 liefen, erreichte die Anlage erst im Juni 2007 ihre volle Leistung.

Am 28. Januar 1996 strahlte die Fernsehserie Sightings einen Beitrag mit dem Titel „The Doomsday Machine“ über die Anlage aus.

Sightings war eine amerikanische paranormale Fernsehsendung mit Nachrichtencharakter, die in den 1990er Jahren ausgestrahlt wurde.

Sie befasste sich mit außerirdischen Besuchern, Geistern, Kryptiden und unerklärlichen Phänomenen.

Die Serie lief von 1992 bis 1998 und brachte mehrere Sondersendungen und einen Film mit dem Titel „Sightings: Heartland Ghost“.

In Staffel 4, Folge 14 mit dem Titel „Without a Trace/Vision Quest/The Doomsday Machine/Update: UFO Investigation“ befasste sich Sightings mit dem umstrittenen HAARP-Projekt.

In dem Beitrag über HAARP erklärte Sightings, dass die US-Regierung 1993 in einem bestimmten Teil des Luftraums von Alaska mit einer neuen elektronischen Technologie für große Höhen zu experimentieren begann, was die Federal Aviation Administration dazu veranlasste, Piloten zu warnen, sich von diesem Gebiet fernzuhalten.

Diese neue Technologie veränderte den Luftraum von Alaska erheblich, und die Experimente wurden bis heute fortgesetzt, so Sightings.

Kritiker warnten, dass es sich bei dem Projekt um eine Hochtechnologie-Waffe mit globalen Auswirkungen handelt.

Einige schlugen Alarm, dass HAARP – ein 100 Millionen Dollar teures Projekt der Air Force, das aus einer riesigen Antennenanlage in Alaska besteht – die ultimative Weltuntergangsmaschine sein könnte.

Der Journalist Mark Farmer glaubte, dass HAARP militärische Anwendungen hat und dazu verwendet wird, mit einer Technik namens Earth Penetrating Tomography, die extrem niederfrequente („ELF“) Wellen aussendet, riesige Röntgenaufnahmen der Erde zu machen.

Farmers Forschungen ergaben, dass die von HAARP ausgestrahlten ELF-Wellen mehrere Kilometer tief in die Erde eindringen können, was die Entdeckung von Atomlagern und anderen unterirdischen Anlagen ermöglicht.

HAARP produziert Überwachungssysteme, die getarnte Marschflugkörper und Flugzeuge aufspüren können.

Diese Systeme werden es uns ermöglichen, mit höheren Datenraten und über größere Entfernungen mit unseren U-Booten für ballistische Raketen zu kommunizieren“, so Farmer.

Die Air Force bestand darauf, dass HAARP keine Offensivwaffe ist und für die nationale Sicherheit notwendig ist.

Der aus Alaska stammende Nick Begich hat jedoch in seinem Buch „Angels Don’t Play This HAARP“ ein anderes Szenario vorgeschlagen.

Er schlug vor, dass HAARP zur Störung des menschlichen Denkens und zur Schwächung von Truppen eingesetzt werden könnte, indem man sie mit Radiofrequenzen bombardiert, und zitierte ein Air Force-Dokument von 1982 mit dem Titel „Low-Intensity Conflict and Modern Technology“, in dem der Einsatz von Radiofrequenz-Sendern für solche Zwecke diskutiert wird.

HAARP könnte nicht nur Menschen beeinträchtigen.

Es hat das Potenzial, das Magnetfeld der Erde zu stören, und viele Beobachter sind besorgt, dass die Störung des Erdmagnetfelds durch HAARP die biomagnetischen Sensoren beschädigen könnte, auf die Zugtiere wie Lachse und Vögel angewiesen sind.

Die größte Sorge im Zusammenhang mit HAARP ist die Fähigkeit, die Ionosphäre zu manipulieren und zu durchlöchern, wobei die Air Force darauf abzielt, genügend Energie in der Ionosphäre zu erzeugen, um einen Runaway-Effekt zu erzielen, was Physiker wie Dr. Patrick Flanagan beunruhigt, der glaubt, dass die Ionosphäre extrem anfällig ist.

Ein Loch in der Ionosphäre könnte schwerwiegende Folgen haben, einschließlich einer Veränderung des ionosphärischen Schutzschildes, der die Erde vor kosmischer Strahlung schützt, was als größere Bedrohung angesehen wird als die Schäden, die vermutlich durch ein Ozonloch verursacht werden.

Verwandt: HAARP 1998 – Holes In Heaven? (Dokumentarfilm in voller Länge auf Rumble), Disclosure Hub. (Für diejenigen, die keinen Zugang zu Rumble haben, können Sie die Dokumentation auf Odysee HIER ansehen).

Farmer warnte, dass es nach der Entwicklung und dem Einsatz der Technologie unmöglich sein könnte, ihre Auswirkungen rückgängig zu machen, und dass das Streben nach größeren und besseren Aspekten der Technologie zu weiteren Schäden auf dem Planeten führen könnte.

„Wenn wir diese Büchse einmal geöffnet haben – und es ist eine echte Büchse der Pandora – werden wir sie nicht mehr schließen können“, sagte er.

Video:

Quelle: https://expose-news.com/2025/05/12/haarp-the-doomsday-machine/

(Visited 36 times, 36 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …