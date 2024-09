Gut, dass wir uns darüber unterhalten haben!

von Jürgen

Über die Probleme dieser Welt und, wenn es gut läuft, wie sie zu lösen seien. Man kann mutmaßen oder spekulieren, sich auf Information oder gar Fakten berufen; zur Not hilft auch noch Wissenschaft und, wenn alle Stricke reißen, auch noch ein, wie auch immer gearteter, Glaube!

Es bleibt aber was zurück? Ich weiß nicht, wie es den hier Lesenden ergeht, aber, da bleibt doch immer zurück, so ein schales Gefühl, ein Gefühl der Leere! Eigentlich egal, was man sich antut oder veranstaltet, wen man wählt, es endet nie in Zufriedenheit oder Zuversicht!

Es liegt woran? Glaube, Liebe und Hoffnung, wir haben sie wem übergeben? Nicht, daß Regierung, in welcher Form auch immer existent, einen Unterschied machen würde, heute aber, haben wir nicht alles an „die beste Demokratie ever“ abgegeben? Trotz größtem Wissen oder Aufgeklärtheit, es wurde jede Eigenverantwortlichkeit abgelegt!

Es heißt, die Hoffnung stirbt zuletzt, dabei müsste sie doch schon längst verstorben sein! Ja, der Mensch, ganz ohne geht es halt doch nicht, er glaubt halt! An was immer es auch sei, Glaube und damit verknüpfte Hoffnung, sie scheinen Hand in Hand zu gehen, und sterben darum gemeinsam!

Weil, ohne Liebe ist alles nichts!

Wer, egal was regiert, einen Krieg provoziert, wo ist da noch Liebe?

Wer sich, ohne Not einer EU oder ähnlichem unterwirft, wen oder was liebt er eigentlich?

Wer dem Eigenen Fremdes vorzieht, was liebt er wirklich?

Wer sich anmaßt, das Klima retten zu müssen, wie er es tut, die Vorgehensweise zeugt von was?

Wie kann man sich erlauben, andere für seinen, wie auch immer verbrämten Selbstzweck, seinen daraus entstehenden Gewinn, leiden zu lassen? Man frage einfach mal nach in den USA, in Israel, dieser EU. Hauptsache, es ist demokratisch! Es geht nur um die Form, in die alles gegossen wird, um den Glauben und die Hoffnung zu erhalten. Von Liebe aber, keine Spur!

Wer Frauen zu schützen, sich auf die Fahnen schreibt, wer Staatsräson pflegt, er ladet ausgerechnet wen millionenfach ein und wundert sich dann, dass es nicht so klappt? Theoretisch verschwört, es könnte doch Absicht dahinter stecken?!

Was lange währt, was anderes kann man denn noch vermuten? Einer geradezu uralten Strategie eines Thomas Barnett, der auch gesteuerte Völkerwanderung als Waffe ansah? Oder noch älter, wer die Sonne anbetet (das Licht), er hat sich aber dringend dem Halbmond zu unterwerfen?

Es mag ein jeder Glauben und Hoffen, was ihm zuträglich erscheint, wenn es aber lieblos daher kommt, andere zu Ungläubigen und damit als zu Verfolgenden erklärt, es trägt noch welche Berechtigung in sich?

Wie anders verhält es sich mit dieser anderen, für uns gegossenen Form, genannt Demokratie? Sie erlaubt sich ebenfalls vorzugeben. Woran wir zu glauben und worauf wir, mittlerweile bestenfalls, hoffen dürfen! Allerdings, neben gewisser „Alternativlosigkeit“, diesen Freibrief einmal gewöhnt, da gibt es auch sonstige „Notwendigkeiten“, dem Volk sich schlicht einfach unterzuordnen hat!

Der Kranke, der Rentner, der Steuerzahler, sie werden, stets und ständig, wie reformiert? Beitrag steigt und Leistung sinkt! Der höhere Zweck dahinter fließt aber wem zu? Nein, es ist keine Kinderklinik, kein Unfallopfer oder sonst, was Eigenem mehr als nur gut tun würde! Die Überhöhung des Seins heißt heute „geflüchtet“! Streng genommen „geflüchtet worden!“.

Der Gutmensch, der an sonst nichts mehr glauben könnende, er hatte seine Bestimmung gefunden! Er wurde damit wenigstens sich selbst gerecht. Endlich, wenn auch nur an sich selbst glaubend, der Erlösung nahe! Die Schuld beglichen, aber, was einst am Bahnhof beklatscht, es zeigte sich dann doch, es war doch nicht so, wie einst verlautbart?

Selbst die damals einladende Merkel Partei, inklusive Ampel, sie fordern jetzt was? „Ja aber, ihr nehmt mir doch alles, woran einst geglaubt!“ Tja, Spagat kann, wer ihn kann, oder sonst nichts eingeübt hat, außer sich wohin abzugrenzen? Brand- oder Gefängnismauer, es macht welchen Unterschied? Und wenn die nun zu fallen drohen, oh jemine … man könnte aber auch einfach mal nachfragen bei denen, die das alles schon hinter sich haben!

Es liegt also an einer AfD, die Liebe zum Heimatland propagiert, dass sich jetzt anscheinend verkehrt, was vorher so gar nichts mit Liebe oder auch nur Respekt dem Eigenen gegenüber zu tun hatte? Man muss es abwarten! Auch eine AfD muss sich dahingehend beweisen, ob und welche Liebe sie wirklich im Schilde führt! Auch sie wird sich daran messen lassen müssen! Da helfen weder Glauben noch Hoffnung!

(Visited 1 times, 1 visits today)