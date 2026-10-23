Gruselig: Chinas staatlicher Rüstungskonzern Norinco baut humanoide Roboter zur Niederschlagung von zivilen Unruhen

Norinco liefert bereits Polizei- und Sicherheitsausrüstung an Länder, wie Venezuela, Kenia, Bolivien und Sri Lanka, von denen dokumentiert ist, dass sie diese Ausrüstung zur Unterdrückung von Protesten einsetzen.

Quelle: legitim

In diesem Monat sind neue Aufnahmen aufgetaucht, die zeigen, wie einer der größten chinesischen Rüstungskonzerne, die China North Industries Group Corporation (NORINCO), humanoide Roboter für Sicherheits- und Aufstandsbekämpfungszwecke, sowie für eine spätere militärische Integration trainiert.

Die neuesten Aufnahmen wurden von Mike Kalil zusammengestellt und haben sich in den sozialen Medien wie ein Lauffeuer verbreitet.

Kalil erläuterte dies in einem Blogbeitrag, in dem er Chinas Investitionen und das Wachstum in der Robotikbranche zusammenfasste. Im Zusammenhang mit den Humanoiden von NORINCO schrieb er:

NORINCO stellte seinen Humanoiden namens ‚Fuxi‘ erstmals im November 2025 auf der China International Import Expo (CIIE) in Shanghai vor, zusammen mit einer kleineren Version namens ‚Fuxi Lite‘.

Noch mehr Aufmerksamkeit erregte der Roboter während der World Robot Conference (WRC) 2026 in Peking, wo eine kleine Flotte der Humanoiden ihre Fähigkeiten zur Aufstandsbekämpfung demonstrierte. (vgl. mikekalil.com) Ferngesteuert schwangen sie Schlagstöcke und Schilde, die mit dem Schriftzug ‚Fang Bao‘ versehen waren – dem mandarinischen Begriff für ‚Aufstandsbekämpfung‘.

Die Roboter können eine Rolle bei Pekings Bemühungen spielen, gegen innenpolitische Proteste vorzugehen, die in den letzten Jahren aufgrund von ausstehenden Löhnen, Wohnungsstreitigkeiten und Frustration über die Kommunalbehörden stark zugenommen haben.

Hongkong ist ein weiterer potenzieller Einsatzort. Die chinesische Regierung hat ihre Kontrolle über die Stadt seit den massiven Pro-Demokratie-Demonstrationen von 2019 drastisch verschärft. Hongkong unterhält zwar eine eigene Polizei, doch die lokale Regierung ist im Rahmen des chinesischen Verfassungssystems gegenüber Peking rechenschaftspflichtig. Berichten zufolge haben Stadtbeamte zusätzliche 638 Millionen US-Dollar für den Haushalt zur nationalen Sicherheit 2026 bereitgestellt, wodurch sich die Gesamtmittel auf 2,3 Milliarden US-Dollar belaufen. (Vgl. scmp.com)

Die Humanoiden zur Aufstandsbekämpfung weckten auch das Interesse ausländischer Regierungen. Norinco liefert bereits Polizei- und Sicherheitsausrüstung an Länder wie Venezuela, Kenia, Bolivien und Sri Lanka, von denen dokumentiert ist, dass sie diese Ausrüstung zur Unterdrückung von Protesten einsetzen.

Laut Norinco kann Fuxi Personen erkennen, ungewöhnliche Situationen feststellen, Warnmeldungen ausgeben und sich mit anderen Robotern koordinieren, ähnlich wie die vierbeinigen „RoboWolf“-Modelle des Unternehmens. Die integrierte KI verfügt über ein übergeordnetes System, das Anweisungen interpretiert, sowie ein untergeordnetes System, das die Bewegungen steuert.

Quelle: The Winepress

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