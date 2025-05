Grundsteuer-Schock: Bürger sollen plötzlich doppelt und dreifach zahlen

Redaktion opposition24

Die nächste Abgabenwelle rollt auf die Bürger zu – still und leise über die Grundsteuer. Laut einer aktuellen Auswertung steigen die Zahlungen für Eigentümer in vielen Regionen drastisch an. Besonders betroffen: Berlin, Baden-Württemberg und Brandenburg. In einzelnen Fällen geht es um über 1.500 Prozent. Das berichtet t-online.

Was offiziell als „Grundsteuerreform“ verkauft wurde, entpuppt sich in der Realität als flächendeckende Belastung für Hausbesitzer und mittelständische Vermieter – und damit am Ende auch für Mieter. Einfamilienhäuser gelten fast überall als Verlierer der Neuberechnung. Unbebaute Grundstücke, Garagenhöfe und landwirtschaftliche Flächen geraten ebenfalls unter Druck. Besonders absurd: In Hamburg explodiert die Grundsteuer für manche unbebaute Flächen um bis zu 1.500 Prozent – laut Behörden allerdings nur in Einzelfällen.

Wer in einer begehrten Wohnlage lebt, zahlt künftig deutlich mehr – egal, ob das eigene Einkommen steigt oder nicht. Schuld daran sind neue Bewertungsmodelle, die in vielen Bundesländern auf Immobilienwert, Bodenrichtwert und Lage setzen. Bayern bildet eine Ausnahme mit einem flächenbasierten Modell – der Rest zieht den Bürgern das Geld je nach Wohnort aus der Tasche.

Politisch bleibt es ruhig – dabei rollt längst die nächste finanzielle Enteignungswelle durchs Land.

Die neuen Bewertungsmodelle sind ein großer Betrug. Die Bodenrichtwerte wurden vorher nämlich noch einmal kräftig angehoben. Ein kleiner Vorgeschmack auf den bevorstehenden Lastenausgleich. Was das letztendlich bedeutet, sollte jedem Kleinhausbesitzer klar sein.

Jedoch, so die Einschätzung einiger Experten, ist die neue Grundsteuer verfassungswidrig. Den Volkszertretern scheint das allerdngs völlig am Arsch Wählerwillen vorbeizugehen.

Sie werden nichts besitzen und glücklich sein?

Es läuft alles nach Plan.

