Grün schillernde Agenden und schmutziges Gas

Russisches Gas über Pipelines zu beziehen, soll angeblich „Putins Krieg“ unterstützen.

„Putins Krieg“ ist allerdings eine Erfindung westlicher Propaganda, eine Lüge. Nun wurde diese Lüge in eine weitere gepackt — das der Kauf russischen Pipeline-Gases kriegstreibend wäre. Diese sinnbefreite, olivgrüne Ideologie fliegt spätestens dann auf, wenn man erfährt, dass russisches Flüssiggas zu beziehen, dagegen wohl politisch eher unbedenklich ist. Wie gesagt: Ideologie schwächelt in ihrer Logik. Sie schiebt sich nur vor die tatsächlichen Gründe, preiswertes russisches Pipeline-Gas durch die Umweltsünde Frackinggas aus den USA, aber auch Flüssiggas aus Russland zu ersetzen.

von Peter Frey (peds-ansichten)

Die Einfuhr von russischem, verflüssigten Erdgas (LNG) in die Europäische Union (EU) ist 2022 gegenüber dem Vorjahr um 40 Prozent gestiegen.

Wir reden von der Menge, nicht vom Preis. Denn bezahlt hat man in der EU fünfmal so viel wie im Vergleichszeitraum, nämlich 12,5 Milliarden Euro (1).

Die Sanktionen gegen Russland auf dem Gebiet der Energieträger haben also voll gegen die Sanktionierer zurückgeschlagen, während Russland sein Gas und Öl nach wie vor auf dem Weltmarkt verkaufen kann (2). In den öffentlich-rechtlichen Medien hütet man sich, diese Tatsache deutlich zu machen und jene, welche hinter dem Konzept der Selbstzerstörung der EU-Wirtschaften stehen (Stichwort „Great Reset“), reiben sich die Hände (3).

Die enorme Verschuldung der privaten wie öffentlichen Hand in den EU-Staaten ist ideologisch mit Russland-Hass motiviert und politisch durch ein europaweites Davos-Clientel handfest vorangetrieben worden, während die Geldmaschine der Europäischen Zentralbank heißläuft. Nur dadurch war es Russland möglich, mitten in einer historisch einmaligen Sanktionshysterie gegen das Land mit 5,5 Milliarden Kubikmetern LNG, allein im ersten Quartal 2022, zum zweitgrößten Lieferanten von Flüssiggas für die EU aufzusteigen (4).

Dieses hohe Niveau hielt sich auch über die nächsten beiden Quartale, sodass die LNG-Importe in die EU bis zum September auf 16,5 Milliarden Kubikmeter angewachsen sind (5, 6).

Bekanntermaßen bezieht Deutschland das russische LNG nicht direkt, sondern über das riesige LNG-Terminal im belgischen Zeebrugge. Dieses Terminal ist direkt an das europäische Gasverbundnetz angeschlossen (7 bis 10). Daher ist Belgien der größte Lieferant für LNG — auch und gerade für russisches LNG. Schließlich ist das belgische Terminal im Mitbesitz eines russischen Unternehmens, namens Novatek. In Deutschland giert man nach dem teuren LNG (11).

Weil man es darf. Weil es der Geldvermehrung nicht im Wege steht, es diese im Gegenteil und wie gewünscht ankurbelt. Weil es, künstlich herbeigeführt, den Rohstoff Gas um Größenordnungen verteuert hat. So stark verteuert hat, dass die USA ein gigantisches Geschäft für Flüssiggas in das hörige EU-Europa anschieben konnten. Gas, was als „Beifang“ der extrem umweltschädlichen Förderung von Frackingöl bislang abgefackelt wurde, weil die Weiterverarbeitung zu teuer und das Produkt damit unverkäuflich war. Nun ist es auf Jahre hinaus ausgebucht (12).

Das ist es, was man in Berlin unter „Klimaschutz“ oder „grüner Politik“ versteht, in Wirklichkeit eine Versündigung an der Umwelt. Dieses irre Treiben der Davos-Knechte hat außerdem zu einer weltweiten Verteuerung von Energie geführt, welche Staaten trifft, die überhaupt nichts mit dem Ukraine-Konflikt zu tun haben und die nun indirekt mit in eine Art Sippenhaft genommen wurden, um die Kosten der US/EU-Kriegspolitik im ukrainischen Stellvertreterkrieg mit zu tragen. Weil es eben um ein US-Geschäftsmodell geht, das die grün angestrichenen Claqeure ideologisch verkaufen sollen, nicht aber um Umweltschutz, bringen diese „Klimaschützer“ (ein sinnfreier Begriff, aber nicht vom Autor erfunden) einen bemerkenswerten Spagat zustande. Vehement stellen sie sich gegen Fracking-Projekte in Deutschland oder der Ostsee (13), aber mit dem Fracking-Gas aus den USA haben sie keine Probleme.

Die nun in Deutschland in Windeseile hochgezogenen LNG-Terminals genießen, seitens der olivgrünen Partei vorangetrieben, einen bemerkenswerten Schutz vor Umweltschutz, verankert in einem sogenannten, im Mai 2022 verabschiedeten LNG-Beschleunigungsgesetz. In einem gesonderten Paragrafen wurden „Ausnahmen von der Umweltverträglichkeitsprüfung“ definiert. Begründet wurde das mit einer „Bewältigung oder Abwendung einer Krise der Gasversorgung“ (14, 15). Das ist einfach verblödende Schaumschlägerei und lenkt nur davon ab, dass es schlicht und ergreifend darum ging, einen Markt für das umweltschädliche US-Flüssiggas zu kreieren. Und eben dafür musste zuvor die preiswerte Konkurrenz des umweltfreundlicheren Pipelinegases aus dem Weg geräumt werden.

Es gab einmal eine Zeit, da war Frackingöl, vor allem aber das -Gas aus den USA, trotz des Rohstoffhungers auf den Weltmärkten kaum verkäuflich (16). Doch seit diesem Jahr sind die USA zum weltgrößten LNG-Exporteur aufgestiegen und über zwei Drittel des Gases gehen in Richtung EU und Großbritannien (17). Neben den führenden Rüstungsunternehmen klatschen daher nun auch die Öl- und Gasförderer in den USA in die Hände, und nicht zuletzt die hinter ihnen stehenden, aber kaum öffentlich in Erscheinung tretenden Investoren, also Banken wie JPMorgan und Citi Group (18), Investmentgesellschaften wie Blackrock und Vanguard, nicht zu vergessen die politisch einflussreichen Drahtzieher von Hedgefonds (19, 20), wie zum Beispiel George Soros.

Noch größere Umwege nimmt das russische LNG, was von China an das EU-Europa weiterverkauft wird. Dorthin ist es natürlich als chinesisches LNG etikettiert (21).

Es ist sicher wichtig zu wissen, dass Erdgas nicht in den Sanktionspaketen enthalten ist, welche die EU bis zum Dezember 2022 gegen Russland beschlossen hat (22). Nicht überraschend sind damit 16 Prozent aller Flüssiggas-Importe in die EU russischen Ursprungs (23).

Werfen wir noch mit ein, dass die an der transatlantischen Leine geführten Medien wenig begeistert sind, dass es auf dem LNG-Markt eine starke Russland-Beziehung gibt. Entsprechend wird dort die über viele Jahrzehnte geschwungene Keule des Russland-Hasses ein weiteres Mal herausgeholt, um auch hier fleißig zu warnen, zum Beispiel so:

„Eines Morgens könnte Putin sagen: ‚Wir stoppen die LNG-Lieferungen nach Europa‘ und [können] den Kontinent [gemeint ist das EU-Europa] damit zwingen, auf einem noch teureren Spot-Markt einzukaufen.“ (23i)

Zitiert wurde eine „Energieexpertin“ namens Anne-Sophie Corbeau, die am „Center on Global Energy Policy“ („Zentrum für globale Energiepolitik“) tätig ist (24). Als ob die russischen Anbieter für den horrenden Preisanstieg bei Gas verantwortlich seien. Die Frau betreibt plumpe, propagandistisch mit Russophobie getränkte „globale Energiepolitik“ zum Nutzen derer, bei denen sie angestellt wurde. Die Gleichstrommedien verraten uns natürlich nicht, wer sich hinter diesem in New York ansässigen Institut so alles Geld und Einfluss gebend die Füße vertritt: Aramco, BP, Conoco, Dow Chemical, ExxonMobil, JPMorgan Chase & Co., Royal Dutch Shell … (25, 26).

Auch wenn Corbeaus Sermon fleißig in der Gleichstrompresse breitgewalzt wurde (27), so verkörpert die obige Stellungnahme trotzdem keine derzeit verbindliche Norm. Es handelt sich nicht um einen aktuellen Bestandteil der streng einzuhaltenden Leitlinien der zu veröffentlichenden Meinung im Wertewesten. Ein medial aufgebauter Druck auf die Politik, die Gaszufuhr im LNG-Bereich, Russland betreffend, in gleichem Maße zu kappen wie es beim Pipelinegas stattfand, ist nicht erkennbar.

Es ist eine tragische Komödie mit allerdings bitterernsten Folgen: Die EU hat auf Druck der „Partner“ in Washington und der in den EU-Gremien installierten Davos-Agenten eine wahnwitzige Sanktions- und Energiepolitik gegenüber Russland eingeläutet. In dieser hat sie selbst die sündhafte Verteuerung fossiler Energieträger zu verantworten und ruiniert die Volkswirtschaften der Mitgliedsstaaten, um auf verbrannter Erde einen nur scheinbar grünen „Great Reset“ anzustoßen. Sprich, nach einem Krieg der besonderen Art alles wieder neu und profitabel, aber nach Gustus von Schwab und Konsorten „besser“ aufzubauen.

Wie verblendet, ideologisch indoktriniert und vom eigenen Ego zerfressen muss man sein, um solch eine irrsinnige Politik umzusetzen?

Das Grün der angeblich grünen Partei ist eine Täuschung. LNG, auch noch als Spaltprodukt von Erdölfracking gefördert, passt vielmehr ausnehmend gut zur olivgrünen Politik der „Grünen“. Es ist ein Zeichen ideologisch begründeter Destruktivität. Bei der Förderung des olivgrünen LNGs endet es nicht, denn Verflüssigung, Transport und Umlagerung sind energieintensiv und verlustbehaftet (28). Diese Wahrheit haben die Davos-Jünger um Robert Habeck in ihr Gegenteil verkehrt. Das nennen sie dann sinnfrei „Klimaschutz“ und „grüne Energiewende“. Eine Energiewende der besonderen Art ist es tatsächlich, gleichzeitig jedoch ein Umweltfrevel sondersgleichen.

Versuchen Sie immer noch die „grüne Energiewende“ der „Grünen“ zu verstehen? Das funktioniert nicht. Es ist Ideologie. Die kann man nicht verstehen. Aber glauben kann man daran. Ist uns jederzeit der Unterschied zwischen verstehen und glauben klar?

Für solch eine Politik spenden die Profiteure auf der anderen Seite des großen Teiches gern Sonderbeifall. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland, fest im transatlantisch definierten narrativen Raum verankert, vermeldete voller Stolz die Verleihung des, nennen wir es einmal „Fracking-Verdienstordens der US-Öl- und Gaswirtschaft“ an den deutschen sogenannten Klimaschutzminister:

„Das US-Medium „Politico“ hat jetzt ein Ranking der einflussreichsten Politiker und Politikerinnen in Europa veröffentlicht. Auf Platz eins hat es der deutsche Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) geschafft. In der Rubrik „die Macher“ wird er als „der echte Kanzler“ bezeichnet.“ (28)

Der „Macher“ Habeck hat federführend nicht nur für die LNG-Flut aus den USA gesorgt, sondern auch noch dafür, dass das führende russische LNG-Unternehmen Novatek, sein Flüssiggas inzwischen sogar bevorzugt in Europa verkauft — und nicht mehr in Asien, wie noch im Vorjahr. Einfach weil EU-Europa viel höhere Preise zu zahlen bereit ist. Das preiswerte Pipelinegas hat man abbestellen müssen. Das in kommerzieller wie umweltbezogen teurere Flüssiggas darf man, mit reichlich Schuldenaufnahme, als Ersatz beziehen.

Passend dazu hat die Jamal-LNG-Anlage von Novatek, im Nordwesten Sibiriens gelegen, inzwischen fast ihre volle Kapazität erreicht. Das sind nominell etwa 16,5 Millionen Tonnen an Jahresmenge, doch werden dieses Jahr noch 3,5 Millionen Tonnen mehr verschifft. Während die erst genannte Menge fast komplett an langfristige und damit preisgünstigere Lieferverträge gebunden sind, landen die darüber hinaus produzierten Mengen auf dem Spotmarkt (30).

„Der Eigentümer von Jamal LNG, Leonid Mikhelson, sagte, dass das Unternehmen aus diesen Überschüssen, die sich auf etwa 4 Millionen Tonnen belaufen, jetzt mehr verdient als von allen anderen 16 Millionen Tonnen.“ (30i)

Dabei soll das russische Flüssiggas für die EU-Staaten noch deutlich preiswerter als jenes aus den USA sein (31).

Auch chinesische Unternehmen kaufen bei Novatek das Jamal-LNG ein — und machen noch einen Schnitt beim Weiterverkauf, wie weiter oben bereits angedeutet wurde. Insidern zufolge verkauft das chinesische Unternehmen CNPC, das auch Anteile am Jamal-Förderkomplex hält, einen Teil des bei Novatek bezogenen Flüssiggases profitabel weiter an Staaten der Europäischen Union (30ii, 32).

Fassen wir zusammen:

Grün soll heutzutage das sein, was herrschende Macht als grün deklariert. Grün als Orwellsche Wahrheit wird es aber schließlich nur dann, wenn die Beherrschten, wider besseren Wissens, das sichtbar destruktiv olivgrüne, trotzdem als grün akzeptieren. Olivgrün ist die Farbmischung für eine unter dem sinnfreien Begriff Klimaschutz betriebene Politik der Berliner Regierung. Olivgrün steht für eine kriegerische, anmaßende Politik gegenüber der eigenen und anderen Gesellschaften.

Der erste Schritt, da nicht mitzumachen, liegt in der Anerkennung des Offensichtlichen, statt des Vorgegebenen. Am Anfang steht der zu fassende Mut, um aus dem vorgegebenen Narrativ auszubrechen und der unbequemen Wahrheit ins Gesicht zu schauen.

Es sei betont, dass die Aufgabe des Nichtmehrmitmachens nicht nur „vor uns“ steht, denn wer soll das sein? Diese Herausforderung steht vor der gesamten Gesellschaft und dazu zählen auch Entscheidungsträger, auch potenzielle im politischen, wirtschaftlichen und kulturellen wie ideologischen Raum. Wohin „Dienst nach Vorschrift“, ausufernder Opportunismus, Obrigkeitshörigkeit, das Buckeln vor der Macht führen, wurde bereits beim Thema PLandemie überdeutlich.

Es bleibt dabei: Wenn wir nicht tun, wird mit uns getan.

Bitte bleiben Sie schön aufmerksam, liebe Leser.

