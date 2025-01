Großbritannien wird weltweit führendes Testfeld für die Durchsetzung von KI

„Wir werden KI in Großbritannien auf die Straße bringen“

Keir Starmer, der an den jährlichen WEF-Treffen in Davos teilnimmt und an der Spitze der führenden Politiker der Welt steht, die darauf trainiert sind, die KI-Agenda „The Great Reset/Fourth Industrial Revolution“ in seinem Land einzuführen, hat kürzlich einen großen Schritt in den Abgrund getan, indem er ankündigte (13. Januar 2025), dass seine Regierung „KI in die Adern Großbritanniens pumpen“ werde.

von Julian Rose (dirtyworld1)

Das stammt direkt aus dem Leitfaden des Weltwirtschaftsforums für die Durchsetzung eines digitalen DNA-Manipulationsprogramms zur Kontrolle des menschlichen Geistes. Und es sieht so aus, als sei Sir Keir auserwählt worden, diesen Weg anzuführen.

Unser Plan wird Großbritannien an die Weltspitze bringen. Er wird der Industrie die Grundlage geben, die sie braucht, und den ‚Plan for Change‘ (Plan für den Wandel) vorantreiben. Das bedeutet mehr Arbeitsplätze, mehr Investitionen, mehr Geld in den Taschen der Menschen, und die Umgestaltung der öffentlichen Dienste.

Aber wir alle wissen, was der „Plan für den Wandel“ wirklich ist: Der große Raub der Privatsphäre, des Eigentums und der psychischen Gesundheit, der Menschen im Rahmen des „Great Resets“.

In einer Welt des harten Wettbewerbs können wir nicht untätig bleiben. Wir müssen schnell handeln und Maßnahmen ergreifen, um das globale Rennen zu gewinnen.

Wie oft haben wir diese Art von wirtschaftlichem Geschwätz schon aus dem Munde der Klone der WEF-Schule der unterwürfigen Technokraten gehört?

Starmer will etwas unternehmen, um den globalen Wettlauf zu gewinnen, damit Transhumane die empfindsamen Mitglieder der menschlichen Ethnie ersetzen können.

Klaus Schwab hat ihn – wie auch seinen Landsmann, den König von England – davon überzeugt, dass dies die Zukunft ist.

Seine Vorgesetzten warnen ihn:

Wenn Sie Ihren Job in den nächsten vier Jahren behalten wollen, sollten Sie sich lieber gleich auf den Weg machen.

Ein aufrechter Marsch im Stechschritt in Richtung staatlich kontrollierte Überwachung, Big Data, zentrale Kontrolle und eine unterwürfige, hirngeschädigte Wählerschaft – das ist es, was der britische Premierminister ankündigt.

Die Zeitung The Guardian verkündet kühn:

Keir Starmer wird einen weitreichenden Aktionsplan auf den Weg bringen, um die Menge an KI-Rechenleistung unter öffentlicher Kontrolle bis 2030 zu verzwanzigfachen.

Hallo, da ist wieder dieses berüchtigte Datum 2030, das sich ankündigt. Bis zu diesem Datum soll alles so weit sein, dass die Dominanz des gesamten Spektrums über die freiheitsliebenden Mitglieder der menschlichen Ethnie erreicht ist.

Der Green Deal/Agenda 2030-Robotisierungsplan – der eingeführt wurde, um die Netto-Null-CO2-Agenda auf Kurs zu halten – muss natürlich um jeden Preis aufrechterhalten werden.

Alles wird diesem irrsinnigen Versuch untergeordnet, Kohlendioxid auszulöschen, um damit einen Erstickungszustand für die Pflanzen-, Tier- und Menschenwelt herbeizuführen.

„Um jeden Preis“ bedeutet ein weiteres Ausbluten der ohnehin schon wackeligen britischen Wirtschaft. Schätzungen zufolge wird der gesamte Anstieg der Computerkapazität, der mit dem Aufbau dieser KI-Dystopie verbunden ist, den Steuerzahler in den nächsten fünf Jahren Milliarden von Pfund kosten.

Das große KI-Induktionsprogramm erfordert eine stark erhöhte Stromerzeugung. Das Kabinettsbüro hat eine beschleunigte Investition in neue „Miniatur-Kernreaktoren“ gefordert, um die energiehungrige Technologie zu betreiben.

Diese sollen in ländlichen Gebieten mit geringer Industrie angesiedelt werden.

Ich frage mich, wie die britische Öffentlichkeit darauf reagieren wird, wenn sie erfährt, dass ein Mini-Atomkraftwerk auf einem Feld neben ihrem Haus benötigt wird?

Ich vermute, nicht sehr freundlich. Eine Umfrage der britischen Regierung aus dem Jahr 2024 ergab, dass die drei Wörter, die am meisten mit KI in Verbindung gebracht werden, „Roboter“, „beängstigend“ und „besorgt“ sind.

Aber das hat nichts an Sir Kiers Enthusiasmus geändert, Landwirte durch Roboter und ihre Höfe durch Windturbinen, Photovoltaikanlagen und riesige Datenspeicherzentren zu ersetzen – und jetzt auch noch Hunderte von Atomreaktoren.

Es ist schwer zu glauben, dass dies tatsächlich als der Weg angesehen wird, die wirtschaftlichen Geschicke eines Landes voranzutreiben.

Dieses Land ist in die von den Architekten der zentralisierten Kontrolle gestellte Falle getappt – in die Abhängigkeit von einer virtuellen Realität, die eine unbegründete Bravourleistung für die Schöne Neue Welt darstellt, vor der Aldhous Huxley vor mehr als siebzig Jahren so eindringlich warnte.

Aber genau darauf laufen die Dinge hinaus, wenn sich nicht ein mächtiger Widerstand erhebt, um ihren Fortschritt zu blockieren!

Die Regierung hat bestätigt, dass sie Daten des öffentlichen Sektors in einer neuen Nationalen Datenbibliothek sammeln wird, um „KI-Forschung und -Innovation“ zu unterstützen.

Sie hat jedoch nicht angegeben, welche Daten privaten Unternehmen zur Verfügung gestellt werden, sondern nur, dass dies „verantwortungsvoll, sicher und ethisch“ geschehen wird.

Ah, wir können alle aufatmen. Schließlich sind Politiker ja für ihre Ehrlichkeit und Geradlinigkeit bekannt.

Rachel Reeves, die Finanzministerin, hat einen Plan, wie man mehr Geld auftreiben kann, um diese tragische Komödie in Gang zu bringen – und zwar durch „rücksichtslose“ Kürzungen bei den öffentlichen Dienstleistungen.

Eine Maßnahme, die auch die maroden Finanzen des Landes sanieren soll.

Irgendwo im alten England gibt es ein moralisches Rückgrat, eine Form von gesundem Menschenverstand, der den Widerstand gegen die gesichtslose Modernität unterstützt, die Ablehnung von „Wandel des Wandels willen“, und die hirnlose Hetze gegen eine „Schöne neue Weltordnung“.

Diese hartnäckige Eigenschaft der englischen Kultur wird nun an vorderster Front gebraucht, um sich gegen das psychopathische Streben nach einer digital begründeten Notwendigkeit zu wehren.

Denn es geht darum, innerhalb eines bereits von „oben“ gesteuerten Programms von Chaos und Verwirrung ein „globaler Führer des Wandels“ zu werden.

Die von den führenden Vertretern der britischen Regierung versprochene KI-Wunderwelt soll direkt mit dem globalen Satelliten-EMF-Mikrowellen-Überwachungsnetz verbunden werden, das als „die Cloud“ bekannt ist.

Elon Musk, Geff Bezos und andere milliardenschwere Kontrollfreaks präsentieren derzeit das „Cloud Computing“ als die große Lösung für den „sofortigen Zugriff auf alles“.

Außerdem fungieren sie als Drehscheibe für die Superüberwachung von Smart Cities und die waffenartige, technische Beeinflussung der menschlichen Psyche.

Intelligente Städte werden empfohlen, um entlassene Bauern und Landbewohner unterzubringen, die vom Land vertrieben werden, um Platz für eine perfekt sanierte Net-Zero-Welt mit transhumanen Cyborgs und gentechnisch veränderten Zweibeinern zu schaffen, die einst als Menschen bekannt waren.

Es ist also an der Zeit, dass alle guten britischen Verteidiger der Schönheit der sanften Hügel und Täler dieses alten, heiligen Landes vortreten.

Es ist an der Zeit, dass wir uns zusammentun, um etwas zu verteidigen, das menschlich, human und von höherem Wert ist, als die sterile, seelenlose Welt, die von den von Schwab initiierten Klonen des tiefen Staatszirkels versprochen wird.

Es gilt, für alles zu kämpfen und nichts zu verlieren.

Wenn wir uns dem Widerstand anschließen, werden wir zu mutigen Siegern in diesem großen Kampf für die Bewahrung der höchsten Heiligkeit des Lebens.

Quelle: https://davidicke.com/2025/01/15/uk-to-be-leading-global-test-bed-for-ai-enforcement-we-are-going-to-push-main-line-ai-into-the-veins-of-britain/

