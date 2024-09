Google hat das Web fest im Griff und formt die Erzählungen mit jeder Suche neu

Ah, Google – der allgegenwärtige Titan des digitalen Zeitalters. Einst nur die schrullige Suchmaschine, die “nichts Böses tut”, hat sich Google zum allsehenden Auge des Internets entwickelt, das den Informationsfluss mit der Präzision eines Dirigenten lenkt.



von Christina Maas (dirtyworld1)

Aber machen wir uns nichts vor.

Natürlich wissen wir alle, dass Google die Suchmärkte beherrscht und mehr Werbeeinnahmen erzielt als das BIP mancher Länder. Aber die jüngsten Entwicklungen deuten darauf hin, dass Google eine viel größere Rolle spielen will.

Google begnügt sich nicht mehr damit, Sie zu den Antworten zu führen, sondern will selbst die Antwort sein – dank seiner brillanten neuen KI-Einblicke.

Stellen Sie sich Folgendes vor: Sie geben eine Frage ein, und statt einer Liste von Websites, die Sie durchsuchen können, gibt Google Ihnen ein hübsches kleines Paket – eine KI-generierte Zusammenfassung.

Die Illusion der Wahlfreiheit

Packen wir aus, was hier wirklich vor sich geht. Googles KI-Zusammenfassungen sind mehr als nur ein ausgeklügeltes Tool – sie sind ein Mechanismus zur Kontrolle dessen, was Sie sehen, wie Sie es sehen und sogar, was Sie darüber denken.

Indem Google die von künstlicher Intelligenz generierten Antworten ganz oben in den Suchergebnissen anzeigt, verhindert es auf subtile Weise, dass Sie auf die Originalquellen klicken.

Wer will sich schon durch den Dreck der verschiedenen Standpunkte wühlen, wenn er seine Antwort bereits vorverdaut und löffelfertig serviert bekommt? Aber jetzt kommt der Clou: Google hilft nicht nur, sondern filtert das Weltbild durch seine eigene algorithmische Linse.

Und vergessen wir nicht die Opfer dieses Szenarios. Diese ursprünglichen Quellen – die Websites, die Artikel, die unabhängigen Stimmen – beginnen im Schatten von Googles Zusammenfassungsmoloch zu verkümmern.

Wenn weniger Menschen diese Websites besuchen, sinkt ihr Traffic, die Werbeeinnahmen versiegen und der Kreislauf der Inhaltsproduktion verlangsamt sich zu einem Rinnsal. Googles Imperium wächst, während kleine Verlage und unabhängige Journalisten – die unbequemen Verfechter alternativer Standpunkte – vom Markt der Ideen verdrängt werden.

Die raffinierte Kunst der Unterdrückung

Doch damit nicht genug. Mit diesem neuen KI-Spielzeug kuratiert Google nicht nur die Inhalte, die Sie sehen, sondern entscheidet auch im Stillen, was nicht in die Auswahl kommt. Das steht in der Zusammenfassung?

Nun, was sie nicht sagt, ist oft viel aufschlussreicher. Bestimmte Standpunkte und unbequeme Fakten können bequem übergangen oder ganz weggelassen werden. Und das Schöne daran? Google kann das alles unter dem Deckmantel der Neutralität tun.

“Wir optimieren nur Ihre Erfahrung”, sagen sie, während sie Sie behutsam zu einer sauberen, von Google genehmigten Version der Realität führen.

Und wenn man bedenkt, dass Google fast ein Monopol auf dem Suchmarkt hat, sind die Auswirkungen erschreckend. Es geht nicht mehr nur um Suchmaschinen, sondern um die Kontrolle über die Erzählung. Um die Macht, das zu formen, was wir wissen, wie wir denken und was wir letztlich glauben.

Eine KI nach der anderen vernichtet die Konkurrenz

Aber lassen Sie uns einen Gang zurückschalten und darüber sprechen, was das für den Wettbewerb in der Tech-Welt bedeutet. Während Googles künstliche Intelligenz die Schlinge um die Ersteller von Inhalten enger zieht, werden auch alle aufstrebenden Technologieunternehmen, die Googles Vormachtstellung herausfordern wollen, in die Zange genommen.

Kleinere Unternehmen, KI-Start-ups mit großen Träumen, aber wenig Geld, müssen sich in einem Spiel behaupten, das zunehmend manipuliert wird. Google profitiert von den Inhalten, mit denen es seine Algorithmen trainiert, ohne dafür auch nur den Hauch einer Entschädigung zu erhalten.

Die Reichen werden reicher, die Kluft wird größer, und Innovation – einst das Lebenselixier der Technologiebranche – beginnt, wie The Walking Dead zu wirken.

Google mag argumentieren, dass diese KI-Zusammenfassungen eine Win-Win-Situation darstellen und es den Nutzern ermöglichen, tiefer in die Inhalte einzudringen. Aber seien wir ehrlich.

Hier geht es nicht darum, die Nutzererfahrung zu verbessern, sondern darum, Googles Griff nach der Informationswirtschaft zu stärken. Es geht darum, den Markt so eng zu machen, dass für andere kein Platz mehr ist.

Schlimmer noch, Google zwingt dies den Nutzern und Verlegern auf.

Google hat einen anderen Weg gefunden, seine Muskeln als die mit Abstand dominierende Suchmaschine, zumindest in der westlichen Welt, spielen zu lassen. Sie ist sogar so dominant, dass ein US-Bundesgericht in einem kürzlich ergangenen Urteil feststellte, ihre Marktstellung komme einem “illegalen Monopol” gleich.

Aber Google ist im Grunde auch ein gigantisches Werbeunternehmen, und der Datenverkehr, den es generiert, ist für viele Websites von entscheidender Bedeutung, um Einnahmen zu erzielen.

Dieses Mal besteht das zumindest fragwürdige Verhalten von Google darin, dass es maschinelles Lernen (“KI”) einsetzt, um Antworten auf Suchanfragen zu erstellen, die als “KI-Snippets” bezeichnet werden, und diese natürlich ganz oben auf der Suchseite zu platzieren.

Das Problem besteht darin, dass diese Inhalte von einer Vielzahl von Websites stammen, aber wahrscheinlich überhaupt nicht nützlich sind, da die Nutzer, die Zugang zu den zusammengefassten Informationen haben, wahrscheinlich nicht darauf klicken werden, um sie zu besuchen.

Eine Lösung für Websitebesitzer, die mit dieser Situation unzufrieden sind, besteht darin, das “Tool” von Google – Googlebot – zu blockieren, das für die Ausgabe von “KI”-Ergebnissen auf ihren Seiten verantwortlich ist.

Das Problem ist nur, dass es sich dabei um dasselbe Tool handelt, das, wenn es abgeschaltet wird, die Sichtbarkeit der Verlage und den Traffic aus der Google-Suche zunichte machen würde. Interessanterweise verwendet der Chatbot Gemini des Giganten einen anderen Crawler.

Und da Google keine Konkurrenz mehr hat (siehe “Illegales Monopol”), wird es Websites einfach kein Geld für ihre Inhalte anbieten, obwohl dies ein Geschäftsmodell für kleinere Unternehmen sein könnte, die versuchen, in derselben “KI”-lastigen Branche zu wachsen.

Was Google in der Vergangenheit angeboten hat, war Traffic, aber die “KI” beginnt nun, auch diesen Aspekt zu verdrängen.

Viele Websites, Medien und Verlage befinden sich daher in einer Zwickmühle. Laut Joe Ragazzo, einem Verleger, den Bloomberg zitiert, geht es nicht nur darum, Google zu erlauben, die eigenen Inhalte kostenlos zu nutzen, aber die eigene Präsenz in der Suche zu erhalten, oder Google zu blockieren und aus der Suche zu verschwinden.

“Wenn man aussteigt, stirbt man sofort, oder wenn man sich mit ihnen zusammentut, stirbt man wahrscheinlich langsam, weil sie einen nicht mehr benötigen”, wird Ragazzo zitiert.

Dem kann Google nicht widersprechen. Tatsächlich werden die Auswirkungen von KI als positiv dargestellt, nicht nur für Suchnutzer, sondern auch für Verleger und andere Unternehmen, da sie angeblich ihre Chancen verbessern.

Die Logik ist auch hier wieder der massive Marktanteil der Google-Suche, denn die “Milliarden von Klicks auf Websites”, die sie täglich verschickt, stellen nach wie vor einen “Werteaustausch” dar.

In Bezug auf die Frage, wie genau AI Overviews den Verlegern hilft, bleibt Google vage: Es verbessere die Suche, mehr Menschen nutzten sie, und das schaffe “neue Möglichkeiten” für die Auffindbarkeit, so das Unternehmen.

Einige, die für Verleger und Influencer sprechen, wie Marc McCollum von Raptive, glauben jedoch, dass Google die tatsächlichen Auswirkungen seiner Maßnahmen auf seine Kunden “unterschätzt”.

Das große Bild, das sich aus Googles Fokus auf die Generierung von Suchantworten ergibt, ist die Entstehung eines Marktes für KI-Chatbots und ähnliche Funktionen, die von Unternehmen entwickelt werden, die in diesem Bereich mit Google konkurrieren könnten.

AI Overviews deutet jedoch darauf hin, dass Google auch diese Art von Konkurrenz ausschalten will, auch wenn dies für die Verlage eine “existenzielle Krise” bedeutet, wie Ragazzo es nennt.

Während die neuen “KI-Start-ups” versuchen, sich ihren Marktanteil zu sichern, indem sie Medien und Websites für lizenzierte Inhalte bezahlen, hat Google, wie bereits erwähnt, nicht vor, dies zu tun, und soll die Verleger darauf hingewiesen haben.

Eine Ausnahme ist Reddit, und es scheint, dass Google diese Ausnahme aufgrund des Charakters dieser Plattform macht. Wenn “Seinfeld” eine Serie über nichts war, könnte man Reddit im Großen und Ganzen als eine “soziale Website über nichts” bezeichnen – aber viel, viel davon.

Mit anderen Worten, eine enorme Vielfalt an Inhalten, die eine hervorragende Datenquelle für Googles KI-Bemühungen darstellen und für die der Gigant Berichten zufolge bereit war, 60 Millionen Dollar zu zahlen. Im Gegenzug erhält Reddit eine große Menge an Traffic von Google.

Aber nicht nur Verlage und Websites fühlen sich durch all diese Entwicklungen deutlich benachteiligt. Auch diese “KI-Startups” hätten gerne Zugang zu einer Quelle wie Reddit, doch Google blockiert sie wie ein echter “Tech-Linebacker”.

“Wir bräuchten 20 Jahre unserer derzeitigen Einnahmen, um Reddit zu bezahlen”, fasst Kagi-Gründer Vladimir Prelovac die Situation zusammen.

Quelle: https://reclaimthenet.org/google-is-tightening-its-grip-on-the-web-shaping-narratives-one-search-at-a-time

