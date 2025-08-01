⚠️ GOLDKRIEG Eskaliert‼️: Warum China & die USA Jetzt Alles Kaufen – GLOBALE KRISE droht!

Während die Welt auf politische Spannungen und Kriege schaut, tobt im Verborgenen ein viel gefährlicherer Konflikt – der Krieg um Gold.

In diesem Video erfährst du die schockierende Wahrheit über den geheimen Wettlauf zwischen China und den USA um physisches Gold. Warum kaufen beide Supermächte plötzlich jede verfügbare Unze auf? Welche Risiken drohen für dein Vermögen? Und was bedeutet das für die Zukunft des Finanzsystems? Wird es bald kein Gold mehr geben?

„Gold ist Geld, alles andere ist Kredit“ (J.P. Morgan)

oder

„Gold repräsentiert immer noch die höchste Zahlungsform der Welt.(…) Papiergeld wird, in extremis, von niemand entgegengenommen. – Gold dagegen wird immer angenommen.“ (Alan Greenspan)

Einige bezeichnen Gold auch als „barbarisches Relikt“ (John Maynard Keynes). Von seinen Theorien mag man halten, was man will.

