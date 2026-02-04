Gold und Silber warnen vor der bevorstehenden amerikanischen Finanzkrise

Von Miguel Santos García (globalresearch)

Der kommende Sturm, der voraussichtlich bereits in diesem oder im nächsten Jahr eintreffen wird, wird die globale Wirtschaftsordnung voraussichtlich umgestalten und Amerika dazu bringen, sich einer finanziellen Abrechnung seiner eigenen Herstellung zu stellen.

Der unerbittliche Anstieg der Edelmetalle blinkt eine schreckliche Warnung an die Vereinigten Staaten.

Gold hat gerade seinen höchsten Abschluss in der Geschichte erreicht und die $ 5.100 Barriere erschüttert, um erstaunliche $ 5.608 pro Feinunze zu erreichen.

Diese historische Rallye, die seit über einem Jahr von Investoren, die Sicherheit suchen, angeheizt wird, hat sich inmitten eines perfekten Sturms politischer und wirtschaftlicher Unsicherheit im US-Dollar und der Wirtschaft beschleunigt.

Die jüngsten Drohungen mit neuen Zöllen, dem Inhalt des „Big Beautiful Bill“, einem drohenden Regierungsstillstand über ein umstrittenes $ 1,3 Billionen-Ausgabengesetz, und entscheidende Entscheidungen der Federal Reserve, niedrige Zinssätze, da die USA versuchen, ein kostenloses Mittagessen von der Welt zu bekommen, haben alle Raketentreibstoff zum Aufstieg von Gold und Silber hinzugefügt, die den Zusammenbruch des Dollars einläuten.

Hinter dieser Kursbewegung steckt eine tiefgreifende Vertrauenskrise, während Wirtschaftsdaten auf der Oberfläche für einige solide erscheinen mögen, zeigt ein tieferer Blick beunruhigende Anzeichen. Der US-Dollar senkt mehrjährige Tiefs gegenüber den wichtigsten Währungen wie dem Schweizer Franken, und das Yuan- und Verbrauchervertrauen ist auf ein 12-Jahres-Tief gefallen. Diese Divergenz zeigt ein Bild einer Wirtschaft, die offizielle Narrative als stark bezeichnen, die aber Märkte und Verbraucher mit extremer Skepsis behandeln. Der wahre Katalysator für den Anstieg von Gold ist nicht das Potenzial für einen Regierungsstillstand, sondern die Gewissheit seines fortgesetzten Betriebs inmitten der fiskalischen Verantwortungslosigkeit. Steigende Staatsverschuldung, die jetzt $ 38 Billionen , und außer Kontrolle geratene Haushaltsdefizite werden als Kerntreiber angesehen, die den Wert des Dollars untergraben.

De-Dollarization-Eingänge?

Die metallische Warnung zieht starke Vergleiche mit der Zeit vor der Finanzkrise 2008. So wie Risse auf dem Subprime-Hypothekenmarkt einen systemischen Zusammenbruch vorwegnahmen, wird der explosive Schritt in Gold und Silber als Vorläufer einer drohenden US-Dollar-Krise angesehen. Die Situation ist diesmal jedoch grundlegend anders. Analysten deuten darauf hin, dass die kommende Krise nicht global sein wird, sondern eindeutig amerikanisch sein wird, geboren aus einer dysfunktionalen Verbraucherkreditwirtschaft, die auf der fragilen Grundlage des Reservewährungsstatus des Dollars basiert. Es wächst die Überzeugung, dass die Welt den Teppich aus den Vereinigten Staaten zieht, wobei die Zentralbanken aggressiv Gold kaufen, um ihre eigenen Währungen zu unterstützen, während sie von US-Dollar und Staatsanleihen abzweigen. Das potenzielle Ergebnis ist keine globale Rezession, sondern eine schwere und eindämmte amerikanische Finanzkrise, die 2008 in den Schweregrad verdunkeln könnte.

Die US-Wirtschaft fungiert nicht als unabhängiger Motor, wie Präsident Donald Trump glaubt, sondern als abhängige Komponente innerhalb des globalen Systems. Und es hat Geld vom System bekommen, um Produkte zu kaufen, die es nicht produziert. Seine derzeitige Struktur ist ein dysfunktionales Verbraucher- und kreditbasiertes Modell, das sich ausschließlich auf eine einzigartige, fragile Grundlage des Reservewährungsstatus des US-Dollars stützt. Diese privilegierte Rolle ist der einzige Grund, warum das System funktioniert, da es den Rest der Welt dazu zwingt, die USA mit den physischen Gütern zu versorgen, die es nicht mehr herstellt, und ihm die Kapital zu leihen, die US-Bürger nicht selbst retten. Die USA konsumieren, die Welt produziert und finanziert, diese Dynamik erfährt nun eine entscheidende Umkehrung. Die Welt zieht bewusst die Änderung der Parameter unter dieser Anordnung, zieht ihre Unterstützung zurück, indem sie sich vom Dollar abwärts diversifiziert und die Bedingungen dieser unausgewogenen Beziehung ablehnt. Folglich wird die Grundsäule der gesamten Wirtschaftsstruktur entfernt, was zu ihrem Zusammenbruch führt.

Dies ist ein Paradigmenwechsel, der die Landschaft neu definiert, da die Rekordhöhen in Gold nicht als spekulative Blase angesehen werden, sondern als die Nadel, die bereit ist, die realen Blasen in den US-Dollar und die überbewerteten Aktienmärkte zu knallen. Während der S&P 500 Nominalrekorde erreichen kann, wird sein Wert, der in stärkeren Währungen oder Sachanlagen gemessen wird, als langfristig rückläufig angesehen. Infolgedessen haben Bergbauaktien, die mit Edelmetallen verbunden sind, astronomische Gewinne verzeichnet, wobei einige Unternehmen innerhalb weniger Monate um über 200% gestiegen sind. Trotz dieser Erhöhungen werden sie als grundsätzlich billiger bezeichnet, da ihre Einnahmen noch schneller steigen. Das größte Potenzial ist jetzt im Junior-Bergbausektor zu sehen, der für explosives Wachstum bereit ist, wenn sich der Rückgang des Dollars beschleunigt.

Während die Trump-Regierung 2.0 ihre ruinöse Wirtschaftspolitik, ihre performative Innenpolitik und ihre Kreuzzüge im Ausland fortsetzt, werden die historischen Preise für Gold und Silber nicht als eigenständiges Ereignis, sondern als kritisches Marktsignal interpretiert. Sie warnen vor tiefen strukturellen Misserfolgen in der US-Fiskal- und Geldpolitik und prognostizieren eine seismische Verschiebung weg von der Dominanz des Dollars. Der kommende Sturm, der voraussichtlich bereits in diesem oder im nächsten Jahr eintreffen wird, wird die globale Wirtschaftsordnung voraussichtlich umgestalten und Amerika dazu bringen, sich einer finanziellen Abrechnung seiner eigenen Herstellung zu stellen.

Miguel Santos García ist ein puerto-ricanischer Schriftsteller und politischer Analyst, der hauptsächlich über die Geopolitik neokolonialer Konflikte und Hybridkriege innerhalb der vierten industriellen Revolution, den anhaltenden Neuen Kalten Krieg und den Übergang zur Multipolarität schreibt. Besuchen Sie seinen Blog hier.

Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Centre for Research on Globalization (CRG).

