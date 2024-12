Vorsicht, von so einem dummen Gequatsche bekommt man nur Ohrenkrebs!

Nach dem Aus der Ampelkoalition stellen sich zahlreiche Bundestagsmitglieder auch angesichts der nahenden Neuwahlen die Frage, warum die Koalition aus SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP gescheitert ist. Für Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt ist die Sache klar: Der Russe ist schuld! Im Interview mit dem Sender Phoenix erklärte sie (Wortwahl wie im Original):

„Also ja, die Ampel ist insgesamt natürlich eine Hypothek und ist uns dann irgendwann auch selber auf die Nerven gegangen in der Art der Zusammenarbeit. Das darf nicht wieder passieren. Daran hatten wir jetzt nicht den größten Anteil. Wir hatten sicherlich einen Anteil bei der Frage: Wie sind Sachen kommuniziert worden. Aber vor allen Dingen auch haben wir nicht beachtet, wie viel Gegenwind es aus interessierten Kreisen gibt.“

Göring-Eckardt erklärte:

„Also nehmen wir das Gebäudeenergiegesetz. Es war ja nicht so, dass sich nur Leute auf dem Land Gedanken gemacht haben: Was ist jetzt mit meinem Einfamilienhaus und der Heizung? Sondern es gab auch einen ganz klaren Push innerhalb der russischen Einflussnahme, der Einflussnahme von anderen, eine sehr starke Einflussnahme in Social Media und so weiter. Und das ist für den Wahlkampf auch sehr relevant, weil wir wissen, dass versucht werden wird, von außen auf diesen Wahlkampf Einfluss zu nehmen.“

Die Grünen-Politikerin fuhr fort:

„Und das ist ein wichtiges Learning: Wir leben einfach in einer anderen Zeit, wo es nicht nur um die Öffentlich-Rechtlichen geht, für die Sie hier stehen, und andere seriöse Medien, sondern eben auch um unseriöse und um den Versuch, politisch direkt Einfluss zu nehmen auf die Entscheidungen von Wählerinnen und Wählern.“



