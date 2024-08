Globalisten planen Weltregierung: 75% Bevölkerungsreduktion

Wahrheitskommission, Erdsystemwährung, neue UN-Charta

Globalisten skizzieren den Weg der Weltregierung: 75%ige Bevölkerungsreduktion, globale Wahrheitskommission, Erdsystemwährung, überarbeitete UN-Charta

von Tim Hinchliffe (dirtyworld1)

Ungewählte Globalisten wollen die UN-Charta so umschreiben, dass sie “die Regeln eines Weltparlaments” für “Weltbürger” mit verbindlichen Gesetzgebungs- und Durchsetzungsbefugnissen, die die Souveränität der Staaten beseitigen, festlegen könnte: Perspektive

Ein Rundtischgespräch des Club of Rome und des Council for the Human Future skizziert einen Weg zu einer Eine-Welt-Regierung durch eine Überarbeitung der Charta der Vereinten Nationen, zusammen mit einer Agenda zur freiwilligen Reduzierung von 75 Prozent der menschlichen Bevölkerung, zur Schaffung einer globalen Wahrheitskommission und zur Einführung einer Erdsystemwährung.

Am 1. August 2024 veröffentlichten der Club of Rome und der Rat für die Zukunft der Menschheit einen Bericht über einen Rundtisch, den sie im Juli gemeinsam veranstaltet hatten.

Der Bericht, “Roundtable on the Human Future: A World Call to Action on the Multiple Crises Now Enfolding Humanity” (Ein weltweiter Aufruf zum Handeln angesichts der vielfältigen Krisen, die die Menschheit derzeit bedrohen) besagt, dass “alles menschliche Leben ausgelöscht werden könnte” in der mittleren bis letzten Hälfte des 21.

Eine Lösung, die der Geschäftsführer des Global Governance Forum, Augusto Lopez-Claros, vorschlug, bestand darin, “die demokratische Legitimität der UNO zu stärken“, indem die UN-Charta umgeschrieben wird, um dem nicht gewählten globalistischen Gremium mehr Macht, Autorität und Rechtsprechung über souveräne Nationen zu verleihen.

Lopez-Claros ist ein ehemaliger Chefökonom des Weltwirtschaftsforums (WEF) und hatte hochrangige Positionen bei der Weltbank und dem Internationalen Währungsfonds inne.

“Einen Erdsystemrat schaffen, der das UN-System in die Lage versetzt, verbindliche Gesetze zum Schutz unseres planetarischen Umweltsystems und der von ihm bereitgestellten Gemeingüter zu erlassen, mit den notwendigen Durchsetzungsmechanismen.” Augusto Lopez-Claros, Runder Tisch zur Zukunft der Menschheit: Ein weltweiter Aufruf zum Handeln, Juli 2024 Laut Lopez-Claros “bewegen wir uns auf eine potenziell katastrophale Zukunft zu, die von einem sich beschleunigenden Klimawandel, der fortgesetzten Auflösung unserer nuklearen Ordnung, einem aufkommenden und zerstörerischen Nationalismus und einem Wirtschaftsparadigma geprägt ist, das nicht mehr Wohlstand für alle auf eine Weise schafft, die keine soziale Spaltung hervorruft und die Grundlagen der Demokratie nicht untergräbt”. Er sagte, dass unser derzeitiges “System der internationalen Zusammenarbeit nicht mehr zweckdienlich ist; es kämpft damit, die zahlreichen ungelösten Krisen zu bewältigen, mit denen wir konfrontiert sind, oft weil ihm die entsprechende Zuständigkeit fehlt“. Daher schlagen er und das Global Governance Forum Reformen der UN-Charta vor, wie z.B. die Einrichtungeiner UNO der Staaten und Völker durch die Schaffung einer Parlamentarischen Versammlung” und einesErdsystemrates“, der die Befugnis hätte, verbindliche Gesetze“zu erlassen, zusammen mit dennotwendigen Durchsetzungsmaßnahmen“. “Übergang zu einer UNO der Staaten und Völker durch die Schaffung einer Parlamentarischen Versammlung als Ergänzung zur Generalversammlung und zur Stärkung der demokratischen Legitimität der UNO” Augusto Lopez-Claros, Runder Tisch zur Zukunft der Menschheit: Ein weltweiter Aufruf zum Handeln, Juli 2024 “Ein Ausgangspunkt und ein Projekt, mit dem wir uns in den letzten zwei Jahren beschäftigt haben, ist die Ausarbeitung einer detaillierten Vision, wie eine neue UN-Charta aussehen könnte, die die Bedürfnisse des 21. Jahrhunders,” sagt Lopez-Claros. Dieses Dokument soll im September 2024 in New York veröffentlicht werden. Zu den Bestandteilen gehören: Aufbau auf dem in der Charta von 1945 verankerten Konzept einer UNO der Staaten, um zu einer UNO der Staaten und Völker überzugehen, und zwar durch die Schaffung einer Parlamentarischen Versammlung als Ergänzung zur Generalversammlung und zur Stärkung der demokratischen Legitimität der UNO.

Schaffung eines Rates für das Erdsystem, der das UN-System in die Lage versetzt, verbindliche Rechtsvorschriften zum Schutz unseres planetarischen Umweltsystems und der von ihm bereitgestellten Gemeingüter zu erlassen, mit den erforderlichen Durchsetzungsmechanismen.

Die UNO soll in die Lage versetzt werden, die Abrüstung weltweit voranzutreiben und ein günstiges Umfeld für nachhaltige Fortschritte bei der nuklearen Abrüstung und der Reduzierung der Verbreitung anderer Waffensysteme zu schaffen.

Ein neues System zur Finanzierung der Vereinten Nationen zu schaffen, das eine verlässliche, entpolitisierte und unabhängige Einnahmequelle bietet, nicht unähnlich dem System, das bereits seit mehreren Jahrzehnten in der Europäischen Union besteht.

den Sicherheitsrat zu reformieren, um ihn repräsentativer zu machen und das Vetorecht abzuschaffen, das die ständigen Mitglieder von den Verpflichtungen der Charta befreit und somit eine Praxis darstellt, die in krassem Widerspruch zu den Grundsätzen einer guten Regierungsführung steht. “Vorstellungskraft kann die Tür zu großartigen Ideen öffnen, wie z.B. das Infragestellen grundlegender Annahmen, wie die Rolle der staatlichen Souveränität in einer Welt globaler Interdependenz.“ Global Governance Forum, “Ein Gedankenexperiment zum Tag der UN-Charta”, Juni 2024 Im Juni 2024 forderte das Global Governance Forum auch eine Neufassung der UN-Charta. Eine reformierte Charta “könnte die Regeln eines Weltparlaments formulieren, um es repräsentativer zu machen; sie könnte die Fähigkeit der UNO zur Durchsetzung von Entscheidungen stärken, eine besser vorhersehbare Finanzierung bereitstellen und die Bürger der Welt besser in die internationale Entscheidungsfindung einbinden.” In dem Bericht über den Runden Tisch fügte Lopez-Claros hinzu, dass die UNO ein Finanzierungssystem nach dem Vorbild der Europäischen Union einführen und gleichzeitig das Vetorecht der ständigen Mitgliedsstaaten abschaffen sollte. “Ein neues System zur Finanzierung der UNO einführen […], das demjenigen nicht unähnlich ist, das bereits seit mehreren Jahrzehnten in der Europäischen Union existiert.

“Den Sicherheitsrat reformieren, um ihn repräsentativer zu machen und das Vetorecht abzuschaffen, das die ständigen Mitglieder von den Verpflichtungen der Charta befreit.“ Augusto Lopez-Claros, Runder Tisch zur Zukunft der Menschheit: Ein weltweiter Aufruf zum Handeln, Juli 2024 Der Bericht des Runden Tisches schlug auch die Einrichtung einer globalen Wahrheitskommission, eine globale Währung und einen Plan zur Reduzierung von drei Vierteln der menschlichen Bevölkerung vor.

Laut Julian Cribb, Mitbegründer des Council for the Human Future, “gibt es weltweit einen wachsenden wissenschaftlichen Konsens darüber, dass die menschliche Zivilisation in großen Schwierigkeiten steckt und wahrscheinlich Mitte des 21. In bestimmten Szenarien (z. B. unkontrollierte Erwärmung, globaler Atomkrieg) könnte das gesamte menschliche Leben ausgelöscht werden.”

“Entwicklung eines tragfähigen Plans für das Überleben der Menschheit auf einer bewohnbaren Erde, einschließlich: Eine globale Wahrheitskommission, ein Plan zur freiwilligen Reduzierung der menschlichen Bevölkerung, eine Erdsystemwährung, eine zirkuläre globale Wirtschaft” Julian Cribb, Runder Tisch zur Zukunft der Menschheit: Ein weltweiter Aufruf zum Handeln, Juli 2024

In einer Videopräsentation aus dem letzten Jahr sagte Cribbs, dass eine freiwillige Verringerung der Bevölkerung um 75 Prozent “einer Katastrophe vorzuziehen” sei und dass die kostenlose Aufklärung über Familienplanung den Eltern beibringen sollte, “ein Kind weniger zu bekommen”.

Julian Cribbs @Council_HF plan to REDUCE human population by 75%, establish a WORLD TRUTH COMMISSION & create an EARTH STANDARD CURRENCY. Info from last year just went into the new Club of Rome Roundtable on the Human Future.

– https://t.co/f38iHSfVrj

– https://t.co/mI3D8n3Ha2 pic.twitter.com/6lgeERUXcv— Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) August 5, 2024

Cribbs forderte auch die Einrichtung einer “Weltwahrheitskommission” und einer “Weltintegritätskommission“, “um die Lügner und ihre Lügen der öffentlichen Schande preiszugeben“, sowie eine “Erdsystemwährung“, die als “endliche Währung für einen endlichen Planeten” fungieren würde.

In dem Bericht des Runden Tisches identifizierte Cribb Bedrohungen und Lösungen für mehrere Polykrisen, darunter:

Bedrohungen:

Ein neues atomares Wettrüsten mit gefährlichen neuen Waffen und Killerrobotern

Unkontrollierte Technologien – wie KI, Biotechnologie, Nanotechnologie und universelle Überwachung

Fehlinformationen und Massenwahn – lähmen die Fähigkeit der Gesellschaft, sich selbst zu retten

Überbevölkerung – die Zahl der Menschen übersteigt die Tragfähigkeit der Erde bei weitem

Neue pandemische Krankheiten – die aus zerstörten Umgebungen und/oder wissenschaftlichen Labors kommen

Lösungen:

Ein vollständiges Verbot von Atomwaffen

Eine globale Kreislaufwirtschaft, die weder verschwendet noch verschmutzt

Eine Welttechnologiekommission zur Überwachung der sicheren Nutzung gefährlicher neuer Technologien und zur Verhinderung künftiger Pandemien

Eine globale Wahrheitskommission

Ein Plan zur freiwilligen Senkung der Bevölkerungszahl

Eine Erdsystemwährung

“Weltweit wächst der wissenschaftliche Konsens darüber, dass die menschliche Zivilisation in Schwierigkeiten steckt und Mitte/Ende des 21. Jahrhunderts zusammenbrechen könnte. Unter bestimmten Klima- und Kriegsszenarien könnte die Menschheit aussterben.“

Julian Cribb, Runder Tisch zur Zukunft der Menschheit: Ein weltweiter Aufruf zum Handeln, Juli 2024

“Das globale Wirtschaftssystem wird zusammenbrechen und Milliarden von Menschen werden verarmen. Revolutionen sind jetzt unvermeidlich” Roger Hallam, Runder Tisch zur Zukunft der Menschheit: Ein weltweiter Aufruf zum Handeln, Juli 2024

My friend Phoebe is a revolutionary. Listen to what she has to say. https://t.co/d9VNXD0KIc— Roger Hallam (@RogerHallamCS21) July 30, 2024

Für den Mitbegründer von Just Stop Oil und Extinction Rebellion, Roger Hallam, sind Reformen keine Option; nur eine umfassende globale Revolution kann die Menschheit vor sich selbst retten.

Letzten Monat wurde Hallam der “Verschwörung zur Erregung öffentlichen Ärgernisses” für schuldig befunden, weil er im November 2022 vier Tage lang direkte Protestaktionen auf der M25 koordiniert hatte, und er wurde zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt.

Hallam sagte, dass sie beabsichtigten, “die größte Störung in der modernen britischen Geschichte” zu verursachen, um die Regierung zu zwingen, die Kernforderung von Just Stop Oil zu erfüllen, nämlich ein Ende der neuen Öl- und Gasexploration in der Nordsee”, berichteteder Guardian.

In den Rundtischgesprächen sprach sich Hallam für gewaltfreie Proteste aus, mit dem Ziel, den Staat zur Gewalt zu provozieren und so eine Revolution auszulösen.

Er nannte diese Art der Revolution “eine radikaldemokratische Übernahme des Staates”, um “Bürgerversammlungen einzuführen“.

“Eine wachsende Allianz der Willigen muss ‘die Wirtschaft’ lahmlegen – das heißt, die Todesmaschine, die uns in den Untergang führt – und Straßen und Verkehrsinfrastrukturen, Stadtzentren und Finanzviertel blockieren, Woche für Woche, bis die Verhaftungen zu staatlicher Gewalt und Gefängnis führen.” Roger Hallam, Runder Tisch zur Zukunft der Menschheit: Ein weltweiter Aufruf zum Handeln, Juli 2024

Last week, myself and four others were imprisoned for four to five years. The conservatives and the liberals have got it all sewn up. The narrative is set: for the conservatives, it’s a job well done. For the liberals, it’s another chance to go through the motions of an… pic.twitter.com/P8IcgQZmuB— Roger Hallam (@RogerHallamCS21) July 27, 2024

Hallam: “Es muss eine absolut gewaltfreie Disziplin aufrechterhalten werden, damit eine innere, offene demokratische Kultur gedeihen kann, und wir können die Bevölkerung auffordern, sich uns anzuschließen. Die Revolution wird von Frauen, jungen und alten Menschen angeführt werden, nicht von aggressiven Männern, sonst wird sie in Bürgerkrieg und Faschismus münden.”

Anfang dieses Monats enthüllte The Telegraph, dass sowohl Extinction Rebellion als auch Just Stop Oil teilweise von einer von Hillary Clinton geführten Kampagnenorganisation finanziert werden.

Laut The Telegraph ist der größte Geldgeber von Just Stop Oil eine umstrittene kalifornische Non-Profit-Organisation, der Climate Emergency Fund (CEF), der Umweltgruppen auf der ganzen Welt, einschließlich Extinction Rebellion, finanziert.

“Ein von The Telegraph eingesehenes Dokument mit Transparenzangaben zeigt, dass einer der größten Unterstützer des CEF Onward Together ist, eine Wahlkampforganisation, die von Frau Clinton im Anschluss an ihre Präsidentschaftskampagne 2016 gegen Donald Trump gegründet wurde.

“Onward Together” hat der CEF im Jahr 2021 300.000 Dollar und im Jahr 2022 weitere 200.000 Dollar gespendet. Das von ihrer Gruppe gespendete Geld wurde in einen Fonds eingezahlt, aus dem die Proteste von Just Stop Oil in Großbritannien bezahlt wurden.”

“Auf der Suche nach einem neuen Feind, der uns vereinen könnte, kamen wir auf die Idee, dass Umweltverschmutzung, die drohende globale Erwärmung, Wasserknappheit, Hungersnöte und Ähnliches dazu passen würden […] All diese Gefahren werden durch menschliches Handeln verursacht und können nur durch veränderte Einstellungen und Verhaltensweisen überwunden werden. Der wahre Feind ist also die Menschheit selbst.“ Die erste globale Revolution: Ein Bericht des Rates des Club of Rome, 1991

Der Runde Tisch zur Zukunft der Menschheit war ein Aufruf zum Handeln, um die Menschheit vor sich selbst zu retten.

Im vergangenen Monat rief der Club of Rome die Nationen dazu auf, weniger Fleisch zu essen, den Wohlstand umzuverteilen, eine Kreislaufwirtschaft einzuführen, die Steuern zu erhöhen, das Bildungswesen umzustrukturieren und hohe Preise für fossile Brennstoffe zu verlangen.

Der Club of Rome hat seit seiner Gründung vor über 50 Jahren Degrowth-Agenden vorangetrieben, und viele seiner politischen Empfehlungen beruhen auf marxistischen Ideologien.

Sie plädieren für die Umverteilung von Reichtum, die Vergemeinschaftung von Privateigentum, die Einschränkung des Eigentums, die Umgestaltung der Bildungssysteme, die Einführung einer kritischen “feministischen Ökonomie”, die künstliche Aufblähung der Preise für fossile Brennstoffe und die Kontrolle darüber, was die Menschen essen.

Quelle: https://sociable.co/government-and-policy/globalists-world-govt-population-reduction-truth-commission-system-currency-un-charter/

