Gibt es oder wird es US-Verhandlungen mit dem Iran geben?

Alastair Crooke (strategic culture)

Die kurze Antwort lautet „Nein“. Trump konfabulierte, als er sagte, dass er bereits in Verhandlungen mit „wichtigen“ Iranern sei.

Es gibt eine Hintergrundgeschichte für die „Verhandlungserzählung“ der USA. In früheren Runden von „Verhandlungen“, die sich auf den Ukraine-Konflikt konzentrierten, würde Trump regelmäßig vorschlagen, dass politische Verhandlungen mit Russland andauerten, als Witkoff und Kushner in der Praxis einfach eine Reihe endloser Gespräche mit den Europäern über die Schaffung eines Waffenstillstands und die vermeintliche europäisch geführte „Friedensführungsrolle“ führten, die die Europäer forderten. Tatsächlich wurden diese „Friedenspläne“ nie geteilt oder dem russischen Außenminister Sergej Lawrow gezeigt.

Ein längerer „Waffenstillstand“ wurde dann vom Weißen Haus als Bypass-Strategie gesehen, um die festgefahrenen Sicherheitsarchitekturprobleme zwischen der NATO und Russlands Sicherheitsinteressen zu lösen. Russland sagte einfach „Nein“ zu Trumps Versuch, „die Sicherheitsarchitektur zu werfen, die die Straße hinuntertreten kann“.

Das gleiche Muster der Verstellung war in den Waffenstillstandsgesprächen in Gaza offensichtlich: Waffenstillstände wurden vorgeschlagen, ohne Einzelheiten darüber zu nennen, was in Phase Zwei des Waffenstillstands folgen könnte.

Am vergangenen Wochenende erstellten Witkoff und Kushner ihre Wunschliste für einen weiteren Waffenstillstand – diesmal im Iran – mit mehr „Dosen“, die für eine spätere Diskussion mitgerissen werden sollten. Die gleiche Geschichte. Gleiche Konfabulation. Ein von Witkoff und Kushner erstellter Fünfzehn-Punkte-Friedensplan wurde den Kundenmediatoren vorgelegt – wobei seine demandsForderungen von Trump als „sehr gute und produktive Gespräche über eine vollständige und vollständige Lösung von Feindseligkeiten“ und als „sehr gute und produktive Gespräche über eine vollständige und vollständige Lösung von Feindseligkeiten“ bezeichnet wurden – und wobei der Iran „sich verzweifelt einen Deal wünschte“.

Der Iran sagte zu Trumps Leidwesen „auf keinen Fall“ zu dem Vorschlag: Ebrahim Zolfaghari, Sprecher des iranischen Militärs, sagte: „Unser erstes und letztes Wort war vom ersten Tag an dasselbe, und das wird auch so bleiben.“

Der Iran hat kein Interesse an einem Kompromiss an dieser Stelle, da er seinen (kühnen) strategischen Ehrgeiz nicht erreicht hat, die langjährige militärische und finanzielle Dominanz der Golfregion der USA und der israelischen Regierung zu stürzen – und sie als eine breite iranische wirtschaftliche und militärische Interessensphäre neu zu gestalten („Hemisphäre“, wenn man so will).

Auf jeden Fall besitzt der Iran die eskalierende Dominanz in diesem Konflikt – durch jahrzehntelange Vorbereitung und Planung. Der Iran hat bereits gezeigt, dass er die zwanzig Prozent des globalen Öls kontrolliert, das über die Hormusstraße exportiert wird. Sie verfügt daher über die Instrumente (Regulierung der Durchfahrt von Schiffen durch die Wasserstraße), um das exportierte Ölvolumen zu verwalten, und, so bedeutend, wenn nicht sogar noch mehr, die Fähigkeit, ihre weltweit sensiblen Preisgestaltungen zu beeinflussen (einst die einzige Voraussetzung der USA).

Mehr als nur eine wichtige Komponente der Weltwirtschaft unter dem Daumen (Öl) zu haben, hat der Iran effektiv auch einen Großteil der Versorgungslinien und der Rohstoffproduktion der Welt unter dem Daumen: Helium; Dünger; Lebensmittel und Schwefelsäure sind alle in dem einen oder anderen Ausmaß von Hormus abhängig, und seine Schließung für mehr als drei Wochen würde zu lähmenden Engpässen führen, die unwahrscheinlich wären, schnell zu verschwinden.

Die Manipulation des Ölwirtschaftshebels sowie das Beharren des Irans darauf, dass Schiffe, die die Meerenge durchqueren, sowohl eine fette Gebühr zahlen als auch beweisen, dass ihre Ladungen in Yuan gekauft wurden, trifft auch im Mittelpunkt von Trumps politischer Verwundbarkeit – der US-Wirtschaft, im Vorfeld der USA. Zwischenwahlen.

Ein Regionalbericht warnt:

„Der Iran hat einen permanenten Plan für Checkpoints in der Straße von Hormus, um Verluste auszugleichen. Sollten sich die Angriffe, die Trump droht, ersticken, wird der Iran die Straße von Hormus ersticken, die Routen des Roten Meeres schließen und die jemenitische Front wird handeln, um Bab al-Mandeb zu besiegeln. Der Iran ist auch bereit, die bahrainischen Häfen zurückzuerobern, wenn die Situation es erfordert.“

Trump sagte einmal, dass es für Amerika schlimmer wäre, Dollar-Hegemonie zu verlieren, als einen großen Krieg zu verlieren. Doch genau das ist in diesem „Hühnchenspiel“, das Trump mit dem Iran begonnen hat, aber wo er jetzt los ist, wie er austreten kann, ohne die Demütigung zu beschädigen.

„Washingan steht unter Schock“, schrieb Anna Barsky, politische Chefkorrespondentin von (hebräische Sprache) wroteMa’ariv als Reaktion auf das Wall Street Journal und skizzierte die Liste der Gegenforderungen, die iranische Vertreter durch Vermittler an das Trump-Team als Vorbedingungen des Iran für eine Einigung übermittelt haben:

Beamte des Weißen Hauses beschrieben die Forderungen als „eine Wunschliste, die vor Ort nicht mit der Realität verbunden ist“.

Mit diesen Wirtschaftskarten, die bereits in den Händen des Iran liegen, und mit seiner Bereitschaft, die Eskalation der israelisch-amerikanischen Bombardement mit seinen eigenen Vergeltungsraketenangriffen auf die Infrastruktur der Golfstaaten, pari passu, zu erreichen, scheint es von Natur aus unwahrscheinlich, dass Trump einen plausiblen Ausstieg aus dem Krieg bekommen wird – nicht zuletzt, weil „Israel eine Stimme hat“ in dieser Angelegenheit, und Israel hat sich jetzt aus der Hoffnung auf „Regime-Wandel“ verschoben.

Israel hat anerkannt, dass sein erhofftes Ziel für einen Regimewechsel im Iran gescheitert ist, schreiben führende israelische Kommentatoren (Ronen Bergman und Anna Barsky). So rekalibiert es seine Ziele – „Jerusale [jetzt] glaubt, dass der Weg zum [israelischen] Sieg durch die Kontrolle der Insel Kharg verläuft“, schreibt Barsky.

„Nach dieser Denkweise ist, wenn die [US-israelische] Kampagne nicht zum Sturz des Regimes führt, ein viel greifbarerer Schritt erforderlich – einer, der dem Iran sowohl die Fähigkeit entzieht, Öl in einem normalen Ausmaß zu exportieren, als auch seine Fähigkeit, den Seeverkehr effektiv zu bedrohen.“

„Diese Diskussion führt zu einer weiteren Schlussfolgerung: Ohne eine physische Präsenz an einem Schlüsselpunkt ist es sehr schwierig zu verhindern, dass der Iran wiederholt zu demselben Muster zurückkehrt … Um die Realität zu ändern, muss die tatsächliche Kontrolle geschaffen werden. In diesem Zusammenhang wird Kharg als Ziel dargestellt, dessen Übernahme gleichzeitig dem Iran sowohl strategisches Einkommen als auch Handlungsspielraum nehmen könnte.“

Aber, bemerkt Barsky, „Es wird jedoch geschätzt, dass die wirkliche Schwierigkeit nicht auf der operativen Seite ist … Es ist in Washington“:

„Die Frage ist nicht, ob die USA Kharg erreichen und die Kontrolle über die Insel übernehmen können. Die Frage ist, ob Trump bereit ist, dort lange Zeit eine Kraft aufrechtzuerhalten, mit der Möglichkeit von Opfern unter den amerikanischen Streitkräften. „

Ex-CIA-Offizier Larry Johnson schreibt, dass die US-Intervention in Hormus wahrscheinlich unmittelbar bevorsteht und katastrophal wäre (d. H. Zu vielen amerikanischen Opfern führen würde):

„Unso wenig Donald Trump überlegt, dass wir wahrscheinlich den Versuch der USA sehen werden, sowohl die Kharg- als auch die Qeshm-Inseln zu erobern. Wenn Sie mein vorheriges Stück (hier) gelesen haben, scheint es, dass Trump sowohl Delta Force als auch Seal Team 6 zusammen mit zwei Ranger-Bataillonen und dem 1. Brigade-Kampfteam der 82. Luftlandeware nutzen wird, um die Inseln zu erobern. „

„Die 31st Military Expeditionary Unit, MEU, wird am Freitag im Arabischen Meer stattfinden … Ich habe jetzt erfahren, dass … Trump seinen Auftritt bei der CPAC an diesem Wochenende abgesagt hat und dass er am Freitagabend nicht an einer Spendenaktion in Mar-a-Lago teilnehmen wird …“

„Sieht so aus, als würde [Trump] ab Freitag sonst besetzt sein“, spekuliert Larry Johnson.

„Aber was dann? Diese Truppen werden Ziele sitzen und einem ernsthaften Risiko ausgesetzt sein, von der Versorgung abgeschnitten zu werden. Wenn der Iran einen Tsunami von Minen freigibt, dann wird die einzige Option die Luftversorgung sein, was wahrscheinlich bedeutet, dass diese Flugzeuge mit einem verwirrenden Feuer aus iranischen Landbatterien und Luftverteidigungssystemen konfrontiert werden. Anstatt die Straße von Hormus zu öffnen, wird die erwartete US-Militäraktion es praktisch unmöglich machen, dass ein Schiff in den Persischen Golf ein- oder austritt. Die vollständige Schließung der Straße von Hormus wird den wirtschaftlichen Schaden für die Weltwirtschaft weiter verschärfen.“

Der iranische Admiral Ali Akbar Ahmadian reagierte auf die Bedrohung durch amerikanische „Stiefel vor Ort“ in Hormus:

„Seit Jahren warten wir auf [eine amerikanische Invasion]. Jetzt haben wir nur noch eine Botschaft für die amerikanischen Soldaten: Kommen Sie näher.“

Komm in meinen Salon, sagte die Spinne zur Fliege.

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