Gezielt gesteuert: Gasmangellage zur Schwächung der deutschen Wirtschaft

Die Füllstände der deutschen Gasspeicher sind auf einem historischen Tiefstand. Insbesondere die für unsere Industrie notwendige Gasversorgung ist in Deutschland derzeit (Stand Februar 2026) gefährdet. In den deutschen Gasspeichern befindet sich nach der längeren Frostperiode deutlich weniger Erdgas als in den Vorjahren. Dies soll die deutsche Wirtschaft deutlich schwächen und geht zu Gunsten der USA! [weiterlesen bei kla.tv]

Hier der Link zum Füllstand der Gasspeicher. Das sieht alles andere als gut aus.

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