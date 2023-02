ARD kündigt Sparmaßnahmen an | Oh nein!

Der ARD kündigt umfangreiche Sparmaßnahmen an. Ist das ein Grund zur Freude? Leider nicht, denn es wird ausschließlich am Programm gespart. Das bedeutet weniger Inhalte für das gleiche Geld. Am Personalschlüssel ändert man nichts. Das ist sehr schade.

