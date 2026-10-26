GEZ & RUNDFUNKBEITRAG: Warum Sie zahlen müssen, selbst ohne Fernseher!

GEZ und Rundfunkbeitrag: Warum müssen Haushalte in Deutschland 18,36 Euro im Monat zahlen, selbst ohne Fernseher? Seit 2013 gilt eine Regelung, die das deutsche Rundfunksystem grundlegend verändert hat.

Früher war die Rundfunkgebühr an den Besitz eines Radios oder Fernsehers gebunden. Doch mit der Einführung des Rundfunkbeitrags im Jahr 2013 wurde die Zahlungspflicht von den Empfangsgeräten getrennt. Seitdem gilt grundsätzlich: eine Wohnung, ein Beitrag. Wie entstand dieses System, und warum spielt die tatsächliche Nutzung von ARD und ZDF keine entscheidende Rolle mehr?

Diese Dokumentation verfolgt die Geschichte der GEZ von ihrer Gründung 1976 über die Rundfunkreform 2013 bis zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2018.

Wir betrachten den Fall Georg Thiel, die gesetzlichen Möglichkeiten der Beitragseintreibung und die Debatten über die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der RBB-Affäre um Patricia Schlesinger sowie den Fragen nach Gehältern, Pensionen und der Kontrolle der Rundfunkanstalten.

Die Geschichte des Rundfunkbeitrags handelt von Medienfinanzierung, staatlichen Regelungen, öffentlicher Verantwortung und dem Vertrauen der Bürger in deutsche Institutionen.

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