Gewinnt die Ukraine den Krieg? In den USA sieht man das anders

Von: Stefano di Lorenzo (globalbridge)

Ein neuer Bericht des US-Kongresses lässt Zweifel an den jüngsten westlichen Darstellungen aufkommen, wonach die Ukraine den Krieg gegen Russland gewinnen wird.

Seit Wochen ist die Berichterstattung westlicher Medien über den Krieg in der Ukraine wieder von bekannten Schlagzeilen geprägt: Die Ukraine schlägt tief im Inneren Russlands zu, russische Infrastruktur wird beschädigt, Russland wirkt verwundbar. Die Darstellung ähnelt früheren Momenten des Kriegoptimismus – nach dem Untergang des Kreuzers „Moskwa“, während der Cherson-Offensive von 2022, vor der gescheiterten Gegenoffensive von 2023 oder während der ukrainischen Vorstöße in die Region Kursk im Jahr 2024. Heute löst jeder erfolgreiche ukrainische Drohnenangriff auf russischem Gebiet eine neue Welle von Kommentaren aus, die darauf hindeuten, dass Russland endlich die Oberhand im Krieg verliert.

Die Bilder der ukrainischen Angriffe sind in der Tat dramatisch und beeindruckend. Ukrainische Langstrecken-Drohnen haben Raffinerien, Logistikzentren, Militärflugplätze, Radaranlagen und industrielle Ziele getroffen, die Hunderte — manchmal mehr als tausend — Kilometer von der Frontlinie entfernt liegen. Russlands riesiges Territorium, von dem einst angenommen wurde, es biete strategische Tiefe, erscheint zunehmend verwundbar gegenüber relativ kostengünstigen unbemannten Systemen, die im industriellen Maßstab hergestellt werden. Sogar russische strategische Luftwaffenstützpunkte wurden ins Visier genommen. Westliche Politiker und Kommentatoren haben diese Entwicklungen als Beweis dafür interpretiert, dass sich das militärische Gleichgewicht entscheidend zugunsten der Ukraine verschiebt. Der finnische Präsident Alexander Stubb argumentierte kürzlich sogar, dass „die Ukraine in einer besseren Position ist als zuvor“.

Doch hinter den triumphalen Schlagzeilen und ehrgeizigen Verlautbarungen ergibt eine ernsthafte Betrachtung der militärischen Realitäten des Krieges ein weitaus komplexeres Bild, als es der emotionale Rhythmus des Nachrichtenzyklus und politische Parolen zulassen.

Der jüngste vierteljährliche Bericht zur „Operation Atlantic Resolve“, der kürzlich dem US-Kongress vorgelegt wurde – und den Zeitraum Januar 2026 bis März 2026 abdeckt –, zeigt eine deutliche Diskrepanz zwischen öffentlichen Erklärungen und der internen Einschätzung der Entwicklungen auf dem Schlachtfeld. „Operation Atlantic Resolve“ (OAR) ist, wie die Einleitung des Berichts erklärt, „die Operation des US-Kriegsministeriums (DoW), um das Engagement der USA für die kollektive Verteidigung der Nordatlantikpakt-Organisation (NATO) zu demonstrieren und eine russische Aggression gegen die NATO abzuschrecken und – falls nötig – zu besiegen“. Es ist eine bemerkenswerte Formulierung, wenn man bedenkt, dass die Ukraine technisch gesehen kein Mitglied der NATO ist.

Der Bericht zur Operation Atlantic Resolve stellt in unmissverständlicher Sprache fest:

„Russische Streitkräfte behalten ihren militärischen Vorteil in der Ukraine

• Die Streitkräfte der Ukraine behielten ihren Vorteil gegenüber den russischen Streitkräften bei taktischen, auf das Schlachtfeld ausgerichteten nachrichtendienstlichen Informationen, da gemeinsame westliche Geheimdienste Informationen lieferten, die Zielerfassung ermöglichten und die operative Sicherheit der Streitkräfte der Ukraine erhöhten. Trotzdem behielten die russischen Streitkräfte ihre strategischen und operativen Vorteile gegenüber den Streitkräften der Ukraine durch ihre Überlegenheit an Ausrüstung und Personal.

• Engpässe bei Munition, Ausrüstung und Personal schränkten die Gesamtfähigkeit der Streitkräfte der Ukraine ein, groß angelegte Offensivoperationen aufrechtzuerhalten und von Russland erobertes Gebiet zurückzuerobern.

• Die Ukraine eroberte in einer begrenzten Gegenoffensive 400 Quadratkilometer Gebiet zurück – die ersten Nettogebietsgewinne seit 2023 –, nachdem die Deaktivierung der von Russland genutzten Starlink-Terminals die russischen Operationen vorübergehend beeinträchtigt hatte.“

Hier noch einige weitere Beobachtungen aus dem Bericht:

„Die DIA (Defense Intelligence Agency) erklärte, dass die strategischen und operativen Aussichten für Russland und die Ukraine in diesem Quartal unverändert blieben. Sowohl die DIA als auch die Security Assistance Group–Ukraine (SAG-U) berichteten, dass die zahlenmäßige Überlegenheit es dem russischen Militär ermöglichte, weiterhin ukrainisches Territorium zu erobern, wenn auch angesichts der Taktik der Streitkräfte der Ukraine nur langsam.“

Und noch weiter:

„Ausrüstung: Laut SAG-U sah sich die Ukraine weiterhin mit kritischen Munitionsengpässen und einem Mangel an unbemannten Fluggeräten und Komponenten konfrontiert. Die Streitkräfte der Ukraine verzeichneten eingeschränkte Fähigkeiten bei der Abwehr von Angriffen durch Motorradfahrer und Fußsoldaten, bei der Feuerunterstützung sowie beim Beschuss militärischer Ziele, insbesondere auf größere Entfernungen. Die begrenzte Verfügbarkeit größerer unbemannter Flugzeuge beeinträchtigte die Fähigkeit der Streitkräfte der Ukraine, gehärtete Ziele und Systeme in Stellungen anzugreifen, die für kleinere unbemannte Flugzeuge mit First-Person-View weitgehend unverwundbar waren. Auch der Mangel an Komponenten für unbemannte Flugzeuge hielt an.

Personal: Laut DIA gaben die Streitkräfte der Ukraine weiterhin an, dass ihre Personalstärke gegenüber dem größeren und besser ausgerüsteten russischen Militär unzureichend sei. Im Januar erklärte Mykhailo Fedorov, der amtierende Verteidigungsminister der Ukraine, in einer Anhörung zur Bestätigung, dass schätzungsweise 200.000 Soldaten der Streitkräfte der Ukraine desertiert haben sollen und dass etwa 2 Millionen ukrainische Männer Einberufungsbescheiden ausweichen würden.“

Der Mangel an Ausrüstung und Personal ist für die Ukraine ein echtes Problem und nicht nur eine Erfindung der russischen Propaganda, die darauf abzielen würde, die Ukraine zu demoralisieren und die Unterstützung für die Ukraine in den westlichen Gesellschaften zu untergraben.

In dem Bericht heißt es außerdem:

„Russische Angriffe mit Drohnen und Raketen belasten die ukrainische Luftabwehr weiterhin

• Die Häufigkeit russischer Luftangriffe auf das ukrainische Militär, kritische Infrastruktur und zivile Ziele blieb im Vergleich zu den vorangegangenen drei Monaten im Laufe des Quartals in etwa gleich. Russland setzte etwa 19.044 Drohnen und Raketen gegen die Ukraine ein.

• Die ukrainischen Streitkräfte verbesserten ihre Abfangquote im Vergleich zum Vorquartal und konnten die meisten dieser Angriffe abwehren, waren jedoch weiterhin auf ausländische Luft- und Raketenabwehrunterstützung angewiesen.“

Können Drohnen Kriege gewinnen?

Ein Großteil der westlichen Diskussion rund um die ukrainische Drohnenkriegsführung deutete zunehmend darauf hin: technologische Innovation könnte die traditionelle Logik des industriellen Krieges auf den Kopf stellen. Günstige Drohnen können strategische Bomber zerstören, die Ölinfrastruktur bedrohen und hochentwickelte Luftabwehrsysteme umgehen. Ein Land mit weniger Artilleriegeschossen und weniger Flugzeugen könnte einem größeren Gegner durch asymmetrische Kriegsführung dennoch Kosten auferlegen.

Die Drohnenkampagne der Ukraine ist real und bedeutsam. Ukrainische Ingenieure und Militärplaner haben — mit der entscheidenden Hilfe westlicher Partner — schnelle Innovationszyklen in Kriegszeiten erreicht. FPV-Drohnen, Marine-Drohnen, Langstrecken-Angriffsdrohnen und KI-gestützte Zielerfassungssysteme haben das Schlachtfeld verändert. Ukrainische Angriffe auf russische Ölraffineriekapazitäten haben die Treibstofflogistik regelmäßig gestört und Russland gezwungen, hohe Ausgaben für die Umgruppierung der Luftabwehr und den Schutz der Infrastruktur zu tätigen. Auch die russische Militärluftfahrt war gezwungen, ihre Ressourcen weiter von der Front entfernt zu stationieren.

Nüchterne militärische Einschätzungen betonen jedoch eine andere Realität: Auch Russland hat sich angepasst. Russland führt heute nicht mehr denselben Krieg wie im Februar 2022. Der russische militärisch-industrielle Sektor hat eine beispiellose Transformation durchlaufen. Russische Fabriken produzieren nun Artilleriemunition, Gleitbomben, Drohnen und Raketen in Mengen, die, wie westliche Beamte and Experten offen einräumen, viele Vorkriegserwartungen übertroffen haben. Sanktionen haben Teile der russischen Wirtschaft geschädigt, aber nicht den erwarteten Zusammenbruch der Militärproduktion herbeigeführt. Das russische BIP ist nicht eingebrochen. Ölexporte wurden über umgeleitete Handelsnetze fortgesetzt. Die Verteidigungsausgaben sind explodiert. Ganze Wirtschaftssektoren wurden militarisiert. Und der Krieg hat der Wirtschaft zumindest für eine Weile sogar Auftrieb gegeben.

Westliche Geheimdienstschätzungen und NATO-Vertreter hatten bereits eingeräumt, dass Russland Artilleriemunition schneller produziert als die meisten europäischen Staaten zusammen. Auch die russische Drohnenproduktion – insbesondere Varianten, die auf iranischen Shahed-Konstruktionen basieren – hat massiv zugenommen. Russland ist nicht mehr ausschließlich auf teure Präzisionswaffen angewiesen. Es überfordert die ukrainische Verteidigung zunehmend durch Kombinationen aus billigen Drohnen, ballistischen Raketen, Marschflugkörpern und Gleitbomben, die in koordinierten Wellen abgefeuert werden.

Die Ukraine ist selbstverständlich in der Lage, Russland anzugreifen und Schmerz zu verursachen. Ob solche Schläge das allgemeine Gleichgewicht des Zermürbungskriegs grundlegend verändern, bleibt offen. Bislang gibt es dafür keine Anzeichen. Drohnenangriffe auf russische Raffinerien verursachen wirtschaftliche Störungen und einen psychologischen Schock. Sie legen Schwachstellen innerhalb Russlands offen und zwingen Russland dazu, seine Luftabwehr über ein riesiges Gebiet zu verteilen. Doch sie haben die russischen Militäroperationen nicht lahmgelegt. Die Rekrutierung russischer Truppen ist zwar kostspielig und von hohen finanziellen Anreizen abhängig, ist aber nicht zusammengebrochen. Russische Raketenangriffe auf die ukrainische Infrastruktur sind nach wie vor von massivem Ausmaß.

Auch zeigt der russische Staat keine Anzeichen eines bevorstehenden politischen Zusammenbruchs. Seit 2022 hat der westliche Diskurs zyklisch einen wirtschaftlichen Zusammenbruch, eine Zersplitterung der Elite, militärische Erschöpfung oder soziale Unruhen in Russland vorhergesagt, die schwerwiegend genug wären, um einen strategischen Rückzug zu erzwingen. Nichts davon hat sich in entscheidender Form bewahrheitet. Russland hat Verluste erlitten, aber der Staatsapparat ist stabil genug geblieben, um den Krieg fortzusetzen.

Nähert sich der Krieg seinem Ende?

Der russische Präsident Wladimir Putin sagte kürzlich, dass der Krieg in seine „Endphase“ eintrete oder sich einem „logischen Abschluss“ nähere. Es blieb unklar, was er damit meinte. Diese Äußerungen wurden von vielen im Westen als Zeichen russischer Ermüdung oder Schwäche interpretiert. Innerhalb Russlands wurden sie jedoch größtenteils anders verstanden: als Argument dafür, dass der Krieg beendet werden muss, notfalls durch Eskalation und überwältigende Gewalt. Europa zeige aus russischer Sicht keine Absicht, eine Friedenslösung zu finden, die den russischen Forderungen gerecht wird. Es sei nicht mehr Zeit für Kompromisse.

Der jüngste ukrainische Angriff auf ein Schülerwohnheim in der Region Luhansk – bei dem nach neuesten Angaben 21 Menschen ums Leben kamen – schürte in Russland sofort Forderungen nach härteren Vergeltungsmaßnahmen. Russlands anschließende verheerenden Angriffe auf Kiew spiegelten diese Logik wider. Die Ukraine kann weiter mit Drohnen und Langstreckensystemen Ziele tief im Inneren Russlands und in den besetzten Gebieten treffen. Aber von einer Eskalationsspirale hat sie wenig zu gewinnen. (Hervorhebung durch die Redaktion.)

(Red.) Zum US-Dokument «Operation Atlantic Resolve» zum Krieg in der Ukraine als PDF.

Und hier eine Übersicht, wer diesen Krieg auf ukrainischer Seite bisher bezahlt hat („Billions“ sind bei uns Milliarden):

… und eben kommt ein Artikel rein, in dem beschrieben wird, wie der Krieg von europäischer Seite mit geliehenem Geld, also mit Schulden-Machen, finanziert wird, von Russland aber cash bezahlt wird (in Englisch): hier anklicken. (Red.)

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