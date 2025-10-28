Gewaltenteilung oder Freimaurer-Diktatur in Deutschland?

Keine Demokratie ohne Gewaltenteilung! Nur mittels dieser Machtbegrenzung können Sicherheit und Freiheit gewährleistet werden. Jedoch artete die Neubesetzung von Richterstellen am Bundesverfassungsgericht in einen politischen Kampf aus, um diese wichtigen Posten aus den eigenen Reihen zu besetzen. Ebenso werden Amtsträger aussortiert, die von der offiziell politisch-korrekten Sichtweise abweichen. Gilt das Gewaltenteilungsprinzip des Grundgesetzes überhaupt noch oder befindet sich Deutschland längst in einer Diktatur? [weiterlesen bei kla.tv]

