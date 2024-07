Gesundheitsmaßnahmen verursachten Pandemie-Tote

Größte Studie ihrer Art stellt fest, dass die überzähligen Todesfälle während der Pandemie nicht auf das Virus, sondern auf die Reaktion des öffentlichen Gesundheitswesens zurückzuführen sind

von Brenda Baletti, Ph.D. (dirtyworld1)

Eine heute veröffentlichte Studie über die überhöhte Sterblichkeit in 125 Ländern während der COVID-19-Pandemie ergab, dass die Haupttodesursachen weltweit auf die Reaktion des öffentlichen Gesundheitswesens zurückzuführen sind, einschließlich Anordnungen und Abriegelungen, die zu schwerem Stress führten, schädliche medizinische Eingriffe und die COVID-19-Impfstoffe.

„Wir kommen zu dem Schluss, dass die Sterblichkeitsrate nicht besonders hoch gewesen wäre, wenn keine Pandemie ausgerufen worden wäre und die Erklärung nicht befolgt worden wäre“, schreiben die Autoren der Studie.

Forscher der kanadischen gemeinnützigen Organisation Correlation Research in the Public Interest und der Universität Quebec in Trois-Rivières analysierten die Daten zur übermäßigen Gesamtsterblichkeit vor und während der COVID-19-Pandemie, beginnend mit der Pandemieerklärung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) am 11. März 2020 und endend am 5. Mai 2023, als die WHO die Pandemie für beendet erklärte.

Die Ergebnisse, die in einer detaillierten 521-seitigen Analyse vorgestellt werden, legen die Basissterblichkeitsraten für alle 125 Länder fest und verwenden diese, um die Schwankungen der überzähligen Todesfälle während der Pandemie zu bestimmen.

Die Forscher nutzten die Ausgangsraten auch, um zu untersuchen, wie die Schwankungen der Sterberaten in den einzelnen Ländern mit verschiedenen pandemiebezogenen Maßnahmen, einschließlich Impfungen und Auffrischungskampagnen, zusammenhingen.

Die Ergebnisse für die einzelnen Länder waren nicht alle gleich. So traten beispielsweise in einigen Ländern Sterblichkeitsspitzen auf, bevor die Impfstoffe eingeführt wurden, während in anderen Ländern die Sterblichkeitsspitzen eng mit den Impf- oder Auffrischungskampagnen zusammenhingen.

In einigen Ländern kehrten die überhöhten Sterblichkeitsraten im Jahr 2022 auf den Ausgangswert oder in die Nähe des Ausgangswertes zurück, während sie in anderen Ländern bis weit ins Jahr 2023 anhielten.

Dr. Denis Rancourt, Hauptautor der Studie, erklärte gegenüber The Defender, dass die Unterschiede auf die Komplexität der Pandemiemaßnahmen – und der Daten – in den verschiedenen Gebieten zurückzuführen seien.

Nachdem Rancourts Team die Ausgangsdaten und die Daten zur Übersterblichkeit für jeden Ort ermittelt hatte, gruppierten und untersuchten sie die Daten durch verschiedene Filter, um sie zu interpretieren, und zogen mehrere Schlussfolgerungen.

Daten „unvereinbar mit einer pandemischen viralen Atemwegserkrankung als Haupttodesursache“

Die Forscher stellten fest, dass es zwischen dem 11. März 2020 und dem 5. Mai 2023 weltweit eine erhebliche Übersterblichkeit gab.

Die Gesamtübersterblichkeit während dieser drei Jahre in den 93 Ländern, die über ausreichende Daten für eine Schätzung verfügten, beläuft sich auf etwa 0,392 % der Bevölkerung im Jahr 2021 – das entspricht etwa 30,9 Millionen überzähligen Todesfällen aus allen Ursachen.

Die konventionelle Erklärung für die überhöhte Sterblichkeit während der COVID-19-Pandemie ist laut Rancourt, dass das SARS-CoV-2-Virus praktisch alle Todesfälle verursacht hat – und dass es noch mehr Todesfälle gegeben hätte, wenn es keinen Impfstoff gegeben hätte.

Die räumlichen und zeitlichen Schwankungen der Gesamtmortalitätsraten, so die Autoren, lassen den Schluss zu, dass die weltweite Gesamtmortalitätsrate im Covid-Zeitraum (2020-2023) nicht mit einer pandemischen Viruserkrankung der Atemwege als Haupttodesursache vereinbar ist“.

Die Theorie, dass das Virus die Todesfälle verursacht hat, wird durch massenhafte Virustestkampagnen gestützt, die aufgegeben werden sollten.

“Die Vorstellung, dass Impfstoffe Leben retten, ist lächerlich“

Rancourt und sein Team führten mehrere Faktoren an, die ihrer Meinung nach die Theorie widerlegen, dass das Virus einen Anstieg der Gesamtsterblichkeit verursachte.

So schreiben sie beispielsweise, dass die Übersterblichkeit auf mehreren Kontinenten fast gleichzeitig anstieg, wenn eine Pandemie ausgerufen wurde, während es in Gebieten, die noch nicht zur Pandemie erklärt worden waren, keine vergleichbaren Anstiege gab.

Dies deutet darauf hin, dass pandemische Maßnahmen wie Abriegelungen, die in vielen Ländern zeitgleich durchgeführt wurden, wahrscheinlich die Ursache für den Anstieg waren.

Die Forscher wiesen auch darauf hin, dass die Sterblichkeitsraten während der Pandemie in allen Zeiträumen erheblich schwankten, sogar in verschiedenen politischen Zuständigkeitsbereichen, die direkt aneinander grenzten.

Wenn das Virus die Todesfälle verursachte, müsste die Sterblichkeitsrate bei Infektionen über politische Grenzen hinweg gleich oder zumindest ähnlich sein.

Die Forscher fanden auch eine große Variabilität bei den Todesraten innerhalb der Länder im Laufe der Zeit, was ebenfalls nicht zu erwarten wäre, wenn diese Todesfälle durch einen Erreger verursacht würden.

Rancourt sagte, dass die Vorstellung, der Impfstoff habe Leben gerettet, lächerlich sei und auf einer fehlerhaften Modellierung beruhe, wie er und seine Kollegen auch in einer früheren Studie gezeigt haben.

Auch hier fanden sie keine systematischen oder statistisch signifikanten Trends, die zeigten, dass die Impfkampagnen in den Jahren 2020 und 2021 die Gesamtmortalität reduzierten.

Stattdessen stellten sie fest, dass es vielerorts keine übermäßige Sterblichkeit gab, bis die Impfstoffe eingeführt wurden, und dass in den meisten Ländern ein zeitlicher Zusammenhang zwischen der Einführung der Impfstoffe und dem Anstieg der Gesamtmortalität bestand.

Medizinische Eingriffe – einschließlich der Verweigerung von Behandlungen – verursachten vorzeitige Todesfälle

Rancourt sagte, dass die von seinem Team ermittelten übermäßigen Todesfälle stark mit der Kombination von zwei Hauptfaktoren zusammenhängen – dem Anteil älterer Menschen an der Bevölkerung eines Landes und der Anzahl der in Armut lebenden Menschen. Beide Faktoren erhöhten die Anfälligkeit der Menschen für „plötzliche und tiefgreifende strukturelle gesellschaftliche Veränderungen“ und „medizinische Angriffe“.

Während die unmittelbare Todesursache auf den Totenscheinen als Atemwegserkrankung oder Infektion eingestuft wird, so die Forscher, seien die wahren Hauptursachen für den Tod in Wirklichkeit biologischer Stress, medizinische Eingriffe, die nicht mit der COVID-19-Impfung einhergingen, und die Einführung der COVID-19-Impfung.

Die Studie bietet einen Überblick über plausible Mechanismen für diese Hypothese, einschließlich Forschungsergebnissen, die zeigen, dass einige Menschen unter schwerem biologischem Stress durch Maßnahmen wie Verordnungen und Abriegelungen leiden.

“Wenn man die Gesellschaft strukturell verändert, indem man Menschen daran hindert, sich zu bewegen, zu atmen, zu arbeiten, ihr Leben zu leben, zu Hause zu bleiben, sie einzusperren. Wenn man all diese unglaublich großen Veränderungen vornimmt, strukturelle Veränderungen in der Gesellschaft, dann führt das zu biologischem Stress“, so Rancourt gegenüber The Defender.

„Es gibt sehr überzeugende wissenschaftliche Beweise dafür, dass biologischer Stress ein massiver Killer ist“, fügte er hinzu.

Rancourt wies auch darauf hin, dass der Stress durch die Abriegelungen arme Menschen ganz anders treffe als Menschen, die problemlos von zu Hause aus arbeiten, sich Lebensmittel liefern lassen und relativ komfortabel leben könnten.

Die Autoren verwiesen auch auf umfangreiche Belege dafür, dass medizinische Eingriffe – einschließlich der Verweigerung von Behandlungen – zu vorzeitigen Todesfällen führten.

Zu diesen Eingriffen gehörten unter anderem die Verweigerung von Antibiotika und Ivermectin gegen bakterielle Lungenentzündung, der systematische Einsatz mechanischer Beatmungsgeräte, experimentelle Behandlungsprotokolle, neue Palliativmedikamente und Überdosierungen, die Isolierung gefährdeter Menschen und die Förderung des freiwilligen oder unfreiwilligen Selbstmords.

Der von ihnen in mehreren Ländern festgestellte COVID-19-Höchststand im März/April 2020 sei ohne solche medizinischen Eingriffe nur schwer zu erklären, schreiben sie.

17 Millionen überzählige Todesfälle im Zusammenhang mit COVID-Impfstoffen

Schließlich gingen die Forscher davon aus, dass 17 Millionen der von ihnen ermittelten überzähligen Todesfälle mit den COVID-19-Impfstoffen in Zusammenhang stehen, was die Ergebnisse ihrer früheren Untersuchungen in einer kleineren Stichprobe von Ländern bestätigt.

Diese Schätzungen basierten auf Analysen von Ländern, in denen es unmittelbar nach einer Impfung oder Auffrischungskampagne zu einem starken Anstieg der Sterblichkeit kam, sowie auf der Untersuchung der Anzahl der Impfdosen und deren Verhältnis zu den Todesfällen im Laufe der Zeit.

In dreißig Prozent der untersuchten Länder gab es weder vor der Einführung des Impfstoffs noch vor den Auffrischungskampagnen übermäßige Todesfälle. Und es gab signifikante Korrelationen zwischen der Einführung des COVID-19-Impfstoffs und den Spitzenwerten bzw. dem Anstieg der überhöhten Gesamtmortalität.

Siebenundneunzig Prozent der Länder wiesen Ende 2021 oder Anfang 2022 eine Spitze in der Gesamtmortalität auf, die zeitlich mit der Einführung der Auffrischungsimpfung zusammenhing.

Es ist höchst unwahrscheinlich, so die Forscher, dass die Zusammenhänge zwischen Impfung und Sterblichkeit zufällig sind.

Rancourt merkte an, dass Kritiker dieser Idee darauf hinweisen, dass es an manchen Orten manchmal Kampagnen oder Auffrischungsimpfungen gibt, die nicht mit Spitzen in der Übersterblichkeit verbunden sind.

Er sagte jedoch, dass Impfkampagnen nicht immer zu solchen Spitzenwerten führen, da die Impfung nicht in jeder Situation in gleicher Weise mit dem Tod in Verbindung steht.

Anfälligkeitsfaktoren wie das Alter der Geimpften, der Gesundheitszustand der Bevölkerung und andere soziologische Faktoren, die mit Stressfaktoren für das Immunsystem zusammenhängen, verändern die Auswirkungen der Impfstofftoxizität oder der Auswirkungen der Impfstoffe auf das Immunsystem.

Auf der Grundlage ihrer Analysen und Interpretationen kamen sie zu dem Schluss: „Wir müssen feststellen, dass das öffentliche Gesundheitswesen und seine Vertreter im Wesentlichen die gesamte Übersterblichkeit im Covid-Zeitraum verursacht haben.“

Quelle: https://childrenshealthdefense.org/defender/excess-death-covid-public-health-measures/

