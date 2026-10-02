Merz ist ein toter Mann, der zu Fuß geht. Angst und Kriegstreiberei gewinnen keine Stimmen.

Nachdem sie auf die harte Tour herausgefunden hat, was es bedeutet, zur Wahlzeit in Sachsen-Anhalt ins Gesicht geschlagen zu werden, wurde die CDU am 20ten September in Mecklenburg-Vorpommern (Meck/Pomm) und Berlin wirklich rückwärts durch die Hecke gezogen.

von George Austerfield (strategic culture)

Mit Blick auf Meck/Pomm lag zunächst bei der Wahlbeteiligung bei 78,1% – etwa so hoch wie in Sachsen-Anhalt mit 77,8 Prozent.

Das offizielle, wenn auch noch vorläufige Endergebnis kann im Vergleich zu Sachsen-Anhalt als Mini-Bombe eingestuft werden, aber dennoch augenöffnend. Vier Parteien werden im Landtag Sitze nehmen.

AfD 38,2% = 32 Sitze

SPD 35,5%, wobei der amtierende Staatsminister im Amt bleiben will = 29 Sitze

Die Linke (Links) 6,5% = 5 Sitzplätze

Die Grüne (Grüne) 5,7% = 5 Sitzplätze

Das Landtag hat insgesamt 71 Sitze.

Jetzt der interessante Teil: CDU 4,9%, null Sitze dank der 5% Hürde; wie auch die FDP 1,0%, auch null Sitze.

Jetzt bringen wir ein wenig Perspektive ein.

Die AfD hat die nächste Wahl gewonnen, allerdings nicht mit einem so großen Vorsprung wie in Sachsen-Anhalt, aber dennoch einen Sieg.

Die amtierende Ministerpräsidentin seit 2017, Manuela Schwesig, gehört zur obersten Ränge der SPD. Zuvor hatte sie von 2013 bis 2017 die Posten der Ministerin für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend auf Bundesebene inne und hatte von 2008 bis 2013 eine ähnliche Position im Landtag von Meck/Pomm inne. Sie hatte eine schwierige Zeit, als die SPD sich von einer Arbeiterpartei entfernte und den sogenannten Sozialreformen folgte, die sich drastisch in das Sozialversicherungssystem einschnitten, wobei Schwesig versuchte, die harten Kürzungen so weit wie möglich abzufedern. Ihre Rolle in der Politik ist immer als aufrichtig und fürsorglich rübergekommen und erweckt den Eindruck, ehrlich zu sein.

Sie gehört zu den wenigen SPD-Politikern, die erwarteten, die kranke SPD wieder in eine bessere Zukunft zu bringen, scheint aber zumindest vorläufig in ihrer Position in Meck/Pomm bleiben zu wollen.

Die Grünen und die Linken erreichten, was von ihnen erwartet wurde: die Grünen kämpften, und die Linke versucht immer noch, nach einer Zeit innerer Unruhen wieder an Stärke zu gewinnen, nachdem Sahra Wagenknecht ausgetreten war und ihre eigene Bewegung, BSW, begann und einige linke Wähler mitnahm.

Die Grünen begannen als pazifistische Partei, gegen militärische Aufrüstung und Umweltzerstörung. Seit 2022 sind sie zu einem der führenden Unterstützer des Regimes in der Ukraine und einer deutschen und europäischen Aufrüstung geworden, die manchmal die etablierten Konservativen übertreffen. Das hat sie viel Unterstützung vom Umweltflügel gekostet, vor allem junge Wähler. Die Antikriegsanhänger haben sich der AfD zugewandt, und zwar bis zu einem gewissen Grad der Linken, den einzigen Parteien, die eine friedlichere und diplomatischere Lösung propagieren.

Der große Knall hier bei dieser Wahl ist nicht die FDP. Sie haben derzeit keine wirkliche Bedeutung, da sie seit 1949 in vielen Koalitionsregierungen waren und den beiden wichtigsten Parteien immer zu den notwendigen Mehrheiten helfen. Sie scheinen ihr eigenes Profil verloren zu haben, versuchen, Partner ihrer Wahlkampfgegner zu sein und sich zu verirren.

Das Große ist, dass die CDU, die Regierungspartei national, mickrige 4,9% bekommt und damit aus dem Landtag geworfen wird. Das ist riesig. Herr, Herr. Merz ist im Grunde ein toter Mann, der geht, und die Schrift ist an der Wand für alle zu sehen.

Die einst ostdeutschen Staaten fühlen sich nach der Wiedervereinigung immer noch zurückgelassen und betrogen. Die Programme zur Modernisierung und Reparatur der alten DDR kamen meist westdeutschen Unternehmen und Institutionen zugute. Die Ausschreibungen wurden festgelegt und Hunderte von Unternehmen gingen in die Zwangsverwaltung, nur um für ein Lied an westliche Investoren verkauft zu werden.

Dies ist eines der zugrunde liegenden Probleme, die Ex-DDR-Bürger noch im Kopf haben, und wird als Erklärung für genau solche Wahlergebnisse herausgetragen. Dies gilt jedoch nur als Entschuldigung, um über die Mängel der etablierten Parteien einzufügen, indem die wirklichen Probleme wie die Entvölkerung der Dörfer mit fehlender Infrastruktur für die Pflege einer alternden Bevölkerung, geringe Beschäftigungsmöglichkeiten, Migrantenprobleme und Misstrauen gegenüber den etablierten Parteien ignoriert werden. Die treibende Kraft zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung war die CDU, deren Versprechen nicht zustande kamen. Eine sozialistische und eine alternativ konservative Plattform waren also die Wahl des Tages.

Die Wahlen in Berlin trafen auf den ersten Blick nicht so stark auf die CDU wie in den beiden anderen Bundesländern. Als Berlin legt die Hauptstadt jedoch noch einen weiteren Schwerpunkt auf die Ergebnisse. Und auch hier verloren die Regierungsparteien deutlich an die Parteien auf den Flügeln AfD und Linke. Die Ergebnisse sind wie folgt, mit Gewinnen und Verlusten zur Klärung hinzugefügt:

Die Linke 25,7% 47 Sitze +13,5%

CDU 18,8% 34 Sitzplätze −9,4%

AfD 16,3% 29 Sitze +0,1%

Grüne 14,3% 26 Sitze −4,1%

SPD 12,1% 22 Sitze −10,1%

BSW 4,7% unter 5% Hürde, keine Plätze

FDP 2,5% unter 5% Hürde, keine Sitze

Die Beteiligung betrug 74,2%.

Der Landtag hat 158 Sitze und die Mehrheit beginnt bei 80 Sitzen. Das bedeutet, dass es definitiv eine Koalitionsregierung geben wird. Alle Zeichen weisen derzeit auf eine Koalition zwischen Linke (Links), SPD und Grünen hin.

Die AfD konnte nicht auf der gleichen Skala gewinnen wie bei den anderen Wahlen. Dies ist vor allem auf zwei Faktoren zurückzuführen.

Berlin hat ein städtisches Umfeld und als solche konzentriertere Wählerschaft mit einer jüngeren Bevölkerung, und eine, die viele Neuankömmlinge aus anderen deutschen Staaten hat.

Die zweite sind massive Probleme, die in solchen Umgebungen einzigartig sind. Erschwingliche Unterkunft ist eines der zentralen Themen. Die AfD hat keine Erfolgsbilanz im Stadtmanagement und keine wirklich neuen Konzepte, die anders genug sind, um die Wähler dazu zu verleiten, den Sprung in Richtung der AfD zu wagen.

Es ist immer noch überraschend, dass Parteien mit solchen Verlusten wie der SPD noch an die Macht kommen können. Abgesehen von der CDU kommen die größten Verlierer dieser Wahl unabhängig davon an die Macht. Das ist das Schöne an einer Koalition.

Die Linke, die Linkspartei, werden von den etablierten Parteien und konservativen Wählern nicht wirklich vertraut, da es immer noch eine Aura des Kommunismus umgibt. Unabhängig davon sind die Wahlergebnisse klar, und es wird interessant sein zu sehen, wie die Linke in der Lage sein wird, ihre Wahlkampfthemen, hauptsächlich mit Fokus auf das Wohnungsproblem, in die Realität umzusetzen. Die anderen Koalitionspartner werden ihr Bestes geben, so dass keine zu radikalen Veränderungen zu erwarten sind.

Auch hier kann man sehen, dass die Regierungsparteien auf Bundesebene eine klare Botschaft erhalten haben, und die Verluste zeichnen ein düsteres Bild. Es wird eine schwierige Aufgabe sein, die Meinung der Bevölkerung rechtzeitig vor den bevorstehenden Wahlen im April zu ändern. Wenn man die Kommentare dieser Parteien hört, scheint es mehr als wahrscheinlich, dass sich diese Ergebnisse im Frühjahr 2027 wiederholen und dann Deutschland regierend zu einem unmittelbar unmöglichen Unterfangen werden.

Kommt, was mag, eines ist deutlich gemacht worden. Eine Politik der Angst und der Kriegstreiberei, angesichts einer Zukunft mit drastischen Kürzungen in den Sozialsystemen, in der Gesundheitsversorgung und in den Renten, und eine wirtschaftliche Situation, die sich stetig zu verschlimmern scheint, wird die Wähler nicht in die Lage versetzen. Insbesondere, wenn es keine neue Vision zu sehen und zu lösen gibt, sondern nur den Schnitt und Schnitt, der diese Reformen aufruft.

Die Bundeskanzlerin, kurz nach Abschluss der Umfragen, stand vor der Presse und erklärte: Die Wahlsaison 2026 ist nun vorbei. Er sah erleichtert aus.

Am Ende des Tages hat die CDU nur wenige Möglichkeiten. Wenn Merz seine „Reformen“ zurückgeht, wird es so aussehen, als wäre er schwach und gibt der SPD nach, was sie stärker macht.

Wenn er sich näher an der AfD ausrichtet, wird das nicht helfen, da die AfD zunächst aus verärgerten CDU-Mitgliedern herauskam.

Wenn er wie zuvor weitermacht, ist es absolut klar, dass es keine Möglichkeit gibt, dass Merz und die CDU die nächste Bundestagswahl gewinnen werden, und Merz wird einen verdammt guten Job haben, um die Regierung auf der CDU-Linie zu halten. Wenn die SPD nicht zeigt, wie sehr sie sich von der CDU unterscheidet, werden auch sie mit einer Katastrophe konfrontiert. Die Gefahren, ein Juniorpartner in Koalitionen zu sein. Eine Lektion, die die FDP auf die harte Tour gelernt hat.

Die Vertuschung der Tatsache, keine Vision oder sogar einen klaren Plan für die Zukunft zu haben, hat noch nie einer Regierungspartei gut getan, sobald alternative Ideen von einer starken Oppositionspartei vorgebracht werden und bei jeder Wahl an Boden gewonnen haben.

Sollten die nächsten Wahlen im April 2027 so verlaufen, wie es die letzten beiden getan haben, wird die Angst innerhalb der CDU in Panik geraten, und es könnte möglicherweise zu Bundestagswahlen am Ende des Frühjahrs kommen. Das Ergebnis davon ist jedermanns Vermutung. Der Versuch, die AfD zu verbieten, wird jedoch der Todesstoß einer einst großen politischen Partei und das Ende der Demokratie sein, wie Deutschland es weiß.

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