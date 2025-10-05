Geschichte: Israels Versuch, die Palästinensische Autonomiebehörde zu zerstören, ist ein kalkulierter Plan, der lange in der Mache war

Im politischen Mainstream werden die jüngsten Gräueltaten Israels als „Vergeltungsschläge“ bezeichnet – als Reaktion auf die letzte Welle von Terroranschlägen auf israelische Zivilisten. Tatsächlich aber war diese „Vergeltung“ schon lange zuvor sorgfältig vorbereitet worden.

Von Tanya Reinhart (globalresearch)

Dieser scharfsinnige Artikel der verstorbenen Professorin Tanya Reinhart wurde erstmals vor 24 Jahren im Dezember 2001 auf Global Research veröffentlicht.

Tanya Reinhart war Professorin für Linguistik an der Universität Tel Aviv. Sie war eine entschiedene Kritikerin der illegalen Besetzung palästinensischer Gebiete durch Israel. Ihr Vermächtnis wird weiterleben.

Bereits im Oktober 2000, zu Beginn des palästinensischen Aufstands, lagen in Militärkreisen detaillierte operative Pläne zum Sturz Arafats und der Palästinensischen Autonomiebehörde vor. Dies geschah, bevor die palästinensischen Terroranschläge begannen. (Der erste Anschlag auf israelische Zivilisten ereignete sich am 3. November 2000 auf einem Markt in Jerusalem.)

In einem Dokument, das die Sicherheitsdienste auf Ersuchen des damaligen Premierministers Barak erstellt hatten, hieß es am 15. Oktober 2000:

„Arafat als Person stellt eine ernste Bedrohung für die Sicherheit des Staates [Israel] dar, und der Schaden, der durch sein Verschwinden entsteht, ist geringer als der Schaden, der durch seine Existenz entsteht.“ (Einzelheiten des Dokuments wurden in Ma’ariv am 6. Juli 2001 veröffentlicht.)

Der operative Plan, bekannt als „Dornenfelder“, wurde bereits 1996 ausgearbeitet und während der Intifada aktualisiert. (Amir Oren, Haaretz, 23. November 2001) Der Plan umfasst alles, was Israel in letzter Zeit durchgeführt hat, und noch mehr.(1)

Die politische Ebene (Baraks Kreise) bereitete die öffentliche Meinung auf den Sturz Arafats vor. Am 20. November 2000 veröffentlichte Nahman Shai, der damalige Koordinator für öffentliche Angelegenheiten der Barak-Regierung, bei einem Pressegespräch ein 60-seitiges Dokument mit dem Titel „Nichteinhaltung der Vorschriften durch die Palästinensische Autonomiebehörde … Ein Bericht über Bösgläubigkeit und Fehlverhalten“.

Das Dokument, informell als „Weißbuch“ bezeichnet, wurde von Baraks Berater Danny Yatom verfasst. (2) Dem „Weißbuch“ zufolge ist Arafats gegenwärtiges Verbrechen – die „Orchestrierung der Intifada“ – nur der letzte in einer langen Kette von Beweisen dafür, dass er die „Option der Gewalt und des ‚Kampfes‘“ nie aufgegeben hat.

„Bereits in Arafats eigener Rede auf dem Rasen des Weißen Hauses am 13. September 1993 gab es Hinweise darauf, dass die Grundsatzerklärung für ihn nicht unbedingt ein Ende des Konflikts bedeutete. Er legte zu keinem Zeitpunkt seine Uniform ab, die seinen Status als revolutionärer Kommandant symbolisierte“ (Abschnitt 2). Diese Uniform ist übrigens der einzige „Hinweis“ auf Arafats verborgene Absichten bei dieser Gelegenheit, den der Bericht anführt.

Ein großer Teil des Dokuments ist der Darlegung von Arafats „Ambivalenz und Willfährigkeit“ gegenüber dem Terror gewidmet.

Im März 1997, vor dem Bombenanschlag in Tel Aviv, gab es erneut mehr als nur einen Hinweis auf ein „grünes Licht“ von Arafat an die Hamas. … Dies geht implizit aus der Aussage hervor, die Imad Faluji, ein Hamas-nahes Mitglied von Arafats Kabinett, gegenüber einer amerikanischen Zeitung machte (Miami Herald, 5. April 1997).“

Es gibt keine weiteren Hinweise darauf, welche Verbindung Arafat zu diesem Bombenanschlag besteht. Doch genau dieses Motto „Grünes Licht für den Terror“ verfolgt der Militärgeheimdienst (Aman) seit 1997, als seine Anti-Oslo-Linie gefestigt wurde. Dieses Motto wurde seither von Militärkreisen immer wieder aufgegriffen und wurde schließlich zum Mantra der israelischen Propaganda: Arafat ist immer noch ein Terrorist und persönlich für die Taten aller Gruppen verantwortlich, von der Hamas und dem Islamischen Dschihad bis zur Hisbollah.

Der „Foreign Report“ (Informationen von Jane) vom 12. Juli 2001 enthüllte, dass die israelische Armee (unter Sharons Regierung) ihre Pläne für einen „totalen Angriff“ aktualisiert habe, um die palästinensische Autonomiebehörde zu zerschlagen, den Führer Yasser Arafat zu stürzen und seine Armee zu töten oder festzunehmen.

Der Plan mit dem Titel „Zerstörung der Palästinensischen Autonomiebehörde und Entwaffnung aller Streitkräfte“ wurde der israelischen Regierung am 8. Juli von Generalstabschef Shaul Mofaz vorgelegt . Der Angriff sollte nach Ermessen der Regierung nach einem großen Selbstmordanschlag in Israel erfolgen, der zahlreiche Tote und Verletzte gefordert hatte. Als Begründung wurde das Blutvergießen angeführt.

Viele in Israel hegen den Verdacht, dass die Ermordung des Hamas-Terroristen Mahmoud Abu Hanoud – gerade als die Hamas seit zwei Monaten ihre Vereinbarung mit Arafat einhielt, keine Angriffe im Inland zu verüben – dazu diente, am Vorabend von Sharons Besuch in den USA eine angemessene „Rechtfertigung für Blutvergießen“ zu schaffen. (Alex Fishman, leitender Sicherheitskorrespondent von „Yediot“ – bemerkte: „Wer auch immer die Liquidierung Abu Hanouds beschlossen hat, wusste im Voraus, dass dies der Preis dafür sein würde.)

Das Thema wurde sowohl auf israelischer Militär- als auch auf politischer Ebene ausführlich diskutiert, bevor die Entscheidung zur Liquidierung fiel“ (Yediot Aharonot, 25. November 2001).

Israels Versuche, die Palästinensische Autonomiebehörde zu zerstören, können daher nicht als spontaner „Vergeltungsakt“ betrachtet werden. Es handelt sich um einen kalkulierten Plan, der lange in der Mache war. Die Umsetzung erfordert zunächst die Schwächung des Widerstands der Palästinenser, was Israel seit Oktober 2000 systematisch tut: durch Tötungen, Bombardierungen der Infrastruktur, Inhaftierung von Menschen in ihren Heimatstädten und das Aussetzen von Menschen an den Rand des Hungertodes. All dies, während man darauf wartet, dass die internationalen Bedingungen für die „fortgeschritteneren“ Schritte des Plans „reif“ werden.

Nun scheinen die Voraussetzungen „reif“ zu sein. In der machtbesessenen politischen Atmosphäre der USA ist alles möglich.

Während es zunächst so aussah, als würden die USA versuchen, die arabische Welt durch Überzeugungsarbeit auf ihrer Seite zu halten, wie sie es schon während des Golfkriegs taten, ist ihnen das mittlerweile völlig egal. Die US-Politik basiert nicht mehr auf Koalitionsbildung oder Überzeugungsarbeit, sondern auf schierer Gewalt.

Der überwältigende „Sieg“ in Afghanistan hat der Dritten Welt eine klare Botschaft übermittelt: Nichts kann die USA davon abhalten, jedes beliebige Land auszulöschen.

Sie scheinen zu glauben, dass die modernsten Waffen des 21. Jahrhunderts, kombiniert mit der völligen Abwesenheit jeglicher Rücksichtnahme auf moralische Prinzipien, internationales Recht oder die öffentliche Meinung, sie für immer als alleinige Herrscher der Welt behaupten können. Von nun an sollte Angst die ausreichende Voraussetzung für Gehorsam sein.

Die US-Falken, die auf eine Ausweitung des Krieges auf den Irak und darüber hinaus drängen, betrachten Israel als Aktivposten. Es gibt nur wenige Regime auf der Welt, die wie Israel so bereit sind, das Leben ihrer Bürger für einen neuen regionalen Krieg zu riskieren.

Wie Prof. Alain Joxe, Leiter des französischen CIRPES (Friedens- und Strategiestudien), es in Le Monde formulierte:

„Die amerikanische Führung wird gegenwärtig von gefährlichen rechtsgerichteten Extremisten aus dem Süden geprägt, die Israel als Angriffsinstrument zur Destabilisierung des gesamten Nahen Ostens einsetzen wollen“ (17. Dezember 2001).

Dieselben Falken sprechen auch davon, das künftige Kriegsgebiet auf Ziele auszuweiten, die auf Israels Agenda stehen, wie etwa die Hisbollah und Syrien.

Unter diesen Umständen erhielt Scharon in Washington grünes Licht. Die israelischen Medien brüllen weiter: „Bush hat die Nase voll von diesem Mann [Arafat].“

„Powell sagte, Arafat müsse mit seinen Lügen aufhören“ (Barnea und Schiffer, „Yediot“, 7. Dezember 2001).

Während Arafat sich in seinem Bunker versteckt, zerzausen israelische F-16-Bomber den Himmel und Israels Brutalität erzeugt jeden Tag neue verzweifelte menschliche Bomben. Die USA, seit einiger Zeit auch von der Europäischen Union begleitet, drängen Arafat weiterhin zum „Handeln“.

Die Oslo-Vereinbarungen rückgängig machen

Doch was ist der Grund für Israels systematische Bestrebungen, die Palästinensische Autonomiebehörde zu vernichten und die Oslo-Abkommen aufzukündigen? Enttäuschung über Arafats Verhalten, wie oft behauptet, kann es sicher nicht sein. Tatsache ist, dass Arafat im Hinblick auf Israels Interessen an der Aufrechterhaltung der Besatzung in den letzten Jahren die Erwartungen Israels erfüllt hat.

Was die israelische Sicherheit betrifft, so ist nichts weiter von der Wahrheit entfernt als die falschen Anschuldigungen im „Weißbuch“ oder die darauf folgende israelische Propaganda. Um nur ein Beispiel zu nennen: 1997 – das Jahr, das im „Weißbuch“ als Jahr von Arafats „grünem Licht für den Terror“ erwähnt wird – wurde unter der Schirmherrschaft des Leiters der Tel Aviver CIA-Station, Stan Muskovitz, ein „Sicherheitsabkommen“ zwischen Israel und der palästinensischen Autonomiebehörde unterzeichnet.

Das Abkommen verpflichtet die Palästinensische Autonomiebehörde, sich aktiv um die Sicherheit Israels zu kümmern und gegen folgendes vorzugehen:

„die Terroristen, die Terroristenbasis und die Umweltbedingungen, die zur Unterstützung des Terrors führen“ in Zusammenarbeit mit Israel, einschließlich „gegenseitiger Informations- und Ideenaustausch sowie militärischer Zusammenarbeit“ (Klausel 1). [Übersetzt aus dem hebräischen Text, Haaretz, 12. Dezember 1997].

Arafats Sicherheitsdienste führten diese Aufgabe gewissenhaft aus und führten Morde an Hamas-Terroristen (als „Unfälle“ getarnt) und Verhaftungen politischer Hamas-Führer durch. (3)

Die israelischen Medien veröffentlichten ausführliche Informationen über diese Aktivitäten, und „Sicherheitsquellen“ lobten Arafats Leistungen in höchsten Tönen. So verkündete Ami Ayalon, der damalige Chef des israelischen Geheimdienstes (Shab’ak), in der Regierungssitzung am 5. April 1998: „Arafat tut seine Arbeit – er bekämpft den Terror und setzt sich mit aller Kraft gegen die Hamas ein“ (Ha’aretz, 6. April 1998). Die Erfolgsquote der israelischen Sicherheitsdienste bei der Eindämmung des Terrors war nie höher als die Arafats; tatsächlich war sie sogar noch viel niedriger.

In linken und kritischen Kreisen findet man kaum Mitgefühl für Arafats persönliches Schicksal (im Gegensatz zur Tragödie des palästinensischen Volkes). Wie David Hirst im Guardian schreibt, als Arafat 1994 in die besetzten Gebiete zurückkehrte,

Er kam ebenso als Kollaborateur wie als Befreier. Für die Israelis war Sicherheit – ihre, nicht die der Palästinenser – das A und O von Oslo. Seine Aufgabe war es, in ihrem Namen dafür zu sorgen. Doch diese Rolle des Kollaborateurs konnte er nur aufrechterhalten, wenn er die politische Gegenleistung errang, die ihm durch eine Reihe von „Interimsabkommen“, die zum „Endstatus“ führten, angeblich zuteil werden sollte. Das gelang ihm nie. … [Auf dem Weg] häufte er Zugeständnisse an, die die Kluft zwischen dem, was er tatsächlich erreichte, und dem, was er seinem Volk am Ende mit dieser Methode zu erreichen versprach, nur vergrößerten. Er war immer noch Mr. Palästina, mit seinem ganz eigenen Charisma und seiner historischen Legitimität. Doch er erwies sich als schmerzlich mangelhaft bei der anderen großen und ergänzenden Aufgabe, dem Aufbau seines Staates im Werden. Wirtschaftliches Elend, Korruption, Menschenrechtsverletzungen, die Schaffung eines riesigen Repressionsapparats – all dies floss, ganz oder teilweise zum Teil von der Autorität, der er vorstand.“ (Hirst, „Arafats letzter Kampf?“, The Guardian, 14. Dezember 2001).

Aus der Perspektive der israelischen Besatzung bedeutet all dies jedoch, dass der Oslo-Plan im Wesentlichen erfolgreich war. Arafat gelang es durch brutale Unterdrückung, die Frustration seines Volkes einzudämmen und die Sicherheit der Siedler zu gewährleisten, während Israel ungestört neue Siedlungen baute und sich weiteres palästinensisches Land aneignete.

Arafats Unterdrückungsapparat, die verschiedenen Sicherheitskräfte, wurden in Zusammenarbeit mit Israel gebildet und ausgebildet. Viel Energie und Ressourcen wurden in den Aufbau dieses komplexen Oslo-Apparats gesteckt. Es wird oft zugegeben, dass die israelischen Sicherheitskräfte Terror ebenso wenig verhindern können wie Arafat. Warum waren dann Militär und Politik schon im Oktober 2000, noch vor Beginn der Terrorwellen, so entschlossen, all dies zu zerstören? Um diese Frage zu beantworten, ist ein Blick in die Geschichte nötig.

Die israelische politische und militärische Geschichte

Seit Beginn des „Oslo-Prozesses“ im September 1993 konkurrierten im israelischen politischen und militärischen System zwei Konzepte. Das eine, angeführt von Yosi Beilin, strebte die Umsetzung einer Variante des Alon-Plans an, den die Arbeitspartei seit Jahren vertritt. Der ursprüngliche Plan sah die Annexion von etwa 35 Prozent der Gebiete an Israel und die Unterwerfung Jordaniens oder eine Form der Selbstverwaltung des restlichen Landes – des Landes, auf dem die Palästinenser tatsächlich leben – vor. In den Augen seiner Befürworter stellte dieser Plan einen notwendigen Kompromiss dar, verglichen mit den Alternativen, die Gebiete entweder ganz aufzugeben oder ewiges Blutvergießen (wie wir es heute erleben) zu riskieren. Es schien, als wäre Rabin zumindest anfangs bereit, dieser Linie zu folgen. Im Gegenzug für Arafats Zusage, die Frustration seines Volkes zu kontrollieren und die Sicherheit Israels zu garantieren, würde er der Palästinensischen Autonomiebehörde erlauben, die Enklaven, in denen die Palästinenser noch leben, in einer Art Selbstverwaltung zu verwalten, die man sogar als palästinensischen „Staat“ bezeichnen könnte.

Doch der andere Pol lehnte selbst das ab. Dies zeigte sich vor allem in Militärkreisen, deren lautstärkster Sprecher in den ersten Jahren von Oslo der damalige Generalstabschef Ehud Barak war. Ein weiteres Zentrum der Opposition waren natürlich Scharon und die extreme Rechte, die den Oslo-Prozess von Anfang an ablehnten . Diese Affinität zwischen den Militärkreisen und Scharon ist kaum überraschend. Scharon – der letzte Führer der „Generation 1948“ – war eine legendäre Figur in der Armee, und viele Generäle waren, wie Barak, seine Jünger. Wie Amir Oren schrieb:

„Baraks tiefe und anhaltende Bewunderung für Ariel Sharons militärisches Wissen ist ein weiterer Hinweis auf seine Ansichten; Barak und Sharon gehören beide einer Linie politischer Generäle an, die mit Moshe Dayan begann“ (Ha’aretz, 8. Januar 1999).

Diese Generäle wuchsen mit dem Mythos der Erlösung des Landes auf. Einen Einblick in diese Weltanschauung bietet Sharons Interview mit Ari Shavit (Ha’aretz, Wochenendbeilage, 13. April 2001). Alles ist in einen romantischen Rahmen verwoben: die Felder, die blühenden Obstgärten, der Pflug und die Kriege.

Der Kern dieser Ideologie ist die Heiligkeit des Landes. In einem Interview von 1976 erklärte Moshe Dayan, der 1967 Verteidigungsminister war, was damals zur Entscheidung führte, Syrien anzugreifen. Im kollektiven israelischen Bewusstsein dieser Zeit galt Syrien als ernsthafte Bedrohung für die Sicherheit Israels und als ständiger Auslöser von Aggressionen gegen die Bewohner Nordisraels. Doch laut Dayan ist das „Bullshit“ – Syrien war vor 1967 keine Bedrohung für Israel:

„Lasst es einfach sein. … Ich weiß, wie mindestens 80 % aller Vorfälle mit Syrien begannen. Wir schickten einen Traktor in die entmilitarisierte Zone und wussten, dass die Syrer schießen würden.“ Laut Dayan (der während des Interviews ein gewisses Bedauern gestand) war es die Gier nach Land, die Israel dazu veranlasste, Syrien auf diese Weise zu provozieren – die Vorstellung, man könne „sich ein Stück Land schnappen und es behalten, bis der Feind müde wird und es uns gibt“ (Yediot Aharonot, 27. April 1997).

Am Vorabend von Oslo war die Mehrheit der israelischen Gesellschaft kriegsmüde.

In ihren Augen waren die Kämpfe um Land und Ressourcen vorbei. Die meisten Israelis glauben, dass der Unabhängigkeitskrieg von 1948 mit seinen schrecklichen Folgen für die Palästinenser notwendig war, um einen Staat für die Juden zu gründen, die von der Erinnerung an den Holocaust heimgesucht werden.

Doch jetzt, da sie einen Staat haben, sehnen sie sich danach, mit dem, was sie haben, ganz normal zu leben. Die Ideologie der Landrückgewinnung ist jedoch weder in der Armee noch in den Kreisen der „politischen Generäle“, die von der Armee in die Regierung wechselten, ausgestorben.

Ihrer Ansicht nach ist Sharons Alternative, die Palästinenser bis zum bitteren Ende zu bekämpfen und eine neue regionale Ordnung durchzusetzen – wie er es 1982 im Libanon versuchte – möglicherweise an der Schwäche der verwöhnten israelischen Gesellschaft gescheitert. Doch angesichts der neuen Kriegsphilosophie im Irak, im Kosovo und in Afghanistan glauben sie, dass es mit der massiven Überlegenheit der israelischen Luftwaffe auch in Zukunft möglich sein könnte, diese Schlacht zu gewinnen.

Während sich Sharons Partei zum Zeitpunkt des Oslo-Abkommens in der Opposition befand, nahm Barak als Stabschef an den Verhandlungen teil und spielte eine entscheidende Rolle bei der Ausarbeitung der Abkommen und der Haltung Israels gegenüber der Palästinensischen Autonomiebehörde.

Ich zitiere aus einem Artikel, den ich im Februar 1994 geschrieben habe, weil er widerspiegelt, was jeder, der die israelischen Medien aufmerksam verfolgte, damals sehen konnte:

Von Anfang an ließen sich zwei Konzepte hinter dem Oslo-Prozess erkennen. Das eine ist, dass die Kosten der Besatzung durch ein palästinensisches Patronatsregime mit Arafat als oberstem Polizisten für die Sicherheit Israels gesenkt werden könnten. Das andere ist, dass der Prozess zum Zusammenbruch Arafats und der PLO führen sollte. Die Demütigung Arafats und die Ausweitung seiner Kapitulation würden allmählich zu einem Verlust der Unterstützung in der Bevölkerung führen. Die PLO würde in der Folge zusammenbrechen oder in Machtkonflikte geraten. Die palästinensische Gesellschaft würde ihre säkulare Führung und ihre Institutionen verlieren. Im machthungrigen Denken derjenigen, die die israelische Besatzung aufrechterhalten wollen, wird der Zusammenbruch der säkularen Führung als Erfolg interpretiert, da es lange dauern würde, bis sich das palästinensische Volk wieder organisiert hätte. Zudem lassen sich selbst die schlimmsten Unterdrückungsmaßnahmen leichter rechtfertigen, wenn der Feind eine fanatische muslimische Organisation ist. Der Konflikt zwischen den beiden konkurrierenden Konzepten ist wahrscheinlich noch nicht beigelegt, doch derzeit scheint das zweite Konzept dominanter: Um das erste Konzept umzusetzen, Arafats Status hätte gestärkt werden müssen, und zwar durch zumindest einige Erfolge, die die Unterstützung der Palästinenser gewinnen könnten, statt Israels Politik der ständigen Demütigung und des Bruchs von Versprechen.“ (4)

Dennoch ist das Szenario eines Zusammenbruchs der PA nicht eingetreten.

Die palästinensische Gesellschaft griff erneut auf ihre großartige „Zumud“-Strategie zurück – dem Land treu zu bleiben und dem Druck standzuhalten. Von Anfang an warnten die politische Führung der Hamas und andere, dass Israel versuche, die Palästinenser in einen Bürgerkrieg zu treiben, in dem sich die Nation selbst abschlachtet. Alle Teile der Gesellschaft arbeiteten zusammen, um diese Gefahr abzuwenden und Konflikte zu beruhigen, sobald sie zu Waffengewalt eskalierten. Trotz der Tyrannei von Arafats Herrschaft gelang es ihnen außerdem, eine beeindruckende Anzahl von Institutionen und Infrastrukturen aufzubauen. Die Palästinensische Autonomiebehörde besteht nicht nur aus den korrupten Herrschern und den verschiedenen Sicherheitskräften. Der gewählte Palästinensische Rat, der unter endlosen Einschränkungen operiert, ist nach wie vor ein repräsentativer politischer Rahmen und eine gewisse Grundlage für künftige demokratische Institutionen. Für diejenigen, deren Ziel die Zerstörung der palästinensischen Identität und die letztendliche Rückgabe ihres Landes ist, war Oslo ein Misserfolg.

1999 kam die Armee durch die „politischen Generäle“ – zuerst Barak und dann Sharon – wieder an die Macht. (Bei den letzten Wahlen hatten sie zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass kein anderer ziviler Kandidat zur Wahl zugelassen wird.)

Der Weg war frei, den ihrer Ansicht nach schwerwiegenden Fehler von Oslo zu korrigieren. Um dies zu erreichen, musste zunächst die verwöhnte israelische Gesellschaft davon überzeugt werden, dass die Palästinenser nicht bereit sind, in Frieden zu leben und unsere Existenz bedrohen. Sharon allein hätte dies unmöglich erreichen können, Barak hingegen gelang es mit seinem betrügerischen „großzügigen Angebot“. Nach einem Jahr schrecklicher Terroranschläge, gepaart mit massiver Propaganda und Lügen, sind Sharon und die Armee überzeugt, dass sie nichts mehr davon abhalten kann, zur vollständigen Umsetzung überzugehen.

Warum ist es für sie so dringend, Arafat zu stürzen?

Shabtai Shavit, ehemaliger Chef des Sicherheitsdienstes („Mossad“), der nicht an die Beschränkungen gebunden ist, die offiziellen Quellen auferlegt werden, erklärt dies offen:

„In den über dreißig Jahren, die er [Arafat] regiert, hat er im politischen und internationalen Bereich große Erfolge erzielt … Er erhielt den Friedensnobelpreis und kann mit einem einzigen Telefonat ein Treffen mit jedem Staatschef der Welt vereinbaren. Niemand auf der palästinensischen Tribüne kann in diesem Kontext des internationalen Status in seine Fußstapfen treten. Wenn sie [die Palästinenser] diesen Erfolg verlieren, ist das für uns ein großer Erfolg. Die Palästinafrage wird von der internationalen Agenda verschwinden.“ (Interview in Yediots Wochenendbeilage, 7. Dezember 2001).

Ihr unmittelbares Ziel ist es, die Palästinenser von der internationalen Agenda zu streichen, damit Massaker, Hungersnot, Zwangsevakuierungen und „Migration“ ungestört weitergehen können. Dies könnte möglicherweise zur endgültigen Verwirklichung von Sharons langjähriger Vision führen, die in den Militärplänen zum Ausdruck kommt. Das unmittelbare Ziel eines jeden, dem die Zukunft der Welt am Herzen liegt, sollte es sein, diesen Prozess des Bösen zu stoppen. Wie Alain Joxe seinen Artikel in Le Monde abschließend formulierte:

„Es ist Zeit, dass die westliche öffentliche Meinung die Oberhand gewinnt und die Regierungen dazu zwingt, angesichts der vorhersehbaren Katastrophe eine moralische und politische Haltung einzunehmen, nämlich eine Situation permanenten Krieges gegen die arabischen und muslimischen Völker und Staaten – die Verwirklichung der doppelten Fantasie von Bin Laden und Sharon.“ (17. Dezember 2001).

Hinweise

(1) Einzelheiten zu diesem operativen Plan finden sich in Anthony Cordesmans Werk „Peace and War: Israel versus the Palestinians A second Intifada?“, Center for Strategic and International Studies (CSIS), Dezember 2000, und in der Zusammenfassung in Shraga Eilams Werk „Peace With Violence or Transfer“, „Between The Lines“, Dezember 2000.

(2) Das Dokument ist abrufbar unter:

(3) Eine Übersicht über einige der von der Palästinensischen Autonomiebehörde verübten Morde an Hamas-Terroristen finden Sie in meinem Artikel „Die A-Sherif-Affäre“, „Yediot Aharonot“, 14. April 1998.

Die Originalquelle dieses Artikels ist Global Research

Copyright © Tanya Reinhart , Global Research , 2025

