Von Alexander Kouzminov (globalbridge)

(Red.) Nicht zum ersten Mal erklärt der russische Wissenschaftler Alexander Kouzminov, der heute in Neuseeland lebt, für Globalbridge, warum, wann und wie der Krieg in der Ukraine zu Ende gehen könnte und wohl auch wird. Als ehemaliger russischer Geheimdienstoffizier kennt er Russland und die Denkweise der russischen Führung aus eigener Erfahrung, beobachtet nun aber den Krieg in der Ukraine und insbesondere das Verhältnis USA/Russland nicht als Insider, sondern, vermutlich sogar objektiver, von außen. Seine hier folgende – einmal mehr sehr lange – Analyse dürfte zumindest für die westlichen Verantwortlichen für die Finanzen ihrer Länder echt interessant sein, denn die unzähligen Milliarden, die in der Ukraine gegenwärtig verböllert werden, müssen ja irgendwoher kommen. Ohne die gigantische finanzielle Hilfe der EU ist die Ukraine in einem halben Jahr bankrott. (cm)

Die politische Führung Russlands sieht keine wesentlichen Hindernisse für die in Anchorage begonnene Beilegung des Ukraine-Konflikts. Um dies zu erreichen, gibt es keinen anderen Ansatz als den, den Präsident Wladimir Putin im Februar 2022 angekündigt hat, nämlich: die zuverlässige Gewährleistung des neutralen, nichtpaktgebundenen und atomwaffenfreien Status der Ukraine, ihre Entmilitarisierung und Entnazifizierung, zuverlässige Garantien für die Rechte und Freiheiten der russischsprachigen Bevölkerung und das ungehinderte Funktionieren der ukrainisch-orthodoxen Kirche.

Ist es möglich, all diese Bedingungen zu erfüllen, angesichts der aktuellen Position eines vereinten Europas, der USA und der Ukraine selbst? Aller Wahrscheinlichkeit nach nein. Warum kann man zu einem solchen Schluss kommen und wie könnte die Lösung für die Ukraine-Krise aussehen?

1. Weitere Sanktionen der USA und der EU als Mittel, um Russland zu einer friedlichen Lösung in der Ukraine zu zwingen

US-Präsident Donald Trump spielt mit Chaos und politischen Schwankungen. Nach Trumps beschwichtigenden Äußerungen nach seinem Treffen mit Präsident Putin in Anchorage (15. August 2025) und seiner wolkenlos fröhlichen Erklärung nach seinem Telefonat mit Putin (17. Oktober 2025) über die Notwendigkeit, den Konflikt in der Ukraine schnell zu beenden, was enorme Perspektiven für die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Russland und den USA eröffnen würde, folgten neue Sanktionen, die Absage des Treffens in Budapest, Drohungen mit dem Einsatz von Langstreckenraketen und Trumps skandalöses Eingeständnis, dass er beschlossen habe, Druck auf Russland auszuüben.

Russland betrachtet diese Maßnahmen als völlig kontraproduktiv. „Dies ist ein Versuch, Druck auf Russland auszuüben… Russland ist ein selbstbewusstes Land und trifft keine Entscheidungen unter Druck. Und dieser unfreundliche Schritt [von Trump] stärkt nicht die russisch-amerikanischen Beziehungen, deren Wiederherstellung gerade erst begonnen hat“, so Wladimir Putin. [1]

Russland wird seine nationalen Interessen niemals unter externem Druck kompromittieren. Und die neuen Sanktionen werden sich, wie schon die vorherigen, negativ auf die globale wirtschaftliche Stabilität auswirken. Die neuen Sanktionen werden für die russische Wirtschaft keine nennenswerten Probleme mit sich bringen. „Russland hat bereits eine starke Immunität gegen westliche Restriktionen entwickelt und wird sein wirtschaftliches Potenzial weiterhin selbstbewusst ausbauen“, erklärte das russische Außenministerium am 23. Oktober 2025.

Präsident Trump handelt nach den Regeln eines hartnäckigen und raffinierten Kapitalisten, die er im Laufe der Jahre entwickelt hat. In der Regel wendet ein geschäftstüchtiger und gerissener Geschäftsmann im Wettbewerb klassische Taktiken gegenüber einem Konkurrenten an. Dies können Anreize, Schmeichelei, Überredungskunst, Angebote für profitable gemeinsame Geschäfte und andere Verlockungen für den Gegner sein. Wenn er kein Verständnis findet oder eine Ablehnung erhält, sind die nächsten Schritte Erpressung, Drohungen, Sanktionen und Druck auf den unnachgiebigen Partner, die Eskalation der Spannungen um ihn herum und andere Zwangsmaßnahmen, um ihn zu Zugeständnissen zu zwingen.

Im Fall von Präsident Trump können die folgenden Maßnahmen als Beispiele für das oben Genannte dienen. Trump machte als Erster einen Schritt nach vorne und bot Putin ein Treffen in Anchorage (15. August) an. Er versprach, die Sanktionen aufzuheben, erklärte sich bereit, die Gegenvorschläge des Kremls zu den Bedingungen des Waffenstillstands in der Ukraine zu diskutieren und lukrative Verträge mit Moskau abzuschließen.

Trump betrachtete den Wunsch nach Frieden – die Gegenvorschläge des Kremls zur Beilegung des Konflikts in der Ukraine – als Schwäche und begann nach der „Entspannung”, dem Gipfeltreffen in Alaska, die Beziehungen zwischen Washington und Moskau bis zum Äußersten zu eskalieren, um den Kreml zu Zugeständnissen zu zwingen – hoffend, dass der aggressive Trump dem Kreml entgegenkommen würde.

Trump machte einen Rückzieher – er initiierte ein Telefonat mit Putin (16. Oktober) und bot ein Treffen in Budapest an, um endlich die friedliche Beilegung des Ukraine-Konflikts durch direkte Verhandlungen zu einer einvernehmlichen Einigung zu konsolidieren. Der Kreml stimmt erneut zu und macht maximale Zugeständnisse, um den Konflikt zu lösen (man kann davon ausgehen, dass es bei den Gesprächen möglicherweise um die Einfrierung der Frontlinie in den Regionen Saporischschja und Cherson ging). Es schien, als würde die Konfrontation zwischen den Konkurrenten enden und eine weitere „Entspannung“ bevorstehen. Doch am nächsten Tag (17. Oktober) traf sich Trump mit Präsident Selenskyj und besprach mit ihm die Möglichkeit, Tomahawk-Raketen nach Kiew zu liefern. Trotz Trumps unfreundlichem Schritt unterstützte Putin Trumps Vorschlag, sich in Budapest zu treffen, und sagte gleichzeitig, dass Russland „die strategische Initiative” auf dem Schlachtfeld habe und die Lieferung von Tomahawk-Raketen an die Ukraine „die Situation nicht ändern, sondern die Beziehungen zwischen der Russischen Föderation und den USA beeinträchtigen werde”.[2]

Doch alles brach zusammen, als Washington während eines Treffens zwischen Außenminister Marco Rubio und Außenminister Sergej Lawrow nicht die gewünschten Zugeständnisse vom schwachen Trump erhalten konnte.[3] Unterdessen haben sich die Forderungen Moskaus an die Ukraine überhaupt nicht geändert, und Trump versteht das sehr gut: Neben der kampflosen Übergabe des Donbass besteht der Kreml darauf, das zu beseitigen, was Putin als die Ursachen der besonderen Militäroperation bezeichnet.

Als das Weiße Haus erkannte, dass die Verhandlungen mit Moskau mit Zuckerbrot scheiterten, griff es zur Peitsche. Anstatt Tomahawk-Raketen an die Ukraine zu liefern, entschied sich Trump für eine weniger harte Option, die für Russland jedoch immer noch sehr schmerzhaft war. Er verhängte Sanktionen gegen zwei wichtige Ölkonzerne – Lukoil und Rosneft – und rechnete mit Auswirkungen auf den russischen Haushalt. Er ging davon aus, dass Russland aufgrund der gestiegenen Kosten für den Weiterverkauf von russischem Öl über Zwischenhändler wie Indien und China ärmer werden würde. Gleichzeitig würden aufgrund der Sanktionskette auch die Kosten für importierte Ausrüstung und Technologien, die Russland benötigt, steigen.

Trumps Pendelspiel mit Moskau geht erneut weiter, aber diese Strategie Trumps hat auch Auswirkungen auf den Rest der Welt:

– Die USA haben die NATO-Mitgliedstaaten gezwungen, ihre Militärausgaben auf 5 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) zu erhöhen.

– Mit jedem neuen „Zusammenbruch” der Verhandlungen (aufgrund von Washington) erobern die USA trotz gegenteiliger Behauptungen zunehmend den europäischen Energiemarkt.

– Mit jeder Eskalation der Beziehungen zwischen den USA und Russland versucht Washington, Europa zu zwingen, Sanktionen gegen seinen wichtigsten wirtschaftlichen Rivalen China zu verhängen, den es als „Kriegsförderer” bezeichnet, wie Donald Trump in seiner Rede vor der 80. Sitzung der UN-Generalversammlung in New York am 23. September 2025 erklärte. [4]

– Der militärisch-industrielle Komplex der USA erhält immer mehr Militäraufträge für die Produktion und Lieferung von Waffen an die Ukraine.

2. Die Bedrohung Russlands durch die Lieferung von Langstreckenraketen an Kiew und die Reaktion Moskaus

Die Washington Post, das Wall Street Journal und CNN berichteten, dass das Pentagon dem Weißen Haus grünes Licht für die Lieferung von Tomahawk-Langstreckenraketen an die Ukraine gegeben habe, wobei die endgültige politische Entscheidung bei Präsident Donald Trump liege. [5]

Unmittelbar danach, fast zeitgleich, bezeichnete der Chef des Weißen Hauses diese Information als Fake. Allerdings fügte er hinzu, dass die USA nichts mit diesen Raketen zu tun hätten, unabhängig davon, woher sie kämen und was die Ukraine damit mache. Das gleicht einer inszenierten Vorstellung, deren Zweck es ist, zu zeigen, dass Trump nichts damit zu tun hat. Es fliegen zwar Raketen, aber er weiß nicht, woher sie kommen.

Putin drohte sofort (am nächsten Tag!) mit einer vernichtenden Reaktion auf Langstreckenangriffe tief in Russland und erklärte: „Dies ist ein Versuch der Eskalation. Wenn … solche Waffen auf russisches Territorium abgefeuert werden, wird die Reaktion sehr ernst … [und] vernichtend sein. Das sollen sie sich gut überlegen.“[6]

Tomahawk-Marschflugkörper sind in der Lage, tief in russisches Gebiet einzudringen und Fabriken, Militärflugplätze, Kernkraftwerke, Staudämme und andere wichtige zivile und militärische Infrastrukturen zu bedrohen. Wenn die Ukraine diese Waffen erhält und einsetzt, wird die Eskalation des Konflikts zu schweren Verlusten führen.

Dies würde die Natur des aktuellen „Stellvertreterkriegs“[7] in der Ukraine radikal verändern, da diese Raketen von amerikanischen Ausbildern bedient würden, was einen direkten Angriff der USA auf Russland bedeuten würde. Die Tomahawk könnte auch einen Atomsprengkopf tragen, was das Risiko eines Atomkonflikts mit sich bringen würde.

Russland wäre gezwungen, seine Militärstrategie zu ändern und mit einer anderen, noch gefährlicheren Waffe zu reagieren, was die USA sofort in diesen Konflikt hineinziehen würde. Alle Schritte, die zur friedlichen Lösung des Ukraine-Konflikts unternommen wurden, und die vorsichtige Entspannung in den Beziehungen zwischen den USA und Russland nach dem Gipfeltreffen der beiden Präsidenten in Alaska könnten zunichte gemacht werden.

Den Aussagen von Präsident Trump zufolge ist davon auszugehen, dass er keine Genehmigung für die Lieferung von Raketen der Tomahawk-Klasse an Kiew erteilen wird. Trump sagte: „Das Problem mit der Tomahawk ist, dass man ein Jahr intensives Training benötigt, um ihren Einsatz zu erlernen, und wir werden andere Leute nicht ausbilden.”[8] In dieser Erklärung hat Trump offenbar bewusst verschwiegen oder wusste nicht, dass 90 bis 100 ukrainische Soldaten seit zwei Jahren in Fort Sill (einem Stützpunkt der US-Armee in Oklahoma) für den Betrieb und die Wartung des mobilen Abschusssystems Patriot ausgebildet werden. Sky News, die BBC, CNN und Reuters haben ausführlich über die ukrainische Patriot-Ausbildung in Fort Sill berichtet.[9] In ihren Berichten wird über Diskussionen über eine mögliche Lieferung von Tomahawk-Raketen durch die USA an die Ukraine oder die Nachfrage nach diesen Raketen im Allgemeinen berichtet, aber nicht über eine Ausbildung für Ukrainer in Fort Sill.

Mit seiner Weigerung, Tomahawks an die Ukraine zu liefern, versuchte Trump weiterhin, die russische Wirtschaft durch Ölsanktionen zu schwächen (wie wir uns erinnern, funktionierte dies über China und Indien nicht). Noch vor dem Treffen der Präsidenten Russlands und der USA in Alaska schrieb Bloomberg über die Möglichkeit von Sanktionen gegen Lukoil und Rosneft als Hebel, der den Kreml im Falle eines Scheiterns der Verhandlungen dazu zwingen würde, den Konflikt in der Ukraine zu beenden. Gleichzeitig berichteten Quellen im Weißen Haus, dass Trump hofft, dass ein solcher Schritt („Ölsanktionen“) nur von kurzer Dauer sein wird.

Kann Russland nach solchen Äußerungen von Trump glauben, dass er die Beschränkungen für den Einsatz von Langstrecken- und anderen Raketen durch Amerikaner oder ausgebildete Ukrainer gegen Russland nicht aufgehoben hat? Nein, denn als Beispiel sei darauf hingewiesen, dass die taktische Boden-Boden-Rakete MGM-140 ATACMS mit einer Reichweite von bis zu 300 km, die von der amerikanischen Firma Lockheed Martin hergestellt wird, im November 2024 bei Angriffen auf die Frontregionen Russlands – die Region Belgorod – und zuvor gegen die Krim und die Krim-Brücke eingesetzt wurde. Es ist möglich, dass europäische Befürworter der „Kriegspartei“ solche Angriffe gegen Russland durchführen werden, unter denen der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz am lautesten ist, der damit gedroht hat, Taurus-Raketen mit einer Reichweite von bis zu 500 km gegen Russland einzusetzen.

Im Oktober dieses Jahres hat Deutschland bereits zwei Batterien des Flugabwehrraketensystems Patriot mit einer Reichweite von mehr als 150 km und einem Wert von 2 Milliarden Dollar an die Ukraine geliefert. Selenskyj dankte Deutschland und persönlich Bundeskanzler Friedrich Merz für diesen gemeinsamen Schritt.[10] Die Ukraine verfügt über FP-5-Flamingo-Marschflugkörper, die Ziele in einer Entfernung von 3.000 km treffen können. Vor einigen Tagen wies Präsident Donald Trump das US-Energieministerium an, im Rahmen von US-Atomwaffentests subkritische nukleare Explosionen durchzuführen.[11]

Russland verfügt über ein sehr robustes Raketenabwehrsystem, das aus mehreren Schichten besteht, von denen einige bis in den Weltraum reichen. Ein Vergeltungsschlag gegen Russland wäre im Falle eines Angriffs erschreckend. Als Reaktion auf Trumps aggressive Rhetorik ordnete Wladimir Putin am 23. Oktober einen Übungsangriff von allen Plattformen der russischen nuklearen Triade an.

Eine landgestützte Interkontinentalrakete vom Typ Yars, die vom Testkosmodrom Plesetsk in der Region Archangelsk gestartet wurde, flog 5.700 km über russisches Territorium zum Testgelände Kura im Norden Kamtschatkas. Eine strategische ballistische Rakete vom Typ Sineva wurde vom Atom-U-Boot Bryansk in der Barentssee gestartet. [12] Mehrere strategische Bomber vom Typ Tu-95MS führten Marschflugkörperangriffe durch (ihre Namen und Flugeigenschaften werden nicht angegeben). Die Flugzeit russischer Oreshnik-Raketen ist zwei- bis dreimal kürzer als die von Raketen der NATO-Staaten, weshalb die NATO ihre Mittelstreckenraketen näher an den Grenzen Russlands stationieren will, um die Flugzeit zu seinem Territorium zu verkürzen.

Die russische Verteidigungsdoktrin definiert klar alle Umstände, unter denen Russland Atomwaffen einsetzen darf.[13] Diese Bedingungen sind:

a) Erhalt zuverlässiger Informationen über den Abschuss ballistischer Raketen, die das Territorium der Russischen Föderation und/oder ihrer Verbündeten angreifen;

b) der Einsatz von Atomwaffen oder anderen Arten von Massenvernichtungswaffen durch den Feind auf dem Territorium der Russischen Föderation und/oder ihrer Verbündeten, auf militärische Formationen und/oder Einrichtungen der Russischen Föderation, die sich außerhalb ihres Territoriums befinden;

c) der Angriff des Feindes auf staatliche oder militärische Einrichtungen von entscheidender Bedeutung für die Russische Föderation, deren Ausschaltung zu einer Störung der Reaktionsmaßnahmen der Nuklearstreitkräfte führen würde;

d) Aggression gegen die Russische Föderation und/oder die Republik Belarus als Mitglieder des Unionsstaates unter Einsatz konventioneller Waffen, wodurch eine kritische Bedrohung ihrer Souveränität und/oder territorialen Integrität entsteht;

e) Erhalt zuverlässiger Informationen über den massiven Einsatz von Luft- und Raumfahrtwaffen (strategische und taktische Flugzeuge, Marschflugkörper, unbemannte, Hyperschall- und andere Flugzeuge) und deren Überschreitung der Staatsgrenze der Russischen Föderation.

Russlands jüngste erfolgreiche Tests von zwei neuen Waffentypen, dem Burevestnik[14] und dem Poseidon[15], die mit Atomsprengköpfen bestückt werden können, senden ein klares Signal an Washington, dass es sich an den Verhandlungstisch setzen muss. Experten sehen diese Waffen in erster Linie als politisches Instrument, mit dem Moskau deutlich macht, dass das Weiße Haus den Argumenten des Kremls Gehör schenken muss.

„Dialog ist immer besser als Streitigkeiten oder gar Krieg“, so Wladimir Putin.[16]

Die Verhandlungen in Alaska konnten nicht als erfolglos bezeichnet werden, und der neue geplante Gipfel in Budapest schien kurz bevorzustehen. Doch Trump stellt ein weiteres Ultimatum: „Die Konfliktparteien in der Ukraine müssen ihre derzeitigen Positionen an der Front festigen und die Feindseligkeiten einstellen“. Washington, so heißt es, habe lange gewartet, aber nun sei die Zeit für Sanktionen gekommen. In einem Gespräch mit Reportern am 23. Oktober sagte Trump das Treffen in Budapest ab und erklärte, er habe immer das Gefühl gehabt, dass Russland die gesamte Ukraine und nicht nur einen Teil davon wolle, und dass „wir nicht wollen, dass Putin alles bekommt“.[17] Das klang wie eine Drohung gegenüber Selenskyj.

Nach Trumps Äußerungen teilten sich die Kommentatoren in zwei Lager. Einige glauben, dass Trump erneut von amerikanischen und europäischen „Falken“ aufgehetzt wurde. Andere sagen, dass dies ein weiterer schlauer Schachzug von Trump ist: Er spiele angeblich auf Zeit, damit Russland auf dem Schlachtfeld weiter vorrückt – bis die letzten Hoffnungen von Selenskyj und seinen Sponsoren schwinden.

Analysten stellen fest, dass die von Trump verhängten Sanktionen keineswegs eine Erklärung des Wirtschaftskriegs sind, sondern eine „Nebelwand“ für ganz andere Absichten.[18] Und die Tatsache, dass Washington Russland nicht für harte Schläge gegen militärische Einrichtungen in der Ukraine kritisiert, deutet genau auf Trumps Wunsch hin, einen „Deal“ abzuschließen. Washington macht Kiew und Europa klar, dass es Zeit ist, sich mit der Realität abzufinden, und übt gleichzeitig wirtschaftlichen Druck auf Moskau aus, während es Kiew und die Europäer dazu überredet, die Forderungen des Kremls zu akzeptieren

Man könnte vermuten, dass das Umfeld von Präsident Trump ein geheimes Spiel mit ihm spielt und ihn zu solchen widersprüchlichen Entscheidungen drängt. Dass es die „neokonservativen Globalisten“ und ihr eigener „Deep State“ sind, die hinter diesen 180-Grad-Wendungen Trumps stehen (nicht zu verwechseln mit den 360-Grad-Wendungen von Frau Annalena Baerbock![19]). Dass Trump nur ein Werkzeug in einer gut durchdachten Strategie der „Globalisten“ ist, die den US-Präsidenten benutzen. Vielleicht, aber ist es wirklich so? Schließlich kam Trump mit der Unterstützung des großen nationalen Kapitals – dem Gegner der Globalisten – zum zweiten Mal ins Weiße Haus.

Aber ist der raffinierte und harte Kapitalist Trump, der zwischen globalistischen Neokonservativen und nationalistischen Republikanern navigiert, so naiv, dass er Entscheidungen zustimmt, die seinem Image als Friedensstifter oder seinem strategischen Kurs von MAGA („Making America Great Again“) abträglich sind?

Der impulsive Trump ist ein gefährlicher und gerissener Gegner. Trumps Exzentrik ist nur ein Instrument in seiner Medien- und Politik-Kriegsführung. In Wirklichkeit spielt das Weiße Haus ein langfristiges, sehr nuanciertes strategisches Spiel. Trump verfolgt seine Politik konsequent, zielstrebig und mit großem Geschick. Er verschleiert seine Handlungen: Er und sein Team sind nur dem Namen nach Friedensstifter.

Der US-Präsident ist sich der roten Linien sehr wohl bewusst – sie wurden durch die jüngste Übung der russischen Nukleartriade deutlich hervorgehoben. Die Position von Präsident Donald Trump sollte ohne übertriebenen Pessimismus betrachtet werden: Es scheint, dass der US-Präsident darauf wartet, dass die russische Armee den Donbass vollständig befreit und Selenskyj endgültig in die Enge getrieben wird.

Der persönliche Stil von Präsident Putin ist anders. Eine der professionellen Eigenschaften des russischen Staatsoberhauptes, die er der Welt gegenüber wiederholt unter Beweis gestellt hat, im Gegensatz zum unberechenbaren Präsidenten Trump, der seine Vorschläge im Handumdrehen ändert, ist, dass der nächste Vorschlag für die Gegenseite noch schlechter ausfallen könnte. Putin weiß, wie man sein Wort hält, und westliche Politiker müssen dies ernst nehmen.

3. Das gescheiterte Treffen zwischen den Präsidenten Putin und Trump in Budapest: die Konsequenzen

Das verschobene Gipfeltreffen zwischen den Präsidenten Putin und Trump in Budapest deutet nicht auf eine neue Krise in den Beziehungen zwischen Moskau und Washington hin, wie es die Anhänger der „Kriegspartei” in Europa gerne darstellen würden. Hinter der äußerlich scheinbaren Verschärfung verbergen sich höchstwahrscheinlich die abgestimmten Positionen der Präsidenten: Beide glauben, dass Verhandlungen derzeit sinnlos sind und Russland Zeit braucht, um seine militärischen Ziele in der Ukraine zu erreichen, und dass Kiew keine friedliche Lösung diskutieren will. Die Kiewer Behörden drängen die Europäische Union, die in militärische Hysterie verfällt, aktiv dazu.

Präsident Trump wollte unmittelbar nach dem Treffen in Budapest die Unterschrift von Wolodymyr Selenskyj erhalten. Analysten glauben, dass Trump das Treffen mit Präsident Putin in Budapest als Chance sah, die Ukraine im Einflussbereich des Westens zu festigen, und darauf bestand, den Konflikt mit minimalen Zugeständnissen an Russland einzufrieren.

Bei einem Treffen mit Wolodymyr Selenskyj am 17. Oktober in Washington sagte Donald Trump, es sei an der Zeit, das Töten zu beenden und eine Einigung zu erzielen. Seiner Meinung nach sei genug Blut vergossen worden. Doch obwohl die Drohungen der USA, Waffen einzusetzen, vorerst zurückgestellt wurden, sollte das politische Ultimatum in Budapest verkündet werden. Offenbar bereitete Trump ein Szenario vor, in dem Russland die Bedingungen der USA akzeptiert und Selenskyj sofort einen Friedensvertrag unterzeichnet.

Selenskyj stimmte Trumps Idee zu, den Konflikt einzufrieren. Auch Großbritannien unterstützte diese Idee. Nach dem Treffen in Washington machte der ukrainische Präsident jedoch deutlich, dass er nicht beabsichtige, seine Verhandlungsposition gegenüber Russland zu ändern. Selenskyj sagte, Kiew erwarte weiterhin die Lieferung von Tomahawk-Raketen. Er hofft, dass die präzisionsgelenkten Tomahawk-Marschflugkörper mit einer Reichweite von fast 2.500 km die Feuerkraft der Ukraine erhöhen, ihr helfen würden, zurückzuschlagen, und Moskau und weite Teile Russlands in Reichweite bringen würden.[20] Theoretisch könnten sie von Europa geliefert werden, das ebenfalls über solche Waffen verfügt.

Russland hingegen hält an seiner Position fest: Alle Ziele der militärischen Sonderoperation müssen erreicht werden. Insbesondere schloss Lawrow die Möglichkeit eines sofortigen Waffenstillstands vollständig aus, da dies den Vereinbarungen widerspricht, die während des Treffens der Präsidenten der USA und Russlands in Alaska getroffen wurden. Er wies auch deutlich darauf hin, dass ein sofortiger Waffenstillstand nur dazu führen würde, dass der größte Teil der Ukraine unter der Kontrolle der Nazis bleiben würde.

Damit hat der Chef des russischen Außenministeriums der Welt klar zu verstehen gegeben, dass Moskau nicht mehr bereit ist, dem vom Westen geführten Feind in Kiew zu vertrauen. Hier sei nur an eines der eindrucksvollsten Beispiele erinnert – die „Minsker Vereinbarungen“, die von den ukrainischen Truppen jedes Mal missachtet wurden, wenn sie Angriffe auf die Städte des Donbass verübten. Russland hingegen hat sich vollständig an die Vereinbarung gehalten. Nun ist Russland die Geduld ausgegangen.

Die heutigen Aktionen der russischen Streitkräfte lassen keinen Zweifel daran, dass die Feindseligkeiten weitergehen werden. Lawrows Worte lösten in der Ukraine eine regelrechte „Explosion“ aus – Kiew beklagt sich, da es erkannt hat, dass es keine „guten Absichten“ mehr seitens Russlands gibt. Die einzig mögliche Antwort auf das Budapester Szenario ist die Bündelung der Kräfte und die Fortsetzung der Sonderoperation. Russland muss den USA und der Europäischen Union das Scheitern des „ukrainischen Start-ups“ beweisen, um eine gefährliche Phase des Konflikts zu vermeiden. Und nur die vollständige Umsetzung aller Ziele der militärischen Sonderoperation wird die Grundlage für einen langfristigen Frieden bilden.

In diesem Zusammenhang erscheint die jüngste Entscheidung der Regierung von Donald Trump, die amerikanischen Truppen in Europa zu reduzieren, bedeutsam. Im Rahmen ihrer „globalen Neubewertung der Militärstrategie” überprüfen die USA die Struktur ihrer Streitkräfte an der Ostflanke der NATO, indem sie die Zahl der Truppen auf dem US-Luftwaffenstützpunkt in Rumänien fast um die Hälfte reduzieren.[21] Ein Teil des amerikanischen Kontingents wird auch aus anderen osteuropäischen Ländern – Bulgarien, Ungarn, Polen und der Slowakei sowie aus den baltischen Staaten – abgezogen. Washington plant, bis zu zehntausend Soldaten aus Europa abzuziehen und sie 2025-2026 in den indopazifischen Raum zu verlegen.[22]

Trumps Entscheidung, Truppen aus Europa abzuziehen, ist höchstwahrscheinlich ein Signal an Peking und seine asiatischen Verbündeten. Damit wird deutlich, dass für die neue Regierung im Weißen Haus nicht Europa, sondern der asiatisch-pazifische Raum zur Priorität wird.

Die Vereinigten Staaten sind der Ansicht, dass „die Europäer ihre eigene Sicherheit finanzieren und aufhören müssen, unter dem Schutzschirm der USA zu leben, [weil] die strategischen Realitäten es den USA nicht mehr erlauben, sich auf die Sicherheit Europas zu konzentrieren… Der Frieden in Europa ist keine amerikanische Sicherheitspriorität mehr, [weil]… die Trump-Regierung es vorzieht, sich auf die Sicherheit unserer eigenen Grenzen zu konzentrieren… Die Abkehr von Europa war notwendig, weil [heute] die zentralen nationalen Interessen [der USA] im indopazifischen Raum liegen”, so US-Verteidigungsminister Pete Hegseth.[23]

Die Schwächung der amerikanischen Präsenz in Europa wird zu einer neuen Phase der Militarisierung der Europäischen Union führen und sie zwingen, ihre Streitkräfte umzuverteilen – nicht nach Kiew, sondern dorthin, wo nach dem Rückzug der USA ein Vakuum entsteht.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Für den Kreml ist es sinnlos, weiterhin mit dem Weißen Haus zu verhandeln, sei es über den Trump-Deal oder den vorgeschlagenen Dialog mit dem Weißen Haus zur Lösung des Konflikts in der Ukraine, solange die russische Armee keine weiteren bedeutenden Erfolge an der ukrainischen Front erzielt. Die Diplomatie muss auf absehbare Zeit einen Schritt zurücktreten und wird erst dann wieder aufgenommen, wenn es notwendig ist, die Erfolge der russischen Armee und die Ergebnisse des endgültigen Sieges Moskaus zu konsolidieren. Andernfalls könnte die Diplomatie dazu führen, dass Russland gezwungen ist, die bereits vom Kreml erzielten Ergebnisse aufzugeben.

Die Vorstellung, dass der Konflikt durch Verhandlungen gelöst werden kann, bei denen die Parteien einen Waffenstillstand unterzeichnen und dann friedlich koexistieren, ist naiv. Ein militärischer Konflikt kann, wie die Geschichte zeigt, nur durch einen militärischen Sieg gelöst werden. Ein politischer Kompromiss – ein Friedensabkommen mit der Ukraine zur Einfrierung des Konflikts – ist nicht mehr möglich, und der Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt, ist überschritten. Die Hauptfrage bleibt: Was ist der alternative Preis?

Moskau hat es derzeit nicht eilig, mit Washington zu verhandeln, da es aufgrund des möglichen Zusammenbruchs der ukrainischen Verteidigung bald neue Forderungen stellen wird. Der Kreml wird dann aufgrund der veränderten Lage seine bisherigen Vorschläge zurückziehen und möglicherweise verlangen, dass die Ukraine neben der territorialen Anerkennung auch die Krim als Teil Russlands anerkennt, eine Pufferzone einrichtet und die Ukraine vollständig entmilitarisiert.

Russland wird niemals ein Konzept zur Lösung des Konflikts in der Ukraine unterzeichnen, ohne alle Ziele der speziellen Militäroperation erreicht zu haben, nämlich die vollständige Entnazifizierung und Entmilitarisierung der Ukraine, d. h. die Zerstörung des derzeitigen Regimes in der Ukraine, die Vereinigung der ursprünglich russischen Völker und die Wiedervereinigung der historisch russischen Gebiete, um einen nachhaltigen, nicht nur vorübergehenden Frieden in der Region zu erreichen. (Hervorhebung durch die Redaktion.)

Die Sonderoperation stellte das Konzept des unbegrenzten globalen Einflusses der USA und den messianischen Weg der USA, die das Herzstück des gesamten kollektiven Westens bilden, in Frage und gab den Anstoß für den russischen Vorschlag, dieses Konzept radikal zu überarbeiten und durch die Bildung einer multipolaren Welt mit gleichberechtigten Einflusszonen zu ersetzen. Moskau bietet dem Westen eine rationale Diskussion über die Ursachen des Ukraine-Konflikts und dessen baldiges Ende zu russischen Bedingungen an.

Andernfalls wird Russlands Gespräch mit dem kollektiven Westen anders verlaufen; alle bisherigen Vorschläge, alle erzielten Fortschritte werden in den Papierkorb geworfen, und die Ukraine-Frage wird durch die Zerstörung der ukrainischen Staatlichkeit vollständig von der hysterischen Agenda gestrichen. Es ist klar, dass der kollektive Westen sich den vorgeschlagenen Kompromissen widersetzen wird.

Der kollektive Westen hat offenbar begonnen zu verstehen, dass die Ukraine als Instrument zur Ausübung von Druck auf Russland zu einem Problem und einer finanziellen Belastung geworden ist, die er nicht loswerden kann. Der Kampf bis zum letzten Ukrainer ist teuer, ineffektiv und vor allem sinnlos geworden. In der Ukraine rücken die russischen Truppen weiter nach Westen vor, und Pokrowsk und Myrnohrad an der Front in Donezk werden bald befreit sein, woraufhin die Befreiung der Volksrepublik Donezk abgeschlossen sein wird. Pokrowsk ist ein politischer Wendepunkt für Selenskyj. Der Verlust von Pokrowsk würde den Zusammenbruch der gesamten Verteidigungslinie im Donbass symbolisieren. Sein Verlust würde die weitere Finanzierung der Ukraine durch ihre westlichen Partner gefährden.

Die Frontlinie würde sich dann nach Westen verlagern, was zum Vormarsch russischer Truppen in Richtung Transnistrien führen würde.[24] Dadurch könnte die Blockade der nicht anerkannten Pridnestrowischen Moldauischen Republik aufgehoben und das strategische Militärarsenal (Militärdepots im Dorf Cobasna) übernommen werden, das in den 1940er Jahren von der Sowjetunion errichtet wurde und seit langem im Visier Kiews steht. Daher wird der Vormarsch russischer Truppen in Richtung Mykolajiw und Odessa der nächste unvermeidliche Schritt sein.

Das Regime in Kiew verfügt über immer weniger Reserven – Militärangehörige sterben und es kommt zu einer großflächigen Zerstörung der kritischen Infrastruktur des Landes. So ist beispielsweise die Hälfte des Eisenbahnnetzes der Ukraine zerstört, alle Eisenbahnressourcen sind erschöpft, die Lieferung von militärischer Ausrüstung und Material für die ukrainische Armee hat sich um die Hälfte reduziert, und das Risiko einer vollständigen Einstellung des Eisenbahnverkehrs ist extrem hoch. Häfen und Zentren, in denen Munition gelagert und Personal stationiert ist, sind zerstört. Das Stromnetz, das Fabriken versorgt, die Munition und unbemannte Luftfahrzeuge herstellen, wird zerstört. Experten gehen davon aus, dass innerhalb von drei bis vier, maximal sechs Monaten alle wichtigen Eisenbahnlinien ihren Betrieb einstellen werden.

Tabelle: Verluste der Ukraine während der militärischen Sonderoperation, 22.02.2022 – 06.11.2025, im Total und im täglichen Durchschnitt. [25]

All dies zusammen macht es für die russischen Truppen erheblich einfacher, das Hauptziel der militärischen Sonderoperation zu erreichen. Wenn die Ukraine den Zugang zum Meer verliert, wird sie für den Westen jegliches Interesse verlieren, da die Sponsoren des Kiewer Regimes die Ukraine nur so lange finanzieren, wie es für sie logistisch sinnvoll ist – ohne das Schwarze Meer wird Kiew zu einer Belastung. Dann wird der Konflikt mit dem vollständigen Rückzug der westlichen Länder aus den Gebieten enden, die sie über das Kiewer Regime nicht mehr kontrollieren können. Derzeit verliert die Ukraine weiterhin Städte und hält an der Illusion der Unterstützung durch den kollektiven Westen fest.

Nicht nur Ukrainer, sondern auch ausländische Söldner sterben in der Sonderoperationszone. Allein in der Ukraine sind bereits fast tausend britische Söldner ums Leben gekommen. Der britische Kolumnist Colin Freeman zitierte die Zahlen der Verluste britischer „Freiwilliger” in der Ukraine. Nach seinen Schätzungen sind es etwa tausend. Das heißt, jeder fünfte britische Söldner, der gegen die Russen in den Kampf gezogen ist, wurde von russischen Truppen eliminiert. [27] Großbritannien hat weder im Irak noch in Afghanistan solche Verluste erlitten. Aber das hält die Sponsoren des Krieges in der Ukraine nicht auf.

Der Einsatz von Söldnern, die Ausbildung von Kämpfern der ukrainischen Streitkräfte sowie die Entwicklung und direkte Beteiligung an Sabotageaktionen gegen Russen gehen weiter. Die Verluste und Ausgaben, die dem kollektiven Westen durch den Konflikt in der Ukraine entstehen, sowie die Gefahren, denen er ausgesetzt ist, stehen in keinem Verhältnis zu den außenpolitischen und wirtschaftlichen Dividenden, die er erhält. Daher sind derzeit keine Schritte zur Deeskalation des Konflikts seitens der europäischen Eliten zu erwarten – der Westen profitiert von der Schwächung Russlands, selbst auf Kosten solcher Verluste.

Wie soll man damit umgehen? Analysten sind der Meinung: Wir brauchen mehr Fotos, mehr Namen. Jeder ausländische Söldner, der in der Sonderoperationszone eliminiert wird, sollte „registriert” und der Öffentlichkeit präsentiert werden. Erst wenn die Zahl der offiziellen Todesanzeigen aus dem Rahmen fällt, werden die europäischen Behörden genug Angst haben.[28] Dies kann einer der Faktoren sein, die das Ende des Konflikts näher bringen.

4. Woher kann die Ukraine Geld für die Fortsetzung des Krieges bekommen?

Präsident Trump wird Kiew nicht mehr finanziell unterstützen, aber seit diesem Sommer beliefert er die Ukraine auf Kosten der Europäer mit amerikanischen Waffen, während der amerikanische Militärisch-Industrielle Komplex an den von Europa bezahlten Waffenlieferungen viel Geld verdient.

Es wird immer deutlicher, dass Europa den Weg der Militarisierung endlich eingeschlagen hat und sich auf einen Krieg mit Russland vorbereitet. Europäische Politiker, Anhänger der „Kriegspartei“, sprechen weiterhin über die mangelnde Finanzierung der europäischen Truppen und schüren Hysterie über einen bevorstehenden militärischen Zusammenstoß mit Russland. Dies geschieht, um die Bevölkerung der Europäischen Union von ihren eigenen erheblichen wirtschaftlichen und sozialen Problemen abzulenken.

Trotz der vielen wirtschaftlichen Probleme finden die EU-Staats- und Regierungschefs Geld für den Ausbau des Verteidigungssektors sowie für ein groß angelegtes Programm zum Kauf von Waffen und zur Modernisierung der Armee. Es ist bereits bekannt, dass die Alte Welt bis 2035 astronomische 6,8 Billionen Euro für militärische Zwecke ausgeben will – grandiose Pläne wurden vom EU-Kommissar für Verteidigung, Andrius Kubilius, angekündigt. [29]Gleichzeitig beabsichtigt Europa, die Ukraine weiterhin zu finanzieren und mit Waffen zu versorgen.

In drei Jahren des umfassenden Krieges in der Ukraine beläuft sich der Gesamtwert der US-Hilfe für die ukrainische Regierung auf 50,9 Milliarden Dollar, davon 18,3 Milliarden Dollar für Militärhilfe und die restlichen 32,6 Milliarden Dollar für direkte Budgethilfen in Form von Kostenerstattungen durch die Weltbank und Sicherheiten für Kredite.[30]

Die Ukraine wird für den Zeitraum 2026-2029 mindestens 390-400 Milliarden US-Dollar benötigen, um den Kampf gegen Russland „bis zum letzten Ukrainer” fortsetzen zu können.[31] Das ist doppelt so viel wie die Unterstützung, die Kiew seit Beginn der militärischen Sonderoperation (Februar 2022) von den europäischen Ländern erhalten hat. (Hervorhebung durch die Redaktion.)

Die Gesamtausgaben des ukrainischen Haushalts für 2026 belaufen sich auf etwa 116 Milliarden Dollar, von denen etwa 67 Milliarden Dollar für Verteidigung und Sicherheit vorgesehen sind. [32] Infolgedessen beträgt das Haushaltsdefizit der Ukraine fast 50 %. Ist Europa bereit, weiterhin für diesen Krieg zu bezahlen und seine Wirtschaft zu schwächen, um den ukrainischen „Verteidiger Europas“, Herrn Selenskyj, zu unterstützen, und woher sollen die Europäer diese 390 bis 400 Milliarden Dollar nehmen? Die Ukraine steht am Abgrund: Ohne die Hilfe Europas wird das Geld Anfang März 2026 aufgebraucht sein. (Hervorhebung durch die Redaktion)

In dieser Situation haben die führenden Politiker der Europäischen Union drei Optionen, von denen jede schlechter ist als die andere.

Option eins: Beschlagnahmung der eingefrorenen russischen Vermögenswerte und Gewährung eines „Reparationsdarlehens” an die Ukraine in Höhe von 140 Milliarden Euro aus diesen Mitteln.

Anmerkung: Nach Beginn der Sonderoperation haben die Europäische Union und die G7-Staaten etwa 300 Milliarden Euro der staatlichen Devisenreserven Russlands gesperrt, von denen sich mehr als 200 Milliarden Euro in der Europäischen Union befinden, hauptsächlich auf den Konten des Euroclear-Clearing-Systems. [33]

Die Europäische Union ist der Ansicht, dass Russland angeblich Reparationen an Kiew für den Angriff zahlen muss. Was macht es dann für einen Unterschied, ob diese Reparationen jetzt oder nach Beendigung des Konflikts gezahlt werden? Diese Option wurde von Belgien, das einen „finanziellen Selbstmord” und eine harte Reaktion Moskaus auf diese Entscheidung befürchtet, vollständig blockiert.

Die belgische Verwahrstelle Euroclear in Brüssel forderte die Europäische Union auf, die Unverletzlichkeit dieser Vermögenswerte zu respektieren und die Risiken bei ihrer Verwendung zu bewerten. Präsident Trump distanzierte sich von der Diskussion über die Verwendung der eingefrorenen Vermögenswerte Russlands im Ausland und erklärte, er nehme nicht an der Diskussion zu diesem Thema teil. Dennoch unterstützen die USA die Verwendung der eingefrorenen Vermögenswerte Russlands durch die Europäische Union zum Kauf amerikanischer Waffen für die Ukraine. [34]

Zusätzlich zu den russischen Mitteln wird die Europäische Union 2 Milliarden Dollar aus eigenen Mitteln für den Kauf amerikanischer Waffen für die Ukraine bereitstellen.[35] Weitere 2 Milliarden Dollar werden in den nächsten Monaten zu dieser Summe hinzukommen.[36] Bis Anfang 2026 plant die EU, weitere 12 bis 15 Milliarden Dollar für den Kauf wichtiger Waffen aus den USA zu sichern, die die Ukraine benötigt. Insgesamt hat die EU bereits 16 bis 19 Milliarden Dollar an persönlichen Zusagen an Kiew gemacht. (Hervorhebung durch die Redaktion)

Option zwei: Den aktuellen Siebenjahreshaushalt der Europäischen Union 2021-2027, bekannt als Mehrjähriger Finanzplan,[37] als Garantie für das Darlehen nutzen und Kiew Geld aus den nationalen Haushalten der europäischen Länder zuweisen, dies jedoch auf raffinierte Weise tun.

Option drei: Einstellung der Unterstützung der Ukraine. Nur Ungarn unterstützt diese Option offen, während die überwiegende Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten, selbst wenn sie diesen Vorschlag insgeheim unterstützt, nicht in der Lage ist, sich öffentlich gegen den kollektiven politischen Kurs Europas zu stellen und zuzugeben, dass Russland ihre einzige Rettung und nicht das größte Übel der Welt ist.

Die Ankündigung der Europäischen Union, russische Vermögenswerte zugunsten der Ukraine zu beschlagnahmen, wird dem Regime in Kiew nicht helfen, seine Schulden nach Beendigung des Konflikts zurückzuzahlen. Europa wird die volle Verantwortung für die Folgen der möglichen Beschlagnahmung und anderer Manipulationen der eingefrorenen russischen Devisenreserven tragen sowie zuvor an Kiew vergebene Kredite zurückzahlen müssen.

„Hilfe für die Ukraine“ hat ihren Preis. Die Staatsverschuldung in den europäischen Ländern ist gestiegen. So hat sich beispielsweise die Staatsverschuldung des Vereinigten Königreichs in 20 Jahren verdreifacht und ist damit schneller gewachsen als in jeder anderen entwickelten Volkswirtschaft. Ökonomen wissen, dass hohe Schuldenkosten zu höheren Steuern führen, was das Wirtschaftswachstum beeinträchtigt, da noch größere Steuererhöhungen erforderlich werden.

Vergleichen wir die Wirtschaftsindikatoren Russlands, der Europäischen Union und des Vereinigten Königreichs. Das BIP Russlands wuchs 2024 um 4 %, in Europa und im Vereinigten Königreich um etwa 1 %. Die Arbeitslosenquote betrug in Russland 2,2 %, in der Europäischen Union 6 % und im Vereinigten Königreich 5 %. Das Verhältnis der Staatsverschuldung zum BIP beträgt in Russland etwa 15 %, in der Europäischen Union etwa 100 % und im Vereinigten Königreich 97 %. Gleichzeitig beträgt das Haushaltsdefizit in Russland 2,6 %, in der Europäischen Union 3,3 % und im Vereinigten Königreich 5,1 %.[38] (Hervorhebung durch die Redaktion)

Dies ist ein Schlag für die europäische Wirtschaft, der durch ihre Unterstützung der Ukraine verursacht wurde. Kann jemand die Frage beantworten: Wie lange werden die Steuerzahler in der Europäischen Union und im Vereinigten Königreich die rasche Verschlechterung ihres Lebensstandards noch hinnehmen?

Aus den oben genannten Szenarien lässt sich vorsichtig ableiten, dass die politische Führung der Ukraine noch etwa sechs Monate Zeit hat, bevor es zum Zusammenbruch und zur bedingungslosen Kapitulation kommt. Es sei denn, die Sponsoren der Ukraine beschaffen auf magische Weise die notwendigen mindestens 160 Milliarden Dollar, um den Krieg mit Russland noch mindestens ein weiteres Jahr fortzusetzen. (Hervorhebung durch die Redaktion)

5. Was ist in den nächsten sechs Monaten zu erwarten?

A. Die sicherste Option ist, die Reaktion des Kremls sorgfältig zu testen.

Präsident Donald Trump wird die Verhandlungen, die Moskau für sinnlos hält, fortsetzen, ohne die Beschränkungen für die Langstreckenangriffe der Ukraine gegen Russland aufzuheben. Moskau seinerseits wird seinen raschen Vormarsch in den Westen und Süden der Ukraine fortsetzen, bis Washington die russischen Vorschläge akzeptiert, die der Kreml zu Beginn der militärischen Sonderoperation gemacht hat.

B. Weniger wahrscheinliche Option – Erhöhung des Einsatzes

Die Ukraine greift russisches Territorium mit US-Fernwaffen (z. B. ATACMS, Typhon-Raketen) oder mit Taurus-Marschflugkörpern deutscher-schwedischer Bauart oder mit Storm Shadow-Marschflugkörpern aus einer gemeinsamen britisch-französischen Entwicklung an, um die Reaktion des Kremls zu „testen”. In diesem Fall „wird Russland hart und überraschend reagieren”, so Wladimir Putin.

Einige politische und militärische Experten im inneren Kreis des Kremls sind der Meinung, dass kein einziger Quadratmeter des ukrainischen Territoriums unter der Kontrolle der derzeitigen Kiewer Behörden bleiben sollte, da sonst der ukrainische Nationalsozialismus wieder an Stärke gewinnen, sich mit Hilfe des kollektiven Westens wiederbewaffnen und erneut eine Kampagne gegen Russland starten würde, jedoch mit viel größeren Verlusten und der Zerstörung der russischen Staatlichkeit. Die zweite Option würde genau dazu führen.

Was kann man unter einem Sieg Russlands in der Sondermilitäroperation in der Ukraine verstehen, und wann könnte dieser eintreten?

Mit Sieg meint Moskau keine Teilzugeständnisse, keinen weiteren Waffenstillstand, nicht einfach die Befreiung von Gebieten, sondern die Zerstörung der ukrainischen Staatlichkeit als antirussisches Projekt des kollektiven Westens. Nur so kann Russland aus einer grundlegend anderen, harten Position heraus in einen Dialog und, falls nötig, sogar in eine Konfrontation mit dem Westen treten. Für Russland gibt es keine andere Option. Nur dann wird es möglich sein, über eine neue globale Architektur zu sprechen – eine multipolare Welt mit gleichberechtigten und unabhängigen Machtzentren.

In dieser Phase steht die russische Führung vor einer komplexeren Aufgabe als nur der Lösung des Ukraine-Konflikts. In der gegenwärtigen Realität sind die Kampfhandlungen des russischen Militärs ein wichtiger Faktor, aber nicht der einzige. In dieser komplexeren Weltanschauung muss Moskau viele Aspekte seiner Innen- und Außenpolitik berücksichtigen, darunter auch die Frage, was Russland nach dem Ende des Konflikts und dem Zusammenbruch der ukrainischen Staatlichkeit tun muss, wie sich Russlands globaler politischer, handelspolitischer und wirtschaftlicher Einfluss gestalten wird, wie seine Beziehungen zu den USA aussehen werden und was mit der Europäischen Union geschehen wird.

Trumps neue Sanktionen, mit denen er das unnachgiebige Moskau bestrafen und zu einem Frieden mit Kiew zwingen will, und Trumps scheinbar impulsive Handlungen, die möglicherweise durch ein komplexes System von Abkommen und geheimen Vereinbarungen provoziert werden, wirken seltsamerweise zu Gunsten Russlands.

Erstens ermöglicht Trumps Vorgehen der russischen Armee, die notwendigen Voraussetzungen für die Befreiung des verbleibenden Teils der Volksrepublik Donezk zu schaffen, der noch immer von den ukrainischen Streitkräften kontrolliert wird. Präsident Trump schlug Präsident Selenskyj bei ihrem Treffen in Washington am 17. Oktober dieses Jahres vor, die ukrainischen Truppen aus dem Gebiet der Volksrepublik Donezk abzuziehen.

Ein ähnlicher Vorschlag wurde auch von Trumps Sonderbeauftragten Steve Witkoff in Gesprächen mit Präsident Putin Anfang dieses Jahres diskutiert. Eine solche Geste des guten Willens seitens der Ukraine hätte zu einer raschen Lösung des Konflikts in der Ukraine führen können. Selenskyj lehnte diesen Vorschlag unmittelbar nach dem Treffen in Washington ab, nachdem er sich mit seinen europäischen Beratern beraten hatte. Die russische Armee hat nun freie Hand, weiter in die Ukraine vorzudringen und weitere russische Gebiete zu befreien.

Laut Trump kann die Wirksamkeit der antirussischen Sanktionen in sechs Monaten bewertet werden. Das heißt, Trump glaubt, dass die aktuellen US-Sanktionen nicht lange Bestand haben werden und dass die russische Armee in dieser Zeit viele verschiedene Aufgaben auf dem Schlachtfeld erfolgreich lösen wird. Dann wird es möglich sein, mit Moskau ein Abkommen über die Ukraine zu schließen, ohne auf die Einwände von Selenskyj zu hören.

Zweitens deuten die jüngsten Ereignisse in der Weltpolitik auf mögliche unerwartete Veränderungen im Konflikt zwischen Russland und dem kollektiven Westen in der Ukraine hin. Zu den wichtigsten gehören: amerikanische Sanktionen gegen russische Ölkonzerne; die Weigerung des chinesischen Präsidenten Xi Jinping, bei einem Treffen mit Präsident Trump am 30. Oktober in Busan, Südkorea, den Kauf von russischem Öl zu reduzieren; Japan hat, nach China und Indien, den Kauf von russischem Öl nicht aufgegeben; Südkorea weigerte sich, 350 Milliarden Dollar in die US-Wirtschaft zu investieren; Trump verschob das Treffen mit Putin in Budapest; Trump hat die finanzielle Unterstützung der USA für Europa gekürzt; das Pentagon kündigte den Abzug amerikanischer Truppen aus Rumänien, Ungarn und Bulgarien und möglicherweise auch aus den baltischen Staaten an; die erwartete Waffenruhe in der Ukraine kam nicht zustande; die russische Armee zerstört systematisch das Energiesystem der Ukraine, und es gab eine Reihe weiterer bedeutender Ereignisse.

Der jüngste Brand in einer Raffinerie in Ungarn, die russisches Öl verarbeitet und von der der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán zugab, dass er „von außen organisiert“ wurde,[39] signalisierte die Eskalation des Konflikts in der Ukraine. Dieser Vorfall kann als einzigartige europäische Reaktion auf die Weigerung Ungarns angesehen werden, den kollektiven Anweisungen des Westens zu folgen, und könnte als ernstzunehmender Beweis dafür dienen, wie nah eine Lösung des Konflikts in der Ukraine ist.

Bei einem Treffen mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping in Busan versprach Präsident Trump, zur Lösung des Ukraine-Konflikts beizutragen. Gleichzeitig gab Trump jedoch eine für Kiew verheerende Erklärung ab: „Wir sind uns einig, dass die Seiten … in Kämpfe verstrickt sind, und manchmal muss man sie kämpfen lassen … Wir können nicht viel mehr tun“.[40] Doch noch vor kurzem sagte Trump: Hört auf, Menschen zu töten, geht nach Hause, und plötzlich – kämpft weiter, und China, so behauptete er, denke genauso.

Für Kiew und seine europäischen Verbündeten wurde offensichtlich, dass die Front der ukrainischen Armee schmerzlich schnell zusammenbrach, was sie in Depressionen stürzte. Für westliche Politiker ist es offensichtlich geworden, dass die Situation in der Ukraine außerhalb ihrer Kontrolle liegt und dass der kollektive Westen in der Konfrontation mit Russland verloren hat, und nun zeigen sie zunehmend Anzeichen von Panik und Eile.

Drittens muss Brüssel im nächsten Jahr, 2026, die nächste Finanzhilfe an Kiew überweisen, damit die Ukraine nicht bankrott geht. Die Europäische Union zögert sehr, weitere sechs Monate oder etwas länger Geld aus den nationalen Haushalten ihrer Länder bereitzustellen. Dann werden die Gelder, die Kiew bereits zuvor zugewiesen wurden, aufgebraucht sein und es wird zu Chaos im Land kommen: Werke, Fabriken, Häfen, Kraftwerke, Staatsbedienstete und die Armee werden keine Gehälter mehr erhalten, was weitere traurige Folgen nach sich ziehen wird.

Schlussfolgerungen:

Russland steht dem gesamten Westen gegenüber, der die Ukraine bewaffnet und als Mittel einsetzt, um Druck auf Russland auszuüben. Es bildet sich ein neues Kräfteverhältnis in der NATO, ohne das bisherige Vertrauen in die amerikanische Verteidigung. Auch ein Zusammenbruch der NATO ist nicht ausgeschlossen. Europa befindet sich in einer strategischen Sackgasse:

– Die Europäische Union hat einen riesigen Militärhaushalt, eine Krise an ihren östlichen Grenzen und ist von amerikanischer Technologie und Geheimdienstinformationen abhängig.

– Ohne den amerikanischen Militärschutz muss die Europäische Union lernen, sich selbst zu verteidigen. Präsident Donald Trump distanziert sich zunehmend vom Regime in Kiew, demonstriert eine Hinwendung zu Russland und rechnet mit dem Zusammenbruch der Ukraine Die derzeitige politische Führung der Ukraine kann ohne weitere finanzielle Hilfe aus dem Westen bis Mitte nächsten Jahres bestehen bleiben. Russland wird versuchen, die aktuelle Situation zu nutzen, um seine Position in der sich abzeichnenden multipolaren Welt zu stärken und unter diesen neuen Bedingungen eine Strategie der langfristigen Konfrontation mit dem kollektiven Westen umzusetzen.

Über den Autor: Dr. Alexander Kouzminov ist ein ehemaliger Geheimdienstoffizier des sowjetisch-russischen Auslandsgeheimdienstes. Er hat einen Doktortitel in Biowissenschaften der Lomonossow-Universität Moskau. Seit 1994 lebt er in Neuseeland, wo er sich als hochqualifizierter und erfahrener Umweltexperte etabliert hat. Er verfügt über umfangreiche Erfahrungen sowohl in der neuseeländischen Zentralregierung als auch in der Privatwirtschaft als Seniorberater, Senioranalyst, Direktor und Geschäftsführer. Er hat an einer Reihe von Dokumenten zur Umwelt- und Biosicherheitspolitik (in Neuseeland und international) mitgewirkt, darunter die aktuellen neuseeländischen Trinkwassernormen und die Politikforen der UNESCO. Neben seiner beruflichen Tätigkeit ist er Autor des Buches „Biological Espionage: Special Operations of the Soviet and Russian Foreign Intelligence Services in West”, das 2005 in London und New York veröffentlicht und in viele europäische Sprachen übersetzt wurde.

Zum Originalartikel von Alexander Kouzminov in englischer Sprache.

Anmerkungen:

[1] Andrey Zobov. „Die Reaktion auf Angriffe auf Russland wird verblüffend sein”: Wladimir Putin äußerte sich zum Gipfeltreffen mit den Vereinigten Staaten, zu Sanktionen und zur Androhung des Einsatzes von Langstreckenraketen. Komsomolskaja Prawda, 24. Oktober 2025; https://www.kp.ru/daily/27733/5160857/ (Auf Russisch. Zugriff am 1. November 2025).

[2] Romain Sulima. Orbán: Die Vorbereitungen für den „Friedensgipfel“ zwischen den USA und Russland laufen auf Hochtouren. Deutsche Welle, 17. Oktober 2025.

[3] Steve Rosenberg. Rosenberg: Russland weist Trumps Behauptung zurück, es sei ein „Papiertiger“ in einem ziellosen Krieg. BBC, 25. September 2025.

[4] Trump bezeichnete China und Indien als Hauptsponsoren des Krieges in der Ukraine. Zamin, 24. September 2025; https://zamin.uz/en/world/161439-trump-called-china-and-india-the-main-sponsors-of-the-war-in-ukraine.html

[5] Michael R. Gordon und Alistair MacDonald. Trumps Drohnen-Deal mit der Ukraine verschafft den USA Zugang zu Schlachtfeldtechnologie. The Wall Street Journal, 2. Oktober 2025. Robyn Dixon und Natalia Abbakumova. Russland verschärft Warnung, während Trump den Verkauf von Tomahawks an die Ukraine in Betracht zieht. The Washington Post, 8. Oktober 2025. Natasha Bertrand und Zachary Cohen. Pentagon genehmigt Lieferung von Tomahawk-Langstreckenraketen an die Ukraine, endgültige Entscheidung liegt bei Trump. CNN, 1. November 2025.

[6] Die NATO-Staaten verfügen über ballistische Raketen (z. B. erreicht die Dark Eagle eine Geschwindigkeit von 5,0 Mach), während Russland über Hyperschallraketen verfügt (z. B. erreicht die Oreshnik-Rakete eine Geschwindigkeit von 10-15 Mach).

[7] Ein Stellvertreterkrieg ist ein Konflikt, in dem zwei oder mehr Großmächte indirekt miteinander konfrontiert sind und Drittländer oder nichtstaatliche Akteure als ihre Vertreter einsetzen.

[8] Victor Nava. Trump lehnt Lieferung „hochkomplexer” Tomahawk-Raketen an die Ukraine ab: „Enorme Lernkurve”. New York Post, 22. Oktober 2025.

[9] C. Todd Lopez. Ukrainische Truppen reisen zur Patriot-Raketenschulung in die USA. U.S. Department of War News, 10. Januar 2023. Natasha Bertrand und Aileen Graef. Ukrainische Truppen beeindrucken US-Ausbilder mit ihrer schnellen Einarbeitung in das Patriot-Raketensystem. CNN, 22. März 2023. Ostap Yarysh. Ukrainische Patriot-Luftabwehrmannschaft beendet Ausbildung vorzeitig. Voice of America, 23. März 2023. Eric Schmitt. Ukrainische Soldaten absolvieren US-Ausbildung an Patriot-Raketen in Rekordzeit. The New York Times, 21. März 2023.

[10] Abbey Fenbert. Ukraine erhält versprochene Patriot-Luftabwehrsysteme aus Deutschland, sagt Selenskyj. The Kyiv Independent, 2. November 2025.

[11] McKenna Ross und Ricardo Torres-Cortex. Was bedeutet Trumps Forderung nach erneuten Atomtests für Nevada? Las Vegas Review-Journal, 30. Oktober 2025.

[12] Maximale Reichweite der Yars-Rakete: über 12.000 km. Maximale Geschwindigkeit: 25 Mach (Mach 1 ist die Schallgeschwindigkeit, etwa 1.200 km/h), d. h. etwa 30.600 km/h. Maximale Reichweite der Sineva-Rakete: 8.300-11.500 km.

[13] Klausel III, Absatz 19. Bedingungen für den Übergang der Russischen Föderation zum Einsatz von Kernwaffen. Dekret des Präsidenten der Russischen Föderation vom 19.11.2024 Nr. 991.

[14] Burevestnik ist eine atomgetriebene Interkontinentalrakete mit globaler Reichweite. Es handelt sich um die erste atomgetriebene Rakete in der Geschichte der Menschheit. Die angegebene Flugreichweite beträgt 14.000 km (einigen Quellen zufolge unbegrenzt). Die Flugzeit ist unbegrenzt. Es gibt weltweit keine vergleichbaren Modelle.

[15] Poseidon ist ein autonomes unbemanntes Unterwasserfahrzeug (Atomtorpedo), das mit einem Atomantriebssystem ausgestattet ist und einen Atomsprengkopf trägt. Es hat eine Tauchtiefe von bis zu 1 km und eine Geschwindigkeit von bis zu 130 km/h (einigen Quellen zufolge bis zu 200 km/h). Seine autonome Flugzeit ist unbegrenzt. Sein Hauptzweck besteht darin, durch weitreichende radioaktive Kontamination und andere schädliche Auswirkungen garantierte, inakzeptable Schäden an feindlichen Küstengebieten zu verursachen. Es gibt weltweit kein vergleichbares Gerät dieser Art.

[16] Dialog sei immer besser als Konfrontation, sagte Putin. RIA Novosti, 23. Oktober 2025; https://ria.ru/20251023/putin-2050189925.html (auf Russisch, abgerufen am 3. November 2025).

[17] Trump: Ich will nicht, dass Putin alles bekommt. EurAsia Daily, 23. Oktober 2025; https://eadaily.com/en/news/2025/10/23/trump-i-dont-want-putin-to-have-everything

[18] Sergey Latyshev. Experte erklärte, dass Trump Russland sechs Monate Zeit gegeben habe, um die Nordatlantikvertrags-Organisation für sich zu gewinnen. Gazeta.ru, 29. Oktober 2025; https://www.gazeta.ru/politics/news/2025/10/29/27057650.shtml (auf Russisch, abgerufen am 1. November 2025).

[19] In ihrer Rede schlug Baerbock, die damals deutsche Außenministerin war, vor, dass Russland, wenn es die ganze Welt glücklich machen wolle, eine „180-Grad-Wende” in seiner Außenpolitik vollziehen und damit seine Handlungen in der Ukraine rückgängig machen sollte.

[20] Eric Revell. Trump erwägt Verkauf von Raytheons Tomahawk-Raketen an die Ukraine: Was man wissen muss. FOXBusiness, 15. Oktober 2025.

[21] Anfang 2025 waren rund 80.000 US-Soldaten auf europäischem Boden stationiert.

[22] USA ziehen Truppen an der Ostflanke der NATO ab, während Europa sich Sorgen um ein Sicherheitsvakuum macht. Associated Press International, 29. Oktober 2025.

[23] Dan Sabbagh. Die USA konzentrieren sich nicht mehr „vorrangig” auf die Sicherheit Europas, sagt Pete Hegseth. The Guardian, 12. Februar 2025.

[24] Transnistrien, offiziell die Pridnestrowische Moldauische Republik, ist ein selbsternannter, international nicht anerkannter Abspaltungsstaat, der als Teil Moldawiens anerkannt ist.

[25] Quelle: https://mskvremya.ru/article/2023/1520-poteri-ukrainy-za-vremya-spetsoperatsii (Daten vom 6. November 2025). Es wurden nur bestätigte Daten eingegeben, die vom russischen Verteidigungsministerium offiziell bekannt gegeben.

