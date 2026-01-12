Von Dmitri Trenin (globalbridge)

(Red.) Wie schon vor einem Jahr veröffentlichte der russische Politologe Dmitri Trenin in der russischen Zeitschrift «Profil» eine detaillierte Prognose für das angelaufene Jahr, diesmal also für das Jahr 2026. Viel Optimismus ist darin nicht zu finden. In der Tendenz aber glaubt Trenin eine leichte Entwicklung zu einer multipolaren Welt zu erkennen. (cm)

Militärische Sonderoperation: Ein Friedensabkommen zur Ukraine, das auch Russland zufriedenstellen würde, wird es 2026 höchstwahrscheinlich nicht geben. Die europäischen Führungseliten werden mit Unterstützung der Partei der Demokraten der USA und des sogenannten Deep State wahrscheinlich Trumps Bemühungen um einen für Moskau akzeptablen Frieden blockieren. Darüber hinaus könnte sich Trump aus innenpolitischen Gründen gegen Russland „wenden“, die Sanktionen gegen russische Energieexporte weiter verschärfen und Maßnahmen gegen Tanker ergreifen, die russisches Öl transportieren. Unter diesen Umständen wird die „spezielle diplomatische Operation” des Kremls, die seit Anfang 2025 läuft, zwangsläufig eingestellt werden, während die Militärische Sonderoperation mit neuer Kraft fortgesetzt wird.

Die Militäraktionen in der Ukraine werden wohl während des gesamten Jahres 2026 fortgesetzt. Die russische Armee wird vorrücken und die restlichen Gebiete der DVR und der Region Saporischschja zurückerobern, die sich noch unter der Kontrolle der ukrainischen Streitkräfte befinden. Den russischen Truppen wird es auch gelingen, die Pufferzonen in den Regionen Charkiw und Sumy zu erweitern und möglicherweise in andere Richtungen vorzustoßen. Die ukrainischen Truppen werden sich zurückziehen, aber dank der militärischen und finanziellen Hilfe der europäischen Länder – und der Ausweitung der Mobilisierung in der Ukraine – werden sie die Front halten können.

Der Krieg wird dabei immer brutaler werden, vor allem seitens der verzweifelten Ukraine. Es wird vermehrt zu blutigen Provokationen kommen, die auf die psychologische Destabilisierung der russischen Bevölkerung abzielen. Die Zurückhaltung Moskaus („wir führen Krieg gegen das Regime, nicht gegen das Volk“) wird beim Gegner den falschen Eindruck unserer Schwäche und Unentschlossenheit erwecken und ihn zu neuen, noch dreisteren Provokationen ermutigen. Das Ergebnis wird die Aufhebung einer Reihe von bisherigen „Tabus“ in den Handlungen unserer, der russischen Seite sein. (Hervorhebung durch die Redaktion.)

Der Kriegsschauplatz wird sich weiterhin unauffällig über die Grenzen der Ukraine und Russlands hinaus ausweiten. Auf „anonyme“ Angriffe auf Tanker, die russisches Öl transportieren, und Objekte im tiefen russischen Hinterland werden „stille“ Vergeltungsmaßnahmen gegen Ziele folgen, die europäischen Staaten gehören, die einen Stellvertreterkrieg gegen Russland führen. Gemeinsame Aktionen der Ukrainer und Europäer mit schwerwiegenderen Folgen werden Vergeltungsschläge nach sich ziehen, möglicherweise nicht nur gegen die Ukraine. Der bereits laufende „stille Krieg” zwischen Russland und Europa wird sich verschärfen, auch wenn es 2026 wohl kaum zu einem direkten groß angelegten militärischen Konflikt kommen wird.

Ukraine: Das derzeitige Regime in Kiew wird 2026 an der Macht bleiben, aber wahrscheinlich eine Rotation seiner obersten Führungsebene vornehmen. Wenn Selenskyj unter dem Vorwand eines Korruptionsskandals zum Rücktritt gezwungen wird, wird entweder das „Schwergewicht” Saluzhny oder noch eher der „flexiblere” Budanov (der seit langem auf der russischen Terroristenliste steht) an seine Stelle treten. Kiew wird endgültig unter die Kontrolle der Europäer fallen. Die Lage der Ukraine wird sich verschlechtern, aber es wird noch nicht zu einer massiven „Erweckung” der Bevölkerung kommen: Der aktivste Teil der Ukrainer ist stark antirussisch eingestellt.

Europa: Europa wird eine geografische Hochburg des liberalen Globalismus bleiben. Trotz der geringen Popularität der Regierungen der führenden europäischen Länder – Großbritannien, Deutschland und Frankreich – werden sie alle 2026 an der Macht bleiben. Der „Wechsel der europäischen Eliten”, den manche als Voraussetzung für die Normalisierung der Beziehungen Russlands zu seinen westlichen Nachbarn betrachten, wird, wenn überhaupt, nicht so bald stattfinden.

Die Europäer werden sich weniger auf einen Krieg mit Russland (zumal nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt) vorbereiten als vielmehr auf eine langfristige militärische Konfrontation mit Russland nach dem Vorbild des Kalten Krieges. Diese Konfrontation, die als „Verteidigung der europäischen Freiheit und Zivilisation gegen die russische Barbarei“ dargestellt wird, ist bereits zu einer neuen zentralen Idee geworden, die die EU eint. Ob diese ideelle Stütze ausreichen wird, wird die Zeit zeigen, aber für das Jahr 2026 wird sie wohl ausreichen.

Gleichzeitig werden die praktischen Schritte in Richtung einer Militarisierung Europas wahrscheinlich weniger beeindruckend sein als die lautstarken Erklärungen des vergangenen Jahres. Die angespannte Finanzlage der EU-Staaten, die Notwendigkeit, den Verzicht der USA auf eine direkte Finanzierung Kiews zu kompensieren, sowie die Befürchtung einer massiven Unzufriedenheit der Wähler im Falle einer drastischen Kürzung der Sozialausgaben werden den militaristischen Eifer dämpfen.

Die „Dissidenz” innerhalb der EU, die heute die Länder des ehemaligen Österreich-Ungarns erfasst hat, wird bestehen bleiben (obwohl das Ergebnis der Wahlen im Frühjahr in Ungarn noch nicht klar ist), aber ihr Einfluss auf die Politik des vereinten Europas wird begrenzt bleiben. Viel wichtiger ist, dass die geopolitische Neuausrichtung der USA auf die westliche Hemisphäre und Ostasien und ihre Folgen – die direkte Weigerung Washingtons, die europäische Integration zu unterstützen, und die Skepsis gegenüber einer weiteren Erweiterung der NATO – ein Führungsvakuum in Europa schaffen und die lange unterdrückten (aber nicht verschwundenen) Widersprüche zwischen einzelnen europäischen Ländern intensivieren könnten.

Amerika: Die USA werden ihr 250-Jahr-Unabhängigkeitsjubiläum pompös und lautstark feiern, den G20-Gipfel und die Fußballweltmeisterschaft hochjubeln. Trump wird als Gastgeber dieser Veranstaltungen noch mehr glänzen als zuvor. Dennoch wird der Einfluss des amerikanischen Präsidenten sowohl aufgrund des fast unvermeidlichen Verlusts der republikanischen Mehrheit im Repräsentantenhaus bei den Zwischenwahlen im November als auch aufgrund der Vertiefung der Widersprüche innerhalb der Republikanischen Partei zwischen dem MAGA-Flügel und der traditionellen Parteielite abnehmen. Trump wird auch 2026 den Friedensnobelpreis nicht erhalten. Äußerlich wird er gealtert und nicht immer ganz der Situation angemessen wirken. Im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen 2028 wird innerhalb beider Parteien der Kampf um die Nominierung der Kandidaten beginnen. Die politische Polarisierung in den USA wird sich weiter verschärfen, aber es wird keinen zweiten Bürgerkrieg geben. (Hervorhebung dieses Abschnitts durch die Redaktion.)

Die Januar-Operation gegen Venezuela untermauerte die Trump’sche Nationale Sicherheitsstrategie, wonach Washington der westlichen Hemisphäre Priorität einräumt, mit Taten. Es ist wahrscheinlich, dass Trump nicht bei Venezuela Halt machen wird. Im Jahr 2026 werden die linken Regime in Kuba und Nicaragua sowie in Kolumbien und Mexiko in Gefahr sein. Von Trump sind auch Maßnahmen zur Erlangung der vollständigen amerikanischen Kontrolle über Grönland zu erwarten. Ein Beitritt Kanadas zu den USA ist zwar unwahrscheinlich, aber der Druck Washingtons auf Ottawa, sich bedingungslos an die amerikanische Politik anzupassen, wird zunehmen. Den Kanadiern wird es nicht gelingen, sich der EU anzuschließen. Trumps Konzentration auf die westliche Hemisphäre wird Probleme für das internationale Ansehen Russlands mit sich bringen – insbesondere im Falle eines Versuchs, auch das Regime in Kuba auszuwechseln (es wird keine zweite Karibikkrise geben) –, aber gleichzeitig schwächt sie das Interesse Washingtons an der Ukraine.

Naher und Mittlerer Osten: Der israelische Ministerpräsident Netanyahu wird weiterhin „die Sicherheitsprobleme des jüdischen Staates lösen”, und zwar nicht nur direkt an den Grenzen des Landes. Ungelöst bleibt für ihn vor allem das Problem des Raketenpotenzials des Iran. Hier zählt Netanyahu auf die Hilfe von Trump.

Beflügelt vom Erfolg der Operation zur Festnahme des venezolanischen Präsidenten könnte der amerikanische Präsident versuchen, den Misserfolg im Iran durch eine gemeinsame Militäraktion mit Israel gegen den Iran zu kompensieren. Diesmal würden die israelisch-amerikanischen Angriffe auf iranische ballistische Raketen abzielen. Wie schon während des 12-tägigen Krieges im Juni letzten Jahres werden die Regierungen Israels und der USA davon ausgehen, dass die iranischen Luftabwehrsysteme keinen zuverlässigen Schutz bieten können und dass Russland und China, die die Aktionen West-Jerusalems und Washingtons verurteilen, sich nicht auf die Seite Teherans stellen und nicht in den Krieg eingreifen werden.

Die Lage im Iran selbst wird 2026 weiterhin angespannt bleiben: An der Spitze wird sich der Kampf um die Nachfolge des obersten Führers verschärfen, und an der Basis wird die Unzufriedenheit mit der schwierigen wirtschaftlichen Lage zu Massenprotesten führen. Im Falle einer Krise der Regierung – nicht unbedingt im Jahr 2026 – ist eine Umgestaltung des iranischen politischen Regimes mit einer stärkeren Rolle der Sicherheitskräfte (IRGC) und einem Rückgang des Einflusses der Ayatollahs möglich. Auch in diesem Fall wird Iran seine Ansprüche auf die Rolle einer Regionalmacht nicht aufgeben, aber der Grad der „Revolutionärität” seiner Politik könnte abnehmen.

China: Peking wird seine Militärmacht in vielen Bereichen (Atomwaffen, Raketen, Seestreitkräfte und Luftwaffe) ausbauen, um eine allgemeine militärisch-strategische Parität mit Washington und regionale Überlegenheit gegenüber den USA im westlichen Pazifik zu erreichen. Die Beziehungen zwischen der Volksrepublik China und den USA werden sich weiter verschlechtern, aber eine akute Krise mit einem Übergang zu einem bewaffneten Konflikt um Taiwan im Jahr 2026 ist unwahrscheinlich.

Parallel zu den chinesisch-amerikanischen Beziehungen werden sich auch die Beziehungen zwischen China und Japan verschlechtern. Wie die europäischen Länder wird auch Japan danach streben, sich gegenüber seiner großen Nachbarmacht zu behaupten, ohne sich dabei auf die automatische Unterstützung der USA zu verlassen. In der Praxis bedeutet dies eine Militarisierung und die Bereitschaft, bei Bedarf die Entwicklung eigener Atomwaffen zum Abschluss zu bringen – was im Falle einer entsprechenden Entscheidung nur Monate, wenn nicht sogar nur Wochen dauern würde.

Koreanische Halbinsel: Die DVRK wird ihre nukleare Raketenmacht sowie ihre Bündnisbeziehungen zu Russland und China stärken.

Somit werden in Nordostasien die amerikanischen Bündnisse mit Japan und Südkorea einer Allianz zwischen Russland, China und Nordkorea gegenüberstehen. Dennoch – und teilweise gerade deshalb – erscheint ein militärischer Konflikt zwischen Pjöngjang und Seoul und/oder Washington unwahrscheinlich.

Russlands nahes Ausland: Angesichts der anhaltenden militärischen Auseinandersetzungen in der Ukraine wird die Integration im Rahmen der Union zwischen Russland und Belarus auf militärischer (einschließlich nuklearer) Basis verstärkt werden. Die Schwächung Trumps und die zunehmende Feindseligkeit Europas gegenüber Minsk werden die Aussichten für eine multivektorale Politik Belarus‘ einschränken.

Moldawien, das endgültig zu einem Satellitenstaat der EU geworden ist, wird kaum einen bewaffneten Konflikt mit Transnistrien beginnen. Vielmehr wird die EU versuchen, mit der Elite der Republik Moldau eine Einigung über deren Distanzierung von Russland zu erzielen. Die Frage nach dem Schicksal von Moldau wird endgültig nach den Ergebnissen der Militärischen Sonderoperation entschieden werden, aber im Jahr 2026 wird dies kaum geschehen.

In Armenien wird wahrscheinlich die Partei von Paschinjan die Wahlen im Juni gewinnen, und sein Kurs der Annäherung an den Westen wird fortgesetzt werden – unter Beibehaltung der für Eriwan vorteilhaften wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland. Die armenisch-aserbaidschanische Beilegung wird von Washington, Ankara, Brüssel und London recht sicher kontrolliert; ein erneuter Ausbruch des Konflikts im Jahr 2026 ist unwahrscheinlich. Mit Baku (Aserbaidschan) wird Moskau weiterhin kühle, aber insgesamt funktionierende Beziehungen unterhalten. Auch mit Tiflis (Georgien) werden insgesamt pragmatische Beziehungen gepflegt werden.

Die Beziehungen Russlands zu den Ländern Zentralasiens werden enger sein, aber im Wesentlichen ebenfalls überwiegend geschäftlicher Natur sein. Die Länder der Region werden – gemeinsam und einzeln – eine multivektorielle Außenpolitik entwickeln – mal mit dem, mal mit dem – und ihre eigene Identität konstruieren (für die ihre Zeit als Teil des Russischen Reiches und der Sowjetunion als vorübergehende Anomalie erscheinen wird) . Beides wird die Region allmählich von Russland entfernen.

„Kollektiver Westen” und „Weltmehrheit”

Seit letztem Jahr bezeichnet der Begriff „kollektiver Westen” eine gemeinsame Zivilisation, aber nicht mehr einen politischen Block. Die Verlagerung des Schwerpunkts in der Außenpolitik der USA vom Imperium zur Metropole beraubt Europa der privilegierten Position, die es seit Beginn des Kalten Krieges innehatte. Von einem Objekt der Fürsorge und Unterstützung wird Europa zu einer Ressource der Außenpolitik des „großen Amerikas”.

Unter den neuen Bedingungen wird die NATO als Instrument der amerikanischen Vorherrschaft und Kontrolle bestehen bleiben, aber die Europäische Union wurde faktisch bereits als „Hindernis“ für die Außenpolitik der USA deklariert. Hier drängt sich eine Analogie zum Britischen Empire auf, das während des Zweiten Weltkriegs ein Verbündeter der USA war, was Washington jedoch nicht daran hinderte, an seiner Zerstörung durch Subversion zu arbeiten.

Im Jahr 2026 sollten wir auch ein anderes Schlüsselkonzept überdenken – die „Weltmehrheit”, die zu Beginn der Militärischen Sonderoperation erfolgreich als Definition für eine Gruppe von Ländern formuliert wurde, die nicht wie der „kollektive Westen” Sanktionen gegen Russland verhängt haben. Mit anderen Worten, es handelte sich um eine Gruppe aktueller und potenzieller Partner unseres Landes (Russlands, Red.) unter den sich drastisch veränderten internationalen Bedingungen – nicht mehr und nicht weniger. Ziemlich bald wurde dieser Begriff jedoch verwendet, um alle Länder zu bezeichnen, die sich außerhalb des Einflussbereichs des Westens befanden, d. h. als Synonym für den „Nicht-Westen“ der Welt. Von hier aus war es nur noch ein kleiner Schritt, die Weltmehrheit, die in Formaten wie BRICS und SCO (Shanghai Corporation Organisation) organisiert ist, als Antithese zum kollektiven Westen mit seiner „Siebener-Gruppe“ (die G7, Red.), der NATO und der EU darzustellen.

Dieser Schritt bedeutet jedoch, sich selbst zu täuschen. Im Jahr 2026 wird die „Mehrheit“ kaum Bestrebungen nach einer stärkeren Konsolidierung zeigen. Jedes Land der „Mehrheit“ – von China über Katar bis hin zu Kambodscha und Kasachstan – wird in erster Linie in seinem eigenen nationalen Interesse handeln, auch in seinen Beziehungen zum Westen. Dies lässt sich anhand der Abstimmungen in der UNO gut erkennen. Im Jahr 2025 wurden wir Zeugen bewaffneter Konflikte zwischen den SCO-Mitgliedern Indien und Pakistan sowie den ASEAN-Mitgliedern Kambodscha und Thailand. An der Schwelle zum Jahr 2026 verschärften sich die Beziehungen zwischen den führenden Ländern des Golf-Kooperationsrats – den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien. Dies wirkte sich unmittelbar auf den Verlauf des Krieges im Jemen aus.

So wird sich 2026 die Bildung einer multipolaren Welt fortsetzen – einer realen, nicht einer gewünschten. In dieser Welt werden die USA und China sowie Russland und Indien die wichtigsten Akteure sein. Sie werden nicht im Namen verschiedener Zivilisationen auftreten, sondern de facto die zivilisatorische Vielfalt der Welt repräsentieren – das „Aushängeschild” der Multipolarität. (Hervorhebung durch die Redaktion.)

Jede dieser Mächte wird sich dabei in erster Linie auf Fragen der eigenen Entwicklung konzentrieren, aber gleichzeitig bestrebt sein, ihren geografischen Raum „nach ihren Vorstellungen zu gestalten”. Ähnliches wird auch auf regionaler Ebene geschehen, wo Brasilien, Israel, Iran, Saudi-Arabien, die Türkei und Südafrika bereits eine führende Rolle spielen. Die Transformation der westlichen Welt könnte Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Japan wieder ein gewisses Maß an Autonomie verleihen – aber das wird (wenn überhaupt) sicherlich nicht innerhalb des kommenden Jahres geschehen.

Zum Autor: Dmitri Trenin ist Direktor des Instituts für Weltwirtschaft und Strategie der Nationalen Forschungsuniversität „Hochschule für Wirtschaft“ und leitender wissenschaftlicher Mitarbeiter des IMEMO der Russischen Akademie der Wissenschaften.

Zum Originalartikel in der russischen Zeitschrift «Profil» in russischer Sprache.

