Geht Deutschland unter?

von Jürgen



Die Hiobsbotschaften reißen nicht ab. Eine Krise jagt die andere. Die aktuell wichtigsten Kriege, in der Ukraine und in Palästina, sie drohen nicht nur zu eskalieren. Klimawandel und Umweltschutz spielen da keine Rolle mehr. Ebenso wenig gesellschaftlich bedingte Geschlechter, die es anzuerkennen gilt. Es sterben immer ja nur Frauen und Männer, egal welchen Alters.

Allein der Deutsche, ist überall dabei! Ausgehend davon, dass etwas Lebendes, in welcher Form auch immer auftretend, aus Körper, Seele und Geist besteht, was tut er sich damit an?

Seiner Körperlichkeit biologisch enthoben, die wahlweise, jährlich auf dem Standesamt geändert werden kann, wird auch die Identität des Daseins als Nation infrage gestellt. Kein Volk mehr, nur mehr Bürger. Egal, woher sie kommen. „Nun sind sie halt mal da!“ (Merkel).

Dem Einzelnen wird bereits anbefohlen, was er Denken darf und was nicht! Vom Reden will ich gar nicht reden, unterliegen wir einem geistigen Zensor, der ganz klar sagt, was erlaubt sei und damit derzeit als akzeptabel gilt.

Was macht das mit der Seele des Menschen, einer ganzen Nation? Welche charakterliche Eigenschaften werden hier noch gefördert, besser, eher unterdrückt? Hat nicht alles seine Grenzen? Was dem Menschen nicht gemein, willkürlich abgesteckt zu Horizonten, die schwer erträglich sind, wie soll er das meistern können oder aushalten? Wohin oder an wen sich noch wenden?

Was einer Nation oder Ethnie nicht entspricht, warum ihr Fremdes oder zurecht Geachtetes aufdrücken? Ist Multi-Kulti nur Anrecht der anderen? Ist Konsens allgemein jetzt nur noch Berücksichtigung von Minderheiten? Warum wird jetzt alles auf den Kopf gestellt? Jeder, über Generationen aufgestellte Wohlstand, jede handwerkliche oder sonstige Kunst, einfach alles, was uns einmal ausmachte, wird, für was eigentlich, auf welchem Altar geopfert?

Macht und Gier erscheinen selbstverständlich, ist mir aber zu kurz gegriffen! Freilich, die, die daran verdienen, haben ihre Seele ebenfalls verkauft, sind aber, zu allen Zeiten, nur Profiteure! Neben allem Einfluss, den sie unbestritten haben mögen, sie regieren nicht die Welt! Deren zerstörendes Potential ist überwiegend körperlich. Egal ob Zucker, Pharma oder Bomben.

Freilich, man kann auch ohne Goethe, Schiller oder Fichte über die Runden kommen. Mozart, Verdi oder Schostakowitsch, wer braucht es? Gelehrt oder propagiert wird vieles schon lange nicht mehr. Alles, zu schön um wahr zu sein oder einfach doch zu freigeistig? Es passt halt nicht in diese Zeit, die universelle Schön- und Wahrheit nicht mehr gelten lassen möchte!

Es gibt zig Bücher darüber, wie man die Seele eines Kindes zerbrechen kann; darüber, wie man Erwachsenen oder gar komplexen Strukturen, einer Nation, schadet, das liegt wohl in den Archiven der Geheimdienste. Verbotenes Wissen, wie in den Kirchen auch …

Ohne Körper zu leben … , ohne Geist mit Einschränkungen, aber ohne Seele, wie soll das gehen? Die Empfindung, ich lebe, aber ohne Identifikation, was ist das noch für ein Leben? Ein, „Hier stehe ich, also bin ich“, ist nicht mehr erlaubt? Das ist ja … widerspricht welchen so sorgsam hochgehobenen Parolen? Völker- und Menschenrecht lassen grüßen! Und, nebenbei, aktuell, das Feiern eines GG, welches einem, wenn es gerade nicht so passt, siehe Corona, um die demonstrierenden Ohren geschlagen wird, sagen was aus?

Und die, sich selbst zu Moralwächtern erhobenen Medien, halten hoch den Schild der ewigen Schuld des Deutschen. Dass die Politik da mitmacht, es wundert wen? Warum sollte man gerade da der gerade zu geschenkten Fremdbestimmung in das Maul schauen?

Und da geht es jetzt durchaus um ein geistiges Ringen! Alles hat seine Zeit, aber, das Gute versucht es nur und das Böse macht einfach! An das Gute zu glauben, seine verinnerlichten Überzeugungen, sie umzusetzen und zu leben, ist mehr wie eine Aufgabe! So was von unbequem, im Vergleich zu der breiten und komfortablen Auffahrt des Bösen!

Und wenn heute AfD gewählt wird, was soll es darstellen? Ist es nicht eine Rückbesinnung auf heute verbotene Werte, die sorgsam durch internationale ersetzt wurden, der letzte Reflex der Selbsterhaltung? Allen Unkenrufen zum Trotz, was Wahlen angeht, wie kann oder soll man sich das „was uns ausmacht(e)“ n o c h erhalten können?

Gefangen in Trübsal, hoffnungslos dem Untergang entgegensehend, wer oder was soll uns da herausbringen? Ein Kaiser oder Führer 2.0? Eine Wiedergeburt von … ja was eigentlich? Es wird, nur für uns, auch kein Jesus sich erneut opfern. Selbst sonstige Götter schweigen! Warum wohl?

Welche Erfahrungen muss Deutschland noch machen und erdulden, um zu erkennen, dass „das Heil“ nicht von außen oder oben kommt? Des Volkes Seele kocht, aber sie denkt nicht nach! Es geht nicht um einen Kampf gegen rechts, den es unbedingt zu gewinnen gilt! Es geht um die damit verbundene Selbstleugnung dessen, was uns einst ausmachte!

Wir sind, in der Mehrheit, weder queer, non-bi oder sonstige Schwuchteln (Franziskus läßt grüßen). Wir sind auch nicht kriegslüstern oder lassen uns Wetter als Klimawandel verkaufen! Wir sind auch nicht mehr haftbar und gefügig dafür zu machen, was einmal war! Wir wollen auch nicht die ganze Welt retten, sondern nur erst mal uns selbst! Wir wollen, aus uns aufgezwungener profitabler Ideologie heraus, keine Kriege finanzieren, während bei uns die Rentner und das Gesundheitswesen darben!

Zu uns gehören weder ein Islam, noch eine pervers gewertete Demokratie, die uns ebenso absolutistisch behandelt, wie ein Führer oder Kaiser. Berufspolitiker und Faktenchecker, hinfort damit! Wir wollen uns nicht länger belügen lassen darüber, dass wir ebenso, an der Nase lang, geführt werden wie immer! Irgend ein Lockmittel findet sich aber doch immer, welches den Deutschen Esel am Laufen hält; auf dass er seine Lasten trage!

Muss erst ein junger Polizist gemessert werden, um zu verstehen? Nein! Da gibt es erst mal eine Menschenkette gegen „rechts“ und völlig angemessen, Trauerflor … Die Negierung des Bösen, wie bereits in der Bibel sinnbildlich beschrieben, ist der Anfang des Untergangs! Wie deutlicher könnte es noch zu Tage treten? Allein in Berlin, in 2023, alle drei Tage eine Massenvergewaltigung!

Der Karl, der Helmut und Peter waren es aber nicht!? Was für ein Glück, es waren nicht meine Frau oder Tochter… „Lieber Sankt Florian, es sei nicht mein Haus, welches brennt.“ Ist das des Deutschen letzte Wahrheit, mit der er seinen geistig durchseuchten und ebenso durchgeimpften Kadaver versucht am Leben zu erhalten? … Es sieht ganz danach aus!

Wir kennen ja alle diese Trigger. Zur Demo am Bahnhof kauft der Deutsche erst mal eine Platzkarte und, was ihm sonst so unterstellt wird. Und der Deutsche ruht sich darauf aus! Ist der Ruf erst ruiniert … da kann man doch, ohne zu hinterfragen, weltlich religiös wandeln. Also so richtig! Atom, Ozon, der Wald stirbt immer noch. Wir retten den Wolf und den Bär, befreien, treten ein, für wen auch immer. Unbestimmte Werte, die uns, wessen Weg auch immer, weisen, sollen unsere Richtschnur sein! Wir erlösen uns jetzt, endlich, selbst!

Welcher Platz im Himmel wird dann aber zugewiesen werden? Wie sieht diese Wolke wohl aus, auf der Verräter der Heimat, des Glaubens, der Kultur und des Geistes Platz nehmen dürfen? Die so viele einzelne Seelen, wie auch des Volkes Seele, ins Unglück gestürzt haben? Die die individuelle als auch gemeinschaftliche Identität nur all zu gern opferten, um sich selbst selig sprechen zu können!?

Ich höre sie alle schon jammern. Wir wollten ja nur das Gute tun! Schön, nur, was ist das „Gute tun“ ohne Liebe, ohne jegliche Verantwortung dafür zu tragen? Der schlichte und reine Moralismus, der nur sich selbst zu rechtfertigen trachtet! Und so ganz nebenbei, macht man sich den Staat, die Menschen, untertan. Der politisch korrekte Wähler, um an der Erlösung teilzuhaben, klatscht dazu! Wahlweise an Bahnhöfen, bei Demos gegen rechts oder für die Abtreibung.

An letzterem allein sieht man, wie zugedröhnt, geradezu verzückt, sich in Werten baden lässt! Genozid immer und überall, der sich wahrlich beklagen lässt, aber ungeborenes Leben, am besten bis kurz vor der Geburt, zu töten, soll jetzt, keine Ahnung, Menschenrecht werden? Aber Fachkräftemangel! Logik?

Es ist wohl wirklich besser, dieses Deutsche Volk sterbe aus! Es hat es nicht verdient, sich selbst zu erhalten! Wozu auch? Wer auf sich selbst nichts mehr hält, hat sein Dasein selbst verwirkt und braucht auch keinen Churchill mehr!

