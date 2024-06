Geheimes Bilderberg-Treffen in Madrid endet mit Krieg, Krieg und nochmals Krieg auf der Tagesordnung

Globalistische Eliten, die die Reichen und Mächtigen in Politik, Bankwesen, Big Tech, Medien, Industrie und Wissenschaft repräsentieren, trafen sich vom 30. Mai bis 2. Juni in Madrid, Spanien.

Um den Beginn des Dritten Weltkriegs und politische Maßnahmen zur Förderung des globalen Kontrollnetzwerks und des Eine-Welt-Systems zu diskutieren.

von LeoHohmann (dirtyworld1)

Während sich die meiste Aufmerksamkeit in diesem Jahr auf die Weltgesundheitsversammlung der WHO in Genf richtete, trafen sich die Bilderberger heimlich in Madrid zu ihrem 70. jährlichen Treffen.

Zu den Themen der geheimnisvollen Bilderberg-Konferenz gehörten künstliche Intelligenz, Klimawandel”, die Zukunft der Kriegsführung” und die sich verändernden Gesichter der Biologie”.

Die vollständige Liste der angekündigten Themen für das jährliche Treffen der Globalisten lautet wie folgt:

Stand der KI

AI-Sicherheit

Die Gesichter der Biologie im Wandel

Klima

Zukunft der Kriegsführung

Geopolitische Landschaft

Die wirtschaftlichen Herausforderungen Europas

Wirtschaftliche Herausforderungen für die USA

Politische Landschaft der USA

Die Ukraine und die Welt

Naher Osten

China

Russland

Abgesehen von der KI, den transhumanistischen Themen rund um die “sich verändernden Gesichter der Biologie” und den wirtschaftlichen Fragen ist festzustellen, dass die meisten anderen Themen mit den wachsenden globalen Konflikten zu tun haben, die auf einen offenen Krieg zwischen atomar bewaffneten Supermächten an mehreren Schauplätzen zuzusteuern scheinen .

USA/NATO gegen Russland in der Ukraine, Krieg im Nahen Osten und Krieg im Fernen Osten unter Einbeziehung von China-Taiwan und möglicherweise auf der koreanischen Halbinsel.

Die Frage der “KI-Sicherheit” hat wahrscheinlich mit dem Plan der Globalisten zu tun, die Anonymität im Internet zu beseitigen und alle Online-Teilnehmer zu zwingen, eine digitale ID anzunehmen, um die Zensur und Bestrafung von Online-Stimmen zu erleichtern, die nicht mit der vorherrschenden globalistischen Erzählung übereinstimmen.

Das jährliche Treffen der Bilderberg-Gruppe, das 1954 auf Einladung des niederländischen Prinzen Bernhard im Hotel de Bilderberg im niederländischen Oosterbeek stattfand, gilt als treibende Kraft hinter wichtigen globalistischen Projekten und Initiativen.

Im Gegensatz zu ähnlichen Institutionen wie dem Weltwirtschaftsforum tagen die Bilderberger strikt hinter verschlossenen Türen, wobei die Teilnehmer nach der sogenannten Chatham-House-Regel zur Verschwiegenheit verpflichtet sind.

Diese Regel verbietet es, die Identität der Personen preiszugeben, die hinter einer während des Treffens diskutierten Idee stehen.

Der Schleier der Geheimhaltung, der das Treffen der Bilderberger umgibt, hat zu zahlreichen Theorien über den Einfluss geführt, den die Konferenz auf die Politik verschiedener Nationen und Unternehmen haben könnte.

Breitbart berichtet, dass eine Studie von Lukas Kantor von der Karls-Universität in Prag aus dem Jahr 2023 ergab, dass mindestens 133 Politiker nach der Teilnahme an einem Bilderberg-Treffen in Machtpositionen aufgestiegen sind, darunter der ehemalige US-Präsident Bill Clinton, die ehemalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und der derzeitige französische Präsident Emmanuel Macron.

Laut Kantor wurden mindestens 42 Teilnehmer entweder Premierminister, Präsidenten oder hochrangige Beamte internationaler Organisationen wie der Europäischen Union, der NATO oder des Internationalen Währungsfonds.

Kantor schreibt:

“Von 2019 bis 2023 werden alle wichtigen internationalen Organisationen – EU, NATO, IWF und UNO – von Bilderbergern geleitet (Ursula von der Leyen, Jens Stoltenberg, Kristalina Georgieva und Antonio Guterres). Es scheint unwahrscheinlich, dass dies nur ein Zufall ist.

Es ist interessant, dass Krieg auf der Agenda der Bilderberger 2024 steht.

Fast alle westlichen Staaten sind dabei, den Russland-Ukraine-Konflikt zu einem der Hauptschauplätze des Dritten Weltkriegs zu machen, der höchstwahrscheinlich später nuklear geführt wird.

Die einzigen beiden westlichen Länder, deren Führer sich entschieden gegen eine Ausweitung des Krieges aussprechen, sind Ungarn und die Slowakei.

Der ungarische Premierminister Viktor Orban steht unter Druck, wegen erfundener Korruptionsvorwürfe zurückzutreten, und der slowakische Premierminister Robert Fico wurde letzten Monat bei einem Attentat viermal angeschossen (er überlebte wie durch ein Wunder).

Jeder westliche Führer, der es wagt, sich der Politik der globalistischen Elite zu widersetzen, läuft Gefahr, auf die eine oder andere Weise beseitigt zu werden.

Aber das hat den ungarischen Premierminister Viktor Orban nicht aufgehalten.

Hunderttausende Menschen nahmen am Samstag, dem 1. Juni, an einem Friedensmarsch in der ungarischen Hauptstadt Budapest teil, um die EU-Politik der Verschärfung der Spannungen mit Russland zu verurteilen.

Die Kundgebung gipfelte in einer Rede Orbans, der Brüssel vorwarf, Europa an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen.

Die Demonstranten zogen von der berühmten Kettenbrücke zur Margareteninsel in der Donau.

Viele trugen Fahnen, skandierten Antikriegsparolen und hielten Plakate mit der Aufschrift “Kein Krieg” und “Gib uns Frieden, Herr” in die Höhe.

Ministerpräsident Orban wandte sich an die Menge und sagte

“Noch nie haben sich so viele Menschen für den Frieden eingesetzt. Wir sind das größte Friedenskorps, die größte Friedenstruppe in Europa. Europa muss davor bewahrt werden, in den Krieg, in seine eigene Zerstörung zu stürzen”.

Orban sagte, sein Land müsse die Lehren aus den Verwüstungen ziehen, die es in den dunkelsten Zeiten des 20. Jahrhunderts durchgemacht habe.

Er sagte der Menge:

“In den beiden Weltkriegen haben die Ungarn 1,5 Millionen Menschen verloren und mit ihnen ihre zukünftigen Kinder und Enkelkinder. Ich sage das langsam, damit Brüssel es versteht: Wir ziehen nicht in den Krieg. Wir werden nicht ein drittes Mal in den Osten gehen, wir werden nicht noch einmal an die russische Front gehen”.

Orban rief alle auf, bei den Europawahlen nächste Woche das “friedens- und souveränitätsfreundliche” Programm der regierenden Fidesz-Partei zu unterstützen und fügte hinzu: “Wollen wir ungarisches Blut für die Ukraine vergießen? Nein, wollen wir nicht.”

Auch in Berlin gab es am Wochenende große Proteste. Auf NBC, ABC, CNN oder Fox News wird man von dieser wachsenden Antikriegsbewegung nicht viel hören.

Kein amerikanisches oder europäisches Elternteil oder Großelternteil, das bei Verstand ist, will sehen, wie seine jungen Leute in den Kampf gegen die Russen geschickt werden, um den korrupten westlichen Stellvertreterstaat Ukraine zu verteidigen.

Aber genau dahin führen uns die Bilderberger, die Trilateralisten, die WEF’rs und ihre Marionettenführer.

Quelle: https://leohohmann.com/2024/06/02/secretive-bilderberg-meeting-concludes-in-madrid-with-war-war-and-more-war-on-the-agenda/

