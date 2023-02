Geheimdokument: Die deutsche Bundeswehr bereitet sich auf einen Krieg gegen Russland vor

General warnt vor einem möglichen russischen Angriff auf Deutschland

Von Prof. Michel Chossudovsky und news.de (globalresearch)

Aktualisiert am 30. Januar 2023

***

Einführung

Während es innerhalb der NATO Spaltungen gibt, bestätigte die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock – die sich intensiv mit Außenpolitik in Klaus Schwabs WEF Forum of Young Global Leaders (YGL) befasste – in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates (PACE) (25. Januar 2023) , dass Deutschland und seine Verbündeten [NATO] mit Russland Krieg führen:

„Baerbocks Kommentare folgen fast einem Jahr direkter russophober Erzählung, einschließlich offen erklärter Pläne für einen Krieg mit Russland .

Mitte November 2022 veröffentlichte Der Spiegel ein durchgesickertes Dokument des deutschen Verteidigungsministeriums [68 Seiten], aus dem hervorgeht, dass sich die Bundeswehr auf einen Krieg mit Russland vorbereitet [siehe unten]

Das geheime Dokument mit dem Titel „Einsatzrichtlinien für die Streitkräfte“ wurde von Deutschlands Generalstabschef General Eberhard Zorn verfasst.

„Er betonte die Notwendigkeit einer „Megareform“ der Bundeswehr und bezeichnete Russland klar als „unmittelbare Bedrohung“. Infobrics

Screenshot aus Der Spiegel, 14.11.2022

Übersetzung des Obigen (aus dem Deutschen von Global Research)

Befürchtete Konfrontation mit Russland

Vorbereitung auf „Zwangskrieg“ – Die Bundeswehr muss deutlich schlagkräftiger werden“

In einem vertraulichen Strategiepapier beschwört Generalstabschef Zorn , dass der Bundeswehr harte Jahre bevorstehen. Ein Konflikt mit Russland wird immer wahrscheinlicher. Die Truppe muss sich voll und ganz auf die Abwehr eines Angriffs konzentrieren.

Was diese kühne Aussage nahelegt, ist, dass Deutschland und seine Verbündeten sich gegen einen russischen Angriff „verteidigen“ (Plural) sollten.

Siehe auch die widersprüchliche Aussage des deutschen Außenministers:

„Das Wichtigste ist, dass wir es gemeinsam tun, wir kämpfen gegen Russland“

Bundeskanzlerin Annalena Baerbock : „Wir führen einen Krieg gegen Russland“ Sie sagen es offen. Sie sagen buchstäblich, dass sich die USA/NATO im Krieg mit Russland befinden. pic.twitter.com/80cERnKHHK – Hassan Mafi ‏ (@thatdayin1992) 25. Januar 2023

Sagen Sie Nein zu Artikel V des Washingtoner Vertrags

Wir stehen an einem gefährlichen Scheideweg.

Diese verworrenen „Macht es zusammen“-Aussagen beziehen sich stillschweigend auf Artikel 5 des Washingtoner Vertrags und die NATO-Doktrin der kollektiven Verteidigung, nämlich die undokumentierte „Behauptung eines Angriffs“ gegen ein Mitglied des Atlantischen Bündnisses (alias Deutschland) könnte als Angriff dargestellt werden gegen ALLE Mitglieder der Atlantischen Allianz, was die Menschheit in ein „Weltkriegs-Szenario“ führt.

Ist Artikel V des Washingtoner Vertrags (in Bezug auf Russland) ein Gesprächsthema in den Korridoren der USA, des Außenministeriums und des Weißen Hauses?

Im Augenblick. Die „offizielle“ Antwort ist Nein. Laut US-Außenminister Anthony Blinken:

„Präsident Biden ist entschlossen, einen direkten militärischen Konflikt mit Russland zu vermeiden. …

„Biden hat immer betont, dass eine seiner Forderungen in der Ukraine darin besteht, dass es keinen Dritten Weltkrieg gibt“, sagte Blinken. (WP)

Da die Ukraine diesen Krieg verloren hat, bevor er begonnen hat (keine Marine und keine Luftwaffe) , sind direkte oder indirekte Konfrontationen zwischen den USA und der NATO gegen Russland schwer zu vermeiden, es sei denn, es gibt sinnvolle Friedensverhandlungen.

Das Dokument des Bundesverteidigungsministeriums von General Zorn öffnet eine Büchse der Pandora.

Seine Aussagen sind in vielerlei Hinsicht abwegig , grenzen ohne Beweise ans Absurde, tragen aber gleichzeitig maßgeblich dazu bei, politische Verwirrung und Spaltung auszulösen. Ob Washington hinter dieser Initiative steckt, ist unklar. . Seine Aussage hat auch eine „unvergessliche“ historische Konnotation: Während 1914 der Krieg zwischen Russland und dem Preußischen Reich ausbrach (Erster Weltkrieg) und Nazi-Deutschland 1941 in die Sowjetunion einmarschierte ( Unternehmen Barbarossa ), was 26 Millionen Todesopfer forderte, General Eberhard Zorn behauptet nun, Russland drohe: . „Deutschland jeden Moment von der Landkarte wischen“. .

Unten ist ein zusammenfassender Artikel des 68-seitigen Dokuments von General Zorn, veröffentlicht von News.de (übersetzt ins Englische von GR)

.

***

scrollen Sie nach unten für die deutsche Originalversion

Wir hoffen, irgendwann Zugriff auf das vollständige 68-seitige Dokument zu haben.

Russischer Einmarsch immer wahrscheinlicher: General warnt vor möglichem russischen Angriff auf Deutschland

von News.de

Übersetzt und herausgegeben von GR, Hervorhebung hinzugefügt

Der Chef des Generalstabs General Eberhard Zorn beschwor in einem erschütternden Bericht, dass der Bundeswehr schwere Zeiten bevorstehen.

Ein Konflikt mit Russland werde wahrscheinlicher, warnte der General. Die Bundeswehr müsse sich auf einen möglichen Angriff vorbereiten, sagte er.

Ein schockierender [vertraulicher Bericht von 68 Seiten] warnt davor, dass eine russische Invasion in Europa „wahrscheinlicher denn je“ sei.

Aber das ist bei weitem nicht die einzige Schockprognose, die aus den brisanten Dokumenten hervorgeht.

Dem Bericht zufolge könnte Deutschland „jeden Moment“ von der Landkarte getilgt werden.

Vertrauliches Papier enthüllt: Konflikt mit Russland immer wahrscheinlicher

Wie The Sun behauptet , sollen Beamte in Deutschland das Land bereits aufgefordert haben, sich auf einen drohenden Krieg mit Russland vorzubereiten.

Die dem Spiegel zugespielten vertraulichen Dokumente [68 Seiten, verfasst von General Zorn] enthüllen, dass einer der obersten Generäle des Landes , Eberhard Zorn , der Armee des Landes befohlen hat, sich angesichts „existenzieller“ Bedrohungen in Kriegsbereitschaft zu versetzen.

General Eberhard Zorn warnt vor einem möglichen russischen Angriff in Deutschland

Das Ende September erstellte 68-seitige Strategiepapier trägt den Titel „ Einsatzleitlinien für die Streitkräfte“. Darin fordert General Zorn, das deutsche Militär komplett neu aufzubauen und auf den Krieg vorzubereiten.

„Angriffe auf Deutschland können möglicherweise ohne Vorwarnung und mit großem, möglicherweise sogar existenziellem Schaden erfolgen“, warnte er laut dem Bericht in der Zeitung.

Angst vor russischem Einmarsch in Europa wächst: Bundeswehr kann sich im Ernstfall kaum noch wehren

Obwohl die moderne deutsche Armee in ausländische Konflikte wie Afghanistan verwickelt war, fordert Zorn die Bundeswehr auf, sich „auf einen erzwungenen Krieg“ im Inland vorzubereiten.

Daten vom Februar 2022 zeigen, dass die Bundeswehr 183.638 aktive Soldaten und 949.000 Reservisten hat . Doch trotz eines Milliardenpakets sei die Bundeswehr kaum noch zu verteidigen, warnte Heeresinspekteur Alfons Mais kürzlich.

Deutschland muss „robustere“ Streitkräfte schaffen

Dennoch wächst die Angst vor einem möglichen Krieg. General Zorn sagte, ein Krieg in einem osteuropäischen Nato-Mitgliedsstaat sei „wieder wahrscheinlicher geworden“ und forderte Deutschland auf, bei der Verteidigung des Kontinents eine führende Rolle zu übernehmen und „robustere“ Streitkräfte aufzustellen.

Er rief große Einheiten auf, die jederzeit für die NATO kampfbereit waren. „Die Bündnisverteidigung, einschließlich der Fähigkeit, sichtbare und glaubwürdige Abschreckung zu leisten, wird Deutschlands Militäraktionen dominieren“, sagte Zorn.

Bericht: Bundeswehr bereitet sich auf Krieg an Nato-Ostflanke vor

Weiter heißt es in dem Papier, dass Deutschland im Falle eines russischen Angriffs auf die Nato-Ostgrenze „Reaktions- und Kampfkräfte“ stellen müsste und nicht auf US-Unterstützung warten könne.

Zorn warnte, dass es sich weder die EU noch die Nato leisten könnten, „erst nach dem Angriff mit der Planung und dem Einsatz von Streitkräften zu beginnen“. In einer Warnung erklärte er: „Wenn wir nicht schnell handeln, wird sich keine Armee in Europa bewegen.“

Deutschlands Militärchefs frustriert über langsamen Ausbau der Bundeswehr

Das Durchsickern des Berichts könnte jedoch auch ein Zeichen dafür sein, dass Deutschlands Militärchefs laut dem britischen Daily Express frustriert sind über die ihrer Ansicht nach langsame Reaktion ihrer Regierung auf frühere Geldversprechen . Ein leitender Angestellter des Verteidigungsministeriums sagte gegenüber Reuters: „In der Ukraine tobt ein Krieg, aber hier laufen die Verfahren immer noch im Friedensmodus, während die Inflation das Geld auffrisst.“

Originaltext in deutscher Sprache

Russische Invasion wird immer wahrscheinlicher: Allgemeine Warnung vor möglichem Russland-Angriff auf Deutschland

von News.de 18. 11. 2022

In einem schockierenden Bericht schwört Generalinspekteur Eberhard Zorn die Bundeswehr auf harte Zeiten ein.

Ein Konflikt mit Russland werde wahrscheinlicher, warnte der General. Die Bundeswehr muss sich auf einen Angriff vorbereiten.

Ein schockierender Bericht hat davor gewarnt, dass eine russische Invasion in Europa „wahrscheinlicher denn je“ ist.

Doch dies ist längst nicht die einzige Schock-Prognose, die aus den brisanten Dokumenten hervorgeht. Demnach könnte Deutschland „jeden Moment“ von der Landkarte getilgt werden.

Vertrauliches Papier offenbart: Konflikt mit Russland immer wahrscheinlicher

Wie die „The Sun“ behauptet, sollen Beamte in Deutschland das Land bereits aufgefordert haben, sich auf einen drohenden Krieg mit Russland zu beteiligen. Aus den vertraulichen Dokumenten, die dem „ Spiegel “ zugespielt wurden, geht hervor, dass einer der obersten Generäle des Landes, Eberhard Zorn, die Armee des Landes gewartet hat, sich angesichts „existenzieller“ Bedrohungen in Kriegsbereitschaft zu versetzen.

General Eberhard Zorn warnt vor möglichen Russen-Angriffen in Deutschland

Das Ende September erstellte 68-seitige Strategiepapier trägt den Titel „Operative Richtlinien für die Streitkräfte“. Darin fordert General Zorn, das deutsche Militär komplett umzubauen und auf den Krieg zu stellen. „Angriffe auf Deutschland können möglicherweise ohne Vorwarnung und mit großen, möglicherweise sogar existenziellen Schäden erfolgen.“, warnte er dem Bericht nach in dem Papier.

Angst vor russischer Invasion in Europa wächst: Bundeswehr im Ernstfall kaum verteidigungsfähig

Obwohl die moderne deutsche Armee an ausländischen Konflikten wie in Afghanistan beteiligt war, fordert Zorn, dass sich die Bundeswehr „auf einen erzwungenen Krieg“ im eigenen Land vorbereitet. Daten vom Februar 2022 zeigen, dass die Bundeswehr über 183.638 aktive Soldaten und 949.000 Reservisten verfügt. Doch sei die Bundeswehr trotz Milliardenpakets kaum verteidigungsfähig, warnte zuletzt der Heeresinspekteur Alfons Mais.

Deutschland muss „robustere“ Streitkräfte schaffen

Trotzdem wächst die Angst vor einem möglichen Krieg. General Zorn erklärte, dass ein Krieg in einem osteuropäischen NATO-Mitgliedstaat „wieder wahrscheinlicher geworden“ sei und forderte Deutschland auf, eine führende Rolle bei der Verteidigung des Kontinents zu spielen und „robustere“ Streitkräfte zu schaffen. Er fordert große Einheiten, die jederzeit bereit sind, für die NATO zu kämpfen. „Die Bündnisverteidigung, einschließlich der Fähigkeit zur sichtbaren und glaubwürdigen Abschreckung, wird das erwartete Handeln Deutschlands dominieren“, so Zorn.

Bericht: Bundeswehr wappnet sich für Krieg an NATO-Ostflanke

In dem Papier heißt weiter, dass Deutschland im Falle eines russischen Angriffs an der Ostgrenze der NATO „reaktive und kämpferische Kräfte“ bereitstellen müssen und nicht auf Unterstützung durch die USA warten können. Zorn warnte, dass weder die EU noch die NATO es sich leisten könnten, „erst nach dem Angriff mit der Planung und der Aufstellung von Streitkräften zu beginnen“. In einer Warnung erklärte er: „Wenn wir nicht schnell handeln, wird sich keine Armee in Europa bewegen.“

Deutschlands Militärchefs frustriert über die schleppende Entwicklung der Bundeswehr

Das Durchsickern des Berichts könnte auch ein Zeichen dafür sein, dass die deutschen Militärchefs frustriert sind über die ihrer Meinung nach schleppende Reaktion ihrer Regierung auf frühere Geldversprechungen, heißt es jedoch etwa beim ausdrücklichen „ Express “. Ein Verteidigungsmanager sagte gegenüber Reuters: „In der Ukraine tobt ein Krieg, aber hier laufen die Verfahren noch im Friedensmodus, während die Inflation das Geld auffrisst.“

Die ursprüngliche Quelle dieses Artikels ist Global Research

Copyright © Prof. Michel Chossudovsky und news.de , Global Research, 2023

*******

Dieser merkwürdige General Zorn möchte mir doch bitte einen plausiblen Grund nennen, warum Russland Deutschland militärisch angreifen sollte. Wenn Russland wirklich wollte, würde es die Besatzungs Republik Deutschland (BRD) schon lange nicht mehr geben. Wenn hier jemand gegen Krieg hetzt, dann ist es die EUSA und die dazugehörigen Köter.



