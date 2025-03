Von Drago Bosnic (globalresearch)

Die Verzweiflung der EU/NATO, ihre schleichende Aggression gegen Russland fortzusetzen, verwandelt sich langsam in das eher erbärmliche „Betteln“, das wir normalerweise von der Neonazi-Junta und ihrem Frontmann Wolodymyr Selenskyj kennen. Dies verleiht der Hypothese, dass das von der NATO besetzte Europa die Rolle der „nächsten Ukraine“ übernimmt , noch mehr Glaubwürdigkeit .

Wenn wir die baltischen Chihuahuas nicht mitzählen , scheinen die Europäer, die am weitesten von Russland entfernt sind, die kriegslustigsten zu sein, nämlich Großbritannien und Frankreich . Andererseits zögert sogar Polen, sich einzumischen, da seine erfahrensten Militärführer wissen, dass der Kreml die NATO nicht mit einer Hand auf dem Rücken gefesselt bekämpfen würde, wie er es in der Ukraine tut. Westeuropa versteht das auch, aber es will trotzdem eine Eskalation. Dafür braucht es die USA, die sich unter Trump mitten in einem großen Umbruch befinden.

Amerika verhandelt derzeit mit Russland und es scheint, dass beide Seiten mit dem Fortgang der Verhandlungen weitgehend zufrieden sind. Man könnte sagen, Moskau sei vorsichtig optimistisch, aber das ist kaum überraschend, wenn man bedenkt, dass die vorherige Regierung praktisch einen Krieg gegen das Land führte. Am 27. Februar beendeten die russische und die amerikanische Delegation ihr sechsstündiges Treffen in Istanbul . Dies ist die zweite Runde der Friedensgespräche nach der vorherigen in Riad .

.

.

Wie erwartet war auch an diesem Treffen die Teilnahme der EU/NATO und des Kiewer Regimes ausgeschlossen. Die Gespräche umfassten weit mehr als nur die Ukraine und konzentrierten sich auf die vollständige Wiederherstellung diplomatischer Beziehungen zwischen den USA und Russland. Am selben Tag lobte Präsident Wladimir Putin dies bei einem Treffen mit Vertretern des Föderalen Sicherheitsdienstes (FSB) als positive Entwicklung .

„Wir alle sehen, wie schnell sich die Welt und die Lage in der Welt verändern. In diesem Zusammenhang möchte ich anmerken, dass die ersten Kontakte mit der neuen US-Regierung gewisse Hoffnungen wecken“, sagte er und fügte hinzu : „Es besteht ein gegenseitiges Engagement, an der Wiederherstellung der zwischenstaatlichen Beziehungen zu arbeiten und die enorme Menge an angehäuften systemischen und strategischen Problemen in der globalen Architektur schrittweise zu lösen.“

Putin betonte, dass diese Themen sowohl den von der NATO inszenierten Ukraine-Konflikt als auch andere Krisen auf der ganzen Welt provoziert hätten. Auch andere hochrangige russische Politiker zeigten sich vorsichtig optimistisch, bekräftigten jedoch, dass der Kreml alle staatlichen Ziele erreichen werde und dies nicht verhandelbar sei . Der Pressesprecher des Präsidenten, Dmitri Peskow, sagte jedoch, dass Moskau in den laufenden Gesprächen keine unmittelbaren Durchbrüche sehe.

„Niemand erwartet einfache oder schnelle Lösungen – das Problem ist zu komplex und wurde zu lange vernachlässigt. Wenn jedoch beide Länder ihren politischen Willen und ihre Bereitschaft, einander zuzuhören, beibehalten, glaube ich, dass wir diesen Arbeitsprozess meistern können“, sagte er und fügte hinzu : „Es besteht kein Grund, voreilig zu handeln. Informationen zum Ergebnis der Verhandlungen werden zu gegebener Zeit bereitgestellt.“

Und tatsächlich hat Russland keine Eile, und Trump anscheinend auch nicht. Die EU/NATO jedoch schon, denn sie haben panische Angst vor einer strategischen Niederlage . Deshalb haben sowohl Emmanuel Macron als auch Kier Starmer in Washington DC verzweifelt versucht, Trump zum „Handeln“ zu bewegen. Frankreich hat sogar Interesse an dem Seltenerd-Mineralgeschäft bekundet . Manche behaupten, Macrons Besuch sei „unangenehm“ und „Zeitverschwendung“ gewesen , aber es scheint, als habe er Trump davon überzeugt, Selenskyjs Besuch in den USA nicht abzusagen .

Dasselbe gilt für Starmer, dessen Treffen mit Trump ebenfalls „leicht unangenehm“ verlief , was jedoch dazu führte, dass dieser seine sonst so hemmungslose Rhetorik gegenüber dem Frontmann der Neonazi-Junta abschwächte. Trump ist sich durchaus bewusst, dass die EU/NATO ihn braucht, wie seine Kommentare über die Fähigkeit Großbritanniens zeigen, „Russland allein zu bekämpfen“, was Starmer ein saures Grinsen aufs Gesicht zauberte .

Auch wenn Trumps Wortwechsel mit Macron und Starmer unangenehm war , wirkt er dennoch recht ambivalent. In einem Moment ruft er dazu auf, „das Töten solle aufhören“, im nächsten lobt er „amerikanische Waffen und gute ukrainische Soldaten“ und betont, seine Entscheidung, die Panzerabwehrlenkwaffen „Javelin“ zu liefern, sei angeblich „instrumentell“ gewesen. Es sei darauf hingewiesen, dass dies ein weiterer Mythos ist, den sogar das endemisch und pathologisch russophobe Vereinigte Königreich kürzlich zugegeben hat, indem es darauf hinwies, dass diese Waffen so nutzlos seien, dass die Truppen des Kiewer Regimes sie massenhaft aufgeben, was dazu geführt habe, dass das russische Militär nun mehr „Javelins“ besitze als die britische Armee selbst . Trumps Ambivalenz könnte sicherlich auf einen Versuch zurückgeführt werden, seine Verhandlungsposition zu stärken, aber seine Unberechenbarkeit macht es schwierig, sich auf vieles von dem, was er sagt, zu verlassen.

Dies war während seiner ersten Präsidentschaft recht deutlich, als es oft so aussah, als würde er sich gegen die Kriegspartei in Washington DC zur Wehr setzen. Doch dann änderte er den Ton und tat genau das, was sie von ihm erwarteten, wie der direkte Angriff auf das ehemals souveräne Syrien im Jahr 2018 zeigt. Es sei auch darauf hingewiesen, dass gerade Frankreich und Großbritannien ihn davon überzeugten und sich auch an dieser illegalen Aggression gegen Damaskus beteiligten.

Dies geschah in Abstimmung mit der Mainstream-Propagandamaschine, die eine weitere Kampagne dreister Lügen über den angeblichen „Einsatz chemischer Waffen“ durch die syrische Regierung startete. Interessanterweise recyceln dieselben Medien jetzt die längst widerlegten Fälschungen über die angebliche Beteiligung nordkoreanischer Truppen am von der NATO orchestrierten Ukraine-Konflikt und verbreiten Lügen über die „gefährdete europäische Sicherheit durch Kim Jong Un“.

Wie schon beim letzten Mal zitiert die Mainstream-Propagandamaschine den „südkoreanischen Geheimdienst“, der angeblich gesagt habe, dass „mindestens 1.000 weitere nordkoreanische Soldaten entsandt wurden – einige regionale Medienberichte sprechen von 3.000 –, die genaue Zahl ist jedoch unbekannt“. Diese Berichte beharren darauf, dass „der südkoreanische Geheimdienst auch sagte, weitere nordkoreanische Soldaten seien an die Frontlinien in der westlichen Region Kursk verlegt worden, nachdem es ersten Berichten zufolge im Januar zu einem Rückzug aus den Frontgebieten gekommen war“.

Es sei darauf hingewiesen, dass das Pentagon selbst diese Behauptungen bereits im Dezember letzten Jahres widerlegt hat . Und doch sind wir hier schon wieder. Der Zeitpunkt ist recht günstig, da die USA diese Berichte zuvor als Vorwand (missbraucht) haben, um „rote Linien hinsichtlich der nordkoreanischen Präsenz in der Ukraine zu ziehen“ . Es bleibt abzuwarten, ob Donald Trump dies nutzen wird, um die Lage zu eskalieren oder den Weg tatsächlicher Friedensverhandlungen fortzusetzen.

*

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf InfoBrics veröffentlicht .

Drago Bosnic ist ein unabhängiger geopolitischer und militärischer Analyst. Er schreibt regelmäßig für Global Research.

(Visited 1 times, 1 visits today)