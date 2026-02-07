🚨GASMANGEL: Warum Deutschland ab März offiziell ERFRIERT! ❄️

🚨6,8 % RESTGAS! Der Gasmangel-Countdown läuft.

Während in Berlin über Wahlkampf-Taktiken für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz philosophiert wird, zeigt die Realität in unseren Gasspeichern ein Bild des Grauens.

Deutschlands größter Speicher in Rehden steht bei nur noch 6,8%!

Wolfersberg bei NUR NOCH 4% !

Der Erdgasverband warnt vor einer „echten Knappheit“. In diesem Video enthülle ich, warum die Regierung Merz/SPD schweigt, während das Land auf eine Energie-Katastrophe zusteuert.

📉Was passiert, wenn der Druck in den Pipelines tatsächlich zusammenbricht?

