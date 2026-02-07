🚨GASMANGEL: Warum Deutschland ab März offiziell ERFRIERT! ❄️

🚨6,8 % RESTGAS! Der Gasmangel-Countdown läuft.
Während in Berlin über Wahlkampf-Taktiken für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz philosophiert wird, zeigt die Realität in unseren Gasspeichern ein Bild des Grauens.
Deutschlands größter Speicher in Rehden steht bei nur noch 6,8%!
Wolfersberg bei NUR NOCH 4% !
Der Erdgasverband warnt vor einer „echten Knappheit“. In diesem Video enthülle ich, warum die Regierung Merz/SPD schweigt, während das Land auf eine Energie-Katastrophe zusteuert.
📉Was passiert, wenn der Druck in den Pipelines tatsächlich zusammenbricht?
Man wird sehen müssen, ob am 8. März urplötzlich ein Gasmangel ausgerufen wird, was dann beweist, daß Politik und Medien einträchtig zusammengerarbeitet haben, um die Wahl am 7. März zu manipulieren.
Das wäre dann so ähnlich wie als Covid zu Ende war, weil die Chinesen die Drangsalierungen ihrer Regierung nicht mehr ertragen konnten, am nächsten Tag urplötzlich bei uns erkannt wurde, daß wir ein Rentenproblem haben, weil offensichtlich Covid nicht genügend Alte hinweggerafft hatte.
Derweil wollen die Grünen, die mit ihrem Klimaquatsch uns hauptsächlich die Deindustrialisierung eingebrockt haben, diesmal nicht am Gasmangel schuld sein, sondern haben Guttenbergs Geliebte vorgeladen, um von ihr windelweiche Erklärungen zu bekommen, daß wir keinen Gasmangel haben werden.
Warten wir es ab!