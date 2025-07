von Alfredo Jalife-Rahme (voltairenet)

Der Iran wendet sich erneut an seinen historischen Partner: China. In der Antike war die persische Hauptstadt Persepolis mit chinesischen Statuen geschmückt, während die Sprache der Perser, das Farsi, entlang der Seidenstraße den Platz des chinesischen Mandarin einnahm. Heute, nach dem Sieg über die US-amerikanische F-35 und die französischen Rafale in Indien, kauft Teheran diesen chinesischen Kampfjet.

Nach dem 12-Tage-Krieg zwischen Israel und den Vereinigten Staaten gegen den Iran, verzieht sich der Nebel des Konflikts [1]. Die Positionen werden klarer, insbesondere die von China und Russland, über die der Westen nicht berichtet oder die von ihm sogar boykottiert werden.

Nach anfänglich sanftem diplomatischem Ton drücken nun die chinesischen Medien ihren Unmut aus, wie Xin Ping in der Global Times seine aufrührerische Meinung zeigt: „Die Krise im Nahen Osten ist eine durch die Heuchelei der Vereinigten Staaten angeheizte globale Katastrophe. [2]“

Russland, das seine bilateralen Beziehungen zu Trump deutlich verbessert hat, war im neuen Krieg im Nahen Osten sehr vorsichtig, da es mehr mit dem Gnadenstoß beschäftigt ist, um das Regime des khasarischen Komikers Selenskyj zu beenden, und mit seinen Bemühungen, das Feuer eines globalen Atomkriegs nicht zu schüren [3]. Am besorgniserregendsten ist das Konzept, das von Feuerwehrleuten verwendet wird: Superbrände, die auftreten, wenn zwei entfernte Brände zusammentreffen.

Heute laufen mehrere glühende und unanständige Kriege in Eurasien zusammen: die beiden bekannten, der von Selenskyj in der Ukraine und der mit seinem khasarischen Glaubensgenossen Netanjahu – der seine „sieben Kriege“ führt, zu denen jener der jemenitischen Guerilla von Ansar Allah hinzukommt – und andere, die weniger bekannt sind, wie die gefährlichen Scharmützel zwischen Indien und Pakistan und der Krieg zwischen Aserbaidschan und Armenien [4].

Es scheint, als hätten die Überreste der westlichen Strategen – die den Krieg in der Ukraine so gut wie verloren haben und bestenfalls mit dem Iran jetzt ein Patt erreicht haben – das 118 Jahre alte Axiom (mega-sic!) des Briten Halford Mackinder [5] ausgegraben und versuchten, die Grenzen und peripheren Regionen Russlands und Chinas in Brand zu stecken, während heute die BRICS-Staaten des pluralistischen Globalen Südens das von der Anglosphäre gestützte, im freien Fall befindliche Oligopol der G7 hinter sich gelassen haben.

Nicht zu übersehen sind auch Israels Guerilla- und/oder Geheimkriege gegen den Iran: Zusätzlich zu den schlafenden Zellen des finsteren Mossad im persischen Land, hat Israel seine ehemaligen Verbündeten der Mudschaheddin el-Khalk (die in Albanien leben, wie Osama bin Laden in der Vergangenheit), die Kurden in Erbil (im Irak) und die anti-persische aserbaidschanische Opposition in Aserbaidschan zu mehrdimensionalen Drohnenangriffen ermutigt.

Einer der überraschenden „schwarzen Schwäne“ des 12-Tage-Krieges war die Parusie, [die Wiederkunft Christi am Jüngsten Tag] der mittelgroßen Atommacht Pakistan, die den Iran unterstützt, um der Samson-Option von Netanjahu und Itamar Ben Gvir entgegenzuwirken.

Das von Nixon ins Leben gerufene The National Interest behauptet, dass „der Iran sich darauf vorbereitet, eine neue Luftwaffe in China zu kaufen“: ein gutes Geschäft für beide Seiten, es verbessert Chinas Waffenexportmarkt und stattet den Iran mit beträchtlichen neuen Fähigkeiten aus, da seine Luftwaffe vor dem Krieg in Trümmern lag.“ Es scheint, vorbehaltlich der Überprüfung, dass die chinesischen J-10C („Kräftiger Drachen“) Flugzeuge von Pakistan der französischen Rafale von Indien überlegen waren [6], nachdem sie sechs dieser Flugzeuge abgeschossen hatten [7], ayant abattu six de leurs avions [8].

Laut Bulgarian Military.com „setzt der Iran auf die bewährten chinesischen J-10C-Flugzeuge mit ihren fortschrittlichen Radaren und Raketen, um der Macht der israelischen F-35Is entgegenzuwirken“ [9].. Die iranische Zeitung Khorasan berichtete über Irans Kehrtwende zugunsten chinesischer Flugzeuge und wurde von der russischen Tageszeitung Kommersant zitiert: „Sie definiert die iranische Militärstrategie neu“ und „unterstreicht Chinas wachsende Rolle als Rüstungslieferant im Persischen Golf.“

Experten auf diesem Gebiet zufolge, würden die chinesischen J-10C-Flugzeuge, in den Händen des Iran, Israels amerikanische F-35 übertreffen, dank derer Israel seine Überlegenheit in der Luft behielt, bis es von den nicht sichtbaren und unaufhaltbaren Hyperschallraketen des Iran eingehalten wurde, und die schließlich auch den israelischen Luftraum übernahmen.

Alfredo Jalife-Rahme

Übersetzung

Horst Frohlich

Quelle

La Jornada (Mexiko)

Das wichtigste tägliche Leben in der spanischen Sprache (Kastilisch) der Welt



