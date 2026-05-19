Für Trump gilt: Israel über alles

Von: Patrick Lawrence (globalbridge)

(Red.) Die Meinungen, wer im Kriegsduo Trump/Netanjahu der stärkere und einflussreichere ist, gehen auseinander. Unser Kolumnist in den USA Patrick Lawrence geht klar davon aus, dass Trump den Anweisungen von Netanjahu folgen muss, denn der israelische Geheimdienst Mossad könnte Infos über Trump haben, die ihn zum Absturz bringen würden. (cm)

Wie ich an anderer Stelle dargelegt habe, stand Präsident Trump vor einer gnadenlosen Entscheidung, als er sich von Bibi Netanjahu in einen neuen Krieg mit dem Iran hineinziehen ließ – oder, besser gesagt, in eine offenere, aggressivere Phase eines schon lange andauernden Krieges. Er könnte diese illegale Operation in einen weiteren „ewigen Krieg“ verwandeln und damit riskieren, die USA und den Rest der Welt in eine schwere Rezession, wenn nicht gar in eine Depression zu stürzen. Oder er könnte einen Frieden mit Teheran aushandeln und damit der obsessiven Entschlossenheit des zionistischen Regimes, die Islamische Republik zu zerstören, eine Absage erteilen.

Keine der beiden Alternativen würde Amerikas 47. Präsidenten in eine wünschenswerte Lage bringen. Das derzeitige, brüchige Waffenstillstandsabkommen zu beenden und den Krieg wieder aufzunehmen, würde eine Störung der Weltwirtschaft von weltgeschichtlichem Ausmaß verursachen. Die Finanzmärkte würden zusammenbrechen, die Inflation steigen und Hunger sich ausbreiten; die Gefahr weitreichender Revolten würde sehr schnell sehr real werden. Donald J. Trump würde sein Schicksal als der schlechteste und unverantwortlichste Präsident der amerikanischen Geschichte besiegeln.

Auf der anderen Seite würde Trump, sollte er eine Einigung mit Teheran aushandeln, einem sofortigen und bösartigen Angriff seitens der Israelis und ihrer Verbündeten in den USA ausgesetzt sein. Innerhalb kürzester Zeit würden die zionistischen Lobbys und die wohlhabenden amerikanischen Juden, die ihn faktisch ins Amt gebracht haben und ihn kontrollieren, ihn vernichten – politisch natürlich, aber aller Wahrscheinlichkeit nach auch persönlich. Es ist nicht schwer, sich eine verdeckte Mossad-Operation vorzustellen, um Trump in einer Art kontrollierter Sprengung zu Fall zu bringen.

Mein Gedanke in den letzten Wochen war, dass Trump versuchen würde, diese Entscheidung so lange wie möglich zu vermeiden, und genau das hat er versucht. Die Inkompetenten, die als seine diplomatischen Gesandten fungieren, haben Verhandlungen mit dem Iran in die Länge gezogen, die niemals zu einem Ergebnis führen würden, während die US-Marine, die Luftwaffe und die Marines Operationen zur Öffnung der Straße von Hormus durchgeführt haben, die kaum mehr als Gesten waren. Das Ergebnis ist das schwelende Chaos, das wir derzeit erleben, doch Trump – der Sinn und Zweck dieses sinnlosen Unterfangens – hat es geschafft, diese beiden Bälle in der Luft zu halten, und weicht täglich der unvermeidlichen Entscheidung aus, die er früher oder später treffen muss, sobald die „Operation Epic Fury“ – ein sehr trumpianischer Name für diese Torheit – am 28. Februar begann.

Niemand scheint es groß bemerkt zu haben, aber Bibi Netanjahu – seit jeher ein Meister darin, diesen äußerst beeinflussbaren amerikanischen Präsidenten zu manipulieren – hat Trump am vergangenen Wochenende zum Handeln gezwungen. Die Bälle des Jongleurs sind nun gefallen und die Wochen des Ausweichens sind vorbei: Sofern Trump nicht den Kurs ändert – und wie oft tut er das schon? –, hat er die USA dazu verpflichtet, dem zionistischen Regime bei dessen Entschlossenheit zur Zerstörung des Iran zu dienen.

Dreht man dies um, wird Trump die Weltwirtschaft effektiv zu einer Katastrophe in dem einen oder anderen Ausmaß verdammen, während er die zionistische Terrormaschine weiterhin unterstützt. Vergleiche mit 1929 waren unter jenen üblich, die schon vor Trumps schicksalhafter Entscheidung ehrlich kommentierten, was in Aussicht steht. In den kommenden Wochen dürfte sich der Ausblick noch düsterer gestalten.

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Ich stütze diese Einschätzung auf eine Reihe von Äußerungen – nur drei –, die Trump und Netanjahu in der vergangenen Woche gemacht haben. Keine davon war für sich genommen weltbewegend; vielen Lesern werden sie mehr oder weniger allgemein erscheinen – „Boilerplate“, wie wir Amerikaner sagen. Dennoch überrascht es mich, dass niemand diese Äußerungen in einen Zusammenhang gestellt hat, um die grundlegende Entscheidung zu erkennen, die sie in ihrer Gesamtheit widerspiegeln.

Präsident Trump und seine Berater erklärten „Epic Fury“ schon sehr bald nach Beginn der US-israelischen Operation zu einem durch und durch erfolgreichen Unterfangen. Der Grund dafür war, dass Trump, sobald klar war, dass die Iraner nicht wie die Venezolaner zu Beginn des Jahres der Gewalt nachgeben würden, immer dringlicher nach dem suchte, was wir eine „Ausfahrt“ nennen.

Wer kann schon zählen, wie oft Trump erklärt hat, der Iran sei in Schutt und Asche gelegt worden, sein Militär und sein Raketenarsenal zerstört – „nichts ist übrig“, wie er es in einem seiner unaufhörlichen Social-Media-Beiträge formulierte.

Am 1. Mai teilte Trump dem Kongress mit, die Feindseligkeiten mit dem Iran seien „beendet“. Er handelte in Übereinstimmung mit der War Powers Resolution, einem Gesetz aus der Vietnam-Ära, das das Weiße Haus verpflichtet, für jede militärische Operation, die länger als 60 Tage dauert, die Zustimmung des Kongresses einzuholen. Damit ging Trump weit über all seine Ausbrüche in den sozialen Medien und seine Prahlerei hinaus, wenn er vor einem Mikrofon oder einer Gruppe von Journalisten stand. Es war Trumps formelle Erklärung, dass der Krieg mit dem Iran vorbei sei.

Zehn Tage später strahlte CBS News, der amerikanische Mainstream-Sender, der mittlerweile im Besitz wohlhabender amerikanischer Zionisten ist und von diesen redigiert wird, ein Interview mit Bibi Netanjahu aus, das von seinem Chefkorrespondenten in Washington geführt wurde. Dies fand große Beachtung, als CBS es am vergangenen Sonntagmorgen ausstrahlte, vor allem wegen dessen, was der israelische Ministerpräsident über den Iran-Krieg sagte:

Zitat:

Ich denke, es hat viel bewirkt, aber es ist noch nicht vorbei…. Es gibt immer noch Anreicherungsanlagen, die abgebaut werden müssen. Es gibt immer noch Stellvertreter, die der Iran unterstützt. Es gibt ballistische Raketen, die sie immer noch produzieren wollen… Nun, wir haben vieles davon geschwächt. Aber all das ist immer noch da, und es gibt noch Arbeit zu tun.

Ende Zitat.

Als der CBS-News-Korrespondent Bibi darauf ansprach, wie die US-israelische Operation weitergehen würde, fügte dieser hinzu, dass wahrscheinlich Bodentruppen eingesetzt werden müssten, bevor „Epic Fury“ als Erfolg gewertet werden könne.

Wir werden diesen Krieg fortsetzen und nicht nachlassen, bis wir den gesamten Bestand an angereichertem Uran des Iran beseitigt haben, sodass er dauerhaft unfähig ist, eine Atomwaffe herzustellen: Das war Bibis Kernaussage. „Man geht rein und holt es raus“, waren seine Worte in Bezug auf das Nuklearmaterial.

Einen Tag später lehnte Trump die jüngsten Vorschläge des Iran für eine Verhandlungslösung ab – „VÖLLIG INAKZEPTABEL!“, lautete sein Urteil. Das US-Finanzministerium kündigte gleichzeitig eine neue Reihe von Sanktionen an, zusätzlich zu den zahlreichen bereits seit langem geltenden, und Präsident Trump äußerte sich in einem Interview mit PBS, dem amerikanischen öffentlich-rechtlichen Sender, wie folgt. Achten Sie bitte auf die Wortwahl:

Zitat:

Ich denke, es wurde viel erreicht, aber es ist noch nicht vorbei, denn es gibt immer noch Nuklearmaterial, angereichertes Uran, das aus dem Iran entfernt werden muss. Es gibt immer noch Anreicherungsanlagen, die abgebaut werden müssen. Es gibt immer noch Stellvertreter, die der Iran unterstützt. Es gibt ballistische Raketen, die sie immer noch produzieren wollen.

Nun, wir haben vieles davon geschwächt, aber all das ist immer noch da, und es gibt noch viel zu tun.

Ende Zitat:

Ich sehe keine Möglichkeit, diese beiden Aussagen falsch zu interpretieren; Trump liest direkt aus Netanjahus Skript vor. Wenn wir ihre Reihenfolge und ihre Wortwahl vor dem Hintergrund des viel beachteten Berichts der New York Times vom letzten Monat betrachten, in dem gezeigt wird, wie der israelische Regierungschef im Lagezentrum des Weißen Hauses direkt die Operation „Epic Fury“ plant, kann es nur eine Schlussfolgerung geben: Trump ist entschlossen, den Befehlen des zionistischen Regimes zu folgen, und das zionistische Regime hat wiederholt gezeigt, dass es dem Schaden, den erneute Angriffe der Weltwirtschaft zufügen werden, völlig gleichgültig gegenübersteht.

Einen Tag nach Trumps PBS-Interview gab er ein weiteres im Weißen Haus, in dem er gefragt wurde, ob die wirtschaftlichen Folgen des Krieges, insbesondere da diese die Amerikaner betreffen, seine Entscheidungen beeinflussen, während er versucht, die Krise zu bewältigen. Trumps Antwort:

Zitat:

Nicht im Geringsten. Ich denke nicht über die finanzielle Lage der Amerikaner nach. Ich denke an niemanden. Ich denke an eine Sache: Wir dürfen nicht zulassen, dass der Iran eine Atomwaffe besitzt.

Das ist alles.

Ende Zitat

Beendet dies nicht Trumps lange Qual der Unentschlossenheit, als er vor der Wahl stand, entweder den Terrorprojekten der Zionisten in Westasien zu dienen oder eine globale wirtschaftliche Katastrophe von fast unvorstellbarem Ausmaß zu vermeiden? Zwei Faktoren haben meiner Ansicht nach den Ausschlag gegeben. Der eine sind die Hunderte Millionen Dollar, die Trump von wohlhabenden zionistischen Spendern erhalten hat. Der andere ist der Inhalt der Epstein-Akten: Wir wissen bereits genug, um mit Sicherheit zu schließen, dass die Israelis sie besitzen und dass ihr Inhalt Donald Trump ruinieren würde, sollten sie veröffentlicht werden.

Nur sehr selten sagen amerikanische Präsidenten und politische Spitzenpolitiker öffentlich, was sie meinen. Für einen Staatschef ist es in der späten imperialen Phase der Nation nahezu unmöglich, dies zu tun: Die US-Politik offen zu erklären, hieße, eine Volksrevolte zu riskieren – Menschen auf den Straßen wie in den Jahren des Vietnamkriegs. Alles ist Text und Subtext, und es ist wichtig, ein Gespür für das Lesen des Letzteren zu entwickeln.

Ich habe hier versucht zu zeigen, wie das funktioniert. Trump hat Amerikas zukünftige Richtung in Westasien festgelegt: Es soll Israel in seinem Streben nach regionaler Vorherrschaft folgen. Und der Rest von uns wird die Konsequenzen in Form von Einbußen bei unserem Wohlergehen zu spüren bekommen.

(Red.) Zum Originalartikel von Patrick Lawrence in US-englischer Sprache, hier anklicken.

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