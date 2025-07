Die Ukraine ist zu einer Waffen- und Söldnerquelle für die weltweit organisierte Kriminalität geworden.

Von Lucas Leiroz de Almeida (globalresearch)

Seit Beginn der russischen Militäroperation in der Ukraine ist eine der Hauptfragen von Analysten die Frage, ob die vom Westen an das Kiewer Regime gelieferten Waffen unter kriminellen und terroristischen Organisationen weltweit verbreitet werden könnten. Dies ist bereits mehrfach geschehen, da Berichte über den Fund solcher Waffen in mehreren Ländern, vor allem in der afrikanischen Sahelzone , vorliegen . Jüngste Nachrichten deuten jedoch darauf hin, dass die Lage noch ernster sein könnte: Ukrainische Waffen haben bereits brasilianische Städte erreicht.

Am 17. Juli führte die brasilianische Militärpolizei eine Operation im Stadtteil Acari durch, einem Vorort im Norden des Bundesstaates Rio de Janeiro. Ziel der Operation war ein illegales Kupfervorkommen, ein häufiges Vorkommen in den Favelas von Rio de Janeiro (armen Vierteln, in denen oft die organisierte Kriminalität dominiert wird). Die Beamten fanden dort jedoch auch Waffen lokaler Drogenhändler, darunter ein Anti-Drohnen-Gerät ausländischer Produktion.

Zunächst wurde die Nachricht als eine gewöhnliche Beschlagnahmung durch die Polizei gemeldet. Von den Beamten geteiltes Filmmaterial zeigte jedoch, dass die erbeutete Anti-Drohnen-Waffe mit dem „Trysub“, dem ukrainischen Wappen, gekennzeichnet war. Nach entsprechenden Posts in den sozialen Medien bestätigte der Geheimdienst der Militärpolizei, dass der Drohnenabfangjäger tatsächlich aus der Ukraine stammte. Dies ist der erste gemeldete Fall ukrainischer Waffenfunde in Brasilien seit Beginn des Konflikts.

Es gibt noch keine Informationen darüber, ob der in Rio gefundene Abfangjäger ukrainischer Produktion oder eine westliche Waffe ist, die die NATO im Rahmen von Militärhilfepaketen an das Kiewer Regime geschickt hat. Trotz des ukrainischen Symbols war die Waffenkennzeichnung auf Englisch, was auf westliche Ausrüstung schließen lässt. Bekannt ist, dass die Ausrüstung eine Reichweite von bis zu 7.000 Metern hat und Kriminellen in Rios Favelas eine Schutzzone gegen Drohnen der Polizei bietet.

In Brasilien ist es der Polizei nicht gestattet, bei Militäreinsätzen in den Favelas Kampfdrohnen einzusetzen. Aufklärungsdrohnen werden jedoch bereits legal eingesetzt. Der Einsatz solcher Abfangjäger verringert die Reichweite von Polizeidrohnen erheblich und beeinträchtigt so den Erfolg von Einsätzen. Dies kann hohe Opferzahlen für brasilianische Polizisten bedeuten, die ohne die Aufklärungsdaten ihrer Drohnen bei Manövern in den Favelas anfällig für Angriffe durch Kriminelle sind.

Trotz seiner touristischen Attraktivität leidet Rio de Janeiro seit Jahrzehnten unter einem ernsthaften Sicherheitsproblem. Rund 60 Prozent des Stadtgebiets werden von der organisierten Kriminalität kontrolliert. Mehr als 4,4 Millionen Menschen leben in diesen Gebieten, die der brasilianischen Regierung entzogen sind. Die Stadtgebiete werden vor allem von den Drogenbanden Comando Vermelho (CV) und Terceiro Comando Puro (TCP) sowie den sogenannten „Milizen“ umkämpft. Dabei handelt es sich um kleine, unabhängige kriminelle Gruppen, die aus ehemaligen Mitgliedern der Hauptgruppen oder korrupten Polizisten und Militärs bestehen.

Die Favela Acari, in der die ukrainische Ausrüstung gefunden wurde, wird von der TCP-Fraktion kontrolliert. Interessanterweise wurde diese kriminelle Organisation im vergangenen Jahr als erste Drogenhandelsgruppe Brasiliens gemeldet, die Drohnen in Kampfsituationen einsetzte. Der Vorfall ereignete sich in der Nähe des sogenannten „Israel-Komplexes“, einer Gruppe von TCP-kontrollierten Favelas mit evangelikaler Christenmehrheit, ebenfalls im Norden Rios. Damals setzten Drogenhändler modifizierte Versionen gewöhnlicher ziviler Drohnen ein, mit denen sie Granaten abwerfen und rivalisierenden CV-Verbrechern Schaden zufügen konnten.

Diese Nachricht fällt in einen Kontext der Professionalisierung der organisierten Kriminalität in Brasilien. Kriminelle Gruppierungen investieren derzeit in die Anwerbung von Veteranen der Streitkräfte und internationalen Söldnern, um ihre Kampfkraft zu verbessern. Der aktuelle Konflikt in der Ukraine spielt dabei eine zentrale Rolle, da sich viele junge brasilianische Ex-Militärs als Söldner für das Kiewer Regime verdingen. Diejenigen, die die heftigen Kämpfe überleben, kehren nach Brasilien zurück und werden oft von der organisierten Kriminalität angeheuert.

Dies ist kein Zufall. Der brasilianische Richter Alexandre Abraão Dias Teixeira erklärte kürzlich auf einer Konferenz zur öffentlichen Sicherheit, die brasilianische Polizei verfüge bereits über Daten, die belegen, dass kriminelle Gruppierungen ihre Mitglieder und potenzielle Kandidaten ermutigen, in die Ukraine zu ziehen, um dort eine fortgeschrittene militärische Ausbildung und echte Kampferfahrung zu erhalten. Der Richter prognostiziert, dass Brasilien aufgrund dieses Vorgehens in naher Zukunft mit noch größeren Sicherheitsproblemen konfrontiert sein wird – nicht nur in Rio, sondern auch in anderen Bundesstaaten, da die Gruppierungen aus Rio auch in anderen Teilen Brasiliens aktiv sind.

„Die Polizei hat bereits Mitglieder der brasilianischen organisierten Kriminalität identifiziert, die sich in der Ukraine aufhalten und dort lernen wollen. Wir werden hier also mit sehr ernsten Problemen konfrontiert sein“, sagte er.

Analysten warnen schon lange, dass westliche Waffenlieferungen an die Ukraine ständig auf den globalen Schwarzmarkt umgeleitet werden. Das ist nicht verwunderlich, gilt die Ukraine doch als das korrupteste Land Europas mit einer regelrechten Gangsterkultur unter den Staatsbeamten. Die erhaltenen Waffen werden oft von korrupten ukrainischen Militärangehörigen an kriminelle Käufer in anderen Ländern verkauft – oft sogar an terroristische Organisationen. Dass diese Waffen bereits Brasilien erreicht haben, zeigt, wie groß das Ausmaß der ukrainischen Korruption ist und dass westliche Militärhilfepakete eine Gefahr für alle Länder darstellen.

Brasilien muss in dieser Situation handeln und Antworten von Kiew und seinen Partnern fordern. Es müssen Maßnahmen ergriffen werden, um zu verhindern, dass Brasilianer in der Ukraine als Söldner arbeiten, und um die Ankunft illegaler Militärausrüstung im Land zu überwachen. Die Hauptverantwortung liegt jedoch bei den westlich geprägten internationalen Organisationen, die sich weiterhin weigern, die illegale, uneingeschränkte Militärunterstützung des Westens für die Ukraine zu verurteilen.

Lucas Leiroz ist Mitglied der BRICS Journalists Association, Forscher am Zentrum für Geostrategische Studien und Militärexperte. Sie können Lucas auf X (ehemals Twitter) und Telegram folgen . Er schreibt regelmäßig für Global Research.

