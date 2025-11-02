von Andrew Korybko

Putin erweitert in seiner jüngsten Geste des guten Willens wieder einen Olivenzweig auf Selenskyj und Trump, weil er wirklich nicht will, dass sich der Konflikt hinzieht, noch Russlands territoriale Ansprüche ausweiten, wie es dann wahrscheinlich wäre.

Putin kündigte an, dass mehr als zehntausend ukrainische Soldaten in Kupyansk und Krasnoarmeisk (Pokrowsk) eingekreist wurden, wobei sein Verteidigungsministerium soon addingDimitrow (Mirnograd) bald in der Nähe der Liste hinzufügte. Der russische Führer schlug auch vor, die Kämpfe zu stoppen, damit ausländische Journalisten, darunter ukrainische, an die Front reisen können, um darüber zu berichten. Putin schlug eine Massenkapitulation vor, genau wie die Asowstal-Pattsituation Anfang 2022, aber Selenskyj scheint zumindest vorerst uninteressiert zu sein. Hier ist, was alles bedeutet:

1. Russland Gewinnt Trotz Milliarden Westlicher Hilfe Für Die Ukraine Weiter An Boden

Der Economist veröffentlichte kürzlich eine Lobbyarbeit für Europa, um die Ukraine in den nächsten vier Jahren zu finanzieren, von dem sie behaupten, dass er die Steuerzahler mindestens $ 390 Milliarden kosten wird. Ihr Artikel berichtete auch, dass $ 100-110 Milliarden in diesem Jahr ausgegeben wurden, „die höchste Summe bisher“, für insgesamt $ 360 Milliarden seit 2022 (wahrscheinlich eine Unterschätzung). Ganz klar, die westliche Hilfe hat es nicht geschafft, Russland zurückzudrängen, nur um seine Gewinne zu verlangsamen. Die Einkreisung der Ukraine zeigt daher, dass Russland keine Geldmenge eine strategische Niederlage zufügen wird.

2. Der Soßenzug Könnte Enden, Wenn Die Ukraine Diese Einkreisung Anerkennt

Aufbauend auf dem Vorstehenden haben Selenskyj und Oberbefehlshaber Alexander Syrsky diese Einkreisungen bestritten, höchstwahrscheinlich, weil sie befürchten, dass der oben genannte Soßenzug enden oder zumindest langsamer werden könnte, wenn sie ihren Streitkräften die Kapitulation befehlen. Schließlich ist der Verlust von Tausenden von Soldaten in drei Einkreisungen über 3,5 Jahre in den Konflikt keine Kleinigkeit, was einige westliche Beamte dazu bringen könnte, die Finanzierung der Ukraine zu überdenken, da der Sieg, den ihnen versprochen wurde, nicht mehr in Sicht ist.

3. Russlands Eroberung Dieser Drei Siedlungen Wäre Eine Ziemlich Große Sache

Unabhängig davon, ob die ukrainischen Streitkräfte eliminiert werden oder sie kapitulieren, wäre die Eroberung dieser drei Siedlungen durch Russland eine ziemlich große Sache, insbesondere die von Krasnoarmeisk/Pokrowsk, da es das Tor zur Region Dnipropetrowsk ist, in die die russischen Streitkräfte bereits Anfang dieses Sommers eingetreten sind. Jeder fortgesetzte Vorstoß entlang der unbewachten Ebenen jenseits der oben genannten Regelung könnte die Ukraine dazu zwingen, die Forderungen Russlands nach Frieden zu erfüllen oder die USA dazu zu bringen, „zu deeskalieren“.

4. Putins Bevorzugt Eine Schnelle Politische Einigung Über Einen Langwierigen Zermürbungskrieg

Im Gegensatz zu dem, was einige bewertet haben, will Putin nicht, dass sich der Konflikt hinzieht, noch will er Russlands territoriale Ansprüche erweitern, oder warum er die eingekreisten Truppen der Ukraine zur Kapitulation aufrief. Er erwartet, dass diese Geste des guten Willens zum Rückzug der Ukraine aus dem Rest des Donbass und dann zu einer schnellen politischen Lösung führen könnte, die die anderen Ziele Russlands erfüllt. Selenskyj will jedoch aus den zuvor erwähnten, eigennützigen Gründen weiter kämpfen, damit es letztendlich darauf ankommt, was Trump will.

5. Trump Muss Bald Entscheiden, Ob Er Diesen Krieg Zu Seinem Eigen Machen Will

Trump betrachtet den Ukraine-Konflikt als „Bidens Krieg“ und besteht darauf, dass er die Wahl 2020 nicht gewonnen hätte, aber er muss bald entscheiden, ob er Frieden will, wie er behauptet, oder ob er bereit ist, diesen Krieg zu seinem eigenen zu machen, indem er ihn auf unbestimmte Zeit aufrechterhalten hat. Putin gibt ihm eine Off-Ramp, indem er die eingekreisten Truppen der Ukraine auffordert, sich zu ergeben, um die eingefrorenen Friedensgespräche wiederzubeleben, so dass es um Trump geht, ob er Selenskyj unter Druck setzen soll, seinem Trotz mit allem, was damit verbunden ist, zu befolgen oder zu akzeptieren.

Die neu entdeckte Einkreisung der ukrainischen Streitkräfte in diesen drei Siedlungen ist daher viel wichtiger, als es angesichts der oben genannten Einsicht auf den ersten Blick zu sein scheint. Putin erweitert in seiner jüngsten Geste des guten Willens wieder einen Olivenzweig auf Selenskyj und Trump, weil er wirklich nicht will, dass sich der Konflikt hinzieht, noch Russlands territoriale Ansprüche ausweiten, wie es dann wahrscheinlich wäre. Dieser Moment wird daher im Nachhinein als Meilenstein angesehen, egal was Trump beschließt.

(Visited 20 times, 20 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …