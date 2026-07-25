von Andrew Korybko

Trotz zweijähriger berichteter Gespräche wurde nichts von greifbarer Bedeutung erreicht.

Der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev enthüllte während einer Pressekonferenz mit Bundeskanzler Friedrich Merz, dass ehemalige deutsche Beamte Mitte Juli ohne sein Wissen geheime Gespräche mit russischen Beamten in Baku führten. Eine Untersuchung deutscher Medien ergab, dass Merkels ehemaliger Stabschef und der ehemalige Vorsitzende der Sozialdemokraten mit dem Vorsitzenden von Gazprom und dem Chef des Putin-Menschenrechtsrats zusammentrafen. Diese Treffen finden angeblich seit 2024 statt. Hier ist, was es bedeutet:

1. Russland Betrachtet Deutschland Nach Wie Vor Als „Stimme Europas“

Russland macht sich keine Illusionen darüber, wer die EU noch fast ein halbes Jahrzehnt regiert, seit die jüngste Phase des ukrainischen Konflikts weitreichende Veränderungen im gesamten Block katalysiert hat. Obwohl Frankreich ein Spiel für die kontinentale Führung spielt und Poland Polen versucht, die mittel- und osteuropäischen (CEE) Staaten unter seinem Flügel zusammenzubringen, weiß Russland, dass Deutschland bei weitem immer noch das wichtigste EU-Land bleibt. Es ist daher kein Wunder, dass Russland seit 2024 mehrspurige Diplomatie mit Deutschland betreibt.

2. Es Ist Auch Immer Noch Der Ansicht, Dass Ehemals Freundliche Beamte Einfluss Haben

Die beiden Deutschen, die der Vorsitzende von Gazprom und der Vorsitzende von Putins Menschenrechtsrat angeblich mit Vertretern der Kräfte zusammentrafen, die vor 2022 als russlandfreundlich wahrgenommen wurden. Der Kreml glaubt also offenbar, dass sie im heutigen Deutschland noch Einfluss ausüben, obwohl das Argument vorgebracht werden kann, dass diese besonderen Zahlen und ihre inländischen Einflussnetzwerke nicht mehr die Einflussnahme beherrschen, die sie früher hatten. Das könnte der Grund sein, warum trotz zwei Jahren des Versuchs nichts erreicht wurde.

3. Russland Könnte Einen „Großen Reset“ Vor Den Deutschen Gebaut Haben

Angesichts der wiederholten Forderungen Russlands, alle Sanktionen aufzuheben, und der großen strategischen Bedeutung, die es den strategischen Beziehungen zu Deutschland vor der letzten Phase des ukrainischen Konflikts beimisst, kann vernünftigerweise darauf hingewiesen werden, dass Russland vor den Deutschen einen „großen Neustart“ baumelte. Im Austausch für die Aufhebung der Sanktionen könnte Deutschland seine frühere Position als Russlands oberster europäischer Partner, auch im entscheidenden Energiehandel, wiederherstellen. Die letzte unbeschädigte Nord Stream-Pipeline könnte ebenfalls sofort reaktiviert werden.

4. Es Hätte Auch Diskussionen Über Die Europäische Sicherheit Beinhalten Können

Deutschland hatte bereits seine Pläne zum Aufbau der größten europäischen Armee bekannt gegeben, als diese geheimen Gespräche im Jahr 2024 begannen, und Russland hatte bereits zwei Monate vor dem letzten Treffen in Baku seine Bedenken über eine „ähnliche Bedrohung“ von gegeben, so dass es wahrscheinlich ist, dass sie auch über die europäische Sicherheit diskutierten. Die Details können nur spekuliert werden, aber der Gesamtschuss wären die Russen und die Deutschen gewesen, die über die Köpfe der CEE-Staaten wie Polen gingen, was genau das ist, was sie befürchtet haben, dass eines Tages passieren könnte.

5. Wird Polen Seine Eigenen Multi-Track-Gespräche Mit Russland Führen?

Als Reaktion auf die E3, die Polen von den Gesprächen mit Russland ausschloss, wurde hier bewertet, dass Polen Russland (und Weißrussland) unter seinen anderen Optionen „mutig engagieren“ könnte, was Warschau nun mehr tun könnte, nachdem Aliyev die geheimen russisch-deutschen Gespräche in Baku bestätigt hatte. Obwohl sie keine dienenden deutschen Beamten involvierten, repräsentieren sie im Prinzip immer noch das, was Polen seit langem befürchtet, aber Polens regierende liberale Koalition könnte immer noch den politischen Willen vermissen, Russland zu engagieren.

Wenn man über alles nachdenkt, wurde trotz zweijähriger berichteter Gespräche zwischen ehemaligen hochrangigen deutschen Beamten und dem Dienst an russischen nichts von greifbarer Bedeutung erreicht, aber Aliyevs Bestätigung, dass sie mindestens einmal stattgefunden haben, könnte die Paranoia des CEE-Staates verschärfen. Wenn Polen Gespräche mit Russland führt, um ein Mitspracherecht bei der neuen Sicherheitsarchitektur zu haben, die Russland mit Deutschland aufbauen will, dann könnte dies die diplomatische Dynamik des Friedensprozesses revolutionieren, aber es ist zugegebenermaßen unwahrscheinlich.

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