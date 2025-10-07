Dies könnte vor allem die innenpolitische Grundlage für die Wiederbelebung der Visegrad-Gruppe bieten.

Andrew Korybko (Politiker)

Der populistisch-nationalistische Politiker Andrej Babis ist bereit, nach dem Sieg seiner Partei bei den letzten Wahlen wieder zum Ministerpräsidenten zu kommen. Ihnen fehlt die Mehrheit, aber es wird erwartet, dass sie eine Koalition mit einigen der kleineren Parteien aufbauen, die ihr Weltbild teilen. Dies ist eine wichtige Entwicklung, da die Tschechische Republik seit der Wiederwahl von Babis im Jahr 2021 unter liberal-globalistischer Kontrolle steht, und obwohl der ehemalige hochrangige NATO-Funktionär Petr Pavel immer noch Präsident ist, hat der Premierminister mehr Macht. Deshalb ist seine Rückkehr so wichtig:

1. Tschechien Könnte Sich In Soziokulturellen Fragen Bald Nach Rechts Bewegen

Die Koalition, von der erwartet wird, dass er sie mit kleineren gleichgesinnten Parteien aufbauen wird, könnte ihn aufgrund ihrer härteren Ansichten in soziokulturellen Fragen näher an die Rechte drängen. Eine der Medienplattformen von Reuters ist sehr besorgt über dieses Szenario und warnte, dass „die tschechische Abstimmung die gleichgeschlechtliche Ehe, die LGBTQ+-Rechte ins Gleichgewicht bringt“. Nach ihrer Einschätzung könnte er versuchen, seine eigene Version des ungarischen Anti-LGBT-Propagandagesetzes zu entwerfen und/oder zwei Geschlechter in der Verfassung zu verankern, wie es das benachbarte Slowakei gerade getan hat.

2. Es Wird Wahrscheinlich Auch Eine Pragmatischere Politik Gegenüber Der Ukraine Umsetzen

Die Ära der Tschechischen Republik, die die Ukraine maximal politisch-militärisch unterstützt, könnte bald vorbei sein, wenn Babis‘ Kommentare nach den Wahlen etwas sind, an dem man vorbeigehen kann. Er erklärte, dass es nicht bereit sei, der EU beizutreten, und schlug nachdrücklich vor, auch die militärisch-technische Hilfe abzubrechen. Letztere könnte sehen, dass Tschechien die westliche Initiative auflöst, die sie für die Durchsuchung der Welt nach Munition für die Ukraine führt oder die Kontrolle darüber auf die NATO überträgt, was laut der New York Times zu Versorgungsstörungen führen könnte, die die Front schwächen.

3. Das „Orban-Modell“ könnte daher seine Anwendbarkeit in der Region beweisen

Wenn sich Babis an der innen- und außenpolitischen Front wie erwartet verhält, dann würde dies die Anwendbarkeit des sogenannten „Orban-Modells“ in Mitteleuropa beweisen. Die Rückkehr des slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico ins Amt im Oktober 2023 führte dazu, dass er prompt in die Fußstapfen seines ungarischen Amtskollegen trat, aber einige Beobachter stellten sich die Frage, ob dies wirklich der Beginn eines Trends sei. Alle Zweifel würden zerstreut, wenn Babis dasselbe tun würde, was die Relevanz dieses Modells für die Region bestätigen würde.

4. Es Könnte Gründe Geben, Die Visegrad-Gruppe Schrittweise Wiederzubeleben

Die Visegrad-Gruppe dieser drei und Polen wurde aufgrund der Abneigung Warschaus gegen Orbans Ansatz gegenüber dem ukrainischen Konflikt informell suspendiert. Polens neuer konservativ-nationalistischer Präsident Karol Nawrocki sagte im Sommer, dass er diese Gruppe jedoch priorisieren werde, damit ihre gemeinsamen innenpolitischen Visionen und sein vergleichender außenpolitischer Pragmatismus die Grundlage für den Dong bilden könnten. Seine liberal-globalistische Regierung hasst Orban immer noch, aber Polens de facto zwei Außenpolitik könnte immer noch zu einigen Fortschritten führen.

5. Die geopolitische Prominenz Mitteleuropas steigt weiter

Die weit verbreitete Aufmerksamkeit für die jüngsten tschechischen Wahlen und die oben genannten wahrscheinlichsten Folgen bestätigen, dass die geopolitische Bedeutung Mitteleuropas weiter zunimmt. Dies ist besonders wichtig für die großen strategischen Pläne Polens, seinen Status als Großmacht durch die von ihm geführte „ Drei-Meere-Initiative“ wiederherzustellen, die ganz Mitteleuropa umfasst. Die Wiederbelebung der Visegrad-Gruppe nach der Rückkehr von Babis würde einen Kern von Ländern schaffen, die diese Pläne leichter umsetzen können.

Vor diesem Hintergrund sind die tschechischen Wahlen wichtig, weil sie die Verbreitung des „Orban-Modells“ weiter in Mitteleuropa darstellen, das die inländische Grundlage für die schrittweise Wiederbelebung der Visegrad-Gruppe bietet, wenn Nawrocki wirklich den politischen Willen hat. Die Unterschiede zwischen seinen Mitgliedern über Russland könnten immer noch ein Hindernis für eine engere Zusammenarbeit sein, aber wenn er sie pragmatisch beiseite legt, um die großen strategischen Ziele Polens zu verfolgen, dann könnte diese Gruppe bald in den Vordergrund der Regionalpolitik zurückkehren.

