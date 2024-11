Friedrich Merz‘ Black Rock verdient an drei „Taurus“-Firmen gleichzeitig

von Hans Egeler (opposition24)

Welche kollektive Besessenheit hat die Berliner Altparteien gepackt, den Taurus-Raketenkrieg gegen Russland vom Zaun zu brechen? Ähnliche Kriegsverlust-Panik gegenüber Russland befiel die deutsche Politik 1943, als man über die Aufbietung letzter Kräfte das Unmögliche zu schaffen suchte. Die kaputte FPD will sogar einen Beschluss des Bundestages zur Eröffnung des „Taurus“-Feuers auf Regionen wie Moskau beantragen. Der Einstieg in den 3. Weltkrieg soll demnach nicht nur von einem geistig absenten 81-Jährigen in den USA herbeigetattert und geBlinkt, sondern auch in deutscher Gründlichkeit parlamentarisch beschlossen werden. Was soll diese Neigung zur kollektiven Suizidalität? Gibt es externe Gründe für die Kriegslust?

Es gibt keinen schnelleren Weg, Geld zu verdienen als Kriegshetze mit Waffenlieferungen zu kombinieren

Wer keine Erklärung dafür findet, dass ausgerechnet der Anführer einer Christenunion wie Friedrich Merz zum lautesten Kriegsdroher der Welt wurde mit unfassbarem 24-Stunden-Ultimatum an Russland, sollte sich mit Merzens Vorgeschichte befassen. Merz war Aufsichtsratsvorsitzender des größten Finanzverwalters der Welt – Black Rock – für Deutschland und damit integraler Bestand der Hochfinanz. Diese – welch ein Zufall! – verdient Milliarden an den Medien, die uns in die Kriege hetzen und Milliarden an den anschließenden Waffenlieferungen – eine geniale Win-Win-Kombination, aus Bankersicht.

Friedrich Merz‘ früherer Arbeitgeber Black Rock verdient Millionen an der Produktion der Taurus-Flugkörper. Das Geflecht der Finanzprofiteure sieht so aus: Einer von zwei Taurus-Eigentümern sitzt im Bayerischen Schrobenhausen, heißt MBDA und gehört wiederum den Firmen Airbus, BAEC und Leonardo. Der zweite Taurus-Eigentümer ist die Firma Saab Dynamics, eine Tochter der Schwedischen Firma Saab AB. Saab Dynamics verdoppelte den Umsatz in den letzten drei Jahren. Wie sich das für die größte Finanzheuschrecke der Welt gehört, ist Black Rock gleichzeitiger Aktionär von Saab, Airbus und BAEC.

Noch Fragen an Herrn Dr. Friedrich Merz?

(Visited 1 times, 1 visits today)