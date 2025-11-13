Friedrich Merz: Nur Irre finden das irre lustig… | Satire mit Dr. Josef Thoma

12. November 2025 dieter Allgemein 0

Die Wirtschaft am Boden, die Deutschen im eigenen Land absichtlich in die Minderheit gedrängt, die Innenstädte verwahrlost, der Volkswille nur noch durch Krieg zu verhindern – eine Mehrheit der Deutschen findet das lustig! Erstaunt bis entsetzt fragen sich nun immer mehr Bürger: Wer in aller Welt kann so etwas bloß lustig finden? Die Antwort lautet:
NUR IRRE FINDEN DAS IRRE LUSTIG …

(Visited 123 times, 10 visits today)
Friedrich Merz: Nur Irre finden das irre lustig… | Satire mit Dr. Josef Thoma
0 Stimmen, 0.00 durchschnittliche Bewertung (0% Ergebnis)

Entdecke mehr von Krisenfrei

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.

Hinterlasse jetzt einen Kommentar

Kommentar hinterlassen

E-Mail Adresse wird nicht veröffentlicht.


*