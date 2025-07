Ihr verfeinertes Hybridkriegsmodell umfasst Bemühungen, das „Technologierennen“, eine neue westliche Arbeitsteilung zur Eindämmung Russlands in Europa und KI-generierte antirussische Informationskriege zu gewinnen.

von Andrew Korybko (korybko-substack)

Russlands Rohstoffreichtum und seine neue Rolle bei der Beschleunigung multipolarer Prozesse motivieren den Westen, seinen Hybridkrieg gegen Russland auch im Falle eines Friedens in der Ukraine fortzusetzen. Die neokonservative politische Fraktion der USA und die liberalen Globalisten der EU (die derzeit im Wesentlichen ein und dieselbe Partei sind) betrachten Russland weiterhin als einen dauerhaften Rivalen, den es einzudämmen und idealerweise zu zerschlagen gilt. Daher wird erwartet, dass sie ihren laufenden Hybridkrieg gegen Russland in Zukunft mithilfe der folgenden drei Mittel verfeinern werden.

Russlands Rohstoffreichtum und seine neue Rolle bei der Beschleunigung multipolarer Prozesse motivieren den Westen, seinen Hybridkrieg gegen Russland auch im Falle eines Friedens in der Ukraine fortzusetzen. Die neokonservative politische Fraktion der USA und die liberalen Globalisten der EU (die derzeit im Wesentlichen ein und dieselbe Partei sind) betrachten Russland weiterhin als einen dauerhaften Rivalen, den es einzudämmen und idealerweise zu zerschlagen gilt. Daher wird erwartet, dass sie ihren laufenden Hybridkrieg gegen Russland in Zukunft mithilfe der folgenden drei Mittel verfeinern werden.

Das erste umfasst ihre Bemühungen, das „Technologierennen“ zu gewinnen, insbesondere im Hinblick auf KI und das Internet der Dinge, die sie ihrer Ansicht nach befähigen werden, die „Vierte Industrielle Revolution“ (4IR) anzuführen. Der daraus resultierende wirtschaftliche und militärische Vorsprung, den sie erwarten, soll Russland ihrer Ansicht nach „im Staub zurücklassen“. Sie sind der Ansicht, dass Russland letztlich zunächst von wirtschaftlicher und dann politischer Instabilität geprägt sein wird. Diese könnte sich in Form von Farbrevolutionen, erneuten Terroranschlägen und/oder unkontrollierbaren Machtkämpfen innerhalb der Elite äußern.

Der zweite Aspekt betrifft die Arbeitsteilung des Westens bei der Eindämmung Russlands. Die USA werden „von hinten führen“, indem sie ihre europäischen Juniorpartner unterstützen, während sie der Eindämmung Chinas Priorität einräumen. Großbritannien hingegen strebt eine Einflusssphäre im arktisch-baltischen Raum an, Deutschland nur im Baltikum, Polen in Mittel- und Osteuropa und Frankreich in Rumänien und Moldawien. Der damit verbundene 800-Milliarden-Euro-Plan „ReArm Europe“ der EU, der wahrscheinlich zu Kürzungen der Sozialausgaben führen wird, wird als „Verteidigung der Demokratie“ verkauft.

Und schließlich wird sich das letzte Element des raffinierten hybriden Krieges des Westens gegen Russland auf KI-generierte antirussische Informationskriege konzentrieren, um sowohl die Russen zu demoralisieren als auch die Moral der Westler zu stärken. Sie werden ganze Artikel schreiben, realistischere Bots in sozialen Medien steuern, lebensechte Videos erstellen und sich schließlich als Politikexperten und Durchschnittsbürger ausgeben. Jahrelanges heimliches Datensammeln in Mainstream-Medien, alternativen Medien, sozialen Medien (auch nicht-westlichen Plattformen) und YouTube wird diese Fälschungen sehr glaubwürdig machen.

So überzeugend diese Pläne auch sein mögen, sie werden Russland nicht destabilisieren. Russlands Wirtschaft hat sich bereits als bemerkenswert widerstandsfähig erwiesen, und China kann Russland helfen, im Technologiewettlauf zum Westen aufzuschließen. Was konventionelle westliche militärische Bedrohungen betrifft, übertrifft Russlands militärisch-industrielle Produktion die der NATO bei weitem, während Russlands effektive Politik der „demokratischen Sicherheit“ die Bedrohungen durch einen Informationskrieg präventiv neutralisiert hat. Das Endergebnis wird sein, dass Europa den USA untergeordneter wird, ohne dass eines der beiden Länder Russland unterordnet.

Die Pläne des Westens könnten auch nach hinten losgehen. Die europäische Öffentlichkeit könnte populistische Nationalisten begrüßen, die versprechen, die Sozialausgaben durch Kürzungen der neu geplanten Militärausgaben zu erhöhen. Selbst wenn sie durch rumänisch anmutende Machenschaften von der Macht ferngehalten werden, würde dies den Mythos der „westlichen Demokratie“ weiter diskreditieren und eine noch größere Vertrauenskrise in der Öffentlichkeit schüren. Zumindest wird der Lebensstandard stagnieren oder sogar sinken, und Europa könnte somit derjenige sein, der „abgehängt“ wird.

Der raffinierte Hybridkrieg des Westens gegen Russland, der auf den Frieden in der Ukraine folgen soll – wann immer dieser auch kommen mag und unabhängig von den Bedingungen – ist aufgrund der tiefen Verwurzelung von Neokonservativen und liberalen Globalisten in seinem Entscheidungsökosystem unvermeidlich. Selbst das beste Szenario, dass Trump Selenskyj zu Putins geforderten Zugeständnissen zwingt und Russland und die USA anschließend einer ressourcenzentrierten strategischen Partnerschaft zustimmen, kann dies nicht verhindern. Russland ist jedoch bereit, sodass all dies vergebens sein wird.

